Warum manche Menschen Mückenmagnete sind. Gehören Sie zu den Menschen, die von Mücken gerne gestochen werden?

Neue Forschungsergebnisse zeigen, warum Sie für Mücken ein besonders schmackhafter Snack sein können.

Unterschiede im Hautgeruch sind möglicherweise ausschlaggebend dafür, ob man von Mücken bei lebendigem Leibe aufgefressen oder für einen verlockenderen Snack übersehen wird

Die für Stechmücken verlockendsten Düfte stammten von Menschen mit einem höheren Gehalt an Carbonsäuren, die im Talg produziert werden, einer öligen Verbindung, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgt

Im Vergleich zu den am wenigsten attraktiven Düften hatte die Probe, die die meisten Mücken anlockte, einen mehr als 100 Mal höheren Wert.

Dies deckt sich mit früheren Untersuchungen, die einen Zusammenhang zwischen Hautmikroben und der Häufigkeit von Mückenstichen festgestellt haben, da nützliche Bakterien auf der Haut diese Säuren „zerkauen“, um den charakteristischen Geruch des Menschen zu erzeugen.

Es ist möglich, dass Menschen auch ein natürliches Abwehrmittel absondern, das der Anziehungskraft von Carbonsäuren entgegenwirkt

Haben Sie schon einmal mit einem Freund eine Wanderung gemacht und sind voller Mückenstiche nach Hause gekommen, während Ihr Freund keine hatte? Es ist eine Tatsache, dass manche Menschen wahre Mückenmagneten sind, während andere einen unsichtbaren Schutzschild gegen diese lästigen Plagegeister zu haben scheinen. Warum genau sich Mücken von bestimmten Wirten mehr angezogen fühlen als von anderen, wird heftig diskutiert.

Es wurde bereits festgestellt, dass die Zusammensetzung der Mikrobiota auf der menschlichen Haut eine Rolle bei der Anziehungskraft auf Stechmücken spielt, insbesondere auf die afrikanische Malariamücke Anopheles gambiae sensu stricto. Menschen mit einer hohen Anzahl, aber geringen Vielfalt an Bakterien auf der Haut erwiesen sich als bevorzugte Nahrung für diese speziellen Mücken.

In der Fachzeitschrift Cell veröffentlichte Forschungsergebnisse werfen ein neues Licht auf dieses Thema, diesmal in Bezug auf die Mückenart Aedes aegypti (A. aegypti), die unter anderem Gelbfieber, Dengue-Fieber, Chikungunya, Zika und West-Nil-Krankheiten überträgt. Diesmal erwiesen sich Unterschiede im Hautgeruch als möglicher Hauptfaktor dafür, ob man von Mücken bei lebendigem Leibe gefressen oder für einen verlockenderen Snack übersehen wird.

Forscher erforschen, was einen „Mückenmagneten“ ausmacht

Es gibt viele Theorien darüber, warum Stechmücken bestimmte Menschen anvisieren oder meiden. Unter anderem wurde die Blutgruppe ABO als Mückenmagnet vorgeschlagen, während der Verzehr von Knoblauch und B-Vitaminen als natürliches Abwehrmittel gilt.

Für diese Theorien gibt es jedoch keine Forschungsergebnisse. Es wurde auch festgestellt, dass eine Schwangerschaft und Bierkonsum eine Person für Mücken attraktiver machen, aber das erklärt nicht die Unterschiede in der übrigen Bevölkerung.

A. aegypti werden von warmblütigen Lebewesen angezogen, die sie zum Teil aufgrund des Kohlendioxids und der Körperwärme, die diese Organismen abgeben, erkennen. Der Hautgeruch kann jedoch Aufschluss darüber geben, ob es sich bei einem Ziel um einen Menschen oder ein nicht-menschliches Tier handelt, und bei der menschlichen Spezies, ob es sich um ein besonders begehrtes Individuum handelt.

