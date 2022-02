Robert Malone warnt: „The Great Reset“ ist „Kapitalismus mit chinesischen Merkmalen“

Übersehene Neuigkeiten:

Technisch gesehen kontrolliert die GOP jetzt den US-Senat. Ja, bitte überprüfen Sie mich diesbezüglich.

Vor zwölf Tagen erlitt der geimpfte ehrenwerte Senator Ben Ray Luján (D-N.M.) einen schweren Schlaganfall. Das hat viele Auswirkungen, auf die Mandate, auf den möglichen Kandidaten für den Obersten Gerichtshof und auf die rund 20 Kandidaten, die Biden in den kommenden Wochen nominieren wird.

Aus irgendeinem Grund wurden die politischen Auswirkungen dieses Ereignisses (ganz zu schweigen von den gesundheitlichen Auswirkungen) nicht von der NY Times oder der Washington Post behandelt. Keine besondere Bedeutung, nehme ich an? Hier gibt es nichts zu sehen, also gehen wir weiter…

Nachrichten jetzt:

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat angekündigt, dass er sich auf Notstandsbefugnisse beruft, die bürgerliche Freiheiten außer Kraft setzen und erweiterte Polizeiaktionen als Reaktion auf die landesweiten Proteste gegen den Impfpass, die von Hunderten von Lastwagenfahrern in der Innenstadt von Ottawa angeführt wurden, genehmigen.

Weitere Informationen finden Sie bei Ihrer bevorzugten alternativen Medienquelle.

Und nun noch dies:

Trudeau schwört, die Bankkonten der Anti-Maßnahmen-Protestler einzufrieren

Da haben Sie es. Eine weitere Bestätigung für das Konzept der Blockchain/Ethereum/Bitcoin-Währung. Sie glauben, dass Ihre finanziellen Vermögenswerte sicher sind? Denken Sie noch einmal nach. Sie glauben, dass die Drohungen des sozialen Kreditsystems leer sind? Denken Sie noch einmal nach. Ihr Bankkonto ist nicht mehr sicher.

Offenbar ist dies ein weiterer Vorteil der neuen Weltordnung und des großen Reset, den Ihnen das totalitäre Weltwirtschaftsforum, das Herrn Trudeau ausgebildet und beraten hat, beschert hat. Als ob die globale Finanzlage nicht schon prekär genug wäre. Ich kenne mehrere Analysten, die bereits den bevorstehenden finanziellen Zusammenbruch vorausgesagt haben. Trudeau verhält sich wie ein finanzieller Brandstifter. Aber vielleicht ist das ein Vorteil und kein Nachteil. So können wir wieder besser aufbauen.

Und übrigens, warum sind die jungen Führungskräfte des WEF bereit, außergewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen, um eine allgemeine Impfung zu fordern? Ich frage nur für einen Freund.

Lassen Sie uns das noch ein wenig weiter aufschlüsseln. Haben Sie sich an den „give-send-go“- oder „go fund me“-Initiativen beteiligt, um die kanadischen Trucker zu finanzieren? Dann laufen Sie Gefahr, als Mandatsgegner eingestuft zu werden und können theoretisch Ihr Bankkonto einfrieren lassen. Ich selbst habe zur Unterstützung der kanadischen Trucker geschrieben und Videos aufgenommen, und ich muss feststellen, dass ich morgen mein Geld von meinem eigenen Konto abheben muss. Das „Center for Countering Digital Hate“ (Zentrum zur Bekämpfung von digitalem Hass) hat bereits versucht, für die Deplattformierung und die Rückforderung von Geldern zu plädieren, die ich für meine Beiträge über Substack erhalten habe, die dann vom Guardian in einer Weise aufgegriffen wurden, die sich aus meiner Sicht wie Hassrede liest. An diesem Punkt bin ich aufgewacht, habe den Kaffee ausgetrunken und mein Geld auf ein anderes Bankkonto überwiesen, anstatt auf das, auf das Substack einzahlt.

