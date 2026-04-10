Rothschild-Agenten, der Iran und die bevorstehenden Bürgerkriege

Crypto Rich spricht mit Brigadegeneral Blaine Holt (a. D.) und dem ehemaligen Green Beret EM Burlingame über Joe Kent, den Iran und die bevorstehenden Bürgerkriege in Europa und den USA.

EM sagt, er glaube, dass Joe Kent vor drei Wochen so öffentlich zurückgetreten sei, weil dieser der Ansicht war, dass Präsident Trump von den Interessen, die auf einen Krieg im Nahen Osten drängen, „unter Druck gesetzt“ werde, und dass er dem Präsidenten und den Machthabern klarmachen wollte, dass die Special-Operations-Gemeinschaft einen Krieg mit dem Iran nicht unterstütze.

Er sagt, dass die Veteranengemeinschaft nach 30 Jahren im Irak, in Afghanistan, Syrien usw. – und wenn man noch weiter zurück bis nach Vietnam geht – äußerst verbittert ist über die falschen Prämissen und die Sinnlosigkeit dieser Einsätze und darüber, dass, während sie ihr Leben aufs Spiel setzten, ihre Kinder mit marxistischer Gender-Ideologie ruiniert wurden, sogar innerhalb des DoDDS-Systems, das den Kindern von Militärangehörigen im Ausland dient. Zudem wurden sie mit Biowaffen zwangsweise geimpft und vom Verteidigungsministerium fast bei jeder Gelegenheit betrogen.

EM sagt: „Glaubt ihr etwa, wir werden für euch im Iran in den Krieg ziehen? Glaubt ihr, wir werden für BlackRocks verdammte Investitionen in der Ukraine kämpfen?“

Blaine stimmt zu und sagt, dass diese neokonservativen Interessen ein Monster unter der Gemeinschaft von ~17 Millionen Militärveteranen in den USA geschaffen haben, das für sie sehr schwer zu bändigen sein wird, und beschreibt es als einen „schlafenden Riesen, der gar nicht mehr so schläfrig ist“.

George Webb hat ein anderes Verständnis der Kräfte, die hinter der Operation im Iran am Werk sind, was sich seiner Meinung nach im Wesentlichen auf „Eine Geschichte von zwei Pipelines“ reduzieren lässt. Er sagt: „Die Rothschild-Interessen spielen gerade verrückt, weil die Rothschild-Pipeline durch den Iran gesprengt wird und auch der Rothschild-Kundenstamm für hochangereichertes Uran und biologische Kampfstoffe für den Iran gesprengt wird.“

George erklärt, dass Joe Kent für die Rothschilds/die City of London arbeitet und dass er ein Speichellecker von John Brennan, Jim Woolsey, Jack Lew und all den Obama-Insidern ist, die das Iran-Atomabkommen ausgehandelt haben, sowie von denjenigen, die mit Genie Energy verbunden sind; von denen, die die Rothschild-Pipeline durch Syrien bauen wollen.

Er sagt, dass sowohl Israel als auch der Iran die Fähigkeit haben müssten, Atomwaffen asymmetrisch einzusetzen, ohne einen Atomkrieg auszulösen, um die „Rothschild-Wippe“ am Laufen zu halten.

Er sagt, Bibi Netanjahu vertrete eine alternative israelische Fraktion, die er als „Old Mossad“ bezeichnet und die den Iran und Syrien umgehen wolle, um stattdessen eine Pipeline über die Arabische Halbinsel bis zur Spitze des Golfs von Akaba zu bauen, die an die Eilat–Ashkelon-Pipeline und von dort an die EastMed-Pipeline anschließe. George behauptet, dies sei die Grundlage der Abraham-Abkommen für den Frieden im Nahen Osten, im Gegensatz zum Rothschild-Modell, das davon profitiert, dass die Welt stets am Rande der Zerstörung steht.

George erklärt:

„Deshalb haben sie versucht, MBS, den Kronprinzen und mittlerweile König von Saudi-Arabien, zu töten, oder? Deshalb versuchen sie, ihn zu töten. Das wollen sie nicht. Deshalb versuchen sie, ihn in Las Vegas zu töten, oder? Deshalb versuchen sie, ihn im Roten Meer zu töten. Sie wollen nicht nur einen Partner. Sie wollen die Rothschild-Wippe. Die CIA will die Rothschild-Wippe. Deshalb war Joe Kent acht Mal für die CIA in Syrien im Einsatz, hauptsächlich um ISIS mit Waffen zu versorgen.“

Doch Joe Kent ist seit langem ein Aushängeschild der Special-Ops-Gemeinschaft, und es ist zweifelhaft, dass sich daran etwas ändern wird, denn er verkörpert ihr Leid und all die schrecklichen Dinge, zu denen sie im Laufe der Jahrzehnte gezwungen wurden. Sie werden sich geschlossen hinter ihn stellen, denn er hat den Preis dafür gezahlt, seine Frau zu verlieren – für die dummen Narrative der Neokonservativen und für deren sinnlose Kriege.

EM vermutet, dass US-Krieger zwar kein Interesse daran haben mögen, für Ölpipelines im Nahen Osten zu kämpfen, aber durchaus ein Interesse daran haben könnten, ihre angestammten Nationen in Europa zu verteidigen, die derzeit angegriffen werden. Er glaubt, dass sich die nächste Phase dieses Weltkriegs in Form von „Revolutionen“ in Europa und Großbritannien manifestieren wird, wo er erwartet, dass private Militärdienstleister der US-Spezialeinheiten eingesetzt werden, um in ihren eigenen Gebieten gegen den Feind zu beraten und zu helfen, und dass dasselbe Szenario wahrscheinlich auf die USA übergreifen wird.

