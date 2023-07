Roboter für ältere Menschen: Ein trojanisches Pferd?

„Age Tech“ ist die Antwort der Technokraten‘ auf die wachsende Zahl von Menschen mit Behinderungen und Demenz. Aber wer profitiert wirklich davon?

Von: Tessa Lena

Laut Our World in Data übertraf 2017 die Zahl der Menschen über 64 Jahren zum ersten Mal in der Geschichte die Zahl der Kinder unter 5 Jahren

„Age Tech“, von Robotern für die Altenpflege bis zu Überwachungsgeräten, ist die begehrte Antwort der Technokraten auf das Problem der wachsenden Zahl von Menschen mit Behinderung und Demenz

Dieses demografische Ungleichgewicht ist das Ergebnis der industriellen Vergiftung und der absichtlichen Kampagne zur Verringerung der Geburtenrate, die im Kissinger-Bericht in eindeutigen Worten beschrieben wird

Um uns noch mehr zu verwirren, lassen sich die Propagandisten eine ganz neue Sprache einfallen, um unsere Älteren und ihre Bedürfnisse zu beschreiben

In dieser Geschichte geht es um einen neuen Markt und eine neue Art von Hype. Schauen wir uns die glänzende Marketing-Broschüre für „Eldercare-Technologie“ einmal genau an. Es sieht so aus, als ob die wichtigen Investoren, die hoch oben sitzen, von der Möglichkeit begeistert sind, noch mehr Gewinne aus den demografischen und gesundheitlichen Krisen herauszuquetschen, die sie zuvor mit ihren eigenen Händen geschaffen haben – und die Älteren wie eingefangene Haustiere zu „monetarisieren“, während sie vorgeben, dass sie es zum Wohle der Älteren tun.

Ehm, wer sind unsere Haus-Experten für die Monetarisierung von fabriziertem Elend? Die WEF-Leute! Im Jahr 2021 haben sie nachgefragt: „Ageing: Drohende Krise oder boomende Chance?“ Anscheinend ist der Rückgang der Gesundheits- und Geburtenraten eine drohende Krise für uns einfache Bauern – aber es ist eine boomende Gelegenheit für ihre Crew!

Die sprichwörtlichen Eigentümer von allem sagen, dass sich „bis 2050 die Zahl der Erwachsenen über 65 Jahren weltweit verdoppeln wird, und zwar auf schwindelerregende 1,6 Milliarden, mit dem größten Wachstum in den Entwicklungsländern. Dieses Wachstum wird eine der größten sozialen, wirtschaftlichen und politischen Umwälzungen unserer Zeit darstellen, die sich auf die bestehenden Gesundheits-, Regierungs- und Sozialsysteme auswirken wird.“ (Juhu, neue Normalität, hurra!) Sie fahren fort:

„Wir können damit beginnen, in unsere Unterstützungssysteme zu investieren (die durch Technologie ermöglicht und skaliert werden), die eine koordinierte Reaktion von Regierungen, der Gesellschaft, der Wissenschaft und dem Privatsektor umfassen. Um die benötigten ganzheitlichen Dienste wirklich auf den Markt zu bringen, sollten Gerätehersteller, Entwickler, Unternehmen wie Altersheime und Versicherungsgesellschaften, die Zivilgesellschaft, politische Entscheidungsträger und die Wissenschaft zusammenkommen, um eine einheitliche Plattform zu entwickeln, die das Internet der Dinge und die künstliche Intelligenz umfasst [Hervorhebung von mir].“

Klar, wenn man einen Hammer hat, ist alles ein Nagel! In der Zwischenzeit listet der WEF-Bericht die folgenden Bereiche der Altenpflegetechnologie auf:

Roboter

Telemedizin

Tablets für Kommunikation und Unterhaltung

„Intelligente“ Plattformen, die elektronische Krankenakten (EMR) und elektronische Gesundheitsakten mit KI und Analytik integrieren (juhu!!)

Wearables

Sprach-, Berührungs-, Bewegungs- und andere unterstützende Technologien

Vernetzte IoT-Geräte und Sensoren

Technologien für die Sicherheit (Überwachungs- und Warngeräte)

Sensorische Hilfsmittel (z. B. Hörgeräte)

Gig-Economy-Dienste (z. B. Essenslieferung)

Selbstfahrende Autos

Oh, und wer investiert buchstäblich in diese Sache? Dem WEF zufolge tut dies Microsoft. „Zum Beispiel hilft Microsoft Cloud for Healthcare bei der Verwaltung von Gesundheitsdaten in großem Umfang, indem es personalisierte Pflege bietet, Daten in Erkenntnisse für Patienten umwandelt, virtuelle Pflege und die Zusammenarbeit von Pflegeteams ermöglicht, die Behandlung durch die Kombination von IoT und Analytik optimiert und die Dateninteroperabilität fördert.“ Oh, schockierend. Aber zumindest ist es zu unserem eigenen Besten!

