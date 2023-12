Robert F. Kennedy Jr., offener Kritiker der US-Außenpolitik, befürwortet den zionistischen Krieg in Palästina

Von Renee Parsons

Während die Welt mit verstärkten Angriffen im Gazastreifen, militärischen Scharmützeln in Syrien und im Irak, einer zerbrochenen Südgrenze und einem US-Finanzsystem, das kurz vor dem Zusammenbruch steht, in Schieflage gerät, geht die Mehrheit der Amerikaner davon aus, dass die Wahlen 2024 alle Probleme lösen werden.

Während der Konflikt im Gazastreifen eskaliert und immer mehr Palästinenser sterben, haben sich prominente nationale Politiker zur Unterstützung des zionistischen Regimes geäußert, da alle Präsidentschaftskandidaten ebenfalls die zionistische Kampagne zur Beseitigung des einheimischen palästinensischen Volkes unterstützen.

Der Demokrat Robert F. Kennedy Jr. aus der angesehenen politischen Familie begann seine Suche nach der Präsidentschaft als unverblümter Kritiker der US-Außenpolitik. Anfang Mai schrieb ich vielleicht die erste Analyse seiner Kandidatur, als er mit seiner Absicht, achthundert US-Stützpunkte in der ganzen Welt zu schließen, mutig den Zusammenbruch der US-Außenpolitik ankündigte.

Einige Monate später, lange vor dem Ereignis vom 6. Oktober in Gaza, vollzog Kennedy auf unerklärliche Weise eine Kehrtwende. Plötzlich verkündete er eine Politik gegenüber Israel, die fast allen außenpolitischen Zielen widersprach, die er zuvor unterstützt hatte, einschließlich einer beispiellosen Völkermordkampagne.

Er hat sich nun rundum in die Rolle eines erstklassigen Verfechters des teuflischen zionistischen Regimes begeben, als Kennedy in Würdigung des Todes von Elie Wiesel die Verpflichtung bekräftigte, für die er stand: „Nie wieder“, was Kennedy weiter in eine militärische Reaktion im Nahen Osten verwickeln könnte.

Als Gegner des Ukraine-Krieges, nachdem sein Sohn, der als internationaler Freiwilliger diente, wieder sicher zu Hause war, hat Kennedy es versäumt, das zionistische Abschlachten Tausender palästinensischer Kinder mit den Kindern gleichzusetzen, die vom Children’s Defense Fund vertreten werden, den er gegründet hat und an dem er viele Jahre lang als Vorsitzender beteiligt war – als „unerschütterlich in der Verteidigung gegen jeden Angriff auf Kinder„.

Jetzt wissen wir also, dass er nur amerikanische Kinder meinte – und er vermutlich bisher nicht gelernt hat, dass alle Kinder Gottes gesegnet und heilig sind.

Kennedy hat sich auch nicht mit kritischen Kommentaren zu den außenpolitischen Auswirkungen des Konflikts geäußert, der sich auf einen ausgeweiteten Krieg mit dem Iran auswirken könnte, der sich auf die islamische Welt ausweiten und schließlich zu einem Dritten Weltkrieg führen könnte – und er hat auch nicht die Gelegenheit genutzt, eine Alternative zum Krieg im Nahen Osten vorzuschlagen.

Der aus einer Marinefamilie stammende Kennedy scheint mit Israels Angriff auf die USS Liberty im Jahr 1967, mit der Geschichte des Terrorismus, als das King David Hotel in die Luft gesprengt wurde, oder mit Israels Entwicklung zu einem sadistischen, tyrannischen Staat mit einem außergewöhnlichen Mangel an Menschlichkeit überhaupt nicht vertraut zu sein. In jüngster Zeit schien Kennedy Israel von jeglicher Verantwortung für die Todesopfer im Gazastreifen freizusprechen und stellte in Frage, ob die Zahl der zivilen Opfer korrekt sei.

Kennedy umgeht direkte Kommentare zu den Palästinensern und ihrer Rolle in dem Konflikt und konzentriert sich weiterhin auf Israel, als ob es darum ginge, dass Zionisten in der Wüste Gärten anlegen, während die eigentliche Frage lautet, wo seine Loyalität liegt. Als Kennedy seine Teilnahme am Marsch zum Israeltag mit dem Schwenken einer zionistischen Flagge begründete, sagte er: „Meine Familie hat eine lange Beziehung zu Israel.“ Was genau meint er damit?

Es war ein Interview mit Rabbi Shumley Boteach, in dem RFK seinen Grad an säkularer Überzeugung rundum offenbarte und gleichzeitig bestätigte, dass er über die grundlegenden Wahrheiten des Lebens in Israel grob uninformiert war: die tägliche Eroberung, Schikanierung und Provokation der Bevölkerung, der Ruf der IDF für den brutalen Missbrauch palästinensischer Kinder und, als illegale Besatzungsmacht, der Diebstahl palästinensischen Landes während des Krieges von 1948 und erneut während des Krieges von 1976.

