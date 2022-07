China setzt Panzer ein, um Banken vor Demonstranten zu schützen, die ihr Geld fordern

Die Behörden in China haben Panzer eingesetzt, um Proteste von Menschen zu unterdrücken, die ihre Ersparnisse nicht von den Banken abheben können.

Einem Bericht der Economic Times zufolge ist es in der Provinz Henan zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Bürgern gekommen, die behaupten, seit April dieses Jahres kein Geld mehr von den örtlichen Banken abheben zu können.

MSN berichtet: In sozialen Medien gepostete Videos zeigen Panzer auf den Straßen, um Demonstranten abzuschrecken, in Szenen, die auf unheimliche Weise an die Unruhen auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Jahr 1989 erinnern, als die chinesischen Behörden hart gegen protestierende Studenten vorgingen, die Demokratie forderten.

Das Vorgehen der Regierung in Peking hatte den Tod von Hunderten, wenn nicht gar Tausenden von jungen Menschen zur Folge, und der Vorfall wird von der staatlichen Zensur regelmäßig aus den chinesischen Social-Media-Plattformen gelöscht.

Die jüngsten Proteste im Bankensektor wurden ausgelöst, nachdem Tausende von Kunden Konten bei Banken in Henan und der Nachbarprovinz Anhui eröffnet hatten, die relativ hohe Zinssätze boten.

Später erfuhren sie, dass sie keine Abhebungen vornehmen konnten, nachdem bekannt wurde, dass der Leiter der Muttergesellschaft der Bank wegen Finanzverbrechen gesucht wurde.

Als Einleger versuchten, nach Zhengzhou in Henan zu fahren, um ihr Geld von den sechs finanziell angeschlagenen Banken auf dem Land zurückzuholen, wurden sie von einer Covid-19-Gesundheits-App auf ihren Mobiltelefonen an der Reise gehindert, was zu regelmäßigen Protesten führte.

Aufgrund der anhaltenden Proteste haben die Finanzaufsichtsbehörden versprochen, einigen Bankkunden einen Teil ihrer Einlagen zurückzugeben.

In Erklärungen, die letzte Woche herausgegeben wurden, sagten die Beamten, dass Kunden mit Einlagen von 50.000 Yuan (ca. 7200.- Euro) oder weniger zurückerstattet werden würden. Andere mit größeren Bankguthaben würden ihr Geld zu einem späteren, nicht näher bezeichneten Zeitpunkt zurückerhalten.

Die Ankündigung der Aufsichtsbehörden wurde von Kunden, die seit April online und offline Proteste organisiert haben, um ihr Geld zurückzubekommen, mit Skepsis aufgenommen.

„Damit ist das Problem nicht wirklich gelöst“, sagte Xu Zhihao, ein Bankkunde, der nicht an dem Protest am 14. Juli teilnahm.

Eine Demonstrantin, die nur ihren Nachnamen Ding angab, sagte, sie und ihre Mutter hätten 800.000 Yuan (120000.- Euro) an Spareinlagen bei mehreren Banken.

„Sie haben diese Ankündigung gemacht, weil wir unser Leben aufs Spiel gesetzt haben. Diese weniger als 50.000 Yuan sind nicht das, was uns geschuldet wird. Es ist eher eine Zahlung, um die soziale Stabilität zu erhalten“, sagte Ding, die aus Angst vor Repressalien ihren vollen Namen nicht nennen wollte.

Sie sagte, dass sie und ihr Mann während einer Demonstration am Sonntag von Sicherheitskräften in Zivil angegriffen wurden, wobei mehrere Menschen verletzt wurden.

Mehrere Demonstranten berichteten der Associated Press, dass einige Menschen ins Krankenhaus gebracht wurden, nachdem sie verletzt worden waren, als die Polizei und Sicherheitskräfte in Zivil Gewalt anwandten, um die Demonstranten auseinanderzutreiben, obwohl die meisten Verletzungen Kratzer oder Schnitte waren.