Er fragt:

„Wie kann man dieses Regime, dieses System, dieses heimtückische Sklavensystem, das schon drei-, vierhundert Jahre alt ist, auflösen, ohne den Feind so weit zu treiben, dass er eine Revolution gegen dich und dein Land anzettelt? … Die Revolution kommt. Wer wird sie also zuerst gegen wen auslösen? … „Nun muss man bestimmte externe Bedrohungen aus dem Weg räumen, was gerade geschieht. Das haben wir in Venezuela getan. Jetzt tun wir es im Iran – und in der Region – man wird sich irgendwie mit der Türkei auseinandersetzen müssen, nicht wahr? Aber letztendlich wird es darauf hinauslaufen: Werden die City of London und ihre europäischen Herren die Vereinigten Staaten revolutionieren, bevor wir sie revolutionieren?“

Blaine meint, Europa werde wahrscheinlich als Erstes aus der Reihe tanzen. Er merkt zudem an, dass er es für unmöglich hält, dass die militärischen Aktionen gegen Venezuela, den Iran usw. ohne Abstimmung zwischen Washington, Peking und Moskau zustande gekommen seien, und dass jede dieser Hauptstädte genaue Kenntnis davon habe – und Narben davongetragen habe –, womit sie es zu tun habe, nämlich mit dem globalistischen Finanzsystem und dessen „regelbasierter Ordnung“. Er erinnert die Zuhörer daran, dass die Nationale Sicherheitsstrategie der Trump-Regierung ein Bündnis zwischen den drei Supermächten, der „ARC“ (Amerika-Russland-China), impliziert.

TRANSCRIPT

Gen. Blaine Holt: Ich finde, Joe Kent hat wirklich Erstaunliches geleistet, indem er – wie ich es nennen würde – die Notbremse gezogen und so fest wie möglich daran gezogen hat, wohl wissend, dass er keinen direkten Zugang zum Präsidenten hatte. Er versuchte, die Aufmerksamkeit des Präsidenten zu erregen, damit dieser einsieht, dass in diesem „Game of Thrones“-Umfeld nicht jeder auf seiner Seite steht. Tatsächlich sind es viele, die es nicht sind.

Und ich glaube, die Botschaft kam an: Präsident Trump behält seine Meinung für sich, und das ist eine sehr gute Sache. Aber ich konnte an der Art und Weise, wie der Präsident auf ihn losging, erkennen, dass er sehr zurückhaltend war.

Normalerweise, wenn man das Team des Präsidenten verlässt und keine Erlaubnis dazu hat, wird er einen öffentlich zerreißen. Und das ist für mich das entscheidende Indiz: Er hat Joe einfach als „schwach“ bezeichnet und ist weitergegangen. Und das war’s dann auch schon. Er ist nicht geblieben, um ihn zu provozieren. Er hat nicht weiter auf ihm herumgeritten. Aber ich glaube, es hat einen Funken gezündet, sodass der Präsident nun intern prüft, was vor sich geht und welche Informationen an ihn herangespült werden.

Und wenn man sich ansieht, was wir gerade bei der Energiepolitik in diesem Land erleben, wird er ausgefiltert. Ich glaube nicht, dass der Präsident eine angemessene Vorstellung davon hat, was derzeit in Kalifornien mit den Raffinerien vor sich geht. Er ist nur ein Mann. Er ist der CEO der größten Organisation der Welt.

Aber was Joe getan hat, war aufzudecken, dass hier ein „Game of Thrones“-Kampf stattfindet. Und er hat sich selbst geopfert, um sicherzustellen, dass die Menschen – zumindest der Präsident – die Gelegenheit haben zu verstehen, dass Leute, denen er vielleicht vertraut, dieses Vertrauens möglicherweise nicht würdig sind.

EM Burlingame: Ich denke, das ist absolut richtig. Ich glaube, es gibt noch eine zweite Ebene in dem, was Joe getan hat. Die zweite Ebene bestand darin, die Macht, die wahre Macht, dem Präsidenten und anderen zu zeigen: Wo stehen die Spezialeinheiten und die Geheimdienstgemeinschaft, und wozu sind sie bereit, wozu sind wir fähig? Wofür sind wir bereit, das zu tun? Und wofür sind wir nicht bereit, das zu tun? Richtig?

Und vielleicht ist das nicht so ganz klar. Aber es findet eine Art Selektion innerhalb der Spezialeinheiten und der Geheimdienstgemeinschaft im weiteren Sinne statt, und sie konzentriert sich speziell auf Joe Kent und seine Aussagen. Und was ist das? Es ist eine Botschaft an den Präsidenten der Vereinigten Staaten und an diejenigen, die versuchen, den Präsidenten der Vereinigten Staaten dazu zu manipulieren, das zu tun, was sie wollen: dass ihr die Spezialeinheiten und die Geheimdienstgemeinschaft nicht wirklich hinter euch habt.

Gen. Blaine Holt: Oh, das ist ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt.

EM Burlingame: Das habt ihr nicht. Glaubt ihr, ihr könnt uns benutzen, um diese Dinge zu tun? Ihr habt uns nicht auf eurer Seite. Nun, der Präsident hat uns, aber nur unter diesen Bedingungen.

Ich persönlich glaube also, dass das eher die Absicht von Joe Kent war, insbesondere im Hinblick auf das, was ich zuvor gesagt habe, denn die nächste Phase davon – während wir diesen englischen Bürgerkrieg austragen – ist der Ausbruch einer Revolution. Und damit eine Revolution ausbricht, braucht man die Spezialeinheiten und die Geheimdienstleute als diejenigen, die beraten und gegen den Feind in deren eigenen Ländern, auf deren eigenem Boden, in deren eigenen Unternehmen, bei deren eigenen Operationen helfen – bei allem, was wir tun.

Und die Leute um Trump herum, die intrigiert haben, sie konnten unsere Gemeinschaft in den letzten 30 Jahren losschicken, um ihre Drecksarbeit, ihre schmutzigen Geschäfte zu erledigen, erkennen nicht, wie sehr sich die GWOT-Ära-Leute gegen sie gewandt haben, und viele der Vietnam- und Post-Vietnam-Ära-Leute ebenfalls.