Ein neuer kreativer Weg zur Förderung der Überwachung und des IoT

Irgendetwas sagt mir, dass die Branche der Pflegeheime auf dem Rückzug sein könnte. Es gibt den Begriff „Altern an Ort und Stelle“, der in der Zombiesprache bedeutet, dass ältere Menschen nicht in ein Pflegeheim verfrachtet werden. Nun bin ich persönlich kein Fan von Pflegeheimen. Da ich in der „alten Welt“ geboren und aufgewachsen bin, glaube ich, dass es die Pflicht der Kinder ist, sich um ihre alternden Eltern zu kümmern, denn das macht die Welt gesünder. Das ist meine Überzeugung.

Aber wenn der WEF für das generationenübergreifende Leben wirbt, glaube ich nicht, dass er aus demselben Holz geschnitzt ist wie ich! Und außerdem ist es so, als würde man Bäume und Bienen neu erfinden, wenn man schicke Begriffe für das Zusammenleben in einer Familie erfindet! Sie versuchen, sich etwas anzueignen, das ihnen nicht gehört.

Nichtsdestotrotz, um es mit den Worten unserer freundlichen Betreuer auf dem WEF zu sagen: „Altern an Ort und Stelle bezieht sich auf den Wunsch, in einer Wohnung seiner Wahl unabhängig zu sein und an der Gemeinschaft teilzuhaben. Sinnvolle soziale Kontakte und Wohlbefinden sind wesentliche Bestandteile des Alterns am Ort. Anstatt Menschen nach ihrem Alter in Gemeinschaften einzuteilen (wie z. B. in Rentnergemeinschaften), kann generationenübergreifendes Wohnen älteren Erwachsenen Gesellschaft und Sinn bieten.“ Awwwwwww!

Das Zusammenleben als Familie in einem ausreichend großen Haus kann sehr schön und geistig reich sein – aber in diesem Fall kommen sie nicht von der Schönheit. Sie sagen: „Bauern, ihr nehmt zu viel Platz weg. Beeilt euch!“

Bieten sie etwas Gutes an, um den Älteren zu helfen? Nein. Sie benutzen „Alterung“ nur als neues Schlagwort, um ihre alten transhumanistischen Tricks durchzusetzen:

Proaktive Überwachung der Gesundheit und Erkennung möglicher Veränderungen – Dieser Ansatz hilft, Probleme anzugehen, bevor sie zu medizinischen Notfällen werden. Laut einer von der Universität Bern durchgeführten und in Nature veröffentlichten Studie ist die Verwendung von vernetzten Sensorgeräten zur Fernüberwachung von Bewegungen, Aktivitäten und Bewegungsgeschwindigkeiten ein vielversprechender Weg, um die Gesundheitsversorgung von einem reaktiven zu einem proaktiven, auf Präzisionsmedizin ausgerichteten Ansatz zu machen.

– Dieser Ansatz hilft, Probleme anzugehen, bevor sie zu medizinischen Notfällen werden. Laut einer von der Universität Bern durchgeführten und in Nature veröffentlichten Studie ist die Verwendung von vernetzten Sensorgeräten zur Fernüberwachung von Bewegungen, Aktivitäten und Bewegungsgeschwindigkeiten ein vielversprechender Weg, um die Gesundheitsversorgung von einem reaktiven zu einem proaktiven, auf Präzisionsmedizin ausgerichteten Ansatz zu machen. Sicherstellung eines zuverlässigen Zugangs zur Telemedizin – Im Dezember 2022 hatten laut Statista nur 62 % der ländlichen Gebiete in China Zugang zum Internet. Nach Angaben der Weltbank leben jedoch 37,5 % der älteren Bevölkerung Chinas in ländlichen Gebieten. Um die älteren Menschen in diesen Gemeinden zu unterstützen, sollte es einen stabilen, kostengünstigen Internetzugang geben, um telemedizinische Dienste anzubieten. Die Kosten können von der Regierung und/oder durch die Bereitstellung eines grundlegenden Internetdienstes übernommen werden.

