Impfstoffe sabotieren das Immunsystem. Gürtelrose könnte einige Antworten bieten.

childrenshealthdefense.org: Die Geschichte legt nahe, dass die als Gürtelrose bekannte Erkrankung eine Entgiftungsreaktion auf eine Impfung darstellen könnte.

Lange vor dem Aufkommen der experimentellen COVID-Injektionen – die von der Pharmaindustrie nicht als „Impfstoffe“, sondern als „Zell- und Gentherapie“ bezeichnet werden – wurde der Öffentlichkeit in den Beipackzetteln der zugelassenen Impfstoffe eine beunruhigende Geschichte erzählt.

Die Dokumentation von 400 verschiedene Arten von Nebenwirkungen, die praktisch alle Organe und Körpersysteme betreffen und für jeden zugänglich sind, der bereit ist, auf die Links der U.S. Food and Drug Administration zu klicken, bot „versteckte Hinweise“ auf zahllose Möglichkeiten, wie der aggressive Eingriff in das Immunsystem durch Impfungen dazu führen kann, dass fein abgestimmte Immunreaktionen aus dem Ruder laufen.

Diese Beipackzettel, so vernichtend sie auch sein mögen, wurden soeben von schockierenden Pfizer-internen Daten in den Schatten gestellt, die durch eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) ans Licht kamen.

Die vertrauliche Inventarisierung der Reaktionen des Unternehmens, die „nie das Licht der Welt erblicken sollte“, zeigt, dass Pfizer in den ersten 90 Tagen der Notfallanwendung der Injektion (bis zum 28. Februar 2021) mehr als 158.000 verschiedene unerwünschte Ereignisse – darunter 1223 Todesfälle – aufgezeichnet hat, die sich auf 42.086 Fallberichte verteilen,

Während Blutgerinnsel und Herzprobleme nach der COVID-Impfung wahrscheinlich die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, zeigt die von Pfizer erstellte Tabelle der unerwünschten Ereignisse, die 27 verschiedene „Systemorganklassen“ anzeigt, weitreichende Probleme – von denen viele eine beunruhigende „Umprogrammierung“ der Immunreaktionen der Empfänger hervorheben.

Gürtelrose nach der Impfung

Unter den Immunstörungen, die Pfizer als „von besonderem Interesse“ bezeichnete (aufgeführt in der Kategorie „Sonstige“), waren 281 Ereignisse im Zusammenhang mit Herpes zoster (im Volksmund als Gürtelrose bekannt), die im Median einen Tag nach der COVID-Impfung auftraten.

Gürtelrose ist eine schmerzhafte Erkrankung, die sich durch Hautausschlag, Blasen, brennende oder stechende Nervenschmerzen und eine Reihe möglicher Komplikationen auszeichnet. Bis zu 20 % der Gürtelrose-Episoden betreffen die Augen, was zu dauerhaften Sehstörungen bis hin zur Erblindung führen kann.

Die von Pfizer bis Februar zusammengefassten Fälle spiegeln sich in einer wachsenden Zahl von Patienten-, Arzt- und Veröffentlichungsberichten wider, in denen Gürtelrose, einschließlich Augenkomplikationen, als „unerwünschte Ereignisse“ nach der COVID-Impfung beschrieben werden – viele von ihnen sind „einmalige Ereignisse“.

Die meisten traten innerhalb von Tagen oder Wochen nach der Injektion auf, einige bereits nach einer einzigen Dosis des Impfstoffs.

In einer Diskussion über Gürtelrose und andere Hautreaktionen auf die Impfung wurde etwa eine von fünf Reaktionen als schwerwiegend oder „sehr akut“ eingestuft.

In verschiedenen europäischen Aktualisierungen wird geschätzt, dass die Gürtelrose zwischen 1,3 % und 4,1 % der insgesamt für COVID-Impfstoffe gemeldeten unerwünschten Ereignisse ausmacht.

