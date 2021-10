In einem aktuellen Brief verurteilt der ehemalige päpstliche Nuntius in den USA den verpflichtenden Impfstoff für Priester und bittet um Hilfe

Erzbischof Carlo Maria Viganò hat die Katholiken aufgefordert, entlassene Priester zu unterstützen, indem sie diese zu sich nach Hause nehmen.

In einem neuen Brief, der am Sonntag veröffentlicht wurde, schlug der Erzbischof diese zutiefst persönliche Maßnahme vor, um sicherzustellen, dass die Priester in der Lage sind, die Messe für die Gläubigen zu lesen und dass die Gläubigen ihren „geistlichen Beistand“ erhalten.

„Die katholischen Gläubigen [sollten] ihre Häuser für Priester öffnen, die von der Tyrannei der mit dem Globalismus verbündeten Bischöfe verfolgt werden, und sie für die Feier des Heiligen Messopfers zur Verfügung stellen“, schrieb Viganò.

„Um diese Hausaltäre versammelt, werden die widerspenstigen Gemeinschaften so in der Lage sein, der Heiligen Dreifaltigkeit weiterhin die gebührende Verehrung zu erweisen und von der geistlichen Hilfe ihrer Seelsorger zu profitieren.“ (Der vollständige Brief ist unten wiedergegeben.)

Der ehemalige päpstliche Nuntius in den Vereinigten Staaten nahm kein Blatt vor den Mund, als er seine Bestürzung darüber zum Ausdruck brachte, dass katholische Priester in amerikanischen Diözesen gezwungen sind, sich zwischen dem Verzicht auf COVID-19-Impfungen und ihrer Berufung zum Priester zu entscheiden. Erzbischof Viganò, der für seine starken und unverblümten Äußerungen bekannt ist, nannte solche Mandate und Strafen für Priester „sakrilegisch und illegitim“. Er kritisierte auch Papst Franziskus unverblümt für seine Rolle bei der Förderung der COVID-19-Impfungen und sagte, dies sei ein „beispielloser Verrat“.

„Die Unterwerfung der bergoglianischen Hierarchie unter die Pandemie-Farce und die Auferlegung der sogenannten Impfung hat die Minister Gottes in Pandemie-Gurus verwandelt, die Bischöfe in Verkäufer von experimentellem Serum und die gesamte kirchliche Körperschaft in das Opfer von Massenexperimenten“, so Viganò.

„Dies stellt einen beispiellosen Verrat an der göttlichen Sendung der Kirche Christi, an der Macht der Hirten und am Auftrag der Priester dar, in einem Prozess der Ersetzung der geoffenbarten Religion durch einen pseudowissenschaftlichen Kult, der an Götzendienst grenzt“, fuhr er fort.

„Wenn diese Missbräuche schon schwerwiegend sind, wenn sie von der zivilen Autorität ausgehen – deren Korruption und Interessenkonflikte inzwischen allgemein bekannt sind und angeprangert werden -, so ist die Beteiligung der kirchlichen Autorität an diesem globalen Verbrechen noch schwerwiegender.“

In seinem Brief hob Viganò besonders die Erzdiözese Chicago hervor, da die Priester dort unter starkem Druck ihres Ordinarius, Kardinal Blase Cupich, stehen, sich bis morgen impfen zu lassen.

„Priester, die sich nicht an die Bestimmungen des Ordinariats halten, werden ihrer priesterlichen Fähigkeiten und ihrer Mittel zum Lebensunterhalt beraubt. Infolgedessen werden viele Kirchen geschlossen werden, was dem salus animarum schweren Schaden zufügen wird, da es an Klerikern mangelt, die diejenigen ersetzen können, die nicht mit dem experimentellen Genserum geimpft werden“, schrieb Erzbischof Viganò.

Viganò erneuerte seine Bitte an die amerikanischen Katholiken, gute Priester zu unterstützen, die mit ihren Bischöfen in Konflikt geraten sind. Er hält es für notwendig, eine internationale Stiftung zu gründen, an die Katholiken spenden können, um Gelder von Pfarreien und Diözesen abzuziehen, die mit dem derzeitigen bergoglianischen Regime paktieren“. Er glaubt, dass der Verlust von Geldern die Bischöfe dazu veranlassen wird, gute, orthodoxe Priester nicht mehr zu ächten.

In der Zwischenzeit ermutigte er die Katholiken, ihre verfolgten Priester zu unterstützen, indem sie sie zu sich nach Hause nehmen, und betete, dass „brüderliche Nächstenliebe, genährt durch das Teilen des einen Glaubens und das Gebet, den Beginn einer Wiedergeburt der heiligen Kirche markieren, die heute von Söldnern und Verrätern verdunkelt wird.“

BRIEF ÜBER DIE JÜNGSTE EINFÜHRUNG DER PFLICHTIMPFUNG IN EINIGEN AMERIKANISCHEN DIÖZESEN

Wir alle haben erfahren, dass in einigen Diözesen der Vereinigten Staaten von Amerika, insbesondere in der Erzdiözese Chicago, die kirchliche Autorität ihren Klerikern und gläubigen Angestellten vorschreibt, sich impfen zu lassen, als Bedingung für die Teilnahme an Feiern, liturgischen Aktivitäten und pastoraler [Arbeit] und sogar für die bloße Tatsache, Priester mit einem Amt zu sein. Ähnliche despotische Maßnahmen werden auch in Italien und anderen Ländern verhängt.

