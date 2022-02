Verbündeter der Ukraine sagt, dass ein russischer Angriff jetzt sehr unwahrscheinlich ist

Die etablierten Medien haben sich wieder geirrt.

Obwohl die alten Medien atemlos berichteten, dass Russland den heutigen 16. Februar als Datum für einen Angriff auf die Ukraine gewählt hat, sagt nun einer der engsten Verbündeten von Präsident Wolodymyr Zelenskij, dass die Wahrscheinlichkeit eines solchen Angriffs praktisch gleich Null sei.

Am Freitag wurde berichtet, dass die CIA und das amerikanische Militär Berlin und andere NATO-Länder gewarnt hätten, dass Moskau am 16. Februar eine Invasion starten wolle.

Die Schlagzeilen überschlugen sich daraufhin, und Zeitungen wie die Sun berichteten, dass für heute Morgen um 1 Uhr ein „massiver Raketenangriff“ geplant sei und 200 000 Soldaten bereitstünden.

Doch Moskau begann sofort mit dem Rückzug der Truppen aus der Grenzregion, und nichts geschah.

Ahhhh! Misinformation! Fact checkers! Fake news!