Eine im September im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie über den Impfstoff von Pfizer, bei der zwei verschiedene Risikomaße und ein Datensatz von mehr als 2,4 Millionen geimpften Israelis verwendet wurden, bestätigte, dass die Impfung mit einem erhöhten Gürtelrose-Risiko verbunden ist – ebenso wie mit Herzmuskelentzündung, Lymphknotenanomalien und Blinddarmentzündung (der Blinddarm ist ein „sicheres Haus“ für wichtige Zellen des Immunsystems).

Insgesamt wird in diesen Berichten nicht nur den Impfungen von Pfizer die Schuld gegeben, sondern auch der mRNA-Spritze von Moderna und allen anderen wichtigen COVID-Impfstoffen, die weltweit verwendet werden, darunter Sinovac aus China, Covaxin aus Indien und die von Janssen/Johnson & Johnson und AstraZeneca entwickelten Injektionen.

Nicht direkt“ und „nicht notwendigerweise“ verbunden?

Unter Beibehaltung des Status quo, dass es sich bei unerwünschten Ereignissen wie Gürtelrose lediglich um „zufällige Vorkommnisse“ handelt, verwenden die Medien die übliche vorsichtige Sprache, um der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass gemeldete Ausbrüche von Gürtelrose „nicht direkt“ oder „nicht notwendigerweise“ mit COVID-Impfungen zusammenhängen.

Ein Arzt sagte: „Ich habe in letzter Zeit viele Gürtelrosefälle gesehen, aber ich habe persönlich keinen Zusammenhang mit dem Impfstoff gesehen.“

Ein anderer Arzt sagte: „Wenn Leute, die nicht gegen Gürtelrose geimpft wurden, nach der COVID-Impfung eine Gürtelrose bekommen, ist das Zufall“, und fügte leichtfertig hinzu: „Nichts ist risikofrei.“

Ein anderer Arzt erklärte umständlich: „Es ist nicht so, dass der Impfstoff die Gürtelrose verursacht hat – der Impfstoff war nur einer von vielen verschiedenen Auslösern, die einen Gürtelroseanfall hätten verursachen können.“

Nachrichtenagenturen wie die Pharmacy Times stimmen zu, dass „die Kausalität noch nicht bewiesen werden kann“, erklären aber virtuos, dass „Wachsamkeit und Sicherheitsüberwachung … gerechtfertigt sind“.

Die American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) – die mit Harvard und anderen Universitäten an einem Impfstoffüberwachungssystem namens Vaccines and Medications in Pregnancy Surveillance System arbeitet – sollte daran interessiert sein, mögliche Sicherheitssignale zu untersuchen.

Die AAAAI wies jedoch die Bedenken der Patienten bezüglich der Gürtelrose und der COVID-Impfung zurück. In einem „Ask the Expert“-Beitrag vom April behauptete die AAAAI, dass es „keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem [Pfizer-]Impfstoff und Gürtelrose gibt“.

Außerdem befürwortete die AAAI die COVID-Impfung im ersten Trimester, obwohl Studien alarmierende Raten von Schwangerschaftsverlusten bei Frauen dokumentierten, die in diesem Zeitraum geimpft wurden.

All diese unaufrichtigen „hier gibt es nichts zu sehen“-Aussagen widersprechen dem seit langem bestehenden Eingeständnis der medizinischen Gemeinschaft, dass eine Immunsuppression das Gürtelrose-Risiko erhöht, und ihrem gelegentlichen zähneknirschenden Zugeständnis, dass die immunologische Wirkung von Impfstoffen einen möglichen Auslöser darstellt.

