Kauderwelsch von 4 UN-Organisationen: WHO, FAO, OIE und UNEP über ihren „One Health Plan“

Ich habe Sie bereits gewarnt, dass One Health ein von CDC und Davos erdachter Plan ist, um den großen Reset zu bewirken, indem die Verwaltung der Landwirtschaft (sowohl der Viehbestände als auch der Pflanzen), der wilden Gebiete und der dort lebenden Tiere, der Gesundheit von Haustieren und der menschlichen Gesundheit übernommen wird, indem alle diese Einheiten als „One Health“ definiert werden.

One Health wird in einer weitreichenden, aber bedeutungslosen Terminologie beschrieben. Siehe die ersten beiden Absätze des Gemeinsamen Aktionsplans für One Health unten:

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE), das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) – gemeinsam als Quadripartite bezeichnet – arbeiten zusammen, um den Wandel und die Veränderungen voranzutreiben, die erforderlich sind, um die Auswirkungen aktueller und künftiger gesundheitlicher Herausforderungen an der Schnittstelle Mensch-Tier-Pflanze-Umwelt auf globaler, regionaler und nationaler Ebene abzumildern. Als Reaktion auf die internationale Forderung, künftige Zoonosepandemien zu verhindern und die Gesundheit durch den One-Health-Ansatz nachhaltig zu fördern, haben die Quadripartite den Gemeinsamen Aktionsplan One Health (2022-2026) (OH JPA) entwickelt.

Der OH JPA umreißt die Verpflichtung der vier Organisationen, sich gemeinsam für die Umsetzung von One Health einzusetzen und diese zu unterstützen. Er baut auf bestehenden globalen und regionalen One-Health- und Koordinierungsinitiativen auf, ergänzt sie und bringt ihnen einen zusätzlichen Nutzen. Ziel ist die Stärkung der Kapazitäten zur Bewältigung komplexer multidimensionaler Gesundheitsrisiken durch widerstandsfähigere Gesundheitssysteme auf globaler, regionaler und nationaler Ebene. Die Gemeinsame Parlamentarische Versammlung OH verfolgt eine breit angelegte One-Health-Perspektive, die einen systembasierten Ansatz zur Förderung der Gesundheit von Menschen, Tieren, Pflanzen und der Umwelt einbezieht und gleichzeitig die der Entstehung, Ausbreitung und Persistenz von Krankheiten zugrunde liegenden Faktoren sowie die komplexen wirtschaftlichen, sozialen und umweltbedingten Determinanten der Gesundheit ermittelt und angeht. Durch die Einbeziehung der Umweltdimension im Hinblick auf ein umfassenderes Verständnis der Krankheitsentstehung und -ausbreitung sowie der Rolle der Ökosysteme bei der Krankheitsregulierung ist das One-Health-Konzept umfassender. Dadurch kann er dazu beitragen, die grundlegenden Triebkräfte für die Entstehung und den Verlauf von Krankheiten anzugehen, die Krankheitsprävention und -vorsorge zu verbessern, die Auswirkungen von Gesundheitsrisiken und -bedrohungen abzuschwächen, nachhaltige Lösungen umzusetzen und die Gesundheit für alle langfristig ganzheitlich zu fördern.

Jetzt muss ich Ihnen zeigen, dass sowohl Peter Daszak als auch Tony Fauci diesen Plan schon sehr früh in der Pandemie diskutiert haben und dass Jeffrey Sachs ein wichtiger Befürworter dieses Plans ist.

Ich werde Ihnen zeigen, warum es für den globalistischen Weltübernahmeplan wichtig ist, einen zoonotischen (natürlichen) Ursprung der Pandemie zu behaupten, denn ein natürlicher Ursprung kann als Rechtfertigung für massive Beschränkungen der Art und Weise dienen, wie die Menschen in Zukunft mit der „Natur“ interagieren dürfen – zumindest nach dem One Health-Plan.

Die Arbeitsgruppe ist Teil der Lancet COVID-19-Kommission unter dem Vorsitz von Dr. Jeffrey D. Sachs von der Columbia University. Wir beabsichtigen, die Ursprünge und die frühe Ausbreitung von SARS-CoV-2 gründlich und rigoros zu untersuchen“, so Dr. Daszak, ein Krankheitsökologe, der jahrelang die Übertragung von Coronaviren in China und Südostasien untersucht hat. „Unsere Gruppe wird die Ergebnisse nutzen, um One-Health-Lösungen für den Umgang mit künftigen Zoonose-Risiken zu formulieren.