Wir wollen keinen Krieg mit dem Iran. Wir wollen keinen Krieg mit der Welt. Wir wollen keinen Krieg im Nahen Osten.

Und wenn wir unser eigenes Land revolutionieren müssen und wir Schwesterländer oder, nun ja, unsere Mutterländer revolutionieren müssen, dann werden wir das tun. Aber die meisten von uns haben Kinder, die jetzt im wehrfähigen Alter sind. Wollen wir – oder Enkelkinder – und wollen wir, dass sie in einem Gemetzel sterben, das nutzlos ist und für keinen von uns irgendeine Bedeutung hat?

Und wir sind jetzt nicht mehr so dumm zu glauben, dass die Medaillen und Abzeichen und die Ehre des ruhmreichen Kampfes etwas bedeuten, denn das haben wir 30 Jahre lang für euch Arschlöcher gemacht.

Gen. Blaine Holt: Zu viele Lügen, viel zu viele Lügen, Manipulation und Lügen. Und die Sache ist, dass sie einfach keine Geschichten mehr zu bieten haben. Es gibt keine Rechtfertigungen mehr.

EM Burlingame: Ja. Und sie haben unser Land zerstört, während wir weg waren. Sie haben sich einfach auf unsere Kinder gestürzt, während wir weg waren. Sie haben sich auf unsere Familien gestürzt. Sie haben unser Land zerstört. Sie haben all unsere Feinde hereingelassen – und alle möglichen Leute, die zwar nicht unsere Feinde sind, aber nicht hier sein sollten – in unsere Länder, während wir unterwegs waren, um ihre Drecksarbeit zu erledigen.

Gen. Blaine Holt: Ja.

EM Burlingame: Wenn sie versuchen zu sagen – und das ist eines der Dinge, die immer deutlicher werden – und man sieht, wie stark das ist, denn man sieht die Gehässigkeit von Typen wie diesem Greg Kelly oder wie auch immer er heißt, und bei allen anderen ist die Botschaft angekommen: „Ihr versucht, uns in Kriege im Ausland zu schicken, und wir werden euch hier in diesem Land die Hölle heiß machen.“

Gen. Blaine Holt: Es gibt 17 Millionen Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg, von den letzten fünf, sechs Jahren bis heute. Und die meisten dieser Veteranen waren in reine Scheinkriege verwickelt, in denen wir losgeschickt wurden, um dem König zu dienen, ohne Konzept für ein Endziel, ohne Konzept dafür, „Wie sieht ein Sieg aus? Wofür kämpfen wir?“

EM Burlingame: Und dann zwingt ihr unseren Kindern Transidentität auf, verstümmelt sie im Grunde genommen und überschwemmt unsere Gemeinden mit Banden, sodass die auf den verdammten Partys meiner Teenager-Tochter auftauchen.

Gen. Blaine Holt: Nun, was haben sie in Echtzeit während der Biden-Regierung getan? Sie sind in das DoDDS-System eingedrungen, in die Schulen in Übersee, wo wir unsere Kinder ausbilden, und haben diesen Trans-Quatsch eingeführt und ihre Bildung vereinnahmt, während Sie im Ausland dienen!

EM Burlingame: Richtig.

Gen. Blaine Holt: Das ist krank!

EM Burlingame: Während ich im Einsatz bin, wird das, was ich für böse halte, direkt zu Hause verankert. Und jetzt müssen wir uns mit den Folgen davon herumschlagen, in Form unserer gebrochenen Teenager und jungen Leute im Alter von 20 Jahren und jünger.

Glaubst du, wir gehen für dich im Iran kämpfen? Glaubst du, wir kämpfen für BlackRocks verdammte Investitionen in der Ukraine? Das tun wir, noch einmal – und übrigens, das gilt auch für das Vereinigte Königreich. Du darfst nicht vergessen, dass die NATO auch in all diese Kriege Truppen ins Vereinigte Königreich geschickt hat.

Ich kenne SAS-Leute und SASR-Leute und so weiter, und Fallschirmjäger und so weiter. Die sind alle am selben Ort. Nicht alle, das sollte ich nicht sagen, denn wir haben, wisst ihr, Idioten in unseren eigenen verdammten Einheiten usw., oder Leute, die es einfach nicht kapieren, weil sie immer noch „True Believers“ sind – und das meine ich nicht abwertend, klar? Sie sind immer noch loyal. Und das respektiere ich bis zu einem gewissen Grad.

Aber größtenteils kann man sich dort in Großbritannien Ant Middleton anhören… Ich finde, er übertreibt es ein bisschen mit dem „Tough-Guy“-Zeug, aber hoffentlich verfügt er über das gesamte Spektrum (unverständlich) an Wissen und Erfahrung, oder hat Berater um sich herum.

Aber mir gefällt, was er sagt, oder? Er spricht für die Gemeinschaft. Und ich kenne Leute in Australien und ich kenne Leute in… eigentlich habe ich mit niemandem aus Neuseeland gedient, aber ich habe auch mit Kanadiern gedient. Es gibt eine riesige, in der englischsprachigen Welt gibt es eine riesige Gemeinschaft von Spezialeinheiten und Geheimdiensten unter uns allen.

Gen. Blaine Holt: Also, ich glaube, worauf ich mit den 17 Millionen hinauswollte, ist, dass sie ein Monster geschaffen haben, mit dem sie nur schwer fertig werden. Denn im Großen und Ganzen hat die manipulierte Geheimdienstgemeinschaft, der „Deep State“-Teil der Geheimdienstgemeinschaft, der all ihre dummen Narrative unterstützt und begünstigt hat, um diese wertlosen Kriege zu führen, hat nichts erreicht. Sie haben nichts erreicht.

