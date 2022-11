Robert Malone: Zukunft für die Menschheit – Zwei Möglichkeiten

Ist die düstere globalistische WEF-Dystopie einer transhumanen Zukunft unvermeidlich?

Während wir beginnen, aus dem Tunnel der COVID-Krise und all der Misswirtschaft der WHO, des WEF und des US-Heimatschutzministeriums, die so viel Schaden angerichtet haben, herauszukommen, wird uns eine „Great Reset“-Vision einer vierten industriellen Revolution, des Transhumanismus und einer neuen Klassenstruktur von Physis, Virtualität, Maschinen und „Davos Man“-Overlords präsentiert, die vom Weltwirtschaftsforum und seinen Gefolgsleuten weltweit als unvermeidliches Ergebnis angepriesen wird.

Die Naivität und die Fehler in der Argumentation von Klaus Schwab und seinem Mitstreiter Yuval Noah Harari aufzuzeigen, ist ein beliebtes Mittel derjenigen, die aus einer alternativen Perspektive schreiben. Dieser kürzlich erschienene Aufsatz mit dem Titel „The Dangerous Populist Science of Yuval Noah Harari“ (06. Juli 2022, Current Affairs) ist ein Beispiel dafür, wie leicht sich Hararis populäre dunkle Visionen sezieren und als sensationslüsterne Knete entlarven lassen. Die Autorin Darshana Narayanan fasst zusammen: „Der Bestsellerautor ist ein begnadeter Geschichtenerzähler und beliebter Redner. Aber er opfert die Wissenschaft der Sensationslust, und sein Werk ist voller Fehler“. Nach meiner Lektüre gelten die gleichen Kritiken für die Bücher „COVID-19: The Great Reset“ und „The Great Narrative“ von Klaus Schwab und Thierry Malleret. Aber die Macht des WEF und seiner globalen Armee geschulter Agenten, die die öffentliche Politik sowohl auf nationaler als auch auf transnationaler Ebene lenken, zwingt uns alle dazu, ihre schlecht begründeten Argumente und dunklen Träumereien ernst zu nehmen.

Es ist eine Sache, die Zukunftsvision eines anderen zu kritisieren, aber eine ganz andere, eine überzeugende Alternative zu entwickeln. Ich bin um die Welt gereist, um die Sache der medizinischen Freiheit voranzutreiben und anderen zu helfen, aus dem, was wir alle in den letzten drei Jahren erlebt haben, einen Sinn zu ziehen. Auf diesen Reisen habe ich festgestellt, dass viele Anführer der verschiedenen, unabhängig voneinander entstandenen Widerstandsgruppen oft von ähnlichen Dingen sprechen: von der Ablehnung zentralisierter Autorität, von der Notwendigkeit, Organisationsstrukturen aufzubauen, die nicht einfach die gleichen Führungsfehler der gegenwärtigen sozialen, politischen und Unternehmensstrukturen wiederholen, und von einem vagen Gefühl für eine stärker dezentralisierte Welt. Dies wird oft als Alternative zu der vom WEF und zunehmend auch von den Vereinten Nationen, der Welthandelsorganisation, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich/Zentralbanken und der Weltgesundheitsorganisation geförderten global zentralisierten, utilitaristischen/marxistischen/kommandowirtschaftlichen, malthusianischen korporatistischen/faschistischen Vision dargestellt.

Ist die dunkle Vision der vierten industriellen Revolution, des Transhumanismus, der Verschmelzung von Mensch und Maschine und der totalen zentralisierten Kontrolle durch eine kleine Gruppe nicht gewählter elitärer Oberherren unvermeidlich, wie Klaus Schwab und Yuval Noah Harari uns glauben machen wollen?

