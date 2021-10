Dr. Peter McCullough: Jod ist das neue Ivermectin: Regierung und Medien greifen alle Covid-Mittel an, die tatsächlich wirken

Die neueste Bedrohung für die Regierungsagenda zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) ist Betadin, ein Nasenspray auf Jodbasis, das den Menschen hilft, sich vor der Infektion zu schützen.

Ähnlich wie Ivermectin wird Betadin von den Machthabern als „gefährlich“ bezeichnet, weil es schützt und heilt, ohne dass Handdesinfektionsmittel, Gesichtsmasken, „Impfstoffe“ und Abriegelungen erforderlich sind – und weil eine Flasche Betadin nur ein paar Dollar kostet.

Es hat sich herausgestellt, dass eine frühzeitige Behandlung mit Betadin sowohl als Nasenspray als auch als Mundspülung eines der besten Mittel zur Vorbeugung der Fauci- Grippe ist und dazu beiträgt, die Viruslast massiv zu senken.

Die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCC) empfiehlt die folgenden Methoden zur Verwendung von Betadin zur Bekämpfung der chinesischen Keime:

Antivirale Mundspülung: 3 x täglich gurgeln (nicht schlucken; muss Chlorhexidin, Povidon-Jod oder Cetylpyridiniumchlorid enthalten)

Jod-Nasenspray/-tropfen: Handelsübliches 1%iges Povidon-Iod-Produkt gemäß Anweisung 2-3 x täglich verwenden. Wenn das 1%ige Produkt nicht verfügbar ist, muss zunächst die weithin erhältliche 10%ige Lösung verdünnt und alle 4 Stunden 4-5 Tropfen in jedes Nasenloch gegeben werden. (In der Schwangerschaft nicht mehr als 5 Tage.)

Mainstream-Medien flippen über die Verwendung von Betadin aus

Newsweek regt sich darüber auf, dass einige Menschen jetzt Betadine statt Masken und Impfstoffe verwenden, um die Fauci- Grippe zu heilen.

In einem Artikel mit dem Titel „Some anti-vaxxers are gargling the common antiseptic Betadine in an attempt to treat and prevent the coronavirus“ (Einige Impfgegner gurgeln mit dem üblichen Antiseptikum Betadine, um das Coronavirus zu behandeln und zu verhindern) versucht Newsweek, es so aussehen zu lassen, als sei Betadine eine Art Schlangenöl, obwohl es schon immer für solche Zwecke verwendet wurde.

In einer randomisierten, kontrollierten Studie aus Bangladesch wurde kürzlich festgestellt, dass nasale und orale Jodsprays dazu beitragen, die Zahl der Krankenhausaufenthalte mit dem Coronavirus um 84 Prozent und die Sterblichkeitsrate um 88 Prozent zu senken. Klingt das für Sie wie ein Schlangenöl?

Laut Newsweek kann Betadin unmöglich gegen das Chinesische Virus wirken, da es nie offiziell für diesen Zweck „zugelassen“ wurde. Das ist ein Taschenspielertrick, denn Betadin ist ein allgemeines Antiseptikum, das in der akademischen Literatur als „das stärkste Antiseptikum“ bezeichnet wird.

Die Behauptung, dass Betadin bei der Covid-Grippe nicht wirkt, nur weil es vor der Entstehung von Covid entwickelt wurde, ist gleichbedeutend mit der Behauptung, dass es nichts gibt, was bei der Behandlung von Covid wirkt, außer Dingen, die nach dem Auftreten von Covid erfunden und patentiert wurden.

Das ist natürlich Unsinn, aber so kann der militärisch-industrielle-pharmazeutische Komplex mit neuen „Medikamenten“ Rekordgewinne einfahren.

„Das Problem ist, dass es, ähnlich wie bei Ivermectin, eine große Bedrohung für das System darstellt, weil es die Menschen befähigt, ihre eigene Gesundheit und Sicherheit zu kontrollieren, ohne dass die Kumpane reich werden“, schreibt Daniel Horowitz für The Blaze.

Dr. Eric Hensen, ein zertifizierter Hals-Nasen-Ohren-Arzt aus Texas, sagt, dass Jod allgemein anerkannt ist und ein breites Spektrum an antimikrobieller Aktivität gegen Bakterien, Viren, Pilze und Protozoen aufweist und seit Jahrzehnten als Antiseptikum zur Vorbeugung von Infektionen und zur Behandlung von Wunden verwendet wird.

Hensen selbst verwendet Nasenspülungen und Mundspülungen mit Jod, um sich zu schützen, und ist deshalb während dieser „Pandemie“ kein einziges Mal ernsthaft krank geworden.

„PVP-I (Nasenspray und Mundspray) hat die Fähigkeit, SARS-CoV-2 zu zerstören; die Übertragung von SARS-CoV-2 vom Patienten wird ebenfalls reduziert“, sagt er. „Somit kann PVP-I oro-nasales Spray als wirksamer Schutzschild für COVID-19 für alle Mitarbeiter des Gesundheitswesens dienen.“