Du willst der Deep-State-Typ in Kabine 55 bei der NSA sein, gut. Du hast ein paar schicke Werkzeuge auf deinem Schreibtisch. Aber letztendlich wird dir das nicht wirklich helfen, sobald dieser schlafende Riese, der gar nicht mehr so schläfrig ist, wirklich aufwacht – und sie sind auf dem besten Weg dahin. Ich habe mit ihnen im ganzen Land gesprochen, und sie sind auf dem besten Weg dahin.

EM Burlingame: Ich glaube, das ist es nicht, also Blaine, verzeih mir, ich will dir nicht widersprechen, aber es ist nicht so, dass sie „dort ankommen“. Sie sind schon dort. Alle, die ich kenne, sind schon seit 20 Jahren dort. Das Problem ist, dass das richtige Befehls- und Kontrollsignal noch nicht gesendet wurde.

Wahrscheinlich wird es so kommen, dass verschiedene PMCs entstehen, und diese verschiedenen PMCs werden von unterschiedlichen Finanzierungsquellen unterstützt, und diese PMCs werden in verschiedene Teile der Welt entsandt, um auszubilden, zu rekrutieren, zu beraten, zu bewerten, zu trainieren und dann zu aktivieren und einzusetzen.

Der Punkt ist folgender: Wenn die Finanzisten weiter Druck machen, werden wir ihre Länder revolutionieren. Und wenn sie hier Druck ausüben, haben sie bereits versucht, die „blauen“ Staaten von den „roten“ Staaten zu trennen und all diese anderen Dinge hier. Das ist in Ordnung. Wir werden sie auch hier vernichten.

Crypto Rich: OK. Nun, Sie haben all das als Reaktion auf einen langwierigen Krieg oder den Einsatz in einem anderen Land, um dort Krieg zu führen, gesagt. Meinen Sie das wirklich – und ich denke, Sie sprechen vom Iran – richtig? Glauben Sie wirklich, dass Trump Truppen dorthin schicken wird?

EM Burlingame: Es ist nicht so sehr das – es ist nicht – vielleicht, vielleicht wissen wir nicht, wie… Ich glaube ganz grundsätzlich, dass Joe Kent das gesagt hat, was er gesagt hat, weil Präsident Trump unter Druck steht.

Gen. Blaine Holt: Ja.

Er agiert und funktioniert unter Druck, genau wie der König von England. Die Menschen müssen verstehen, wie gefährlich die Welt wirklich ist. Wie viele Staatschefs werden ermordet? Wie viele unserer eigenen Präsidenten wurden ermordet?

Gen. Blaine Holt: Ja.

EM Burlingame: Das zu glauben, nicht wahr? Zu glauben, dass die wichtigsten, also die führenden Persönlichkeiten der Welt nicht jede verdammte Minute in Lebensgefahr schweben, dass ihre Familien und Kinder nicht jede Minute in Lebensgefahr schweben, ist ein lächerlicher Gedankengang. Das sind sie, und diese Bedrohungen sind sehr real und sehr unmittelbar.

Gen. Blaine Holt: Ja. Ja.

EM Burlingame: Stimmt’s? Und so gibt es Zeiten, in denen Weltführer – eigentlich die meiste Zeit – in denen wichtige Führungskräfte mit einer internen Sicherheitsbedrohung zu tun haben, und das ist nicht so offensichtlich, wie, weißt du, es wird so gehandhabt, wie, weißt du, jemand, ich glaube, du warst es, Blaine, oder Tom, sagte: „Das Zeichen einer guten Geheimdienstoperation, einer guten Praetorianergarde-Bedrohungsoperation, ist Verwirrung.“

Aber glauben Sie bloß keine Sekunde lang, dass die Staats- und Regierungschefs der Welt wie gottgleiche Gestalten agieren, ohne dass sie dieser unglaublichen tödlichen Bedrohung oder zerstörerischen Gefahr ausgesetzt sind, die von allen möglichen Fraktionen und aus allen möglichen Richtungen, intern und extern, jede Minute des Tages auf sie einwirkt. Das tun sie nicht, sie haben keine gottgleichen Kräfte. Sie haben keine gottgleichen Schutzkräfte.

Gen. Blaine Holt: Nein –

EM Burlingame: Und wenn wir in einem 400-jährigen Bürgerkrieg gefangen sind, der das Gesicht trägt – war es Skinwalker? – der das Gesicht eines Weltkriegs als Haut trägt, dann gibt es dort viele Bedrohungen für die Staatsführer. Es wird Fraktionen geben, die sie dazu zwingen, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen. Und sie meistern das so gut sie können.

Gen. Blaine Holt: Ich denke, die Stärke von Präsident Trump in dieser Hinsicht liegt darin, dass er, soweit ich das sehen kann, die Ressourcen respektiert, die das Britische Empire über Jahrhunderte hinweg aufgebaut hat. Er hat einen gesunden Respekt vor dem, was 1963 mit Kennedy geschah. Er hat Geschichte studiert und sich intensiv mit Andrew Jacksons Erfahrungen auseinandergesetzt. Wenn wir das betrachten, muss man also einschätzen, ob – und man sieht ja, dass bei seinen Pressekonferenzen seltsame, verrückte Dinge passieren, Dinge, die nicht wirklich Sinn ergeben.

Und Rich, ich habe dir das schon einmal gesagt: Es gibt eine „Einzelhandelsversion“, die in die kleinen Schubladen passt, die die Mainstream-Medien bereitstellen. Weißt du, wenn du einfach nur Kaugummi kauen und die Mainstream-Nachrichten anschauen willst, wirst du dazu verleitet zu glauben, dass wir einen Krieg haben – Iran und Israel –, dass wir auf der Seite Israels stehen und es ein Krieg ist und wir uns mit diesem Krieg auseinandersetzen werden. Und es gibt einige Faktoren in diesem Krieg.

