Robert F. Kennedy, Jr.: Warum das Buch „Der wahre Anthony Fauci“

ANMERKUNG DES REDAKTIONSVORSITZENDEN: Der folgende Text ist ein Auszug aus „Der wahre Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health“ (Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen die Demokratie und die öffentliche Gesundheit), dem neuen Bestseller von Robert F. Kennedy, Jr. dem Vorsitzenden und Chefsyndikus von Children’s Health Defense.

Während einige Republikaner die zunehmende Machtfülle und die scheinbar willkürlichen Äußerungen von Dr. Fauci mit Argwohn betrachteten, brachten die Alchemie des politischen Stammesdenkens und der unablässig geschürte Terror von COVID-19 die gebannten Demokraten dazu, ihre Augen vor den vernichtenden Beweisen zu verschließen, dass seine COVID-19-Politik ein katastrophaler und gefährlicher Misserfolg war.

Als Verfechter der öffentlichen Gesundheit, einer soliden Wissenschaft und unabhängiger Aufsichtsbehörden – frei von Korruption und finanziellen Verstrickungen mit der Pharmaindustrie – kämpfe ich seit vielen Jahren gegen Dr. Fauci.

Ich kenne ihn persönlich, und mein Eindruck von ihm unterscheidet sich sehr von dem meiner demokratischen Kollegen, die ihn zuerst als den geschliffenen, bescheidenen, ernsthaften, liebenswürdigen und leidgeprüften Star der im Fernsehen übertragenen COVID-Pressekonferenzen des Weißen Hauses kennen gelernt haben.

Dr. Fauci spielte eine historische Rolle als führender Architekt der „agency capture“ – der Übernahme der amerikanischen Gesundheitsbehörden durch die Pharmaindustrie.

Das Versagen von Dr. Fauci bei der Erreichung der Ziele im Bereich der öffentlichen Gesundheit während der COVID-Pandemie ist leider kein anomaler Fehler, sondern steht im Einklang mit einem wiederkehrenden Muster, bei dem die öffentliche Gesundheit und Sicherheit auf dem Altar der pharmazeutischen Profite und Eigeninteressen geopfert wird. Er hat den Profiten der Pharmaindustrie stets Vorrang vor der öffentlichen Gesundheit eingeräumt.

Die Leser dieser Seiten werden erfahren, wie Dr. Fauci im Laufe seiner langen Karriere durch die Verherrlichung patentierter Medizin routinemäßig die Wissenschaft verfälscht, die Öffentlichkeit und Ärzte getäuscht und über Sicherheit und Wirksamkeit gelogen hat.

Zu Dr. Faucis Vergehen, die in diesem Band detailliert beschrieben werden, gehören seine Verbrechen an Hunderten von schwarzen und hispanischen Waisen- und Pflegekindern, die er grausamen und tödlichen medizinischen Experimenten unterzog, und seine Rolle, zusammen mit Bill Gates, bei der Umwandlung von Hunderttausenden von Afrikanern in Laborratten für kostengünstige klinische Versuche mit gefährlichen experimentellen Medikamenten, die, sobald sie zugelassen sind, für die meisten Afrikaner finanziell unerschwinglich bleiben.

Sie werden erfahren, wie Dr. Fauci und Herr Gates den afrikanischen Kontinent in eine Müllhalde für abgelaufene, gefährliche und unwirksame Medikamente verwandelt haben, von denen viele in den USA und Europa aus Sicherheitsgründen vom Markt genommen wurden.

Sie werden lesen, wie Dr. Faucis seltsame Faszination für und seine großzügigen Investitionen in so genannte „gain of function“-Experimente zur Entwicklung pandemischer Superbakterien die ironische Möglichkeit aufkommen lassen, dass Dr. Fauci eine Rolle bei der Auslösung der globalen Ansteckung gespielt haben könnte, mit deren Verwaltung ihn zwei US-Präsidenten betraut hatten.

Sie werden auch über seine zwei Jahrzehnte währende Strategie der Förderung falscher Pandemien als Schema zur Förderung neuer Impfstoffe, Medikamente und Pharmaprofite lesen.

Sie werden erfahren, wie er weit verbreitete Verunreinigungen in Blut und Impfstoffen vertuscht hat, welche zerstörerischen Rachefeldzüge er gegen Wissenschaftler geführt hat, die das Pharma-Paradigma in Frage gestellt haben, und wie er absichtlich patentierte Mittel gegen Infektionskrankheiten – von HIV bis COVID-19 – sabotiert hat, um den Weg für weniger wirksame, aber profitablere Mittel zu ebnen.

Sie werden von der grotesken Zahl der Toten erfahren, die sich im Gefolge seiner kaltblütigen Ausrichtung auf die Profite der Industrie gegenüber der öffentlichen Gesundheit angesammelt haben.

All seine Strategien während der COVID-Phase – die Fälschung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, um gefährliche und unwirksame Medikamente auf den Markt zu bringen, die Unterdrückung und Sabotage konkurrierender Produkte mit geringeren Gewinnspannen, selbst wenn der Preis dafür die Verlängerung von Pandemien und der Verlust von Tausenden von Menschenleben ist – haben alle ein gemeinsames Ziel: die kurzsichtige Hingabe an die Pharmaindustrie.

Dieses Buch wird Ihnen zeigen, dass Tony Fauci sich nicht um die öffentliche Gesundheit kümmert; er ist ein Geschäftsmann, der sein Amt genutzt hat, um seine Pharmapartner zu bereichern und den Einflussbereich zu erweitern, der ihn zum mächtigsten – und despotischsten – Arzt der Menschheitsgeschichte gemacht hat.

Für einige Leser wird diese Schlussfolgerung das Überqueren einiger neuer Brücken erfordern. Viele Leser kennen jedoch intuitiv den wahren Anthony Fauci und müssen nur die Fakten beleuchtet und geordnet sehen.

Ich habe dieses Buch geschrieben, damit die Amerikaner – sowohl Demokraten als auch Republikaner – die verhängnisvolle Rolle von Dr. Fauci verstehen können, die es den Pharmakonzernen ermöglicht, unsere Regierung zu beherrschen und unsere Demokratie zu untergraben, und um die Schlüsselrolle aufzuzeigen, die Dr. Fauci bei dem gegenwärtigen Staatsstreich gegen die Demokratie gespielt hat.