Aber ich denke, selbst das wird nicht ausreichen, wenn der WEF und seine Gefolgsleute diese Strategie unterstützen werden. Für mich ist es an der Zeit, aus dem traditionellen Bankensystem auszusteigen, da ich mich für Freiheit, Demokratie, das Recht auf freie Meinungsäußerung, friedlichen Protest und die US-Verfassung einsetze.

Und als ob das noch nicht genug wäre, bekomme ich, wie oben erwähnt, blinkende rote Lichter von Freunden mit Verbindungen zur Wall Street, dass die „technischen Daten“ Bedenken über eine bevorstehende finanzielle Implosion aufkommen lassen. Wenn das der Fall ist, dann wirft Herr Trudeau Napalm auf einen schwelenden Müllcontainerbrand im Finanzsystem.

Ich frage Sie noch einmal: Selbst wenn Sie bereit wären, Ihre Entscheidungsfreiheit für das Ideal einer „Ein-Welt-Regierung“ aufzugeben (was ich ganz sicher nicht tue), ist dies die Gruppe von Personen, denen Sie Ihre Zukunft und die Ihrer Familie anvertrauen würden?

Das Bild, das mir in den Sinn kommt, wenn ich daran denke, wie diese Leute in den letzten zwei Jahren agiert haben, ist das der Keystone-Cops.

Um einige Definitionen aus dem Weg zu räumen …

Was ist das WEF? Das Weltwirtschaftsforum (WEF) ist eine unabhängige internationale Organisation, die Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und anderen Bereichen der Gesellschaft einbindet, um globale, regionale und industrielle Agenden zu gestalten.

Die obige Beschreibung ist das, was man in einer einfachen Suchmaschine findet, wenn man die überschwänglichen Adjektive weglässt.

Natürlich ist es viel mehr als das, und ihre Motive sind alles andere als rein. Aber dazu mehr in einem anderen Substack.

Was ist The Great Reset? Vordergründig ist es der Name des 50. Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums, das im Juni 2020 stattfand. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, die im Juni 2020 stattfinden wird. Zu der von Charles, Prinz von Wales, und dem WEF einberufenen Veranstaltung kommen hochrangige Vertreter aus Wirtschaft und Politik zusammen, die sich mit dem Wiederaufbau von Gesellschaft und Wirtschaft nach der COVID-19-Pandemie befassen.

Die obige Beschreibung ist wiederum das, was man in einer einfachen Suchmaschine findet, und auch hier sind die Motive nicht gerade rein. Natürlich würden die meisten von uns argumentieren, dass viel mehr dahinter steckt.

Eine alternative Sichtweise (die bei den meisten Suchmaschinen nicht „oben“ zu finden ist) würde in etwa so lauten:

Der große Reset: Kapitalismus mit chinesischen Merkmalen:

„Eine Zwei-Klassen-Wirtschaft mit profitablen Monopolen und dem Staat an der Spitze und Sozialismus für die Mehrheit unten“

Die „Young Global Leaders“ des Weltwirtschaftsforums enthüllt. Technokratie News und Trends, von JACOB NORDANGÅRD VIA PHAROS 7. Februar 2022. Hier zu finden.

Im Jahr 1992 riefen Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum ein Programm ins Leben, das ursprünglich Global Leaders of Tomorrow hieß. Im Jahr 2004 wurde dieses Programm in das Forum for Young Global Leaders umgewandelt (über das ich in meinem Buch The Global Coup D’Etat berichte) – ein fünfjähriges Programm zur Indoktrination in die Prinzipien und Ziele des WEF. Das Ziel war – und ist – geeignete zukünftige Führungskräfte für die entstehende globale Gesellschaft zu finden. Das Programm umfasst seit seiner Gründung Politiker, Wirtschaftsführer, Adelige, Journalisten, Künstler und andere Kulturschaffende, die in ihren Bereichen herausragende Leistungen erbracht haben, aber noch nicht 40 Jahre alt sind (ursprünglich 43, um Angela Merkel einzubeziehen). Seitdem ist es zu einem umfassenden globalen Netzwerk engagierter Führungskräfte mit enormen Ressourcen und Einfluss gewachsen, die alle daran arbeiten, die technokratischen Pläne des Weltwirtschaftsforums in ihren jeweiligen Ländern und Bereichen umzusetzen. Das Ziel war von Anfang an, „eine zukunftsorientierte globale Agenda zu identifizieren und voranzutreiben, die sich auf Themen an der Schnittstelle von öffentlichem und privatem Sektor konzentriert.“ Öffentlich-private Partnerschaften sind einer der Eckpfeiler der Philosophie des Weltwirtschaftsforums. Das heißt, ein Zusammenschluss von Staat und großen Unternehmen (auch bekannt als Korporativismus) mit dem Ziel, globale Probleme „effektiver“ zu lösen. Die Wahl der Führungspersönlichkeiten spiegelt dieses Bestreben deutlich wider…