Aber das ist, das ist Mainstream-Bullshit, denn Präsident Trump bewegt sich auf einem fast beispiellos gefährlichen Drahtseil, weil er es mit den Interessen des Britischen Empire zu tun hat – und das übrigens auf beiden Seiten der verdammten Meerenge. Und wenn er sich das vornimmt, werdet ihr sehen: „Na ja, Präsident Trump hat etwas getan, womit er Bibi Netanjahu nicht einverstanden ist.“ Es ist so: „Na ja, ja, das verstehe ich.

Aber alles, was ihr bekommt, ist ein winziger, winziger Einblick in die Einsätze, den Druck, die Spannung in all diesen Hauptstädten. Denn eine Fehleinschätzung und ihr habt keinen Präsidenten Trump mehr, eine Fehleinschätzung und dann wird dieser entschlossene Feind zuschlagen.

EM Burlingame: Nicht nur Trump steht unter Druck, sondern das amerikanische Volk, denn so wie wir in diese Länder strömen und dort Revolutionen anzetteln werden, sind sie hier bereits darauf vorbereitet, dasselbe zu tun. Es handelt sich also nicht immer unbedingt um eine tödliche Bedrohung für den Präsidenten und seine Familie. Es könnte – und ich garantiere Ihnen, dass es sie gibt – direkte, lebensbedrohliche Zwangsmaßnahmen gegen das amerikanische Volk geben.

Und wie löst man dieses Regime, dieses System, dieses heimtückische Sklavensystem, das drei-, vierhundert Jahre alt ist, auf, ohne den Feind so weit zu treiben, dass er eine Revolution gegen Sie und Ihr Land anzettelt?

Und dann kommt man an einen Punkt, an dem man sagt: „Nun, die Revolution kommt. Also, wer wird es wem zuerst antun?“

Gen. Blaine Holt: Richtig. Ja. Ja.

EM Burlingame: Stimmt’s? Das ist es, was ich immer mehr sehe. Und ich habe angefangen, den zweiten Roman zu schreiben, damit die Leute „As Rome Burns“ lesen können, und die letzten paar Kapitel gehen tatsächlich irgendwie darauf ein. Ich habe gestern das erste Kapitel für „As England Burns“ geschrieben.

Ich werde anfangen, das auszuarbeiten, während ich den Prozess durchdenke. Aber ehrlich gesagt, an diesem Punkt bin ich, ich bin mehr und mehr, es ist auch so, dass ich ruhiger werde und mich einfach von den Dingen zurückziehe. Es geht nur darum, wer zuerst die Revolution anzettelt?

Nun, man muss bestimmte externe Bedrohungen aus dem Weg räumen, was gerade geschieht. Das haben wir in Venezuela getan. Jetzt tun wir es im Iran – und in der Region – man wird sich irgendwie mit der Türkei auseinandersetzen müssen, oder?

Aber letztendlich, wenn es darauf ankommt, wird es wirklich darauf hinauslaufen: Werden die City of London und ihre europäischen Herren die Vereinigten Staaten revolutionieren, bevor wir sie revolutionieren?

Gen. Blaine Holt: Wissen Sie –

EM Burlingame: Wir werden keine Streitkräfte im Sinne von Armee gegen Armee einsetzen,

Gen. Blaine Holt: Nein.

EM Burlingame: Weil ihr gar keine habt!

Gen. Blaine Holt: Richtig.

Crypto Rich: Wir haben keine Armee, und ich denke, ihr werdet sehen, dass ihr all diese Veteranen haben werdet.

Gen. Blaine Holt: Ich denke, ihr werdet sehen, dass Europa den Anfang macht. Ich glaube, in Europa ist die Bühne wirklich bereitet, dort werden wir die ersten echten Ausbrüche sehen, und ich glaube einfach nicht, dass wir hier in den Vereinigten Staaten dagegen immun sind, schon gar nicht angesichts dessen, was ich sehe.

EM Burlingame: Nein, wir sind zurück bei einem Kampf der Zivilisationen, und Europa ist eine Zivilisation. Die englischsprachigen Völker sind eine andere Zivilisation. Amerika ist der größte Teil, das stärkste Mitglied der englischsprachigen Völker. Aber wenn die Revolution kommt, werden es zwei verschiedene Revolutionen sein: Eine wird auf dem europäischen Kontinent stattfinden, also bei den Kontinentaleuropäern, und die andere wird bei den englischsprachigen Völkern stattfinden.

Gen. Blaine Holt: Ja.

Crypto Rich: OK.

EM Burlingame: Und es gibt Fraktionen, richtig? Es gibt also vorbereitete Fraktionskräfte usw. Nun gibt es heute einen Unterschied zu jeder anderen Zeit in der Geschichte – ich würde sagen, zu jeder Zeit in den letzten 300 Jahren –, also in der modernen Geschichte. Wir haben ein starkes Russland und ein starkes China. Und beide sind Weltakteure, richtig?

Nun war Russland zu jener Zeit schon ein gewisser Weltakteur. Deshalb ist Amerika entstanden, aber China war damals kein Global Player. Jetzt sind sie es. Und so hat jedes von ihnen einen ganz eigenen Einflussbereich, die zusammen etwa 70 % der Weltbevölkerung ausmachen.

Gen. Blaine Holt: Und jede Hauptstadt hat ein tiefes Verständnis für ihre eigenen Narben. Und ein tiefes Verständnis dafür, womit sie es zu tun haben

EM Burlingame: Und womit wir es zu tun haben.

Gen. Blaine Holt: Und womit wir konfrontiert sind. Also, die ARC [Allianz zwischen Amerika, Russland und China] flüstert innerhalb der NSS [National Security Strategy], sie sind real, denn man kann mir nicht erzählen, dass all diese Ereignisse – Venezuela, Iran, diese anderen Dinge – ohne Abstimmung mit Washington, Peking und Moskau geschehen.