Der Geruch Ihrer Haut setzt sich aus organischen Verbindungen zusammen. Nicht zu verwechseln mit dem Geruch der Achselhöhle, verströmt die menschliche Haut einen weniger intensiven Geruch, der unter Menschen normalerweise unerkannt bleibt, aber für Mücken auffällig sein kann. Um das herauszufinden, ließ ein Forscherteam 64 Erwachsene Nylonstrümpfe an ihren Armen tragen, um ihren einzigartigen Geruch zu erfassen.

Die Nylonstrümpfe wurden dann in einen Behälter mit weiblichen A. aegypti-Mücken gelegt. Obwohl die weiblichen Mücken nur drei bis sechs Wochen leben, sticht jede von ihnen in diesem Zeitraum mehrere Menschen, um genügend Eiweiß zu sich zu nehmen, um bis zu alle vier Tage Eier zu legen.

„Dieses wiederholte, auf den Menschen ausgerichtete Fütterungsverhalten ermöglicht es der Mücke, bei aufeinanderfolgenden Stichen Krankheitserreger aufzunehmen und zu übertragen“, schreiben die Forscher in Cell. „Aedes aegypti sind effiziente Krankheitsüberträger, weil sie sich auf menschliche Wirte spezialisieren und damit die Übertragung von Krankheitserregern auf unsere Spezies konzentrieren.

Bestimmte Hautgerüche machen Sie zu einem verlockenden Moskito-Snack

Für die Studie wurden jeweils zwei Nylonstrümpfe von verschiedenen Personen in einen Behälter gelegt, um festzustellen, ob der eine für Mücken verlockender ist als der andere. Über mehrere Monate hinweg testeten die Forscher mehrere Nylons und stellten fest, dass bestimmte Düfte für Mücken tatsächlich verlockender waren als andere. Im Vergleich zu den am wenigsten attraktiven Düften wies die Probe, die die meisten Mücken anlockte, einen mehr als 100-mal höheren Wert auf.

In einem nächsten Schritt analysierten die Forscher die Duftprofile, um herauszufinden, was die Unterschiede erklären könnte. Die für Mücken verlockendsten Düfte stammten von Menschen mit einem höheren Gehalt an Carbonsäuren, die im Talg produziert werden, einer öligen Verbindung, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgt.

Dies deckt sich mit früheren Untersuchungen, die einen Zusammenhang zwischen Hautmikroben und der Häufigkeit von Mückenstichen festgestellt haben, da nützliche Bakterien auf der Haut diese Säuren „zerkauen“, was den „charakteristischen menschlichen Geruch“ erzeugt, so Studienautor Leslie Vosshall, Professor an der Rockefeller University. In der Studie heißt es:

Hochattraktive Personen produzierten signifikant höhere Mengen von drei Carbonsäuren – Pentadecansäure, Heptadecansäure und Nonadecansäure – sowie 10 nicht identifizierte Verbindungen derselben chemischen Klasse. Die spezifische Mischung dieser und anderer Carbonsäuren variierte zwischen den verschiedenen hochattraktiven Probanden. Es gibt also möglicherweise mehr als eine Art und Weise, wie eine Person für Stechmücken hochattraktiv ist.

Außerdem produzierte ein Proband hohe Mengen an Carbonsäuren, erwies sich aber nur als minimal attraktiv für Mücken. Es ist möglich, dass diese Person auch ein natürliches Abwehrmittel abgibt, das der Anziehungskraft der Carbonsäuren entgegenwirkt.

Frühere Forschungen haben beispielsweise ergeben, dass Menschen, die weniger attraktiv für Mücken sind, mehr von bestimmten Verbindungen auf ihrer Haut haben, nämlich 6-Methyl-5-hepten-2-on, Octanal, Nonanal, Decanal und Geranylaceton. Diese Verbindungen können als natürliche Abwehrstoffe wirken, die mit Lockstoffen wie Carbonsäuren interagieren können, um die Gesamtattraktivität einer Person für Mücken zu beeinflussen.