Kürzlich erfuhr ich von Christopher Michael Langan, der im Stillen eine alternative Vision entwickelt hat, die viele Aspekte dessen enthält, was ich von vielen globalen Führern der medizinischen Freiheitsbewegung gehört habe. Herr Langen bezeichnet diese Vision und dieses Modell einer alternativen Zukunft als „Das kognitiv-theoretische Modell des Universums“ (CTMU). Als ich zum ersten Mal von diesen Ideen las, empfand ich sie als wahrhaft transformierend, so wie meine erste Einführung in Mattias Desmets Theorien zur „Massenbildung“ es war. Es ist nützlich, sich daran zu erinnern, dass diese Theorie von Herrn Langan lange vor der COVID-Krise entwickelt wurde, auch wenn vieles von dem, was er sich vorstellt und beschreibt, im Rückblick vorausschauend ist.

Nach allem, was man hört, dürfte Herr Langen einer der intelligentesten derzeit lebenden Menschen auf diesem Planeten sein, und wie für viele mit einem IQ von über 150 kann es für die meisten von uns eine Herausforderung sein, seiner fortgeschrittenen Logik und seinen Schriften zu folgen. In seinem Bestreben, eine „Doppellebensstrategie“ zu leben – einerseits ein normaler Mensch, der seiner Arbeit nachgeht und Höflichkeiten austauscht, und andererseits nach Hause kommt, um in seinem Kopf Gleichungen aufzustellen und isoliert an seinem kognitiv-theoretischen Modell des Universums zu arbeiten – finde ich viele Ähnlichkeiten mit der Art und Weise, in der ich mein eigenes Leben lebe. Außerdem lebt er mit seiner Frau Gina (geb. LoSasso), einer klinischen Neuropsychologin, im Norden von Missouri, wo sie eine Pferderanch besitzen und betreiben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das klingt nach jemandem, den ich gerne kennenlernen und mit dem ich gerne etwas Zeit verbringen würde.

Christopher Langen, Gewichtheber, Bauarbeiter, Cowboy, Feuerwehrmann, Landarbeiter, seit über zwanzig Jahren Türsteher auf Long Island, New York, und ein Supergenie.

„Wir nähern uns einem Wendepunkt, und das ist wirklich eine Zweiteilung in mögliche Zukünfte. Eine dieser Zukünfte wird uns zu einer zentralisierten Regierungsform führen. Das ist mehr oder weniger wie ein Bienenstock. Eine bestimmte Kohorte von Eliten wird das Sagen haben und alle anderen werden… Sie werden die Oberklasse sein, und alle anderen werden eine Art Unterklasse sein, die ihnen dient und so ziemlich alles tut, was man ihnen sagt. Andererseits können wir auch eine andere Richtung einschlagen, nämlich die Verteilung von Verantwortung und Entscheidungsbefugnissen auf alle. Und das erfordert natürlich mehr Intelligenz und Verantwortung. Es ist also eine gewisse Herausforderung damit verbunden. Wir müssen uns rasant entscheiden, wie wir das machen wollen. Wenn wir die Verantwortung verteilen wollen, dann benötigen wir zuallererst ein fundiertes Verständnis der menschlichen Natur und der Natur der Realität, und das ist es, was ich vorschlage, um das Problem in den Griff zu bekommen.„

Herr Langen bezeichnet die beiden alternativen Zukünfte, auf die er sich konzentriert hat, als Singularitäten, als alternative Knotenpunkte, die die Menschheit durchlaufen wird. Seine Sprache zur Beschreibung dieser beiden besteht aus der „Metareligion als menschliche Singularität“ und der „technologischen Singularität“. Die technologische Singularität, die er sich vorstellt, deckt sich weitgehend mit der von Schwab, Malleret und Harari beschriebenen dystopischen korporatistischen/faschistischen Regierung der vierten industriellen Revolution und des Transhumanismus.

Was ich für die aktuelle Herausforderung, eine Alternative zum Geschwätz des WEF und seiner Gefolgsleute zu visualisieren, besonders relevant finde, ist Christophers Vision einer anderen Realität als derjenigen, die sie für die „Gestaltung“ der Zukunft verwenden wollen.