– Im Dezember 2022 hatten laut Statista nur 62 % der ländlichen Gebiete in China Zugang zum Internet. Nach Angaben der Weltbank leben jedoch 37,5 % der älteren Bevölkerung Chinas in ländlichen Gebieten. Um die älteren Menschen in diesen Gemeinden zu unterstützen, sollte es einen stabilen, kostengünstigen Internetzugang geben, um telemedizinische Dienste anzubieten. Die Kosten können von der Regierung und/oder durch die Bereitstellung eines grundlegenden Internetdienstes übernommen werden. Anreize für häusliche Verbesserungen und Investitionen in Technologie – Damit geliebte Menschen in ihrer Privatsphäre und in Würde altern können, entweder unabhängig oder mit ihren Angehörigen.

Interessanterweise heben die Medien und die „Branchenexperten“ den Personalmangel und die Rentabilitätsprobleme in der Pflegeheimbranche hervor, und es scheint mir, dass eine unsichtbare Hand darauf drängt, die Pflegeheime der Vergangenheit durch die „intelligenten Häuser“ des WEF und das IoT zu ersetzen. Die Zeit wird es zeigen!

In der Zwischenzeit betteln die Älteren eindeutig darum, zu Hause überwacht zu werden (nicht), und deshalb brauchen wir zu ihrem eigenen Wohl intelligente Häuser, Bewegungssensoren, die die Handbewegungen und Badezimmergewohnheiten der Menschen ausspionieren, tragbare Geräte, buchstäbliche Kameras im Schlafzimmer und andere lustige Dinge. Juhu, neue Normalität und neue Profitmöglichkeiten, juhu!

Und so wie der sowjetische Staat von den jungen Leuten verlangte, ihren älteren Familienmitgliedern eine Gehirnwäsche zu verpassen, damit sie die aktuellen Standpunkte des Establishments übernehmen, werden wir aufgefordert, unsere Älteren zu verraten und sie davon zu überzeugen, all dies zu akzeptieren, damit wir sie bequem überwachen können. Heute werden wir gebeten, die Ermöglicher des vergewaltigenden Panoptikums zu sein, „für jedermanns Bequemlichkeit und Sicherheit“ – und natürlich werden wir in kürzester Zeit die nächsten sein!

Das Problem ist real

Das zugrunde liegende Problem der „alternden Bevölkerung“ ist real. In den Industrieländern gibt es mehr ältere Menschen, die Hilfe benötigen, als fähige Pflegekräfte. Gleichzeitig gibt es auch unter den jungen Menschen zahlreiche Gesundheitsprobleme, und viele Menschen unter 65 Jahren sind so krank und „ausgezehrt“, dass sie gerade noch funktionieren, um zurechtzukommen und zu „konsumieren“, aber nicht genug, um zu „produzieren“.

Der Entwicklungsstillstand der Jugend ist uns direkt ins Gesicht geschrieben. Und so gibt es dieses riesige und wachsende Heer von Behinderten, einschließlich der älteren Menschen, und nicht genug voll funktionsfähige Pfleger.

Selbst die Wissenschaftler sind sich einig. Laut „Unsere Welt in Daten“ durchlaufen „Länder auf der ganzen Welt einen wichtigen demografischen Übergang: von einer jungen zu einer zunehmend alternden Bevölkerung. Im Jahr 2017 übertraf die Zahl der Menschen, die älter als 64 Jahre sind, die Zahl der Kinder unter 5 Jahren. Dies war das erste Mal in der Geschichte der Fall.“

In diesem Papier aus dem Jahr 2013 mit dem Titel „Ein sozialer Hilfsroboter für ältere und kognitiv eingeschränkte Menschen“ heißt es dann:

„Mit der weltweit wachsenden Zahl älterer Menschen steigt auch die Zahl der Menschen, bei denen kognitive Beeinträchtigungen diagnostiziert werden. Schätzungen zufolge werden bis 2050 115 Millionen Menschen an altersbedingtem Gedächtnisverlust leiden. Die Zahl der älteren Erwachsenen, die Schwierigkeiten haben, sich selbst zu versorgen und unabhängig zu leben, steigt mit der Prävalenz kognitiver Beeinträchtigungen erheblich an. Dies gilt insbesondere für die Bevölkerung über 70 Jahre. Wenn eine Person nicht mehr in der Lage ist, diese Tätigkeiten auszuführen, ist sie auf die ständige Hilfe von anderen angewiesen. Im Jahr 2010 wurden die weltweiten Gesamtkosten der Demenz (einschließlich medizinischer, sozialer und informeller Pflegekosten) auf 604 Milliarden US-Dollar geschätzt.“

