Deutschland bereitet sich auf Notlieferung von Bargeld, Bank-Runs und auf einen „aggressiven Unmut“ wegen Stromausfalles vor

Während Europa vor dem kommenden kalten Winter eine allgemein optimistische Fassade aufrechterhält und signalisiert, dass es mehr, als genug Gas eingelagert, hat, um den Ausfall der russischen Lieferungen selbst im „kältesten Fall“ auszugleichen, bereitet sich Europas größte Volkswirtschaft hinter den Kulissen im Stillen auf ein Worst-Case-Szenario vor, das einen wütenden Mob und einen Bankrott einschließt, falls die Bevölkerung aufgrund von Stromausfällen keinen Zugang zu Bargeld hat.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf vier Quellen berichtet, haben die deutschen Behörden die Vorbereitungen für Notlieferungen von Bargeld im Falle eines Stromausfalls (oder vielmehr Blackouts) verstärkt, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, da sich das Land auf mögliche Stromausfälle infolge des Krieges in der Ukraine vorbereitet. Zu den Plänen gehört, dass die Bundesbank zusätzliche Milliarden hortet, um einen Nachfrageschub zu bewältigen, sowie „mögliche Abhebungsbeschränkungen“, sagte eine der Personen. Und wenn Sie glauben, dass Krypto-Investoren wütend sind, wenn sie bei einer bankrotten Börse keinen Zugriff auf ihre digitalen Token haben, dann warten Sie nur, bis Sie einen Deutschen sehen, dessen Bargeld gerade weggesperrt wurde.

Beamte und Banken befassen sich nicht nur mit der Entstehung (d. h. dem Gelddrucken), sondern auch mit der Verteilung, indem sie z. B. den vorrangigen Zugang zu Treibstoff für Geldtransporteure diskutieren, so andere Quellen, die sich zu den Vorbereitungen äußerten, die in den vergangenen Wochen beschleunigt wurden, nachdem Russland die Gaslieferungen gedrosselt hatte.

An den Planungsgesprächen sind die Zentralbank, die Finanzmarktaufsicht BaFin und mehrere Verbände der Finanzindustrie beteiligt, sagten die Reuters-Quellen, von denen die meisten unter der Bedingung der Anonymität über Pläne sprachen, die privat und im Fluss sind.

Obwohl die deutschen Behörden die Wahrscheinlichkeit eines Stromausfalls und eines Bank-Runs öffentlich heruntergespielt haben – aus offensichtlichen Gründen – zeigen die Diskussionen sowohl, wie ernst sie die Bedrohung nehmen, als auch, wie schwer sie sich tun, sich auf potenzielle lähmende Stromausfälle vorzubereiten, die durch steigende Energiekosten oder sogar Sabotage verursacht werden. Sie unterstreichen auch die sich ausweitenden Folgen des Ukraine-Kriegs für Deutschland, das jahrzehntelang auf erschwingliche russische Energie angewiesen war und nun mit einer zweistelligen Inflation und drohenden Störungen durch Brennstoff- und Energieknappheit konfrontiert ist.

Wie jeder, der mit der jüngeren Geschichte der Weimarer Republik vertraut ist, weiß, ist der Zugang zu Bargeld für die Deutschen von besonderem Interesse, da sie die Sicherheit und Anonymität, die es bietet, schätzen und dazu neigen, es mehr als andere Europäer zu nutzen.

Laut einer aktuellen Studie der Bundesbank werden rund 60 % der alltäglichen Einkäufe in Deutschland mit Bargeld bezahlt, und die Deutschen heben im Durchschnitt jährlich mehr als 6.600 Euro ab, hauptsächlich an Geldautomaten.

Und jetzt kommt die Pointe: Ein parlamentarischer Bericht warnte vor zehn Jahren vor „Unzufriedenheit“ und „aggressiven Auseinandersetzungen“ für den Fall, dass die Bürger bei einem Stromausfall nicht an Bargeld herankämen. Übersetzt heißt das: Im Falle eines Bargeldabhebungsstopps könnte die deutsche Gesellschaft sehr wohl auseinanderbrechen.

In der Tat gab es zu Beginn der Pandemie im März 2020 einen Ansturm auf Bargeld, als die Deutschen 20 Milliarden Euro mehr abhoben, als sie einzahlten. Das war ein Rekord, und es funktionierte im Großen und Ganzen reibungslos. Ein möglicher Stromausfall wirft jedoch neue Fragen zu möglichen Szenarien auf, und die Behörden befassen sich intensiv mit dem Thema, während sich die Energiekrise in Europas größter Volkswirtschaft verschärft und der Winter naht.

