Chinesisches Sozialkreditsystem in UK? Nigel Farage wurde sein Bankkonto wegen eines „Stasi-Berichts“ über den Brexit, „Rassismus“ und ein Treffen mit dem Tennisstar Novak Djokovic gekündigt!

Das erinnert an das Sozialkreditsystem der Kommunistischen Partei Chinas: Dem Brexit-Führer Nigel Farage wurde Ende Juni sein Bankkonto gekündigt, wie er in einem Video verriet. Jetzt hat Farage den Grund dafür bekannt gegeben: Laut der „Stasi“-Akte, die die Coutts Bank über ihn angelegt hat, wurde er wegen seiner politischen Ansichten ins Visier genommen, darunter angeblicher „Rassismus“, „Brexit“ und das Interview mit dem Impf-skeptischen Top-Tennisstar Novak Djoković.

In der Zeitung „Daily Telegraph“ schreibt Farage, dass sein „Schicksal besiegelt“ wurde, als am 17. November 2022 der „Ausschuss für Reputationsrisiken im Bereich Vermögen“ der Bank tagte. „Die leitenden Angestellten waren sich einig, dass ich nach Ablauf meiner Hypothek von der Bank genommen werden sollte. Ich weiß das, weil ich über einen Antrag auf Akteneinsicht den 36-seitigen Überwachungsbericht im Stasi-Stil gesehen habe, der bei dieser Sitzung zur Rechtfertigung dieser außergewöhnlichen Maßnahme verwendet wurde. Dieser Bericht ist, offen gesagt, schockierend.

Stasi-ähnlicher Überwachungsbericht

Im Gegensatz zu den Behauptungen der BBC und der Financial Times, dass Farages Konto unter den Schwellenwert der Bank falle, heißt es in dem Bericht mehrmals, dass sein „wirtschaftlicher Beitrag“ solide sei und seine Mittel „ausreichen, um sie auf kommerzieller Basis zu halten“, schreibt Farage.

„Es wird sogar anerkannt, dass ich einen positiven finanziellen Nettobeitrag für die Bank leiste. Wer auch immer bei Coutts dachte, es sei klug, freundliche Medien mit Lügen über mich zu füttern, hat die Situation völlig falsch eingeschätzt.“

Farage glaubt, dass seine Bank ihn aus persönlichen und politischen Gründen ins Visier genommen hat. „Der Bericht liest sich eher wie ein vorgerichtlicher Schriftsatz der Staatsanwaltschaft in einem Verfahren gegen einen Berufsverbrecher. Monatlich wurde ich in der Presse überprüft. Meine Konten in den sozialen Medien wurden überwacht. Alles, was als „problematisch“ galt, wurde aufgezeichnet. Ich wurde beobachtet.“

Monatliche Pressekontrollen wurden über ihn durchgeführt

Farage betont, dass der Bericht beweist, dass bei der Coutts Bank Kunden, die auch nur leicht konservative Ansichten vertreten, mit Verachtung behandelt werden. Er zeigt sich verwundert darüber, dass seine Freundschaft mit der Familie von Novak Djokovic, der seine Überzeugung verteidigt hat, die Freiheit zu haben, über den Covid-Impfstoff zu entscheiden, in dem Bericht erwähnt wird. Ebenso werden sein Retweet eines Witzes von Ricky Gervais und seine Überzeugung, aus der Europäischen Menschenrechtskonvention auszutreten, als Teil der Anklageschrift genannt. Farage stellt die Frage, was diese persönlichen Überzeugungen und Handlungen mit seinem Bankkonto zu tun haben.

Lesen Sie das gesamte 40-seitige Bankdossier über Nigel Farage hier.

Farage bemängelt den Ton des Berichts als „anklagend und vorwurfsvoll“. Er weist darauf hin, dass das Wort „Brexit“ 86 Mal und „Russland“ 144 Mal in dem Bericht erwähnt wird. Außerdem enthält der Bericht wiederholte verleumderische Aussagen des Labour-Abgeordneten Sir Chris Bryant, in denen behauptet wird, dass Farage 548.573 Pfund „vom russischen Staat“ erhalten habe.

