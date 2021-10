Die Welt leidet unter Massenwahn und Psychose

Mercola.com

Nach Ansicht des Psychiaters und Medizinrechtsexperten Dr. Mark McDonald ist die wahre Krise der öffentlichen Gesundheit nicht COVID-19 selbst, sondern die Angst vor der Infektion, die sich zu einer Art Massenwahnpsychose entwickelt hat.

Viele geraten in einen Zustand der Hysterie, wenn sie eine unmaskierte Person sehen, auch wenn diese völlig gesund aussieht und offensichtlich nicht an einem Atemwegsleiden leidet. Dies ist ein höchst irrationaler Zustand, der keine Grundlage in der Realität hat.

Wahn ist definiert als der Glaube an etwas, das nicht mit der Realität übereinstimmt.

Es gibt ernsthafte Bedenken hinsichtlich der dauerhaften Auswirkungen, die dieser weit verbreitete Wahn auf die heranwachsenden Kinder haben wird. Eines der schlimmsten Traumata, unter denen Kinder infolge dieser Angstmacherei leiden, ist die Vorstellung, dass sie ihre Eltern oder Großeltern umbringen könnten, nur weil sie in deren Nähe sind.

Es wird nicht ausreichen, das Trauma der Kinder in einer Therapie zu behandeln, denn die Eltern und andere Erwachsene sind diejenigen, die das Trauma durch ihre eigene übertriebene Angstreaktion verursachen. Um eine Generation von traumatisierten Kindern zu heilen, müssen wir zuerst die Psychose der erwachsenen Bevölkerung angehen

Dieser Artikel wurde bereits am 18. Februar 2021 veröffentlicht und wurde mit neuen Informationen aktualisiert.

Eine Reihe von Experten für psychische Gesundheit haben sich besorgt über die unverhohlene Angst- und Panikmache während der COVID-19-Pandemie geäußert und vor möglichen – und seien wir ehrlich, wahrscheinlichen – psychiatrischen Auswirkungen gewarnt. In einem Artikel1 im Evie Magazine vom 22. Dezember 2020 erörtert S.G. Cheah, was das eigentliche Problem sein könnte: Massenwahnsinn, verursacht durch „wahnhafte Angst vor COVID-19“.

Cheah bezieht sich auf Vorträge und Artikel des Psychiaters und Medizinrechtsexperten Dr. Mark McDonald, der glaubt, dass „die wahre Krise der öffentlichen Gesundheit in der weit verbreiteten Angst liegt, die sich zu einer Form von Massenwahnpsychose entwickelt hat“.

Ansteckende Hysterie

Cheah fährt fort, eine Reihe irrationaler Verhaltensweisen aufzuzählen, die allzu alltäglich geworden sind, wie z. B. Eltern, die aus dem Flugzeug geworfen werden, weil ihre kleinen Kinder sich weigern, während des Fluges eine Maske zu tragen, oder Menschen, die hysterische Nervenzusammenbrüche bekommen, wenn sie eine Person sehen, die keine Maske trägt.

Die Wissenschaft ist sich im Klaren über das Risiko, das von asymptomatischen Personen ausgeht, d. h. von Personen, die sich völlig gesund fühlen, aber mit einem PCR-Test, der auf eine zu hohe Zyklusschwelle eingestellt ist, positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Diese Personen stellen, wenn überhaupt, nur ein äußerst geringes Risiko für andere dar. Bei gesunden Personen, die negativ auf SARS-CoV-2 getestet wurden, ist die Wissenschaft noch eindeutiger. Man kann ein Virus, das man nicht hat, einfach nicht verbreiten.

Der Großteil der veröffentlichten wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigt auch, dass Masken die Ausbreitung von Virusinfektionen nicht verhindern, und dies gilt insbesondere, wenn man Stoffmasken, chirurgische Masken oder Masken mit Belüftungsöffnungen trägt.

Trotzdem geraten viele Menschen in Hysterie, wenn sie eine unmaskierte Person sehen, auch wenn diese völlig gesund aussieht und offensichtlich nicht an einem Atemwegsleiden leidet. Dies ist ein höchst irrationaler Zustand, der keine Grundlage in der Realität hat.