Ja, das Problem ist real, und angesichts der sprunghaft ansteigenden Raten von Demenz und Autismus haben wir das Schlimmste noch gar nicht gesehen. Aber leider – oh so traurig – ist dieser individuell schmerzhafte und kollektiv verheerende Gesundheitsverfall ein sehr vorhersehbares, wenn nicht gar unvermeidliches Ergebnis des Geschäftsmodells der Herrschaft und der industriellen Revolution: „Alles vergiften, um den maximalen Profit herauszuholen, und dann durch den Verkauf des Gegenmittels zusätzlichen Profit herausholen.“ Cha-ching, und noch einmal, cha-ching!

Noch unheimlicher ist die Tatsache, dass das demografische Ungleichgewicht, das wir erleben, nicht nur das Ergebnis der industriellen Vergiftung ist, um Geld zu verdienen, sondern auch der bewussten und massiven Kampagne zur Verringerung der Geburtenrate, die im Kissinger-Bericht in unmissverständlichen Worten beschrieben wird.

Wie sieht „Age Tech“ aus?

So beschrieb der Guardian die allgegenwärtige Videoüberwachung in einer kleinen Demenzabteilung des Trousdale, „einer privat bezahlten Seniorenwohnanlage im Silicon Valley, in der ein Studio ab etwa 7.000 Dollar pro Monat zu haben ist“:

„Ende 2019 wurde eine KI-basierte Technologie zur Sturzerkennung von SafelyYou, einem Startup aus der Bay Area, installiert, um die 23 Wohnungen zu überwachen (sie ist in allen bis auf eine Wohnung aktiviert, in der die Familie nicht zugestimmt hat). Eine einzelne Kamera, die unauffällig hoch an jeder Schlafzimmerwand angebracht ist, überwacht die Szene kontinuierlich.“

Jetzt geht’s los: eine Kamera im Schlafzimmer. Was ist mit der Privatsphäre? Oh, zerbrechen Sie sich nicht Ihren hübschen kleinen Kopf über die Privatsphäre, es ist alles zu unserem Besten! Der Guardian fährt fort:

„2014 befragte Berridge 20 nicht kognitiv eingeschränkte ältere Bewohner eines einkommensschwachen unabhängigen Wohnhauses, das ein KI-basiertes Überwachungssystem namens QuietCare verwendete, das auf Bewegungserkennung basiert. In Fällen wie einem möglichen Sturz im Badezimmer, dem Nichtverlassen des Schlafzimmers, einem signifikanten Rückgang der Gesamtaktivität oder einer signifikanten Veränderung bei der nächtlichen Nutzung des Badezimmers wurde ein Anruf bei den Bewohnern ausgelöst, der bei Bedarf an Familienmitglieder weitergegeben wurde. Was sie herausfand, war vernichtend. Die in das System eingebaute Erwartung von Routine störte die Aktivitäten der älteren Menschen und veranlasste sie, ihr Verhalten zu ändern, um zu versuchen, unnötige Alarme zu vermeiden, die Familienmitglieder beunruhigen könnten. Eine Frau schlief nicht mehr in ihrem Sessel, weil sie befürchtete, dass das System Inaktivität anzeigen und einen Alarm auslösen würde. Andere eilten ins Bad, weil sie die Folgen eines zu langen Aufenthalts fürchteten … Einige Bewohner bettelten darum, dass die Sensoren entfernt werden – andere wiederum waren so einsam, dass sie versuchten, das System zu manipulieren, um mit dem Betreiber zu chatten. Berridges Interviews enthüllten auch etwas anderes Besorgniserregendes: Beweise für wohlwollenden Zwang durch Sozialarbeiter und Familienmitglieder, um die Älteren zur Annahme der Technologie zu bewegen.“

„Grauer Dollar“

Laut Forbes wurde die alternde Wirtschaft in den USA von AARP und Oxford Economics auf 7,6 Billionen Dollar pro Jahr geschätzt (etwa 40 % des BIP der USA). Die europäische alternde Wirtschaft wurde von Oxford Economics im Auftrag der Europäischen Union auf 4 Billionen Dollar beziffert (etwa 20 % des europäischen BIP). Und laut TechCrunch machen sich die großen Tech-Unternehmen das Marktpotenzial der älteren Bevölkerung zunutze.