Du bist ein Mückenmagnet fürs Leben

Es gibt auch noch andere Variablen, denn Mücken sind opportunistische Jäger. Wenn Sie allein sind, werden Sie möglicherweise häufiger gestochen, selbst wenn Sie eine „geringe“ Anziehungskraft haben, einfach, weil Sie die einzige Option für ein Abendessen sind. In einer Gruppe hingegen entscheiden sich die Mücken möglicherweise für einen attraktiveren Wirt, da sie die Wahl haben.

Wahrscheinlich gibt es auch eine genetische Komponente, denn Untersuchungen haben ergeben, dass eineiige Zwillinge in der Regel ähnlich attraktiv für Mücken sind – und zwar stärker als zweieiige Zwillinge. Was den Hautgeruch angeht, so behält die Haut im Laufe der Zeit ein gleichbleibendes Niveau an Carbonsäuren bei. Wenn Sie also einen für Mücken attraktiven Geruch haben, bleibt dieser wahrscheinlich für immer erhalten – oder eben nicht.

„Diese Eigenschaft, ein Mückenmagnet zu sein, bleibt ein Leben lang erhalten – was entweder eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, je nachdem, wer man ist“, so Vosshall gegenüber Scientific American. Was die Frage angeht, warum Mücken den Duft von Carbonsäuren so sehr lieben, spekulierten die Forscher, dass es sich um einen einzigartigen menschlichen Duft handeln könnte.

Menschen stoßen mehr Carbonsäuren aus als andere Tiere, und es ist möglich, dass sich die Mücken auf Menschen spezialisiert haben, weil sie oft Wasser in der Nähe haben, wo sich die Mücken vermehren. Die Mücken haben sich also möglicherweise so entwickelt, dass sie Menschen gegenüber anderen Säugetieren aussondern, indem sie deren Carbonsäuren „erschnüffeln“.

Langanhaltendes Mückenschutzmittel in Arbeit?

Forscher nutzen diese Erkenntnisse nun, um individuelle Mückenschutzmittel zu entwickeln, die mit dem Mikrobiom der Haut arbeiten könnten. Omar Akbari, ein Zell- und Molekularbiologe an der University of California, der nicht an der vorgestellten Studie beteiligt war, arbeitet an einem Projekt namens ReVector, das von der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des Verteidigungsministeriums finanziert wird.

Das Programm zielt darauf ab, durch die Veränderung flüchtiger Moleküle auf der Haut langanhaltende Mückenschutzmittel für das Militärpersonal zu entwickeln. Nach Angaben der DARPA:

Mücken werden von den flüchtigen Stoffen in der menschlichen Atemluft angezogen, die sich in der Nähe des Menschen befinden. Es sind jedoch die Wärme und die flüchtigen Moleküle der menschlichen Haut, die die Mücken zu den spezifischen Stellen des Körpers führen, an denen sie sich ernähren. Viele dieser flüchtigen Moleküle werden durch den Stoffwechsel von Organismen im Mikrobiom der Haut produziert.

Die Forscher des ReVector-Programms arbeiten an der Entwicklung präziser, sicherer und wirksamer Technologien zur Modulation des Profils hautassoziierter flüchtiger Moleküle durch Veränderung der im Hautmikrobiom vorhandenen Organismen und/oder ihrer Stoffwechselprozesse.

Die ReVector-Behandlungen könnten bereits Stunden vor dem Bedarf angewendet werden und würden bis zu zwei Wochen anhalten. Akbari erklärte gegenüber Scientific American: „Die Idee ist, humanbesiedelnde Hautbakterien zu nehmen … und sie so zu verändern, dass sie entweder eine abweisende Substanz exprimieren oder etwas abbauen können, das attraktiv ist.

Durch Vektoren übertragene Krankheiten verursachen mehr als 17 % aller Infektionskrankheiten weltweit und führen jährlich zu mehr als 700.000 Todesfällen. Viele Vektoren sind blutsaugende Insekten wie Moskitos, sodass es keine Frage ist, dass die Kontrolle von Moskitos – und der Schutz vor Stichen – wichtig ist.

