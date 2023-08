Robert Malone: Es gibt eine riesige Bank an Coronaviren, die noch nicht erschlossen ist, und wir wissen nicht einmal, was sie enthält!

„Es wurde eine Gegenleistung vereinbart, und wir übertrugen Technologie an das Wuhan Institute of Virology, um einer begrenzten Anzahl von Mitarbeitern Einblick in die dortigen Arbeiten zu geben…“.

Es gab einen Technologietransfer im Zusammenhang mit Ralph Baric und dem gesamten Programm, das moderne rekombinante Virologie und DNA-Technologie umfasste, sowie bekannte Forschung speziell zu Coronaviren.

Wenn man in der Literatur zurückblättert, gelten Coronaviren seit langem als einer der führenden Kandidaten für biologische Kampfstoffe.

Wir wussten, dass China etwas tat. Wir wussten nur nicht, was. Wir wollten Augen haben. Und wir stimmten einer Gegenleistung zu, die sowohl einen Transfer von Geldern als auch von Technologie beinhaltete, und Tony Fauci wusste alles darüber …

Es gab Technologietransfers von EcoHealth Alliance und Ralph Baric, die mit dieser Furin-Spaltungsstelle zu tun hatten. Die spezifischen Mutationen. Die Technik des Virus. Und möglicherweise der Transfer eines humanisierten Mausstammes, der eine Gruppe von Coronaviren produziert hat, die in einer Bank aufbewahrt wurden…

Übrigens gibt es eine riesige Bank anderer Coronaviren, die noch nicht erschlossen ist, und wir wissen nicht einmal, was sie enthält…

Sie haben ein Portfolio von rekombinanten Viren entwickelt und diese rekombinanten Viren getestet, und sie haben rekombinante Viren getestet, und jemand wurde infiziert.

Der aktuelle Zeitplan deutet darauf hin, dass dies im November geschah und die KPCh eingriff und im Wesentlichen die Aufzeichnungen säuberte. Sie warfen die Proben weg und taten alles, was sie konnten, damit man nie zurückverfolgen konnte, was passiert war.

.@RWMaloneMD: "There was a quid pro quo set up, and we transferred technology into Wuhan Institute of Virology to allow a limited number of human assets to have visibility of what was going on there…



There was technology transfer associated with Ralph Baric, and that whole… pic.twitter.com/Zbj42uuXah