Frustrierte Verbraucher, bei denen eine Gürtelrose ausbricht, fragen: „Verfolgt jemand, wie viele Menschen nach der Impfung mit [COVID] eine Gürtelrose bekommen?“

Einige der Autoren der jüngsten Fallberichte über COVID-Impfstoffe und Gürtelrose haben sich vorsichtig an eine Antwort herangewagt. Wichtige Fakten wie das Auftreten der Gürtelrose nicht nur bei immungeschwächten COVID-Impfstoffempfängern, sondern auch bei gesunden Personen und die „kurze Verzögerung des Ausbruchs nach der Impfung“ haben einige zu der Schlussfolgerung veranlasst, dass die Impfstoffe eine „Dysregulation des Immunsystems“, eine „Veränderung der Immunität“ oder eine „Immunmodulation“ bewirken, die eine Gürtelrose hervorrufen.

Hinweise auf die Grippeimpfung

Vor COVID gab es im Internet zahlreiche Berichte über Menschen, die innerhalb von Tagen oder Wochen nach einer Grippeimpfung eine Gürtelrose bekamen.

In einem Fall schrieb ein Mann, er habe ein halbes Dutzend Mediziner konsultiert, die alle darauf bestanden, dass „die Grippeimpfung unmöglich eine Gürtelrose verursachen kann“.

Nachdem er festgestellt hatte, dass er seinen „ersten und einzigen“ Gürtelroseausbruch „nur 3 Stunden nach der Grippeimpfung“ bekam, berichtete er:

„Ich habe aufgehört, mich gegen Grippe impfen zu lassen. Seitdem habe ich keine Gürtelrose mehr gehabt. Was für ein Zufall … Es steckt so viel Geld darin, ältere Erwachsene zu überzeugen, sich gegen Grippe impfen zu lassen, dass es im Interesse der Industrie liegt, diese Möglichkeit auszuschließen, worauf ich antworte: Quatsch.“

Viele andere, die im selben Forum gepostet haben, stimmten zu, dass sie „die Erklärung ‚Zufall‘ nicht glauben“, einschließlich sehr gesunder (d. h. immunkompetenter) Menschen in ihren 20ern und 30ern, die von „schrecklichen“ und „quälenden“ Fällen von Gürtelrose kurz nach der Grippeimpfung berichteten.

In einem anderen Forum reagierte ein Moderator auf die zahlreichen Beschwerden über Grippeimpfstoffe und Gürtelrose wie folgt:

„Was wir von unseren Lesern wissen, ist Folgendes: Bei allen hat es einen Zusammenhang gegeben, und allen wurde gesagt, dass es keinen Zusammenhang gibt. Es ist sehr schwierig für Normalsterbliche, ernsthafte Nebenwirkungen von Impfungen zu vermuten, wenn uns Ärzte und Big Pharma das Gegenteil weismachen wollen.“

Hinweise auf die Windpocken- und Gürtelroseimpfung

1995 nahmen die FDA und die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) einen Windpockenimpfstoff, Varivax, in den Kinderimpfplan für 12- bis 15-Monatige auf und spielten die Risiken einer weitgehend banalen Kinderkrankheit hoch, die zu dieser Zeit fast überall vorkam.

Nach der Einführung von Varivax stiegen die Fälle von Gürtelrose sowohl bei Erwachsenen als auch bei einigen Kindern sprunghaft an. Manchmal erkrankten Kinder, die den Impfstoff erhalten hatten, trotzdem an Windpocken, oft in einem schwereren Fall im höheren Alter.

In den Packungsbeilagen von Merck werden sowohl für Varivax als auch für den Masern-Mumps-Röteln-Varizellen-Impfstoff ProQuad Gürtelrose als unerwünschte Nebenwirkung aufgeführt, ebenso wie bei mehreren Hepatitis-Impfstoffen und dem Meningokokken-Impfstoff Menactra.

Ein Jahrzehnt nach der Einführung der Windpockenimpfung gab die CDC keineswegs irgendwelche Probleme zu, sondern begründete die Aufnahme einer Windpockenauffrischung in den Kinderimpfplan mit der nachlassenden impfinduzierten Immunität.