Die Verbindungen von ReVector zur DARPA sind jedoch besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass die DARPA eine lange Geschichte der Überwachung hat, einschließlich der Verwendung medizinischer und nichtmedizinischer Daten zur Verhinderung von Terroranschlägen. Die DARPA leitete Total Information Awareness (TIA), ein Programm, das nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ins Leben gerufen wurde und das darauf abzielte, die medizinischen Daten, Fingerabdrücke und andere biometrische Daten der Amerikaner zu sammeln, zusammen mit der DNA und Aufzeichnungen über persönliche Finanzen, Reisen und Medienkonsum.

Sie arbeiteten auch an der Entwicklung eines injizierbaren Biosensors mit seinem Hersteller, Profusa. Der Sensor ermöglicht es, die Physiologie einer Person aus der Ferne über eine Smartphone-Verbindung zu untersuchen. Profusa wird auch von Google, dem weltweit größten Datenverarbeitungsunternehmen, unterstützt – nur ein kleiner Denkanstoß, um dieses potenzielle neue Mückenschutzmittel ins rechte Licht zu rücken. Das ist vielleicht nicht die Agentur, die Sie mit den Mikroben auf Ihrer Haut in Verbindung bringen wollen.

Sie sind noch nicht überzeugt? Lesen Sie ein wenig über das „Insect Allies“-Projekt der DARPA aus dem Jahr 2016. Das Wesentliche? Man nehme einige Insekten, infiziere sie mit einem gentechnisch veränderten Virus, der reife Pflanzen in Echtzeit genetisch verändern soll, und setze sie dann frei.

Die offizielle Begründung der DARPA lautete, dass es im Namen der nationalen Sicherheit ein guter Weg sei, die amerikanischen Nutzpflanzen vor potenziellen Bedrohungen zu schützen, indem man sie gentechnisch verändert und dabei GE-Viren als genetische Modifikatoren und Insekten als fliegende Spritzen einsetzt. Was könnte da schon schief gehen?

Gestochen werden? Natürliche Mückenschutzmittel

Da es unwahrscheinlich ist, dass Sie den Geruch Ihrer Haut in nächster Zeit ändern werden, ist es sinnvoll, Maßnahmen zu ergreifen, um die Mücken in Ihrer unmittelbaren Umgebung zu reduzieren. Damit meine ich nicht das Versprühen von Chemikalien oder das Aussetzen von GE-Mücken, wie es das Biotechnologieunternehmen Oxitec in Florida tut.

Stechmücken brüten in stehendem Wasser, z. B. in Haustiernäpfen, Dachrinnen, Müll- und Recyclingtonnen, Reservereifen, Vogeltränken und Kinderspielzeug. Das Ablassen dieser Wasserquellen kann dazu beitragen, Moskitos aus Ihrem Garten zu vertreiben. Der Einsatz eines Ventilators in Ihrem Garten ist eine weitere natürliche Strategie, um Mücken fernzuhalten, während Sie sich im Freien aufhalten.

Eine weitere Möglichkeit ist die gezielte Anpflanzung von Ringelblumen, die Mücken eher meiden, sowie die Installation eines Fledermaushauses, da Mücken eine ihrer Leibspeisen sind. Wenn Sie glauben, dass dies nichts bewirken kann, sollten Sie sich eines Besseren belehren lassen. Selbst kleine Fledermäuse fressen 1.000 oder mehr Insekten in einer Stunde, während säugende Fledermäuse mehr als 4.500 Insekten pro Nacht fressen können.

Um zu vermeiden, dass Sie gestochen werden, tragen Sie in mückengefährdeten Gebieten lange Ärmel und Hosen und verwenden Sie bei Bedarf natürliche Insektenschutzmittel (keine chemisch-synthetischen) wie Zimtblattöl, ätherisches Citronella-Öl oder Katzenminzeöl.

Tragen Sie kein Parfüm, das Mücken anlocken kann (ganz zu schweigen von den gesundheitlichen Bedenken), und vermeiden Sie dunkle Kleidung, die sie ebenfalls anlockt. Die Hauptstichzeit für Mücken liegt zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Wenn Sie also Ihre Aktivitäten im Freien um diese Zeit herum planen können, verringern Sie natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, gestochen zu werden.