McDonald zufolge leiden diese Menschen an einer wahnhaften Psychose, und es gibt viele von ihnen. Er geht sogar so weit, dass er den Außenbereich seiner Wohnung oder seines Büros als „Freiluft-Irrenhaus“ bezeichnet, in dem er davon ausgehen muss, „dass jede Person, der ich begegne, verrückt ist“, solange sie nicht das Gegenteil beweist. Wie Cheah erklärt:

Anstatt sich der Realität zu stellen, lebt die wahnhafte Person lieber in ihrer Welt der Illusionen. Aber um die Realität weiter vorzutäuschen, müssen sie dafür sorgen, dass alle anderen um sie herum ebenfalls so tun, als würden sie in ihrer Fantasiewelt leben. Einfacher ausgedrückt: Die wahnhafte Person lehnt die Realität ab. Und bei dieser Ablehnung der Realität müssen die anderen mitspielen, wie sie die Welt sehen, sonst ergibt ihre Welt keinen Sinn für sie. Das ist der Grund, warum die wahnhafte Person wütend wird, wenn sie jemandem gegenübersteht, der nicht mit ihrem Weltbild übereinstimmt …

Das ist einer der Gründe, warum es so viele Menschen gibt, die gerne dafür plädieren, alle medizinischen Experten zum Schweigen zu bringen, deren Ansichten den Richtlinien der WHO oder der CDC widersprechen. ‚Befolge die Regeln!‘ wird wichtiger als die Frage, ob die Regeln überhaupt legitim sind.

In seinem Interview mit Jesse Lee Peterson (Video oben) erklärt McDonald seine Diagnose folgendermaßen:

Es gab nie eine medizinische Krise. Es gab immer genug Ressourcen, um die kranken Menschen zu versorgen … Viele Ressourcen wurden sogar abgewiesen … Die Frage lautete dann für mich: ‚Was ist die wirkliche Krise? Woran leiden die Menschen wirklich?‘ Innerhalb der ersten zwei oder drei Wochen im März [2020] wurde mir sehr schnell klar, dass es die Angst war. Seitdem … hat sich die Angst … verändert und weiterentwickelt, nicht nur zu einem ‚Ich mache mir Sorgen, ich habe Angst, also muss ich zu Hause bleiben‘, sondern zu einer tatsächlichen Überzeugung, die der Realität widerspricht – denn die Definition von Wahn ist etwas, das man glaubt und das nicht der Realität entspricht.

Sie glauben, dass sie sterben werden – egal in welchem Alter, egal in welchem Gesundheitszustand – wenn sie nicht jeden Tag mit Maske und Handschuhen aus dem Haus gehen und vor [anderen] Menschen weglaufen. Das ist eine wahnhafte Psychose. Es ist falsch, es ist falsch, es ist nicht durch Beweise untermauert. Und viele, viele Amerikaner leben das und glauben das.

Es gibt zwar keine Daten, die dies belegen, aber McDonald sagt, dass Frauen anscheinend eher zu wahnhaften Psychosen neigen als Männer. Er vermutet, dass dies zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass Frauen, wenn sie Angst haben, unter denselben Umständen zu einem stärkeren Schutzverhalten neigen als Männer, wahrscheinlich, weil Frauen – natürlich rein verallgemeinernd gesprochen – emotionaler veranlagt sind.

Massenhafte Wahnvorstellungen traumatisieren Kinder

McDonald ist besonders besorgt über die dauerhaften Auswirkungen, die dieser weit verbreitete Wahnsinn auf Kinder hat, wenn sie aufwachsen. Als Psychiater, der sich auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen spezialisiert hat, muss er es wissen. Seit Beginn der Abriegelungen im ersten Quartal 2020 hat er einen massiven Anstieg der Patientenzahlen festgestellt, und ihr psychischer Zustand ist weitaus schlimmer als das, was er in diesen Altersgruppen zu sehen gewohnt ist.

Eines der schlimmsten Traumata, unter denen Kinder infolge dieser Angstmacherei leiden, ist die Vorstellung, dass sie ihre Eltern oder Großeltern töten könnten, nur weil sie in ihrer Nähe sind. Wie Cheah feststellte, wird ihnen auch beigebracht, sich für Verhaltensweisen schuldig zu fühlen, die normalerweise völlig, nun ja, normal wären.

Ein Beispiel dafür ist, dass hysterische Erwachsene ein Kleinkind, das sich weigert, eine Maske zu tragen, als „Göre“ bezeichnen, obwohl es in diesem Alter völlig normal ist, sich gegen eine einschränkende Maske zu wehren.

„Es ist nicht normal, dass Kinder in dem Glauben aufwachsen, jeder sei eine Gefahr für alle anderen“, sagt Cheah, und das zu Recht. Das ist ganz und gar nicht normal, und hysterische Erwachsene fügen einer ganzen Generation gedankenlos ein schweres emotionales Trauma zu.

Wie McDonald in seinem oben erwähnten Interview mit Peterson feststellte, ist eine der Hauptursachen für Depressionen, insbesondere bei Jugendlichen, die Trennung von anderen. Wir brauchen den Kontakt von Angesicht zu Angesicht, wir brauchen körperlichen Kontakt und emotionale Nähe. Wir brauchen diese Dinge, um uns in der Nähe anderer und in uns selbst sicher zu fühlen. Digitale Interaktionen können diese grundlegenden menschlichen Bedürfnisse einfach nicht ersetzen und sind von Natur aus eher trennend als verbindend.