There is an alarming trend in the Democratic Party to describe Israel as an apartheid state. This rhetoric is dangerous and inaccurate. @RepDWStweets. It’s time to set the record straight.



Thank you @RabbiShmuley for the opportunity. pic.twitter.com/hgDfOvHlBv — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) July 28, 2023

Von dort aus verbreiteten seine Kommentare die üblichen Täuschungen über Israel als „freie Religionsausübung“ und als „einzigen Ort, der für Kritik an der Regierung offen ist„, während er versprach, die „moralische Verteidigung Israels“ vorzunehmen, was jetzt, 60 Tage nach dem Gaza-Konflikt, nicht nur sinnlos, sondern auch völlig unaufrichtig zu sein scheint.

Unter Berufung auf „das Recht auf freie Meinungsäußerung für alle Bürger“ widersetzt sich RFK weiterhin jeder Behauptung, Israel sei ein Apartheidstaat oder die Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung sei ein regelmäßiges Phänomen.

Im Einklang mit der israelischen Politik unterstützt Kennedy die Ablehnung der Entwicklung von Atomwaffen für den Iran, während Israel über eine unbestätigte Anzahl von vielleicht zweihundert Atomwaffen verfügt. Ohne jemals den Vertrag über die Verbreitung von Kernwaffen unterzeichnet zu haben, ist Israel eine der wenigen Nationen mit Atomwaffen, die sich geweigert haben, dem NVV beizutreten.

Wollte RFK wirklich Knessetmitglieder wie Ben Gvir und Netanjahu verteidigen, die bei der Ermordung des ehemaligen Premierministers Yitzak Rabin „mitgewirkt“ haben, um die Osloer Abkommen zu verabschieden, oder die zionistischen Kriegsverbrecher entschuldigen oder behaupten, die israelische Justiz sei die „humanste Justiz der Welt„? Da seine Kampagne weiterhin „Apartheid“ als „absurd“ definiert, ist ein deutlicher Rückgang seiner vorausschauenden Agenda zu verzeichnen, und man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass er der Macht die Wahrheit sagt.

Da die Kennedy-Familie auf so tragische Weise unter politischen Attentaten zu leiden hatte und die Regierung Biden sich irrationalerweise weigerte, ihn durch den Geheimdienst schützen zu lassen, sollte die öffentliche Ankündigung der israelischen Regierung, politische Attentate außerhalb des Gazastreifens durchführen zu wollen, mehr Aufmerksamkeit erregen, da sie eine persönlichere Wirkung hat. Übernehmen die Zionisten die Rolle von revolutionären Attentätern, während sie sich gleichzeitig als funktionierende Demokratie bezeichnen?

In den 1950er-Jahren bestand die Eisenhower-Regierung wiederholt darauf, dass der American Zionist Council (AZC) sich als „Agenten einer ausländischen Regierung“ registrieren ließ, was er jedoch nie tat.

Im November 1962 wies das Justizministerium von Generalstaatsanwalt Robert Kennedy den AZC an, sich wegen Verstößen gegen das FARA als ausländischer Agent registrieren zu lassen, da er angeblich von der Jewish Agency for Israel finanziert wurde. Sie haben sich nie registrieren lassen.

1963 wurde dem AIPAC eine Frist von 72 Stunden eingeräumt, um sich zu registrieren und die Aufgabe zu erfüllen. Zufälligerweise wurde in dieser Zeit JFK ermordet, und AIPAC hat sich bis heute nie als FARA registrieren lassen.

Darüber hinaus unterstützte Präsident John F. Kennedy die UN-Resolution 194, die den vertriebenen Palästinensern das „Recht auf Rückkehr“ in das 1948 von den Zionisten eroberte palästinensische Land zusprach.

Vermutlich haben sowohl JFK als auch RFK Palästina gemeinsam besucht. Hier ist ein undatiertes Foto von RFK in den Straßen Palästinas und ein weiteres vor dem King David Hotel, das im Juli 1946 von Irgun-Extremisten in die Luft gesprengt wurde. Auch ein undatierter Teil eines Briefes von JFK an seinen Vater, den ehemaligen Botschafter Joseph P. Kennedy, irgendwann in den letzten 1940er Jahren, in dem die palästinensisch-zionistischen Verhandlungen beschrieben werden, wurde in der Kennedy-Bibliothek gefunden.

Kennedy vor dem King David Hotel in militärischer Pose. (Quelle: Jerusalem Center for Public Affairs)

Kennedy auf der King David Street im Jahr 1948. Hinter ihm befindet sich ein britischer Militärkontrollpunkt an der Kreuzung der heutigen Agron Street. (Quelle: Jerusalem Center for Public Affairs)

Das schockierende Ergebnis scheint offensichtlich zu sein, dass RFK Jr., einst ein starker Verfechter des Friedens und der Kinder, seinen Eifer verloren hat und keine emotionale Energie mehr hat, sich um das Leiden der Palästinenser oder das Schicksal von 16.000 zivilen Todesopfern, 70 % davon Frauen und Kinder, zu kümmern.