EM Burlingame: Absolut.

Gen. Blaine Holt: Das wäre unmöglich.

EM Burlingame: Was hat Trump gerade über Xi gesagt, richtig? Er wird Xi besuchen, und Xi wird ihn besuchen kommen, richtig?

Gen. Blaine Holt: Aber das sind gute Nachrichten, denn das sagt mir, dass sich die Hu-Jintao-Fraktion durch den Verlust von Zhang Youxia auf sehr positive Weise einpendelt. Das geht tatsächlich in eine Richtung, die wir gerne sehen würden.

EM Burlingame: Ja, da stimme ich zu.

Crypto Rich: Für mich deutet das auch darauf hin – oder ich interpretiere es so –, dass der Krieg vorbei sein wird, bevor dieser Besuch stattfindet.

EM Burlingame: Ja, im Iran. Ja, höchstwahrscheinlich. Und um ganz ehrlich zu sein, ist es nicht einmal wirklich ein Krieg. Wir haben nicht wirklich eine direkte Konfrontation der Streitkräfte. Es ist eher so etwas wie eine spezielle Militäroperation. Nicht, um einen Begriff zu verwenden.

Gen. Blaine Holt: (lacht) Wir sollten diesen Begriff verwenden!

EM Burlingame: Es ist eine spezielle Militäroperation.

Gen. Blaine Holt: Ja, wir haben ja selbst eine!

EM Burlingame: Das trifft es eigentlich eher.

Gen. Blaine Holt: Das stimmt.

Crypto Rich: Ich habe Grok vor ein paar Tagen nach den unterschiedlichen Angriffsraten zwischen den USA und Israel gefragt. Und Grok sagte, dass die USA nach den öffentlich zugänglichen Informationen hauptsächlich militärische Ziele im Iran angreifen. Das heißt aber nicht, dass es keine Pannen und Fehler gibt. Israel ist derjenige, der all die „Decapitation Strikes“ durchführt, und das South-Pars-Gasfeld sowie andere Orte.

EM Burlingame: Stell dir das mal vor.

Gen. Blaine Holt: Die sind sehr gut darin, die Führung auszuschalten!

Crypto Rich: Und eine der Fragen, die ich mir stelle, ist: Könnte Trump das inszeniert haben – ich verwende mal eine Analogie aus einer Kneipenschlägerei –, um diesen Kampf so zu inszenieren, dass die andere Seite angegriffen wird? Denn da die amerikanischen Stützpunkte angegriffen werden, muss er ja keine Truppen mehr abziehen. Es gibt einfach keinen Weg für sie, dorthin zu gelangen. Sie können also nicht zurückkehren. Und da Israel immer und immer wieder angegriffen wird, wird Israel niedergeschlagen.

Gen. Blaine Holt: Ja. Nun, man wird das Gleichgewicht für die City of London aus der Gleichung nehmen, das ist es, was passieren wird. Was ich damit meine, ist, dass viele Leute wegen „Bodentruppen. Wir werden Truppen in Gefahr bringen. Sie werden im Iran abgeschlachtet werden!“

Es ist so: Moment mal. Wenn der Präsident wirklich verhandelt, nicht mit den Mullahs, sondern mit dem, was er mithilfe von Informanten vor Ort als die nächste freie iranische Regierung identifiziert hat, die Selbstbestimmung haben wird.

EM Burlingame: Wir haben den iranischen Präsidenten nicht ausgeschaltet, oder? Oder irgendeinen Regierungsbeamten?

Gen. Blaine Holt: Das stimmt. Das stimmt. Die 15 Punkte sind also ziemlich klar, und es wird berichtet, dass es darauf keine Gegenreaktionen gab. Aber worauf ich hier besonders hinweisen möchte, ist, als der Präsident sagte: „Und sie haben uns ein Geschenk gemacht, und es ist viel Geld wert, und wir haben es heute bekommen.“ Und ich glaube, dieses Geschenk besteht darin, dass den Vereinigten Staaten die Kontrolle über die Straße von Hormus gewährt wird.

Und ich glaube, das wird so laufen: Sobald das Land handlungsunfähig ist, die Mullahs ausgestorben sind und die Generäle der IRGC keine andere Wahl haben, als dem neuen Regime die Treue zu schwören, werden sie die Vereinigten Staaten mit offenen Armen empfangen. Sie werden uns bitten, ihnen bei Stabilisierungsmaßnahmen zu helfen. Sie werden uns bitten, die Meerenge zu kontrollieren.

Und so haben Sie dort die 82nd Airborne. Das heißt nicht, dass sie in Kampfhandlungen oder Aufstandsbekämpfungseinsätze gehen. Es heißt: „Setzt euch hier hin, haltet eure Waffen, haltet eure Stellung, zieht die neuen Mautgebühren ein. Die Maut geht an die Vereinigten Staaten, um die Befreiung des Iran zu bezahlen.“

Und da geht der Markt. Nun möchte ich, dass Sie strategisch darüber nachdenken. Moment, Moment. Ich möchte, dass Sie strategisch darüber nachdenken, in Tel Aviv und in London, denn das werden keineswegs willkommene Nachrichten sein.

Crypto Rich: Nein, okay. Das Geschenk, das ich verstanden habe, und ich habe ein Video mit Susan Kokinda und Mike Steger von Promethean Action aufgenommen, waren tatsächlich 10 Öltanker unter pakistanischer Flagge. Das habe ich gehört. Nun, könnte es das –

Gen. Blaine Holt: Ich sehe das einfach anders.

Crypto Rich: Ich sage es nur. Ich meine, es könnte auch die Straße von Hormus sein. Die 10 Öltanker sind nur eine kleine Vorspeise.

Gen. Blaine Holt: Das ist ein kleiner Hinweis. Es ist ein kleiner Klaps auf den Hintern.