McDonald zitiert aktuelle CDC-Statistiken, aus denen hervorgeht, dass die Zahl der Depressionen bei Jugendlichen im Vergleich zu vor einem Jahr um 400 % gestiegen ist und dass sie in 25 % der Fälle über Selbstmord nachgedacht haben. Das sind unerhörte Zahlen, sagt er. Noch nie haben so viele Jugendliche an Selbstmord gedacht.

„Das ist ein Massensterben“, sagt McDonald, und die Eltern – die Erwachsenen – tragen die Schuld daran, weil sie ihnen so viel Angst einjagen, dass sie das Leben nicht mehr für lebenswert halten.

Das ist auch der Grund, warum es nicht ausreichen wird, nur die Kinder zu behandeln. Wir müssen uns mit der Psychose der erwachsenen Bevölkerung befassen. „Es liegt an uns Erwachsenen, das in Ordnung zu bringen“, sagt McDonald, „denn die Kinder werden nicht in der Lage sein, das selbst in Ordnung zu bringen.“

Wahnhafte Menschen brauchen letztlich eine kontrollierte Umgebung

Wir müssen uns auch aus einem anderen Grund mit dem Massenwahn auseinandersetzen, und zwar weil er uns alle, ob gesund oder verrückt, in eine Gesellschaft ohne alle früheren Freiheiten und bürgerlichen Freiheiten treibt, und die korrupten Verantwortlichen werden die Macht nicht freiwillig abgeben, wenn wir sie ihnen einmal übertragen haben.

Eine totalitäre Gesellschaft, so glaubt McDonald, ist das ultimative Ende dieser gesellschaftlichen Psychose, wenn wir nicht etwas dagegen unternehmen und erkennen, dass es uns gut geht und wir vollkommen sicher sind.“ In der Tat sind wir jetzt nicht mehr in Gefahr als vor COVID. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns unsere Freiheiten aufgrund von wahnhaften Ängsten genommen werden. Wie Cheah in ihrem Artikel feststellt:

Es ist nicht undenkbar, dass das Endergebnis eine totale gesellschaftliche Kontrolle über jeden Aspekt Ihres Lebens wäre. Man bedenke: Der Endpunkt einer psychisch kranken Person ist die Unterbringung in einer kontrollierten Umgebung (institutionalisiert wie in einer Anstalt), in der alle Freiheiten eingeschränkt sind. Und es sieht mehr und mehr danach aus, dass das der Endpunkt ist, auf den diese Massenpsychose zusteuert.

Ein Tweet der politischen Kommentatorin Candace Owens vom 18. Dezember 2020 fasst ebenfalls zusammen, wie irrationale Angst und Panik einen erheblichen Teil der Öffentlichkeit im übertragenen Sinne lobotomisiert haben:

McDonald weist darauf hin, dass viele unserer führenden Politiker offensichtlich nicht unter denselben wahnhaften Ängsten leiden. Sie erteilen von ihren Ferienhäusern in der Karibik aus Hausarrest und verstoßen immer wieder gegen ihre eigenen Masken- und Abriegelungsanordnungen. Sie fahren mit dem Fahrrad, spazieren durch den Park, veranstalten Familienfeiern und gehen sorglos essen. Sie wissen, dass COVID-19 nicht die tödliche Seuche ist, als die es dargestellt wird, aber sie spielen das Spiel mit, weil es ihnen nützt.

Angst ist niemals tugendhaft

Das obige Video zeigt einen kurzen Vortrag, den McDonald auf dem White Coat Summit 216 von America’s Frontline Doctors Mitte Oktober 2020 gehalten hat, mit dem Titel „The Way Forward: Fear Overcoming“.

Darin weist er darauf hin, dass sich die Angst nicht nur in einen wahnhaften Glauben verwandelt hat, dass Masken, Handschuhe und körperliche Trennung notwendig sind, um am Leben zu bleiben, sondern dass die Angst auch zu einer Tugend geworden ist, was doppelt tragisch und falsch ist.

Das Tragen einer Maske ist zu einem Mittel geworden, um zu zeigen, dass man ein „guter Mensch“ ist, jemand, der sich offensichtlich um andere kümmert, während das Nichttragen einer Maske einen als rücksichtslosen Rüpel, wenn nicht gar als potenziellen Massenmörder brandmarkt, und zwar allein durch das Atmen.

Gesunde Menschen sollten niemals Masken tragen, soziale Distanz wahren oder sich selbst isolieren. Diese Strategien sind nicht nur aus körperlicher Sicht ungesund, sondern tragen auch zu der wahnhaften Psychose bei, die die Nation erfasst hat, und müssen daher beendet werden.