Langens 2002 erschienene Veröffentlichung „The Cognitive-Theoretic Model of the Universe: A New Kind of Reality Theory“ ist ein Beispiel für die dicht begründeten, komplexen Erklärungen, die er oft liefert und in denen er Konzepte erörtert, die sich auf eine Sprache und Begriffe stützen, die er persönlich entwickeln musste, weil die englische Sprache nicht ausreicht, um seine Ideen und Erkenntnisse angemessen auszudrücken. Zum Glück für Neulinge wie mich ist sein 2018 erschienener Aufsatz „Metareligion as the Human Singularity“ (veröffentlicht in der Zeitschrift „Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy“, Bd. 14, Nr. 1) viel zugänglicher ist.

Wenn Sie, wie ich, die Visionen, Gedanken und Einsichten, die ich mit den folgenden Zitaten einzufangen versucht habe, als nützlich empfinden, um sich eine bessere, dezentralisierte Zukunft vorzustellen, die eine wünschenswertere Vision der Zukunft bietet, empfehle ich Ihnen, das gesamte Werk zu lesen und dann eine Reise in die vielen Podcast-Interviews und Schriften dieses einheimischen amerikanischen Genies und Philosophen zu wagen.

„Um seine eigene Identität zu verstehen, benötigt der Mensch ein kohärentes und daher monisches Selbstmodell, das seine psychologische Kohärenz widerspiegelt und sich auf alle Ebenen der Realität bezieht. Das heißt, der Mensch benötigt eine gültige Interpretation des menschlichen Individuums in der Gesellschaft und des Individuums und der Gesellschaft in der Realität insgesamt. Diese Interpretation muss die Form einer ununterbrochenen Korrespondenz annehmen, die die ausgedehnte Beziehung zwischen dem Menschen als Bewohner der Realität und der Realität in ihrer grundlegendsten und universellen Form umfasst; der Mensch muss sich selbst als integralen Bestandteil der Realität und die Realität als eine Erweiterung seines eigenen Wesens innerhalb einer einzigen einheitlichen Ontologie oder Metaphysik betrachten. Kurz gesagt, der Mensch und die Wirklichkeit müssen eine gemeinsame metaphysische Identität haben. Wenn Metaphysik eine Sprache ist, die die Beziehung zwischen geistiger und physischer Realität ausdrückt, kann Spiritualität als die metaphysische Essenz der menschlichen Identität verstanden werden und Religion als ihre organisatorische Manifestation. In ihren verschiedenen wohlwollenden Formen vermittelt die Religion dem Menschen ein Selbstverständnis und ein Gefühl der Gemeinschaft … ein Modell des Individuums und seiner Beziehung zu anderen Menschen, der Gesellschaft und der Realität insgesamt. Religion sagt den Menschen, wer sie sind, und der Menschheit, was sie ist, indem sie ihre Beziehung zur globalen Umwelt auf der spirituellen Ebene festlegt; sie ist eine binäre Beziehung des Menschen zu seiner realen Umwelt, und wo die globale Umwelt jedes Menschen alle anderen einschließt, die Beziehung der Menschheit zu sich selbst. Das spirituelle Modell des Selbst, die von der Religion geforderte erweiterte Mensch-Wirklichkeits-Beziehung, ist somit eine Schichtung der menschlichen Identität vom Individuum bis zur letzten Wirklichkeit, der Ebene der Wirklichkeit, die nicht durch etwas vor ihr selbst oder durch eine Art von äußerer Einbettung erklärt werden kann. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass der Mensch in die Wirklichkeit eingebettet ist und somit alle ihre allgemeinsten und allgegenwärtigen Eigenschaften teilt, bis zu den menschlichen Grenzen von Struktur und Dynamik. Parallel zu diesem Grad der Ausdehnung ist die äußere Ausdehnung des Selbst, die in bestimmten asiatischen religiösen Traditionen angestrebt wird; das Selbst wird immer größer, je mehr seine verborgenen Tiefen ausgelotet werden. Hier müssen wir jedoch feststellen, dass die Formulierung „ultimative Realität“ notwendigerweise eine partielle Beschreibung Gottes ist, die in der (ansonsten unterschiedlich definierten) Identität aller lebensfähigen monotheistischen Religionen enthalten ist. Jeder Gott, der die letzte Realität nicht einschließt, könnte nur in einer wirklich umfassenden Realität existieren, die teilweise außerhalb seines Einflusses und seiner schöpferischen Macht liegt, und würde daher in praktisch allen wichtigen Richtungen des Monotheismus zu kurz kommen. Andererseits gilt diese Beschreibung unabhängig von spezifischeren Eigenschaften, die in verschiedenen Definitionen von Gott enthalten sind. DUALISMUS: ZWEITEILUNG DER WIRKLICHKEIT In der gängigen Sozial- und Wirtschaftstheorie wird der Mensch als mechanistischer Automat verstanden, der von individuellem Eigeninteresse angetrieben und von unpersönlichen Naturgesetzen und Regeln des Behaviorismus beherrscht wird. Menschliche Automaten unterliegen der Konditionierung auf der Grundlage des individuellen Eigeninteresses, das eine Funktion des individuellen Vergnügens und Glücks, der Freiheit von Mangel, Schmerz und Traurigkeit und der Standards der biologischen Fitness einschließlich Überleben und Reproduktion ist, die alle in einer standardisierten Wirtschaft mit einer monetären Metrik leben. Der Mensch wird somit vereinfachend als ein wirtschaftlicher Akteur betrachtet, der einer monetären Kontrolle unterliegt, durch deren Zentralisierung die gesamte Zukunft der Menschheit im Prinzip mechanistisch durch das kalkulierte Drücken von Knöpfen bestimmt werden kann. Es liegt auf der Hand, dass dieses dualistische Menschenbild eine völlige Negation der Menschenwürde und der Souveränität des Menschen darstellt und die menschliche Rasse auf Vieh reduziert. Sie ist auch unvereinbar mit jeder Art von Religion, außer der, die Marx als „Opium der Massen“ bezeichnete.„ Kommt Ihnen das bekannt vor? Dies ist die Vision, die die Schriften von Schwab, Malleret und Harari und damit auch das Weltwirtschaftsforum vereint. Dieser „Mensch als wirtschaftlicher Akteur“ ist im Wesentlichen das grundlegende vereinheitlichende Modell, das derzeit vom WEF und seinen globalistischen Partnerorganisationen geteilt wird. Langen geht dann auf einige Definitionen ein, bevor er seine Alternative beschreibt. Aus heutiger Sicht ist eine „Singularität“ ein Punkt, an dem ein System einen Richtungswechsel erfahren, eine Grenze überschreiten oder neu definiert werden muss, um zu überleben, unabhängig davon, wie es sich davor oder danach entwickelt. Dementsprechend kann sie als eine Art systemisches Schicksal verstanden werden, eine unvermeidliche Konvergenz möglicher Wege oder Bahnen der systemischen Evolution. Pfade konvergieren an Punkten, und wenn ein solcher Punkt eine scharfe Veränderung in der glatten Gesamttrajektorie eines Systems markiert, handelt es sich um eine Art systemischen „Metapunkt“, der als Markierung einer systemischen Mutation oder Veränderung der Trägheit angesehen werden kann. Dies liefert eine vorläufige mathematische Konzeptualisierung der „Singularität“ für soziale Systeme.