Die Behörde begann auch, den Impfstoff Zostavax von Merck zu empfehlen, um die erhöhte Gürtelrose-Inzidenz bei Erwachsenen auszugleichen“.

Merck hat Zostavax Ende 2020 vom Markt genommen und ist in Klagen wegen Impfschäden verwickelt, die „von der Gürtelrose als Folge des Impfstoffs bis hin zu schweren Personenschäden wie Blindheit auf einem Auge, Personen mit schweren Lähmungen in den Extremitäten, Hirnschäden bis hin zum Tod“ reichen.

Als ein CDC-Whistleblower versuchte, Daten zu veröffentlichen, die das vermehrte Auftreten von Gürtelrose und anderen unerwünschten Folgen der Windpockenimpfung dokumentierten, versuchte das CDC-Personal, die Ergebnisse zu vertuschen, und beteiligte sich unter anderem an Aktionen, die „zur Verschleierung und zum Fehlverhalten beitragen.“

Hinweise aus der Geschichte

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellten Wissenschaftler die bis heute unbewiesene Hypothese auf, dass die Gürtelrose mit den Windpocken zusammenhängt und dass sie einen gemeinsamen viralen Ursprung haben.

Der neuseeländische Arzt Dr. Sam Bailey erklärte jedoch in einem Video vom August 2021, dass das fragliche „Virus“ (Varizella-Zoster-Virus) ein Artefakt von Zellkulturexperimenten und nicht das Ergebnis ordnungsgemäßer Virusisolierungstechniken ist.

Bailey wies auch darauf hin, dass wie bei SARS-CoV-2 die Diagnose einer Windpocken- oder Gürtelrose-„Virusinfektion“ von unzuverlässigen PCR-Tests abhängt, die nie für einen solchen Zweck vorgesehen waren.

Ein hochrangiger britischer Whistleblower veröffentlichte eine vernichtende Kritik am „Voodoo-Wissenschaftlertum“ der Virologie, die sich mit Baileys Ausführungen deckt. Er behauptete, dass die Methodik, die Virologen anwenden, um zu behaupten, dass „Isolation … keine nachweisbare Verbindung mit der materiellen oder physischen Welt bietet“ und „die Perversion des Wortes ‚Isolation‘ wahnhaft, unehrlich und höchst irreführend ist“.

Wenn nicht ein Virus für die Gürtelrose verantwortlich ist, was dann? Die Geschichte legt nahe, dass die als Gürtelrose bekannte Erkrankung eine Entgiftungsreaktion auf eine Impfung darstellen könnte.

In den Annalen der Medizin wird dem englischen Wissenschaftler William Heberden aus dem 18. Jahrhundert die Entdeckung der Gürtelrose (oder Windpocken) zugeschrieben. In einer Zeit, in der Ärzte mit Vorliebe „ausgeklügelte Klassifikationen“ entwickelten, in die sie verschiedene Hautkrankheiten einordnen konnten, hob Heberden eine durch Pocken gekennzeichnete Erkrankung hervor, die sich von den Pocken unterscheiden sollte.

Ob Zufall oder nicht, dies geschah ein halbes Jahrhundert nach der 1721 in London erstmals praktizierten Pocken-„Variolation“, die den Grundstein für die „Impfung“ legte.

Zu dieser Zeit waren die Pocken ein zentrales Thema. Bei der Variolation wurde einer gesunden Person subkutan „frisches Material aus einer reifen Pustel einer Person, die an Pocken erkrankt war“, eingeimpft.

Anfang dieses Jahres schrieben spanische Dermatologen im International Journal of Dermatology anerkennend über die Variolation als „Grundlage für die Entwicklung von Impfstoffen“: „Es gibt einige Lehren aus der Zeit vor der Impfung, die für die Herausforderungen von heute in Betracht gezogen werden können.“

Allerdings haben weder der Impfstoff-Kreuzritter Edward Jenner aus dem 18. Jahrhundert noch spätere Autoren jemals viel über die negativen Lehren gesagt, einschließlich der Krankheiten und Todesfälle, die bei vielen Variolations-/Impfempfängern auftraten.