Indem man uns ermutigt, in der Angst zu verharren, uns in ihr zu vergraben und einzurichten und ihr zu erlauben, unser Leben zu kontrollieren und einzuschränken, hat sich die Angst so sehr verfestigt, dass jeder, der sagt, wir müssten furchtlos sein und für unsere Freiheiten kämpfen, nicht nur als dumm, sondern auch als gefährlich angegriffen wird. „Ich würde behaupten, dass das Gegenteil der Fall ist“, sagt McDonald.

Das Problem, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, besteht darin, dass sich die Wahnvorstellung so festgesetzt hat, dass, selbst wenn die Maskenpflicht heute landesweit aufgehoben würde, viele sich weigern würden, ihre Masken abzulegen, und sie würden auch nicht aufhören, diejenigen zu schelten, die sie nicht tragen. Hinzu kommt, dass nun auch private Unternehmen diese freiheitsraubenden Verordnungen vorantreiben und denjenigen, die keine Masken tragen, ihre Dienste verweigern.

In den USA und auf der ganzen Welt gibt es bereits Veranstaltungsorte, an denen man ohne den COVID-19-Impfstoff nicht eingelassen wird, und es sind private Unternehmen, die diese verfassungswidrigen Vorschriften erlassen. Sogar US-Präsident Joe Biden drängt auf Impfvorschriften für den Zutritt zu Unterhaltungseinrichtungen.

Wenn Sie die technokratische Agenda verstehen, dann wissen Sie, warum das so ist. Es liegt daran, dass viele private Unternehmen Teil der globalen technokratischen Allianz sind, die versucht, unsere Freiheiten zu beseitigen, um sich selbst zu bereichern.

Wir begannen mit Angst und Hysterie. Wir sind zu einer wahnhaften Psychose übergegangen, und jetzt haben wir Gruppenkontrolle“, sagt McDonald. „Jetzt haben wir keine Polizisten und keine Regierung mehr, die uns verfolgen. Vielmehr werden wir von unseren Mitbürgern gegeißelt, die uns rechtlich daran hindern, in Fahrzeuge [wie Uber oder Flugzeuge] einzusteigen, in Geschäfte zu gehen [und] Arbeit zu finden

Wiederherstellung der Vernunft auf dem Weg nach vorn

Im Grunde genommen agieren die Bürger jetzt de facto als „Polizei“, um die Freiheit anderer Menschen zu unterdrücken, und das hat eine schrecklich schädliche Wirkung auf die Gesellschaft. Wie kommen wir also aus dem sprichwörtlichen Irrenhaus heraus? Wie können wir die Vernunft in unserer Gesellschaft wiederherstellen und gleichzeitig denjenigen helfen, bei denen das Risiko von Komplikationen und Tod durch COVID-19 am größten ist? McDonald macht in seinem Vortrag und in dem vorgestellten Interview die folgenden Vorschläge:

Wir müssen Masken als Tugendsignal entschieden ablehnen; die Idee ist, dass Handlungen aus Angst – wie das Aufsetzen einer Maske – tugendhaft sind. Angst ist nicht hilfreich und niemals tugendhaft.

Wir sollten diejenigen schützen, die am stärksten gefährdet sind, d. h. ältere, gebrechliche Menschen mit Begleiterkrankungen und Menschen in schlechtem Gesundheitszustand.

Gesunde Menschen sollten niemals Masken tragen, sich sozial abgrenzen oder sich selbst isolieren. Diese Strategien sind nicht nur aus körperlicher Sicht ungesund, sondern tragen auch dazu bei, die wahnhafte Psychose, die die Nation erfasst hat, aufrechtzuerhalten und müssen daher beendet werden.

Wir müssen uns Mut, Wahrheit, Ehrlichkeit und Freiheit zu eigen machen, nicht nur in unseren Gedanken und Worten, sondern auch in unserem Handeln. Wie McDonald in dem vorgestellten Interview feststellte, können Menschen im Zustand einer wahnhaften Psychose nicht logisch denken, so dass die Weitergabe von Informationen, Fakten, Daten und Beweisen in der Regel unwirksam ist, es sei denn, die betreffende Person handelte aus Gruppenzwang und nicht aus wahnhafter Überzeugung.

Normalerweise ist das Beste, was Sie tun können, standhaft zu bleiben und im Einklang mit der Wahrheit und der objektiven Realität zu handeln, so wie Sie es als Ersthelfer tun würden, wenn Sie mit einem Unfallopfer konfrontiert werden, das hysterisch auf eine Verletzung reagiert, von der Sie wissen, dass es sich nur um eine kleine Verletzung handelt.