Die letztendliche Folge sowohl der öffentlich-privaten Partnerschaften als auch dieser Zielbereiche ist die Schaffung eines weitgehend faschistischen Gesellschaftsvertrags, in dem das Individuum diesen mächtigen Interessen untergeordnet wird. Auch die hehren Ziele, eine bessere Welt zu schaffen, wurden gekidnappt. Besonders deutlich wird dies im Zusammenhang mit der Partnerschaft zwischen dem WEF und der UNO und der Umsetzung der globalen Ziele (Agenda 2030) durch die Anwendung der Technologien der vierten industriellen Revolution. Das bedeutet, dass die demokratischen Prinzipien und die Machtverteilung des 20. Jahrhunderts weitgehend ausgehöhlt und durch eine neue globale Klasse ersetzt wurden, die unsere gemeinsame Zukunft auf der Grundlage ihrer eigenen Interessen gestaltet. Dies hat zu einer De-facto-Privatisierung sowohl der nationalen Regierungen als auch der internationalen Organisationen geführt, bei der die Lobbyisten nicht mehr in der Lobby sitzen, sondern an den Sitz der Macht gelangt sind und die Politik mitgestalten, die unser Leben direkt beeinflusst. Was dies bedeutet, ist seit der Ausrufung der Pandemie im März 2020 besonders deutlich geworden. Darüber hinaus haben führende multinationale Vermögensverwaltungsgesellschaften wie BlackRock, angeführt von Larry Fink vom Weltwirtschaftsforum, ihre Positionen kontinuierlich nach vorne gebracht.

Der deutsche Wirtschaftswissenschaftler und Journalist Ernst Wolff glaubt, dass viele der in das Young-Global-Leader-Programm aufgenommenen nationalen Führungspersönlichkeiten aufgrund ihrer Bereitschaft ausgewählt wurden, die harte Agenda der Abschottung in den letzten Jahren durchzuführen, ohne Fragen zu stellen, und dass ihr bevorstehendes Scheitern (das sich in einer wachsenden Unzufriedenheit der Massen äußert) als Vorwand dienen wird, um eine neue Form der globalen Regierung zu schaffen, in der die alten Nationalstaaten weitgehend obsolet werden…

Ich betrachte diesen Artikel als den Anfang einer langen Reihe von Artikeln, die das WEF als eine korrupte, macht- und geldgierige Organisation entlarven werden, die die Weltführung verschlingt und korrumpiert. Wir, das gemeine Volk, sind es, die aufstehen und sich in den Weg stellen müssen. In Bezug auf die amerikanische Politik und die Politik praktisch aller westlichen Staaten müssen Sie sich jetzt die Frage stellen, welche Partei (wenn überhaupt) nicht der Partei von Davos verpflichtet ist oder ihr gehört. Denn wenn man sich anschaut, wer die vom WEF ausgebildeten Apparatschiks sind, stellt man fest, dass die meisten oder alle westlichen Demokratien auf höchster Ebene von den vom WEF ausgebildeten und besessenen „Young Global Leaders“ infiltriert wurden. Diese Leute sind nicht dazu da, Ihrer Regierung oder Verfassung zu dienen, sie sind dazu da, den Zielen und Absichten des WEF zu dienen.