So hat Amazon offiziell Alexa Together vorgestellt, das Alexa-Geräte in Werkzeuge für Pflegekräfte verwandelt, mit Funktionen, die es den Nutzern ermöglichen, Hilfe zu rufen, einer Notrufzentrale, einer Sturzerkennung, einer Option zur Fernunterstützung bei der Verwaltung von Geräteeinstellungen und einem Aktivitäts-Feed, damit Familienmitglieder sehen können, ob jemand weniger aktiv war als gewöhnlich.“

Google hat unterdessen damit begonnen, eine vereinfachte Nest Hub Max-Schnittstelle in Altersheimen zu testen, um den Bewohnern das Gefühl zu geben, während eines Einschlusses weniger isoliert zu sein. So viele Möglichkeiten für Tech-Giganten, mehr Daten zu sammeln und ihre KI zu trainieren!

Was ich bei all dem besonders unheimlich finde, ist der Zynismus der mehrstufigen Geldverknappung. Es scheint, als ob die wichtigen Investoren zunächst danach streben, alle Gelder aus den relativ wohlhabenden Ältesten von heute herauszuquetschen. Aber dann müssen sie auf ein anderes Modell umschwenken.

Wenn die heutigen Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter alt werden, ohne vielleicht so viel „Zeug“ anzuhäufen wie ihre Eltern, können sie in digitale Käfige gesperrt, zu Spielfiguren degradiert (mehr als jetzt) und als „digitales Kapital“ oder symbolische „Token“ benutzt werden, um den Geldfluss innerhalb eines nepotistischen und selbstregulierenden Netzwerks von „öffentlich-privaten Partnerschaften“ zu steuern, das von den Big Boys beherrscht wird.

Innerhalb eines solchen Netzwerks können die Bürokraten mit Titeln eine Krise nach der anderen ausrufen und Dekrete erlassen, um einen Berg von Geld zu drucken oder CBDC zu erzeugen, um für „Lösungen“ zu bezahlen. Dann wird eine Handvoll „freundlicher“ Unternehmen direkt dafür bezahlt, dass sie die „Lösungen“ bereitstellen, z. B. Bewegungssensoren oder Roboter, die ältere oder behinderte Menschen darauf hinweisen, dass sie ihre Impfungen „auf dem neuesten Stand“ sind usw. Ein Mob.

Roboter für ältere Menschen

MarketWatch listet die folgenden Arten von Seniorenpflege-Robotern auf:

Medizinische Assistenzroboter

Roboter zur täglichen Unterstützung

Spirituelle Unterstützungsroboter [sic]

Andere

Ich finde das Thema Altenpflege-Robotik eher beunruhigend als nützlich, und es hat mich so beunruhigt, dass ich kürzlich einen philosophischen Artikel zum Thema Altenpflege-Roboter geschrieben habe.

„Ein herrischer Spion mit Welpenaugen: Miro-E“

Darf ich vorstellen: Miro (Miro-E), ein niedlicher Roboter, der angeblich entwickelt wurde, um älteren Menschen zu helfen – in Wirklichkeit aber, um die Erwartung zu untergraben, im Alter von den Familienmitgliedern versorgt zu werden – und um mit den Vorteilen des Zombiedaseins für alle Geld zu verdienen.

Warum habe ich nur so wenige freundliche Worte darüber zu sagen? Nun, weil dies ein weiterer Akt des Verrats ist. Ja, aus Einsamkeit können Menschen eine Lüge akzeptieren und sich an ein lebloses Gerät binden, das so programmiert ist, dass es grundlegende Verhaltensweisen eines Lebewesens nachahmt, als ob es lebendig wäre.

Ja, der Entzug von gesunder emotionaler „Nahrung“ lässt Menschen alle möglichen tragischen Dinge tun. Aber ist das eine Art zu leben? Und ist das eine Art, seinen Lebensabend zu verbringen – einsam zu sein und von einem elektronischen Gerät mit Disney-Gesicht „angestupst“ und ausspioniert zu werden? Was für ein Verrat, schon wieder.

(Und die Werbung? Können Sie sich vorstellen, wie einfach es sein wird, den bedürftigen Älteren „vorzuschlagen“, nach diesem neuen teuren Medikament zu „fragen“? Zu ihrem eigenen Besten natürlich … Oh, und dieser Spionageroboter könnte dann sofort eine Verbindung zu einem KI-„Arzt“ herstellen, der das teure Medikament sowohl „empfehlen“ als auch verschreiben könnte, und zwar direkt vor Ort? Ein wahres Geschäftsgenie, dieser Roboter für die Altenpflege.