Die bisher diskutierten verwandten Formen des Dualismus – kartesischer Dualismus, Naturalismus, NOMA [die „nicht überlappenden Magisterien“ von Wissenschaft und Religion] usw. – stehen dem menschlichen Bedürfnis nach einer kohärenten geistigen Identität entgegen. Dies impliziert eine Bifurkation oder Divergenz, eine evolutionäre Wahl des Menschen zwischen zwei möglichen Anpassungen oder Schicksalen, die jeweils den anthropischen und technologischen Aspekten einer bevorstehenden „singulären“ Transformation entsprechen. Jedes mögliche Schicksal entspricht der Dominanz eines Aspekts über den anderen und kann mit seiner eigenen konventionellen Art der Singularität verbunden sein. Auf der einen Seite steht die menschliche Singularität, eine Massenverwirklichung der weitreichenden spirituellen Identität der menschlichen Spezies. Im Grunde handelt es sich dabei um das spirituelle Massenerwachen, das wir z. B. von bestimmten Strömungen des „New Age“-Gedankens erwarten durften. Der Prototyp für diese Art von Singularität ist der Omega-Punkt von Pierre Teilhard de Chardin, der einen evolutionären Endpunkt und ein göttliches spirituelles Vereinigungsereignis darstellt, durch das die Menschheit und die Realität selbst das „Christus-Bewusstsein“ erlangen und für immer transformiert werden. Die meisten Diskussionen über die technische Singularität waren bis zur Unaufrichtigkeit naiv und beschränkten sich darauf, die Macht der menschlichen Intelligenz zu preisen, sich mit der Realität auf der physischen Ebene des Seins zu verbinden, indem sie reale und imaginäre technologische Wunderwerke wie Implantate, Prothesen, Gentechnik, virtuelle Realitäten und vor allem die Verschmelzung der menschlichen Intelligenz mit der künstlichen Intelligenz einsetzen. Das Problem bei solchen Diskussionen ist, dass sie in einem sozioökonomischen und politischen Vakuum stattzufinden scheinen, während das Konzept der Singularität in Wirklichkeit mit besorgniserregenden Komplikationen behaftet ist, die wirtschaftliche und soziopolitische Faktoren betreffen, ohne die es nicht richtig bewertet werden kann. Die menschliche und die technische Singularität stehen in einer Art Dualität zueinander; die erste ist ausgedehnt und raumgreifend und repräsentiert die gleichmäßige Verteilung der geistigen und intellektuellen Ressourcen über die gesamte Menschheit, während die zweite eine kompakte, punktuelle Konzentration aller Ressourcen in den Händen nur derjenigen darstellt, die sich den vollen Zugang zur besten und fortschrittlichsten Technologie leisten können. Da sie sich in Bezug auf die Verteilung der Ressourcen der sozialen Evolution entgegengesetzt sind, sind sie auch in Bezug auf die Struktur der Gesellschaft entgegengesetzt; eine symmetrische Verteilung der Fähigkeit zur effektiven Steuerung entspricht einer sozialen Ordnung, die auf individueller Freiheit und Verantwortung beruht, während eine extreme Konzentration der Mittel zur Steuerung zu einem zentralisierten, bienenstockähnlichen System führt, in dessen Zentrum eine oligarchische Konzentration von Reichtum und Macht residiert, mit zunehmender Knappheit an anderer Stelle aufgrund der süchtig machenden, sich selbst verstärkenden Natur des Privilegs. (Man beachte, dass dies von dem üblichen Verständnis von Individualismus abweicht, der üblicherweise mit Kapitalismus assoziiert und dem Kollektivismus gegenübergestellt wird; tatsächlich führen sowohl Kapitalismus als auch Kollektivismus, so wie sie auf nationaler und globaler Ebene monopolistisch praktiziert werden, zu Oligarchie und einem Verlust an Individualität für die große Mehrheit der Menschen. Eine menschliche Singularität ist etwas ganz anderes, sie befähigt den Einzelnen, anstatt seine Entmachtung zu fördern). Die Existenz zweier möglicher Singularitäten setzt einen Punkt der Bifurkation oder Divergenz voraus, über den hinaus die evolutionäre Dynamik der Menschheit sie tragen muss. Gegenwärtig gehört die gesamte Dynamik der technischen Singularität; sie wird von den Finanz-, Unternehmens- und Regierungsinteressen, die die allgemeine Wirtschaft antreiben, bevorzugt. Dieses Momentum wird durch die scheinbare Unverfügbarkeit von Alternativen verstärkt, d. h. durch die Nichtexistenz eines anderen Weges, auf