Die Lancet-Taskforce besteht aus zwölf Mitgliedern, die aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und mit unterschiedlichem Hintergrund kommen und über Fachwissen in den Bereichen One Health, Ausbruchsuntersuchung, Virologie, Biosicherheit im Labor und Krankheitsökologie verfügen. Sie sind: Dr. Peter Daszak, Vorsitzender, ist der Präsident der EcoHealth Alliance. Er ist Mitglied der U.S. National Academy of Medicine und leitet das Forum für mikrobielle Bedrohungen der National Academies of Science, Engineering, and Medicine…

Es besteht ein großes Interesse daran zu verstehen, wie COVID-19 entstanden ist und sich ausgebreitet hat, aber es gibt auch einen tieferen Grund für die Arbeit dieser Task Force“, sagte Jeff Sachs, Leiter der COVID-19-Kommission von The Lancet. „Wenn wir verstehen, warum diese Pandemie begann, können wir helfen, die nächste zu verhindern.

Dies schrieb die Lancet COVID-Kommission unter dem Vorsitz von Jeffrey Sachs im September 2020:

Die Kommission will praktische Lösungen für die vier wichtigsten globalen Herausforderungen anbieten, die die Pandemie mit sich bringt: Unterdrückung der Pandemie durch pharmazeutische und nicht-pharmazeutische Maßnahmen; Überwindung der durch die Pandemie verursachten humanitären Notlagen, einschließlich Armut, Hunger und psychischer Not; Umstrukturierung der öffentlichen und privaten Finanzen im Gefolge der Pandemie; und Wiederaufbau der Weltwirtschaft auf eine integrative, widerstandsfähige und nachhaltige Weise, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und dem Pariser Klimaabkommen im Einklang steht…

Die Länder sollten sich nicht auf die Herdenimmunität durch natürliche Ansteckung verlassen, um die Epidemie zu unterdrücken. [Warum sollte jemand so etwas sagen? Natürlich ist inzwischen bekannt, dass die Herdenimmunität gegen die Omikron-Variante, die Anfang 2022 entwickelt wurde, dazu beigetragen hat, dass wir wieder einen Anschein von Normalität erlangt haben. Man kritisiert die natürliche Immunität nur, wenn man Impfstoffe propagiert, denn die natürliche Immunität ist immer stärker und dauerhafter als die durch Impfung erzeugte Immunität. Allerdings muss ich einräumen, dass die Immunität gegen ältere Varianten mit der Entwicklung der Coronavirus-Varianten möglicherweise nicht sehr hilfreich ist…]

… Alle Länder sollten Entscheidungen bekämpfen, die auf Gerüchten und Fehlinformationen beruhen. [Fehlinformationen gab es bereits im September 2020 – sie wurden geschaffen, um alle Standpunkte, die von der einzigen Erzählung der Regierungen abwichen, abzuschälen und zu teeren.-Nass]

…Jetzt ist es mehr denn je an der Zeit, dass die Länder ihre Verpflichtungen einhalten, 0-7% des Bruttoinlandsprodukts als offizielle Entwicklungshilfe bereitzustellen.

…Keiner Bevölkerung sollte der Zugang zu einem Impfstoff aus Kostengründen verwehrt oder von der Teilnahme an klinischen Studien abhängig gemacht werden.

…Der Grüne Deal der EU, der langfristige Haushalt (2021-27) und der neue Konjunkturfonds bilden einen beispielhaften Rahmen für einen langfristigen Aufschwung, der die Ziele der Jahrhundertmitte in Bezug auf die Klimasicherheit, die Energiewende und die Kreislaufwirtschaft mit einem umfassenden Budget von 1 bis 8 Billionen Euro umfasst. Dieser Ansatz kann als Vorbild für andere Regionen dienen. Generell sollte der Aufschwung intelligent (auf der Grundlage digitaler Technologien), integrativ (auf Haushalte mit niedrigem Einkommen ausgerichtet) und nachhaltig (mit Investitionen in saubere Energie und geringere Umweltverschmutzung) sein.

10 Zu den vorrangigen Maßnahmen gehören:

8. Langfristige Finanzreform: Vorbereitung auf eine tiefgreifende Umstrukturierung der globalen Finanzen, einschließlich Schuldenerlass, neue Formen der internationalen Finanzierung und Reform der Währungsregelungen

9. Grüner und widerstandsfähiger Aufschwung: Der wirtschaftliche Aufschwung wird sich auf ein von öffentlichen Investitionen getragenes Wachstum in grünen, digitalen und integrativen Technologien stützen, das sich auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung stützt.

10. Globaler Frieden und Zusammenarbeit: Unterstützung der UN-Institutionen und der UN-Charta, Widerstand gegen alle Versuche eines neuen kalten Krieges.