In Anbetracht von Baileys Hinweis, dass „Krankheitsausbrüche keinen infektiösen Erreger erfordern, da die betroffenen Personen oft denselben Umweltbedingungen ausgesetzt sind“, scheint es vernünftig zu fragen, ob die von Heberden identifizierte neuartige Hauterkrankung – und die Reaktionen, die nach den COVID-, Grippe-, Windpocken- und anderen Impfungen unserer Zeit beobachtet wurden – tatsächlich die Reaktion des Körpers auf eine Impfung sind.

Was verbirgt sich sonst noch hinter der „Gürtelrose“?

Die Gruppe Doctors for COVID Ethics weist darauf hin, dass Lymphozyten (eine Art weißer Blutkörperchen) die „lebenslangen Wächter des Immunsystems“ sind und dazu beitragen, Infektionen und Tumore unter Kontrolle zu halten.

Die Autoren eines kürzlich erschienenen Fallberichts über eine durch COVID-Impfung ausgelöste Gürtelrose beobachteten, dass die Injektionen eine „vorübergehende Lymphozytopenie“ (eine abnorm niedrige Lymphozytenzahl) verursachen – mit einem „dosisabhängigen Rückgang der Lymphozyten in den ersten Tagen nach der Injektion“ – und dass dies ein Mechanismus sein könnte, der eine Gürtelrose auslöst.

Die Tatsache, dass alle Personen, die über COVID-Impfstoffverletzungen berichten, in der Regel mehrere unerwünschte Ereignisse beschreiben, lässt vermuten, dass die Gürtelrose die Spitze eines viel größeren Eisbergs sein könnte.

Die Autoren der großen israelischen Studie, die ein erhöhtes Auftreten von Gürtelrose nach der COVID-Impfung dokumentierte, wiesen beispielsweise darauf hin, dass Gürtelrose „eine der möglichen Ursachen für Gesichtsnervenlähmungen“ ist, ein unerwünschtes Ereignis, das unabhängig als Sicherheitssignal hervorgehoben wurde.

Im August berichtete die Reporterin Sharyl Attkisson, dass Gesichtslähmungen (einschließlich Bell’scher Lähmung, Gesichtsschwäche und „Zuckungen“) zu den bisher am häufigsten gemeldeten unerwünschten Ereignissen bei COVID-Injektionen gehörten und im Mittelpunkt von „Untersuchungen, Warnungen oder erklärten Bedenken der Gesundheitsbehörden“ standen.

Dr. Ryan Cole, ein Pathologe, hat bei den COVID-geimpften Personen einen „Anstieg“ von Erkrankungen wie Gürtelrose und Mononukleose („Mono“) beobachtet. Auch Patienten beschreiben Fälle von Mononukleose, die durch die Impfung ausgelöst wurden – und zu den Komplikationen der Mononukleose gehören die Bellsche Lähmung und andere Lähmungen.

Cole sagte: „Wir schwächen buchstäblich das Immunsystem dieser Menschen“.

Während Experten weiterhin über die Mechanismen der Schädigung und die neuartigen Toxine und Technologien debattieren, die am meisten dafür verantwortlich sein könnten, machen es die internen Daten von Pfizer und andere globale Datenbanken unmöglich, eine wichtige Tatsache zu leugnen: Es kommt zu einer atemberaubenden Anzahl und Vielfalt von Schädigungen.

Die Journalistin Celia Farber kam nach der Durchsicht der „kaltblütigen“ Offenlegungen von Pfizer zu dem Schluss: „Jeder, der Ihnen sagt, dass diese ‚Impfstoffe‘ sicher sind, ist irgendwo zwischen hypnotisiert, unehrlich und böswillig.“