den die Gesellschaft gelenkt werden könnte, um einer oligarchischen KI-Sperre zu entkommen. Es ist eine Sache, wenn die Menschheit massenhaft aus ihrer drohenden Versklavung durch eine scheinbar unausweichliche technische Singularität erwacht; eine ganz andere ist es, wenn man eine überlegene Alternative klar vor Augen hat. Um überhaupt ein alternatives Ziel zu erreichen, muss die Menschheit verstehen, was sie in Richtung der technischen Singularität getrieben hat. An diesem Punkt ist der Grund klar: Die praktisch automatische Konzentration von Reichtum und Macht, die sowohl im Kapitalismus als auch im Sozialismus zu beobachten ist, spaltet die Menschheit in eine Ober- und eine Unterschicht, zwischen denen alles andere wie in einem Schraubstock zerquetscht wird. Das heißt, die Ober- und die Unterschicht der Gesellschaft werden zu den Backen eines Schraubstocks, der durch das Herunterschrauben der oberen Backe gegen die ambossartige untere Backe die Mittelschicht und jede sinnvolle Konkurrenz aus der Existenz drückt und so den Bienenstock durch die wirtschaftliche, physische und psychologische Standardisierung seiner Drohnen und Arbeiter normalisiert. Aus Gründen, die inzwischen offensichtlich sein sollten, wollen wir diesen Prozess als „parasitäre Divergenz“ bezeichnen – d.h. eine organisierte Divergenz der Menschheit in eine parasitäre Oberklasse und eine relativ verarmte Unterklasse, die als ihr geistig kontrollierter Wirt dient und die grausamen Auswirkungen bestimmter obligater Parasiten auf die Organismen, die sie befallen, widerspiegelt – und anerkennen, dass er durch den sich selbst verstärkenden und daher beschleunigenden Erwerb von Reichtum, Macht und technologischer Kontrolle durch die Reichen angetrieben wird. Wenn man diesen Prozess sich selbst überlässt, führt er letztlich zu einer „singulären“ Konzentration von Reichtum und Macht … einer Art soziopolitisch-ökonomischem „schwarzem Loch“, das nie aufhört zu gravitieren. Während die obere Backe des Schraubstocks kleiner, dichter und stärker wird, wird die untere Backe größer und schwächer; und da sich der menschliche Nutzen immer mehr konzentriert, führt jeder signifikante Anstieg des Reichtums der Oberschicht zu einem größeren Maß an Elend für die Unterschicht, wodurch der Nettonutzen der Menschheit willkürlich verringert wird. Parasitäre Divergenzen hat es in der Geschichte schon oft gegeben, aber die gegenwärtige ist anders. Aufgrund des doppelten Effekts der Globalisierung und der mächtigen Überwachungs- und Zwangstechnologien ist die derzeitige geografisch allgegenwärtig und möglicherweise unumkehrbar. Wenn sich die Menschheit vor der insektoiden, bienenstockähnlichen Zukunft retten will, die mit einer technischen Singularität verbunden ist, muss sich die menschliche Singularität durchsetzen, die die Menschheit in die Lage versetzt, ausreichende Kontrolle über die Produktion, Verteilung und Anwendung von Technologie auszuüben, um deren unbegrenzten oligarchischen Missbrauch zu verhindern. Um dies zu erreichen, reicht es nicht aus, lediglich einen kognitiven Vermeidungsmechanismus zu verbreiten, aus dem sich die Geldelite wie üblich herauskaufen und bestechen kann, da es keine klar definierte alternative Richtung gibt, in die sich die Menschheit bewegen kann; vielmehr muss eine alternative Richtung definiert und in kognitiver und einstellungsmäßiger Form allgemein verbreitet werden. Kurz gesagt, um ein sinnvolles Massenerwachen zu haben, muss der Inhalt des Erwachens definiert und an die Mitglieder der Menschheit verteilt werden, um sie gegen parasitäre Gedankenkontrolle zu immunisieren. Da dieser Inhalt spirituell sein muss, ist die Einbeziehung der Religion unvermeidlich.

Ich denke, dass diese Worte und diese Vision für sich selbst sprechen. Ich erinnere noch einmal daran, dass sie zum ersten Mal im Jahr 2018 veröffentlicht wurden. Soweit es mich betrifft, kommt dieser Aufsatz dem aufkommenden Gefühl einer alternativen Zukunft, die mit dem übereinstimmt, was viele in der Bewegung für medizinische Freiheit anstreben, von allem, die ich je gelesen habe, am nächsten.

Ich freue mich auf Ihre Kommentare und Reaktionen auf die Erkenntnisse des amerikanischen Philosophen und Genies Christopher Michael Langan.