Priester, die sich nicht an die Bestimmungen des Ordinariats halten, werden ihrer priesterlichen Fähigkeiten und ihrer Mittel zum Lebensunterhalt beraubt. Infolgedessen werden viele Kirchen geschlossen, was dem „salus animarum“ schweren Schaden zufügen wird, da es an Klerikern mangelt, die diejenigen ersetzen können, denen das experimentelle Genserum nicht gespritzt werden soll. Soweit bekannt ist, gibt es nicht wenige Seelsorger, die sich, wie es ihr gutes Recht als amerikanische Bürger und Katholiken ist, einer klaren Ablehnung sakrilegischer und illegitimer Bestimmungen widersetzen werden, die nichtig sind und die die Betroffenen den konkreten unmittelbaren gefährlichen schwerwiegenden Nebenwirkungen, einschließlich des Todesrisikos, aussetzen. Ganz zu schweigen von den moralischen Implikationen der Akzeptanz der Impfung eines Medikaments, für dessen Herstellung fötale Zelllinien aus Abtreibungen verwendet werden.

Die Unterwerfung der bergoglianischen Hierarchie unter die Pandemie-Farce und die Auferlegung der so genannten Impfung hat die Minister Gottes in Pandemie-Gurus, die Bischöfe in Verkäufer von Versuchsserum und die gesamte kirchliche Körperschaft in ein Opfer von Massenexperimenten verwandelt. Dies stellt einen beispiellosen Verrat an der göttlichen Sendung der Kirche Christi, an der Macht der Pfarrer und am Auftrag der Priester dar, in einem Prozess der Ersetzung der geoffenbarten Religion durch einen pseudowissenschaftlichen Kult, der an Götzendienst grenzt. Wenn diese Missbräuche schon schwerwiegend sind, wenn sie von der zivilen Autorität ausgehen – deren Korruption und Interessenkonflikte inzwischen allgemein bekannt sind und angeprangert werden -, so ist die Beteiligung der kirchlichen Autorität an diesem globalen Verbrechen noch schwerwiegender.

Angesichts solcher Rechtsverletzungen ist es notwendig, ohne zu zögern die vorsätzliche Komplizenschaft der Hierarchie mit dem teuflischen globalistischen Plan des Great Reset anzuprangern und sich dieser vom Heiligen Stuhl ratifizierten Unterdrückung entschieden und mutig zu widersetzen.

Ich erneuere nachdrücklich den Appell, den ich bei der jüngsten Veranstaltung in Dubuque (Iowa) zugunsten der Koalition der entlassenen Priester ausgesprochen habe, und lade die Laien ein, ihre Priester mit koordinierten Initiativen zu unterstützen. Es ist notwendig, eine internationale Stiftung zu gründen, die Spenden und Beiträge von den Gläubigen sammelt, um sie von den Pfarreien und Diözesen abzulenken, die mit dem derzeitigen bergoglianischen Regime konspirieren. Wenn die Bischöfe feststellen, dass ihr Bankkonto belastet ist, werden sie sich wahrscheinlich dazu veranlasst sehen, ihre Arbeit der Ächtung der guten Priester zu mäßigen. Initiativen wie die Koalition für geächtete Priester und andere ähnliche Projekte sind in dieser Stunde der Verfolgung dringend notwendig. Jeder von uns kann je nach seinen Möglichkeiten einen konkreten Beitrag leisten – nicht unbedingt nur finanziell – auch einfach dadurch, dass wir unsere Angebote denen zukommen lassen, die sie verdienen, und nicht denen, die sie nutzen, um gute Kleriker zu schikanieren.

Die katholischen Gläubigen öffnen ihre Häuser für Priester, die von der Tyrannei der mit dem Globalismus verbündeten Bischöfe verfolgt werden, und stellen sie für die Feier des Heiligen Messopfers zur Verfügung. Um diese Hausaltäre versammelt, werden die widerspenstigen Gemeinschaften so in der Lage sein, der Heiligen Dreifaltigkeit weiterhin die gebührende Verehrung zu erweisen und den geistlichen Beistand ihrer Seelsorger in Anspruch zu nehmen. Und möge die brüderliche Liebe, genährt durch das Teilen des einen Glaubens und das Gebet, den Beginn einer Wiedergeburt der Heiligen Kirche markieren, die heute von Söldnern und Verrätern verdunkelt wird.

Carlo Maria Viganò, Erzbischof

ehemaliger Apostolischer Nuntius in den Vereinigten Staaten

Oktober 2021

Dominica XIX nach Pfingsten