Unendliche Möglichkeiten für „Wachstum“, solange die freundliche Fed weiter Geld druckt … aber ich schweife ab.) Wie dem auch sei, hier ist das digitale Altenpflegegerät mit den welpenhaften Disney-Augen.

Die Realität siegt immer

Die Realität gewinnt immer – aber das ist nur ein Teil der Handlung. Der andere Teil der Handlung ist mit Schmerzen verbunden. Die hässliche Wahrheit ist, dass jemand den Preis der Lüge „absorbieren“ muss, bis die Realität gewinnt.

Wenn zum Beispiel eine einflussreiche Person mit Pharmadollars in den Augen darauf besteht, dass „Impfstoffe Leben retten“, und mit fröhlicher Stimme von den Vorteilen der Spritze zwitschert, während sie alle zwingt, die Ärmel hochzukrempeln – die Impfstoffe aber nicht wirklich funktionieren und schwere Nebenwirkungen haben -, dann ist die Bevölkerungsgruppe, die den Preis der Lüge „absorbiert“, die Menschen, die ihre Ärmel hochgekrempelt haben.

Und wenn sich das Gemetzel abzeichnet – vor allem im Laufe der Zeit -, wird das spritzenfördernde Individuum mehr und mehr in die „Schadensbegrenzung“ investiert: Es erklärt die Nebenwirkungen, indem es die ursprüngliche Lüge vertieft und ausweitet, die Opfer besticht oder verhöhnt, Fragen zensiert usw.

In der Zwischenzeit krempeln immer mehr Personen die Ärmel hoch, das Problem wächst – und dann werden die Nebenwirkungen so weitverbreitet, dass sie „die Norm“ verschieben. Und an diesem Punkt seufzt die einflussreiche Person fast erleichtert auf. Es gibt zu viele Dinge, die nicht in Ordnung sind, es ist schwer, das Problem auf eine Sache zu beschränken, also Hurra, und weiter so.

Eine hypothetische Anspielung auf Demenz und Impfstoffe

In letzter Zeit denke ich mehr und mehr über die zu wenig untersuchte Frage der biologischen Kontamination in medizinischen Produkten, einschließlich Impfstoffen, nach. Es gibt eine Reihe von Organismen, die lange Zeit im Menschen verbleiben können und erst dann drastische Probleme verursachen, wenn die Immunität nachlässt. Ich habe kürzlich über die „infektiöse“ Hypothese der Alzheimer-Krankheit geschrieben (die immer mehr an Bedeutung gewinnt).

Es scheint plausibel, dass die Entzündung des Gehirns oder des ZNS (als einer der Faktoren) durch Mikroben, wie z. B. überwucherte Bakterien oder intrazelluläre Parasiten, ausgelöst werden könnte.

Was würde also passieren, wenn, sagen wir, große Chargen von Impfstoffen direkt biologisch kontaminiert wären, abgesehen von allen anderen signifikanten Problemen? In diesem Fall würden die Menschen mit einem starken Immunsystem kurzfristig keine nennenswerten Symptome zeigen und möglicherweise jahrzehntelang gesund bleiben – und die Menschen, deren Körper nicht so gut eingestellt ist, würden möglicherweise angegriffen werden und sofort negative Auswirkungen spüren.

Aber die tragische Realität ist, dass selbst diejenigen, die gespritzt und infiziert wurden und bei denen dieses Szenario keine Symptome hervorruft, jahrzehntelang gesund sein können, aber sie können trotzdem mit einer rasenden Gehirnentzündung und Demenz enden, wenn sie älter werden, oder neurologische Probleme entwickeln, etc. etc.

Und dann würde die Industrie aus ihrer Krankheit Kapital schlagen, sie vollständig von der/den vor Jahrzehnten verabreichten Injektion(en) abkoppeln und etwas Neues verkaufen, um das Unwohlsein zu „beheben“. Über dieses Szenario denke ich die ganze Zeit nach. Aber zurück zu den Robotern in der Altenpflege.

Wie die Realität im Bereich der Altenpflegeroboter siegt

In der Marketingbroschüre der Industrie tun die Roboter Gutes: Sie helfen den Pflegern, die alten Menschen hochzuheben, sie erinnern die dementen alten Menschen daran, ihre Medikamente zu nehmen, und sie singen sogar gelegentlich ein Lied.

