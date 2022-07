Roboterhund mit Maschinengewehr deutet auf eine dystopische Zukunft hin

Während Boston Dynamics die Tanzschritte seines Roboters vorführt, verwandeln andere ähnlich aussehende Geräte in dystopische Tötungsmaschinen.

Ähnlich wie ihren fleischgewordenen Vettern mangelt es den Roboterhunden nicht an Aufmerksamkeit im Internet. Viele haben die Aufnahmen von Spot gesehen, einem Hightech-Vierbeiner, der von der US-Firma Boston Dynamics entwickelt wurde und seine Tanzkünste zur Schau stellt.

Der jüngste Neuzugang in der Reihe der Roboterhunde sieht jedoch aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Der Twitter-Nutzer Sean Chiplock teilte ein Video, in dem jemand in Russland mit einem vierbeinigen Roboter eine Waffe abfeuert.

Obwohl der Autor des Beitrags über die Roboter von Boston Dynamics spricht, stammt der im Video zu sehende Roboter nicht von dem amerikanischen Unternehmen. Wie Sean Gallagher, Senior Threat Researcher bei Sophos, feststellt, ist der Roboterhund chinesischen Ursprungs.

All the people who laughed off the “worrywarts” years ago for freaking out about the Funny Dancing Robot Dogs ™ should be forced to watch this video once a day for the remainder of the year. pic.twitter.com/WBIrlGah3w