Und das ist die falsche Erzählung, die dem Thema One Health zugrunde liegt:

…Diese zoonotischen Ereignisse treten immer häufiger auf, wahrscheinlich aufgrund der zunehmenden Intensität des Kontakts zwischen Menschen und Tierreservoiren als Folge von Abholzung, Landverödung, Armut, Ernährungsunsicherheit und dem unkontrollierten Vordringen des Menschen in neue Lebensräume.

Und der Verzehr von Käfern und/oder künstlichem Fleisch sowie der verstärkte Einsatz von Pestiziden, Herbiziden, Neonicotinoiden und GVO werden dieses Problem also lösen?

Um die Menschheit vor diesen Zoonosen zu schützen, müssen wir den One-Health-Ansatz stärker in den Vordergrund stellen. Wir benötigen neue Vorsichtsmaßnahmen an vielen Fronten: Beendigung der Entwaldung, Achtung und Schutz von Naturschutzgebieten und gefährdeten Arten, Intensivierung der Überwachung und Beobachtung von Zoonoseereignissen und Gewährleistung sicherer Praktiken im Tierhandel, bei der Fleischproduktion und auf den Märkten. … wieder besser aufbauen, sowohl im Hinblick auf die Pandemievorsorge als auch ganz allgemein im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung.

Sie schaffen es wirklich, eine Menge Schlagworte in einen einzigen Satz zu packen, nicht wahr?

Hier ist ein Thema, bei dem sie tatsächlich richtig lagen, fast ein Jahr bevor die CDC zugab, dass die Übertragung durch die Luft eine „Sache“ ist. Aber dann haben sie sich bei Masken und sozialer Distanzierung geirrt. Weder normale Masken noch soziale Distanzierung schützen vor einer Übertragung durch Aerosole.

In der Aerosol-Wissenschaft und bei Infektionskrankheiten herrscht zunehmend Einigkeit darüber, dass die Inhalation von Aerosolen ein wesentlicher Faktor für die Übertragung von COVID-19 ist.

Genug von dem Jeffrey Sachs von vor 2 Jahren. Ich werde später noch mehr über ihn sagen. Hier ist der Tony Fauci von vor 2 Jahren, der sich in der Zeitschrift Cell darüber auslässt, dass die Interaktion des Menschen mit der Natur (und nicht Tonys Zuschüsse für Wuhan und die EcoHealth Alliance) die Ursache für COVID und andere Pandemien ist: Die COVID-19-Pandemie ist eine weitere Erinnerung, die in das

schnell wachsenden Archiv historischer Erinnerungen, dass in einer von Menschen

einer vom Menschen dominierten Welt, in der unsere menschlichen Aktivitäten

aggressive, schädliche und unausgewogene Interaktionen mit der Natur darstellen,

wir zunehmend neue Krankheiten hervorrufen werden. Wir

bleiben für die absehbare Zukunft gefährdet. COVID-19 ist einer der

den eindringlichsten Weckrufen seit über einem Jahrhundert. Es sollte uns zwingen

uns zwingen, ernsthaft und kollektiv über ein Leben in

und kreativen Harmonie mit der Natur zu leben, auch wenn wir

auf die unvermeidlichen und stets unerwarteten Überraschungen der Natur vorbereiten

Im Dezember 2019 (vor 3 Jahren) bekräftigten Daszak und seine Mitstreiter erneut die Behauptung, dass Pandemien vom Menschen verursacht werden:

In dieser Special Focus-Ausgabe von EcoHealth beleuchten wir eine weitere kritische Auswirkung von Entwaldung und Landnutzungsänderungen – den Anstieg von Infektionskrankheiten in der Bevölkerung und in der Viehzucht. Über 30 % aller neu auftretenden Infektionskrankheiten werden durch Faktoren verursacht, die mit Landnutzungsänderungen und landwirtschaftlicher Entwicklung zusammenhängen. Dieser Prozess führt zur Ausweitung der Jagd auf Wildtiere und der Handelsnetze, die für mehrere Ausbrüche des Ebola-Virus und die erste Pandemie des 21. Jahrhunderts – SARS – verantwortlich sind.

Das reicht aus, um zu erkennen, dass Daszak, Sachs und Fauci alle vom selben Notenblatt ablesen, um das falsche Narrativ der einen (Gesundheit) zu schaffen. Mein nächster Substack wird uns in die Gegenwart bringen, wo Sie sehen werden, wie die Globalisten diese Geschichte jetzt gestalten.

Meryl Nass ist Ärztin und Forscherin, die bewiesen hat, dass die weltweit größte Milzbrand-Epidemie auf biologische Kriegsführung zurückzuführen ist. Sie deckte die Gefahren des Anthrax-Impfstoffs auf. Ihre Zulassung wurde ihr wegen der Verschreibung von COVID-Medikamenten und „Fehlinformationen“ entzogen.