Aber wie funktioniert das alles in der realen Welt? Stellen Sie sich vor, ein Roboter hebt unbeaufsichtigt einen gebrechlichen älteren Menschen. Was, wenn etwas weh tut? Was ist, wenn der Roboter eine falsche Bewegung macht? Was ist, wenn er „einfriert“, wie alle Computer es tun?

„Roboter werden Japan nicht retten“

„Robots Won’t Save Japan“ ist ein Buch von James Wright über Roboter in der Altenpflege in Japan – einem Land, in dem laut Medienberichten die Akzeptanz von Robotern in der Altenpflege relativ hoch ist. Eine kürzere Version von Wrights Ergebnissen findet sich in seinem Artikel für die MIT Technology Review:

„Die Probleme wurden schnell deutlich. Das Personal hörte schon nach wenigen Tagen auf, Hug [einen Heberoboter, Website des Herstellers, Video] zu benutzen, weil es umständlich und zeitaufwändig war, ihn von Raum zu Raum zu schieben – und damit die Zeit, die sie für den Umgang mit den Bewohnern hatten, einschränkte. Außerdem konnte nur eine kleine Anzahl von ihnen bequem mit der Maschine angehoben werden [Hervorhebung von mir]. Paro [ein niedliches, haustierähnliches Roboterspielzeug, Video] wurde sowohl vom Personal als auch von den Bewohnern positiver aufgenommen. Er hat die Form einer flauschigen Plüschrobbe und kann Geräusche von sich geben, den Kopf bewegen und mit dem Schwanz wackeln, wenn man ihn streichelt und mit ihm spricht. Anfangs waren die Pflegekräfte recht zufrieden mit dem Roboter. Doch schon bald traten Schwierigkeiten auf. Eine Bewohnerin versuchte immer wieder, Paro zu „häuten“, indem sie seine äußere Schicht aus Kunstfell entfernte, während eine andere eine sehr enge Bindung zu ihm entwickelte und sich weigerte, Mahlzeiten zu sich zu nehmen oder ins Bett zu gehen, ohne ihn an ihrer Seite zu haben. Das Personal musste Paros Interaktionen mit den Bewohnern genau im Auge behalten, und es schien die sich wiederholenden Verhaltensmuster von Menschen mit schwerer Demenz nicht zu reduzieren. Pepper [ein „sozialer“ Roboter, Video] wurde für die Freizeitgestaltung eingesetzt, die jeden Nachmittag stattfand. Anstatt eine Aktivität wie Karaoke zu leiten oder ein Gespräch mit den Bewohnern zu führen, verbrachte ein Pfleger einige Zeit damit, Pepper hochzufahren und ihn vor den Raum zu rollen. Dann erwachte er zum Leben, spielte fröhliche Musik und eine aufgezeichnete Präsentation mit seiner zwitschernden Stimme ab und begann mit einer Reihe von Übungen für den Oberkörper, damit die Bewohner mitmachen konnten. Das Pflegepersonal stellte jedoch schnell fest, dass die Bewohner nur dann an den Übungen teilnehmen konnten, wenn sie neben dem Roboter standen, seine Bewegungen kopierten und seine Anweisungen wiederholten. Da es nur eine relativ kleine Auswahl an Liedern und Übungen gab, stellte sich nach einigen Wochen auch Langeweile ein, und Pepper wurde immer seltener eingesetzt. […] Robear [ein Heberoboter, Video] war ein experimentelles Forschungsprojekt, das nie in einem Pflegeheim eingesetzt wurde, da es für den Einsatz in der Praxis zu unpraktisch und zu teuer war. Das Projekt ist seit langem eingestellt, und sein Erfinder hat behauptet, dass es keine Lösung für die Probleme der japanischen Pflegebranche sei; er sagte, dass Wanderarbeitskräfte eine bessere Lösung seien. Seit dem Ende meiner Feldforschung wurde auch Pepper nicht mehr weiterentwickelt. Aber diese Roboter haben ein langes Nachleben, vor allem in den Online-Medien, die ein techno-orientalistisches Bild eines futuristischen Japans projizieren und aufrechterhalten. Dies ist vielleicht sogar ihre erfolgreichste Rolle bis heute. […] Während sich die Pflegekräfte früher eigene Freizeitaktivitäten ausdachten, mussten sie jetzt nur noch Pepper kopieren. Statt sich mit den Bewohnern zu unterhalten und mit ihnen zu interagieren, konnten sie ihnen nun Paro zum Spielen geben und die Interaktion aus der Ferne beobachten. Und wo die Mitarbeiter, die einen Bewohner hochheben mussten, die Gelegenheit nutzten, um ein Gespräch zu führen und eine Beziehung aufzubauen, mussten diejenigen, die die Hug-Maschine benutzten, die Interaktion abkürzen, damit sie Zeit hatten, den Roboter zurück an seinen Platz zu fahren. In jedem Fall wurden bestehende soziale und kommunikationsorientierte Aufgaben tendenziell durch neue Aufgaben ersetzt, die mehr Interaktion mit den Robotern als mit den Bewohnern beinhalteten. Anstatt dem Personal mehr Zeit für die menschliche Arbeit der sozialen und emotionalen Pflege zu geben, verringerten die Roboter den Spielraum für diese Arbeit.“