EM Burlingame: Wissen Sie, wie bei dem Öl aus Venezuela, das uns angeblich verkauft wurde – so war es in Wirklichkeit nicht. Alle sagten: „Oh, wir haben ihr Öl genommen.“ So war es in Wirklichkeit nicht. Wir haben das Recht, ihr Öl zu raffinieren, und alle Erlöse daraus, aus dem Verkauf, fließen zurück nach Venezuela, um den Menschen bei der Umstrukturierung des Landes zu helfen.

Ich garantiere Ihnen, dass genau das Gleiche im Iran passieren wird, wo uns das Recht zur Verarbeitung gewährt wird. Uns oder einem unserer Partner in der Region werden die Rechte zur Verarbeitung bestimmter Ölmengen gewährt. Diese Mittel fließen in eine Art Staatsfonds, der für den Wiederaufbau und die Wiederherstellung des Iran verwendet wird.

Gen. Blaine Holt: Ja. Wenn das nicht der Fall wäre, wenn Sie sich irren würden, wenn das nicht der Fall wäre, würde China nicht tatenlos zusehen.

EM Burlingame: Richtig.

Gen. Blaine Holt: Das wäre unmöglich, man würde die chinesische Marine überall in der verdammten Meerenge sehen.

EM Burlingame: Das Gleiche gilt für Russland. Das Gleiche gilt für Russland. Wir halten uns also nicht an die Regeln der City of London, sondern an die Regeln des amerikanischen Englisch. Die Regeln der City of London lauten: „Wir bauen lokale Infrastruktur auf, nur um sie auszubeuten.“ Die Regeln des amerikanischen Englisch lauten: „Wir bauen vor Ort auf, damit wir uns hier nicht mit euch herumschlagen müssen. Bleibt ihr verdammten Arschlöcher einfach dort drüben. Haltet euch verdammt noch mal von uns fern.

Crypto Rich: Das passt zum amerikanischen System –

Gen. Blaine Holt: Übrigens, Lloyd’s of London geht pleite. „Nein, wir sind gesund. Schaut euch unsere Bilanz an!“

EM Burlingame: Nun, das habe ich in einem anderen Gespräch gesagt. Man kann keine Versicherungen für die Marine anbieten, weißt du, für den Seehandel, wenn man keine verdammte Marine hat!

Gen. Blaine Holt: Richtig. Das stimmt. Wir sind die Einzigen mit einer Marine. Sie haben unsere Marine benutzt, und wir haben sie damit davonkommen lassen. Das ist genau richtig. Also müssen wir ihnen jetzt die Police kündigen.

EM Burlingame: Genau. Ihr dürft die Amerikaner nicht mehr als Schlägertrupp benutzen. Damit ist Schluss.

Crypto Rich: Verdammt noch mal. OK. Weiter geht’s. Und ich glaube, einer der Fehler, den die Leute machen – und ich beziehe mich hier auf meine Freunde und Familie, also die Linken, die anti-amerikanische, hegemoniale Linke, die vielleicht nicht unbedingt auf dem Laufenden ist, was die Rolle der City of London angeht –, ist, dass sie Trump wie jeden anderen kriegstreiberischen Präsidenten betrachten, dass sie sagen: „Er ist genau wie Bush. Er ist genau wie Obama; er zieht herum und tötet Muslime.“ Und ich denke, das ist ein Fehler, denn er führt keine militärischen Aktionen durch, wie Obama es tat oder wie Bush es tat – wie die Bushs es taten.

Und genau wie das, was er mit Venezuela gemacht hat, war eine völlige Überraschung, eine völlige Überraschung. Und ich glaube, was er mit dem Iran machen wird, ist etwas, das die Leute überraschen wird und nicht in einem Sumpf enden wird, wie Vietnam oder Afghanistan oder der Irak. Das wird es einfach nicht, weil es einfach nicht sein Stil ist.

EM Burlingame: Wenn er genügend Rückendeckung von den echten, knallharten Kriegern und Geheimdienstleuten hat, wenn er weiß – um auf Kent zurückzukommen –, wenn er weiß, dass er genug von diesen knallharten, gefährlichsten Leuten hinter sich hat, kann er die Dinge anders angehen, selbst bei all dem Druck um ihn herum, sich in einen Sumpf zu begeben usw. – selbst bei der Androhung von Zwang gegen die Amerikaner. Warum? Weil, wenn er das Richtige tut, wir hinter ihm stehen werden, egal was sie uns entgegenwerfen.

Gen. Blaine Holt: Richtig. Das stimmt.

Gen. Blaine Holt: Und das muss er wissen. Vor allem das (unverständlich).

EM Burlingame: Richtig. Und seit langer Zeit hat kein Führer im Vereinigten Königreich oder hier das gewusst, okay? Weil sie so viel hatten, wissen Sie – also noch einmal, ich glaube, Joe Kents Botschaft war ganz anders und seine Absicht war ganz anders als das, was die Leute denken. Ich glaube, es war ein Auswahlmechanismus und es war ein Signal: „Wir stehen hinter Ihnen, Mr. Trump – und Ihrem Team –, aber nur unter diesen Bedingungen. Bei diesen Dingen werden wir Sie nicht unterstützen.

Gen. Blaine Holt: Richtig.

EM Burlingame: Und Sie haben vielleicht einen Teil von uns, oder? Wie einige Leute, die ich kenne, Sie haben einen Teil von uns, aber das reicht nicht. Das reicht nicht.

Crypto Rich: Was seine Position eigentlich stärkt, etwas anderes zu tun und nicht in einem Sumpf stecken zu bleiben.

EM Burlingame: Richtig.

Crypto Rich: Und dann das Nächste, und das brodelt irgendwie still im Schatten dessen, was im Iran passiert, ist Kuba.

EM Burlingame: Ja, das ist zu einfach. Die Blockade von Kuba. Ja, das ist zu einfach. Kuba wird auf unsere Seite kommen.