Im Falle eines Stromausfalls könnte eine Option für die politischen Entscheidungsträger darin bestehen, die Menge an Bargeld, die Einzelpersonen abheben, zu begrenzen, sagte eine der Personen. Das wäre natürlich eine schwierige Option für Deutschland und für Fiat im Allgemeinen (wenn die FTX-Pleite ein blaues Auge für Krypto ist, was kann man dann über Fiat sagen, wenn eine der weltweit fortschrittlichsten Volkswirtschaften den Zugang zu Bargeld einschränkt). Die Bundesbank bearbeitet das Bargeld, das durch die deutschen Geschäfte und die Wirtschaft fließt, entfernt Fälschungen und sorgt für einen geordneten Umlauf. Mit ihren riesigen Vorräten ist sie auf jede Nachfragespitze vorbereitet, sagte die Person.

Eine Schwachstelle, die durch die Planung aufgedeckt wurde, betrifft die Sicherheitsfirmen, die das Geld von der Zentralbank zu den Geldautomaten und Banken transportieren. Die Branche, zu der auch Brinks und Loomis gehören, ist nach Angaben des Branchenverbands BDGW nicht vollständig gesetzlich abgesichert, was den vorrangigen Zugang zu Treibstoff und Telekommunikation während eines Stromausfalls betrifft.

„Es gibt große Schlupflöcher“, sagte Andreas Paulick, BDGW-Direktor. Gepanzerte Fahrzeuge müssten sich wie alle anderen an den Tankstellen anstellen, sagte er. Die Organisation veranstaltete in der vergangenen Woche ein Treffen mit Vertretern der Zentralbank und des Gesetzgebers, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen.

„Wir müssen uns präventiv mit dem realistischen Szenario eines Stromausfalls auseinandersetzen“, sagte Paulick. „Es wäre völlig naiv, in einer Zeit wie jetzt nicht darüber zu sprechen.

Wie schlimm könnte es werden? Nun, mehr als 40 % der Deutschen befürchten einen Stromausfall in den nächsten sechs Monaten, wie eine letzte Woche veröffentlichte Umfrage der Funke Mediengruppe ergab. Und da mindestens ein Stromausfall in den kommenden Monaten nahezu sicher ist, bedeutet dies einen Ansturm auf den nächsten Geldautomaten, den die örtliche Finanzinfrastruktur wahrscheinlich nicht bewältigen kann.

Daher empfiehlt das deutsche Katastrophenschutzbüro, Bargeld für solche Notfälle zu Hause aufzubewahren (was sicherlich Vertrauen schaffen wird).

Eine andere Reuters-Quelle stellt fest, dass die deutschen Finanzaufsichtsbehörden befürchten, dass die Banken nicht vollständig auf größere Stromausfälle vorbereitet sind und diese als neues, bisher unvorhergesehenes Risiko betrachten. Die Banken halten einen flächendeckenden Stromausfall für „unwahrscheinlich“, so die Deutsche Kreditwirtschaft, der Dachverband des Finanzsektors. Dennoch stehen die Banken „in Kontakt mit den zuständigen Ministerien und Behörden“, um für ein solches Szenario zu planen, zumal alles, was die Banken als „unwahrscheinlich“ bezeichnen, in der Regel regelmäßig eintritt. Sie sagte, dass das Finanzwesen als kritische Infrastruktur betrachtet werden sollte, wenn die Energie rationiert wird.

Manchmal kann die Politik der Blackout-Planung in die Quere kommen. In Frankfurt, der deutschen Bankenmetropole, schlug ein Mitglied des Stadtrats vor, die Stadt zu verpflichten, bis zum 17. November einen Blackout-Plan vorzulegen. Der Politiker, Markus Fuchs von der rechtsgerichteten Partei AfD, sagte dem Stadtrat, es wäre unverantwortlich, keinen Blackout zu planen. Doch die anderen Parteien lehnten den Vorschlag ab und warfen Fuchs und seiner Partei vor, Panik zu schüren.

Fuchs sagte später in einem Telefoninterview: „Wenn wir eine Lösung für den Weltfrieden finden würden, würde sie abgelehnt werden.“ Das Thema unterstreicht auch die Abhängigkeit des Handels von der Technologie, da Transaktionen zunehmend elektronisch abgewickelt werden und die meisten Geldautomaten keine Notstromquelle haben.

Bargeld wäre die einzige offizielle Zahlungsmethode, die noch funktionieren würde, sagte Thomas Leitert, Chef von KomRe, einem Unternehmen, das Städte bei der Planung für Stromausfälle und andere Katastrophen berät.

„Wie sollen sonst die Ravioli-Dosen und Kerzen bezahlt werden?“ sagte Leitert. Nun, es gibt da diese ganze Krypto-Sache, aber der zweitgrößte Spender der Demokraten hat hier ganze Arbeit geleistet…