Schlussfolgerung

Junge, was für ein Schlamassel, in dem wir stecken! Ich habe das Gefühl, dass wir dem Punkt immer näher kommen, an dem wir keine andere Wahl haben, als uns all unseren existenziellen Fragen mit dem Herzen eines Kindes zu stellen – und uns zu fragen, warum und wie die Giftmischer so lange an der Macht bleiben konnten. Was hat es ihnen ermöglicht, so viele Menschen abzulenken und selbst zu sabotieren? Warum haben so viele – über die Jahrhunderte hinweg – die verschiedenen institutionellen Lügen verinnerlicht, obwohl sie es mit eigenen Augen gesehen haben? Und warum?

Das ist nicht gut. Wie sind wir an einen Punkt gelangt, an dem von älteren Menschen, den Trägern der Weisheit, erwartet wird, dass sie Demenz entwickeln, einsam sind – und, während die Kameras laufen, mit niedlichen Spielzeugen interagieren – und wenn die Kameras aus sind, vielleicht ein paar Beruhigungsmittel bekommen und auf diese Weise „versorgt“ werden? Wie sind wir hierher gekommen?

Wenn Sie mich fragen, ob ich zum Beispiel die Existenz funktionstüchtiger Hebemaschinen verbittert ablehne, dann lautet die Antwort nein. Wenn es möglich wäre, eine Hebemaschine zu entwickeln, die tatsächlich sicher und verfügbar ist und die eingesetzt werden kann, ohne den Menschen in einen Roboter-Fleischsack zu verwandeln, wäre ich dafür, sie mit Bedacht und wenn es unvermeidbar ist, einzusetzen, um den Pflegern die Arbeit zu erleichtern. Aber ist das überhaupt möglich? Und was ist der „Netto“-Effekt von Pflegerobotern?

Und was, wenn die „Epidemie“ von Demenz und Autismus zumindest teilweise eine Folge all der Lügen, all der Auslassungen und all der Vertuschungen durch die medizinische Mafia ist – und es nicht besser wird, bis die Mafia vertrieben wird? Was, wenn alles, was man uns zu glauben gelehrt hat, eine Lüge oder eine halbe Lüge war?

Was ist, wenn unsere Körper aufgrund des gestörten Mikrobioms und der unnatürlichen Mengen an Gift um uns herum kaputt sind? Was ist, wenn der berühmte Satz, dass Impfstoffe Leben retten“, nur ein erfolgreicher“ Marketing-Slogan ist?

Und was, wenn wir die Kraft haben, unsere Energie in die Wiederherstellung unserer Würde zu stecken, in die Heilung unserer Welt, und wie Kinder um Hilfe und Führung zu beten, damit wir wissen, was zu tun ist, wenn wir das Gefühl haben, wirklich nicht zu wissen, was zu tun ist? Ich möchte diese Geschichte mit einem Zitat beenden, das ich im Jahr 2021 über die Liebe zu den Älteren geschrieben habe:

„Ich glaube, dass die liebevolle Akzeptanz unserer Ältesten ein entscheidender Faktor ist, um den Zyklus Bulldozer-über-Seele zu durchbrechen. Ich glaube, dass wir dadurch eine Chance haben, den Geist des Great Reset zu vertreiben. Der Great Reset hat ein politisches Gesicht, aber sein Kern ist spirituelle Zerrissenheit. Der Große Reset ist ein Höhepunkt des mechanistischen, ängstlichen, reaktiven Ansatzes zum Leben. Es ist ein von Neurosen getriebener Versuch, totale Kontrolle zu erlangen, um Schmerz zu vermeiden. Und was ist die Antithese dazu? Liebe und Vergebung. Liebe ist eine Menge Arbeit – auch die Liebe zu den Älteren. Aber es ist unser Weg.“