Crypto Rich: Aber welche Bedeutung hat Kuba? Lasst Kuba doch einfach in Ruhe!

EM Burlingame: Man muss nur die Klette von den Pfoten des Hundes entfernen, dann hört der Hund auf zu bellen und alles um sich herum zu beißen, oder? Kuba ist, wissen Sie, leider einer von vielen dieser Orte auf der Welt, die Krisenherde sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, und die ursprünglich direkt oder indirekt von uns geschaffen wurden.

Gen. Blaine Holt: Das stimmt.

EM Burlingame: Und Kuba ist unser Problem. Wir haben Kuba geschaffen. Wir haben Kuba in die Hände der Sowjets getrieben. Das haben wir getan. Das haben wir getan.

Crypto Rich: Erkläre das mal, EM.

EM Burlingame: Nun, wir haben Kuba gnadenlos ausgebeutet. Wir haben die Plantagen, die Casinos und alles ausgebeutet. Wir haben es gnadenlos ausgebeutet – lies Smedley Butlers „War is a Racket“. Wir haben das Problem in Kuba geschaffen, das zu den Castros führte, und das führte zu all dem.

Und dann haben wir noch eins draufgesetzt. Wir hätten dort mit Castro und den anderen zusammenarbeiten können, wissen Sie, wenn wir aufgewacht wären und unseren Fehler erkannt hätten, aber wir haben nicht erkannt, dass das eine, wissen Sie, City of London-Sache war, wissen Sie, dass das von Anfang an eine Geheimdienstoperation war.

Crypto Rich: Castro.

EM Burlingame: Wir hätten mit Castro zusammenarbeiten können oder, wissen Sie, ja, zunächst mit Castro. Wir hätten später eingreifen können, nun ja, und die Bedingungen – ich kann mich nicht mehr an den Namen des Präsidenten vor [Batista] erinnern –, aber alle Bedingungen in Kuba wurden von uns geschaffen, die zu Castro führten, und Castro wurde von einer anderen Fraktion von uns gestützt und unterstützt. Wir hätten jederzeit dort eingreifen und sogar mit Castro verhandeln können und Kuba wirklich eine grundlegend andere Zukunft bescheren können.

Es ist noch nicht zu spät, das zu tun. Und es ist interessant, dass unser Außenminister Kubaner ist. Sehr interessant. Es ist auch sehr interessant, wenn man die kubanische Gemeinschaft in Miami und einige der anderen Gemeinschaften anderswo kennt: Die jüngeren Generationen haben nicht mehr dieselbe hasserfüllte Einstellung à la „Wir müssen hingehen und Castro und seine Leute vernichten!“. Sie denken eher so, wissen Sie, die jüngere Generation der Kubaner ist eher der Meinung: „Lasst uns das in Ordnung bringen. Lasst uns herausfinden, wie wir dieses Problem lösen können“, und ein diktatorisches, ein ungesundes diktatorisches System loswerden. „Lasst uns Kuba helfen, lasst uns herausfinden, wie Kuba gedeihen kann.“

Die ältere Generation, also die Silent Generation und die Babyboomer, sowie einige der älteren Angehörigen der Generation X sind verbissen und sagen einfach: „Wir müssen Kuba niederbrennen. Wir müssen dieses Regime auslöschen!“ Aber die jüngere Generation der Kubaner ist nicht so. Sie wollen, dass das Problem verschwindet.

Sie wollen, dass dieses kubanische Problem verschwindet. Nun, wenn man eine breitere kubanische Gemeinschaft hat, von der viele sehr wohlhabend, sehr gut vernetzt, sehr politisch, sehr, wissen Sie, fähig und klug sind. Wenn man eine jüngere Generation hat, die sagt: „Lasst uns doch tatsächlich Diplomatie einsetzen. Lasst uns doch tatsächlich Wirtschaft einsetzen, statt der Geheimdienste und Spezialeinheiten und der Armeen und der Marine“, dann stehen einem alle möglichen anderen Optionen offen.

Und das ist übrigens auch das, was zu Venezuela und zum Iran geführt hat. Es ist nicht so, dass der Präsident und sein Team – also seine engsten Vertrauten – alle aus der Babyboomer-Generation und der „Silent Generation“ stammen, aber die Leute um ihn herum sind Millennials und die Generation X, diejenigen, die die Dinge umsetzen.

Und unsere Generationen, besonders nach dem GWOT, sagen so: „Ja, lasst uns Sachen zerschlagen. Lasst uns Sachen kaputtmachen. Lasst uns für immer gegen irgendwas kämpfen.“ Das funktioniert nicht. Wir haben unsere Eltern in Vietnam beobachtet. Wir sind hingegangen und haben es selbst gemacht. Einige von uns sind hingegangen und haben es innerhalb von 30 Jahren zweimal gemacht. Und das eröffnet denjenigen, die tatsächlich in Führungspositionen sind, viele Möglichkeiten, andere Wege zu wählen.

Crypto Rich: Und wir werden diese Wege verfolgen, die gewählt und beschritten werden, und sehen, was passiert. Und ich möchte euch beiden danken. Danke euch beiden, EM. Danke, Blaine. Ein absolut faszinierendes Gespräch. Nicht gerade explosiv, aber es öffnet mir dennoch den Kopf. Was steht am Freitag an?

EM Burlingame: Du kannst dich ausruhen. Du kannst dich über das Wochenende ausruhen und erholen, mein Freund.

Crypto Rich: Danke. Danke. Ich genieße und schätze diese Gespräche mit euch sehr. Und, wisst ihr, für diejenigen unter euch, die das hier sehen: Wenn es euch gefallen hat und ihr es schätzt, lasst es uns wissen. Und wenn nicht, nun ja, lügt einfach und sagt trotzdem, dass es euch gefallen hat und ihr es schätzt.

Hier sind Rich, Blaine und EM, die sich verabschieden. Alles Gute. Tschüss.