Die Pandemie der „Vollgeimpften“ wütet weiter, denn die neuesten Daten zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle durch Covid-19 bei Personen auftritt, die geimpft wurden.

Public Health Scotland (PHS) berichtet, dass erstaunliche vier von fünf Covid-Krankenhauseinweisungen und -Todesfällen auf Impfungen zurückzuführen sind, was bedeutet, dass nur 20 Prozent der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle, die auf Covid zurückgeführt werden, bei ungeimpften Personen auftreten.

Den Zahlen zufolge sind die Fälle im Februar im Vergleich zum Januar insgesamt zurückgegangen. Der Großteil der Fälle entfällt jedoch nach wie vor auf vollständig geimpfte Personen, einschließlich der dreifach Geimpften.

Die Daten zeigen, dass die jüngste „Welle“ negativer gesundheitlicher Folgen bei dreifach geimpften Personen auftritt, einer Bevölkerungsgruppe, bei der die Sterblichkeitsrate im Januar um 495 Prozent angestiegen ist.

„Die Gesamtzahl der Fälle ist im letzten Monat in allen Bevölkerungsgruppen im Vergleich zu den zwischen dem 11. Dezember und dem 7. Januar 22 verzeichneten Fällen deutlich zurückgegangen, aber in beiden Monaten entfiel die überwiegende Mehrheit der Fälle auf die Geimpften“, berichtet das Daily Exposé.

„Der Hauptunterschied zwischen den beiden Monaten besteht darin, dass die doppelt Geimpften zwischen dem 11. Dezember und dem 8. Januar 22 mit 145.890 Fällen die Mehrheit der Fälle ausmachten, während die dreifach Geimpften zwischen dem 8. Januar und dem 4. Februar 22 mit 46.951 Fällen die Mehrheit der Fälle ausmachten“.

Ohne die „Impfstoffe“ wäre die Plandemie bereits vorbei.

Es stellt sich heraus, dass die Fallrate bei den Ungeimpften deutlich zurückgeht, während sie bei den Vollgeimpften und insbesondere bei den Vollgeimpften, die sich dreimal oder öfter impfen lassen, weiter ansteigt.

Zwischen dem 11. Dezember und dem 7. Januar entfielen auf die nicht geimpfte Bevölkerung nur 15 Prozent aller neuen Fälle der Fauci-Grippe. Einen Monat später, vom 8. Januar bis zum 4. Februar, sank dieser Anteil auf weniger als 13 Prozent.

In der Zwischenzeit entfielen 85 Prozent aller neuen Fälle zwischen dem 11. Dezember und dem 7. Januar auf die geimpfte Bevölkerung, wobei nur 9 Prozent dieser Fälle bei den einmal Geimpften auftraten.

Zweiunddreißig Prozent aller neuen Fälle in der Kategorie der Geimpften traten bei den dreifach Geimpften auf, während 59 Prozent bei den doppelt Geimpften auftraten.

„Aber einen Monat später stellen wir fest, dass 87 % der Fälle auf die Geimpften entfallen, wobei 4 % der Fälle auf die mit einer Dosis Geimpften, 33 % auf die doppelt Geimpften und 63 % auf die dreifach Geimpften entfallen“, heißt es im Exposé weiter.

„Das bedeutet, dass trotz des Rückgangs der Fälle in allen Bevölkerungsgruppen die Fälle bei den nicht Geimpften, den einfach Geimpften und den doppelt Geimpften am stärksten zurückgingen, wobei der Rückgang bei den dreifach Geimpften am geringsten war. Dies ergibt keinen Sinn, wenn die Covid-19-Impfstoffe wirksam sind. Das sind sie eindeutig nicht, zumindest was die Verhinderung von Infektionen angeht.

Was die Krankenhausaufenthalte angeht, so geht es den Ungeimpften insgesamt immer besser, während es den Geimpften insgesamt immer schlechter geht.

Die PHS-Daten zeigen, dass die Krankenhauseinweisungen bei den Ungeimpften im Januar im Vergleich zum Dezember um -24 Prozent zurückgegangen sind. Bei den dreifach Geimpften stiegen die Krankenhauseinweisungen dagegen um erstaunliche 88 Prozent.

„Auf die geimpfte Bevölkerung entfielen 75 % der Krankenhausaufenthalte zwischen dem 11. Dezember und dem 7. Januar 22, wobei 7 % dieser Krankenhausaufenthalte auf die mit einer Dosis Geimpften, 46 % auf die Dreifachgeimpften und 47 % auf die Zweifachgeimpften entfielen“, heißt es in dem Exposé weiter.

„Aber einen Monat später stellen wir fest, dass 80,5 % der Krankenhausaufenthalte auf die Geimpften entfielen, wobei 6 % der Krankenhausaufenthalte auf die mit einer Dosis Geimpften, 26 % auf die mit der doppelten Impfung und 68 % auf die mit der dreifachen Impfung entfielen.“