Er schreibt: „Ich habe immer betont, dass nach dem Brexit und dem Sieg von Donald Trump im Jahr 2016 die globalistische Elite hart daran gearbeitet hat, diejenigen zu unterminieren, die die bestehende Ordnung und den Status quo herausfordern. Dabei wurde sie von den Mainstream-Medien in Großbritannien und Amerika ermutigt.“

Farage war „entsetzt“, dass er als „rassistisch und fremdenfeindlich“ bezeichnet wurde.

Seiner Meinung nach „sagt dies mehr über die Denkweise der oberen Mittelschicht aus, die im Londoner Bankensektor arbeitet, als über mich. Die Wahrheit ist“, so Farage, „dass die meisten öffentlichen und privaten Unternehmensinstitutionen in den vergangenen Jahren von einer neuen Art von extremem Liberalismus erfasst wurden, der ironischerweise höchst illiberal ist.“

In der Coutts-Akte wird der prominente Kunde Farage dafür kritisiert, dass er „nicht mit den Ansichten [von Coutts] übereinstimmt“ und er ausgeschlossen werden muss, „weil ich die Vielfalt, die Politik und den „Zweck“ von Coutts nicht unterstütze, als ob Großbritannien ein politisches Regime wäre und ich ein Dissident“, so Farage.

„Was soll man von diesem Wort „Zweck“ halten?“ fragt Farage, da der Zweck einer Bank vermutlich darin bestehe, „mit Integrität zu handeln und Gewinne für die Aktionäre zu erzielen.“ Er weist darauf hin, dass der größte Aktionär von Coutts der britische Staat ist, der 38,6 % der Royal Bank of Scotland hält, zu der Coutts gehört, ebenso wie die britische Großbank NatWest mit ihren 19 Millionen Kunden.

10 andere Banken lehnten Farage ab

Farage weist darauf hin, dass „die Steuerzahler die Banken nach der Gier und Dummheit ihrer Führungskräfte im Jahr 2008 gerettet haben. Anstatt dafür zu sorgen, dass wir eine anständige Rendite erhalten, sind Banken wie Coutts damit beschäftigt, politische Spiele zu spielen. Ihre Verachtung für die Öffentlichkeit kennt keine Grenzen“.

Farage sagte, er sei „die erste öffentliche Person, die das Verhalten unserer Bankenbranche auf diese Weise infrage stellt. Es ist klar, dass Coutts dachte, sie könnten sich aus meinem „De-Banking“ herauswinden und vielleicht sogar mit einem besseren Image daraus hervorgehen. Diesmal nicht.“ Er vergleicht den Skandal um sein Coutts-Konto mit dem Bud-Light-Skandal in Amerika, der auf die harte Tour gelernt werden musste: „Wer wach wird, geht pleite“.

Farage erwähnt, dass ihm bereits von 10 anderen Banken die Eröffnung eines Kontos verweigert wurde. Er stellt fest, dass es jetzt kaum noch Aussicht gibt, dass er jemals wieder ein britisches Bankkonto haben wird. Dennoch zeigt er sich erleichtert, dass es im 21. Jahrhundert dank der Fintech-Unternehmen andere Möglichkeiten gibt, Zahlungen zu empfangen und zu tätigen. Obwohl es sich nicht um ein herkömmliches Bankkonto handelt, ist er zuversichtlich, dass er diese alternativen Lösungen nutzen kann, um finanziell weiterzumachen und zu überleben.

„Sie könnten der Nächste sein.“

Beim Coutts-Skandal geht es jedoch „nicht nur um Mem“, stellt er fest. „Du könntest der Nächste sein.“

Die britische Rating-Agentur Refinitiv kann „Social-Media-Posts von jedem von uns auf Facebook oder anderswo untersuchen“, schreibt Farage. „Wenn diese Situation unkontrolliert bleibt, werden wir in Richtung eines Sozialkreditsystems nach chinesischem Vorbild schlafwandeln, in dem nur diejenigen mit den „richtigen“ Ansichten voll an der Gesellschaft teilhaben dürfen.“

Was Coutts betrifft, so ist Farage „extrem wütend“ auf sie – „und ich werde mich mit meinen Anwälten beraten, um zu entscheiden, welche Maßnahmen angemessen sind.“