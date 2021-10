Robert W. Malone: Ärzte werden nun wegen ihrer Äußerungen von der Presse und den Ärztekammern gejagt

Dr. Robert Malone, der Erfinder von mRNA-Impfstoffen, sagt, er sei von den italienischen Medien als „Terrorist“ gebrandmarkt worden, und warnt, dass Ärzte, die sich zu Wort melden, „von medizinischen Gremien und der Presse gejagt werden“.

„Ich werde ganz offen sprechen“, twitterte Malone. „Ärzte, die sich zu Wort melden, werden von den Ärztekammern und der Presse aktiv gejagt. Sie versuchen, uns zu deligitimieren und einen nach dem anderen auszuschalten. Das ist keine Verschwörungstheorie – das ist eine Tatsache. Bitte wachen Sie auf. Dies geschieht weltweit.“

„Ich wurde in der italienischen Presse als ‚Terrorist‘ bezeichnet, als ich zum internationalen COVID-Gipfel in Rom war. Mein Verbrechen? Ich setzte mich für eine frühzeitige Behandlung der COVID-19-Krankheit ein. Ich denke, das verdient ein wenig Nachdenken“, fügte er hinzu.

I was labeled as a "terrorist" in the Italian press when I was in Rome for the International COVID Summit. My crime? Advocating for early treatment of COVID-19 disease. I suggest that merits a bit of meditation. — Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) October 7, 2021

Malone ist einer von vielen Ärzten, die allein deshalb verfolgt wurden, weil sie Fragen im Zusammenhang mit COVID-Behandlungen und Impfstoffnebenwirkungen erörtert haben.

Er ist wegen seiner Behauptung, dass Kinder nicht mit COVID-19 geimpft werden sollten, auf heftigen Widerstand gestoßen und hat auch immer wieder auf die Bedenken hinsichtlich des Risikos einer Herzmuskelentzündung hingewiesen.

Ist Ihnen zum Beispiel aufgefallen, dass die große Studie, die eindeutig die Dysmenorhea nachgewiesen hat, in den alten Medien völlig übersehen wurde? Das ist kein Zufall.

for instance, have you noticed that that big study that clearly demonstrated the dysmenorhea has been completely overlooked in the legacy media. This is not a coincidence.https://t.co/jjVXArljPh — Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) October 7, 2021

Diese Bedenken werden nun dadurch gerechtfertigt, dass Finnland, Dänemark und Schweden die Moderna-Impfung für jüngere Männer nach Berichten über kardiovaskuläre Nebenwirkungen gestoppt haben.

Finland joins Denmark and Sweden in halting Moderna for the younger cohort.https://t.co/mkiz6pFaRU — Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) October 7, 2021

Obwohl solche Bedenken regelmäßig von Ärzten geäußert werden, kündigte die Federation of State Medical Boards bereits im Juli an, dass sie erwägen würde, Ärzten, die „Fehlinformationen“ über COVID verbreiten, die Approbation zu entziehen.

In einer weiteren verblüffenden Entwicklung wurde Malones IP-Adresse vom New England Journal of Medicine blockiert, so dass er keine Studien auf deren Website lesen konnte.

Der Arzt sagte, er wisse, wie man die IP-Sperre umgehen könne, nannte den Schritt aber eine „Kleinigkeit“.