Bitte lesen Sie noch einmal das lange Zitat aus dem obigen Artikel: Die „Young Global Leaders“ des Weltwirtschaftsforums enthüllt – Hier zu finden.

Die WEF-Agenda wird von Herrn Klaus Schwab festgelegt und vorangetrieben. Laut der WEF-Website ist Professor Schwab der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, der internationalen Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit.

Öffentlich-private Zusammenarbeit ist im Grunde ein Euphemismus für die Verbindung der Macht des Staates mit der Macht der Unternehmen.

Die Aussage: Der Faschismus sollte besser Korporatismus genannt werden, denn er ist die Verschmelzung von staatlicher und unternehmerischer Macht.

wurde Benito Mussolini zugeschrieben, und unabhängig davon, ob die Zuschreibung korrekt ist oder nicht, hat die Logik meiner Meinung nach etwas für sich.

Nur um zu dokumentieren, dass die WEF-Führung buchstäblich WEF-Alumni auf der ganzen Welt infiltriert, um die Arbeit ihrer Agenda zu erledigen. Hören Sie sich seine Ausführungen in diesem Videoclip an:

Ich muss sagen, dass ich dann Namen wie Frau Merkel, sogar Wladimir Putin und so weiter erwähne – sie alle waren Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums. Aber worauf wir jetzt wirklich stolz sind, ist, dass wir mit der jungen Generation wie Premierminister Trudeau, dem argentinischen Präsidenten und so weiter in die Kabinette vordringen… Das ist in Argentinien so und jetzt auch in Frankreich…“ (Klaus Schwab)

Haben Sie sich jemals gefragt, wie 190 Regierungen im „Gleichschritt“ operieren konnten, um Abriegelungen, soziale Distanzierung, Maskenpflicht und Impfpflicht gegenüber einem zu 99,9 % überlebensfähigen „Virus“ durchzusetzen?

Ihre Anführer sind vielleicht einer von 1600 Absolventen der Young Global Leaders School von Klaus Schwab. Schwab war ein Mentor von Henry Kissinger. Berühmte Absolventen: Bill Gates (Microsoft), Rockefeller Foundation CEO Rajiv Shah, Angela Merkel, die Rhodes-Stipendiaten Tony Blair (Knight Noble Order of the Garter) und Pete Buttigieg, Nicolas Sarkozy, Emanuel Macron, Viktor Orban (ungarischer Premierminister), Sebastian Kurz (österreichischer Bundeskanzler), Jeff „Burning Man“ Bezos (Amazon), Jack Ma (Alibaba; CCP Alipay), Richard Branson (Virgin), Peter Thiel (PayPal, Palantir), Leonardo DiCaprio, Anderson Cooper, Bono, Steffi Graf, Tony Hawk, Meghan Rapino, Mark Zuckerberg (Meta), Sergei Brin und Larry Page (Google), Elon Musk (Tesla, Space X, StarLink), Jimmy Wales (Wikipedia), Ashton Kucher, Charlize Theron, Maria Bartiromo (Money Honey), Jacinda (Jason) Ardern, Kirill Dmitriev (Russische Direktinvestitionen zur Finanzierung von Gamaleya Sputnik V) Gavin Newsome, Chelsea Clinton, Bobby Jindal (Hurrikan Katrina), Tulsi Gabbard. Mentoren: Christine Lagarde, die edomitische Königin Rania von Jordanien, Larry Fink, CEO der BlackRock-Gruppe, David Rubenstein von der Carlyle-Gruppe, Al Gore, Orit Gadeish von Bain & Company (Nachfolgerin von Mitt Romney), der türkische Sultan auf Lebenszeit Reccip Tayyip Erdogan.

Ziel: „Die Zukunft gestalten“ durch den Zusammenbruch der globalen Volkswirtschaften und „Wiederaufbau“, um den „Großen Reset“ durch GESARA (Global Economic Security and Recovery Act) zu bewirken

Anmerkung: Einige Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass die Zahl der Absolventen des Klaus-Schwab-Programms eher bei 4.500 liegt als bei den 1.600, die nur für die Young Global Leaders School angegeben sind