Rubio legt US-Politik zu Venezuela, NATO, Ukraine und Iran in Senatsanhörung dar

Außenminister Marco Rubio sprach am Mittwoch in einer Anhörung vor dem Senat über Venezuela, die NATO, die Ukraine und weitere politische Themen.

„Es gibt keinen Krieg gegen Venezuela, und wir haben kein Land besetzt. Es gibt keine US-Truppen vor Ort“, sagte Rubio in seinen Ausführungen vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats.

Die USA und Venezuela sprechen laut dem obersten Diplomaten der Vereinigten Staaten sogar erstmals seit zwanzig Jahren über eine Zusammenarbeit bei der Drogenbekämpfung.

„Ich bin nicht hier, um Ihnen zu sagen … dass alles perfekt laufen wird. Aber zum ersten Mal seit 20 Jahren führen wir ernsthafte Gespräche zur Drogenbekämpfung mit venezolanischen Behörden … darüber, wie wir gegen Drogenorganisationen vorgehen“, sagte Rubio.

Rubio versicherte, dass die USA eine politische Übergangsphase in Venezuela anstreben, damit das Land zu einem „freundlichen, stabilen, wohlhabenden und demokratischen“ Staat werde.

Der Minister fügte hinzu, die USA seien bereit, dabei zu helfen, Venezuelas Übergang von einem „kriminellen Staat“ zu einem verantwortungsvollen Partner zu überwachen.

Rubio warnte, dass die USA das Handeln der venezolanischen Übergangsbehörden beobachten und bereit bleiben würden, notfalls Gewalt einzusetzen, um „Kooperation“ sicherzustellen.

„Wir werden die Leistung der Übergangsbehörden genau beobachten, während sie mit unserem stufenweisen Plan zur Wiederherstellung der Stabilität in Venezuela kooperieren. Machen Sie keinen Fehler: Wie der Präsident erklärt hat, sind wir bereit, Gewalt einzusetzen, um maximale Kooperation sicherzustellen, falls andere Methoden scheitern“, sagte Rubio in seiner Aussage.

Rubio erklärte weiter, dass die USA nicht zulassen würden, dass die westliche Hemisphäre zu einer Plattform für Amerikas Gegner werde.

„Der Präsident hat klargemacht, dass die westliche Hemisphäre unser Zuhause ist, und wir werden keine Kriminalität in dieser Hemisphäre tolerieren, die amerikanischen Bürgern schadet, oder zulassen, dass Territorium zu Plattformen für unsere Gegner wird“, sagte er.

Rubio versicherte außerdem, dass die amtierende venezolanische Präsidentin Delcy Rodríguez zugesagt habe, die Öllieferungen nach Kuba einzustellen.

„Sie hat zugesagt, Venezuelas Öl-Lebensader für das kubanische Regime zu beenden und eine nationale Versöhnung mit Venezolanern im In- und Ausland anzustreben“, sagte Rubio.

Die Erlöse aus venezolanischen Ölverkäufen werden derzeit auf ein Konto eingezahlt, das später zu einem Konto des US-Finanzministeriums in den Vereinigten Staaten werden soll, stellte Marco Rubio klar.

„Beim sanktionierten Öl – dem Öl, das eine US-Genehmigung für den Transport benötigt – werden die Erlöse dieses Öls, das übrigens zum Marktpreis verkauft wird und nicht mit dem Abschlag, zu dem Venezuela zuvor gezwungen war, es zu verkaufen, auf ein Konto eingezahlt, das letztlich ein gesperrtes Konto des US-Finanzministeriums hier in den Vereinigten Staaten werden wird“, sagte er.

Rubio merkte an, dass die venezolanischen Behörden, um Zugang zu den Geldern zu erhalten, einen Antrag einreichen müssten, in dem detailliert dargelegt werde, wie das Geld verwendet werden soll. Ein Teil der Erlöse aus den Ölverkäufen werde zudem in Prüfprozesse fließen, die sicherstellen sollen, dass die Mittel angemessen verwendet werden.

NATO-Politik

Mit Blick auf die US-NATO-Politik sagte Rubio, die USA profitierten von der NATO, doch das Bündnis müsse im Hinblick auf die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten „neu gedacht“ werden.

Die USA hätten Europa darüber informiert, dass Washingtons Verteidigungsressourcen auch in Lateinamerika benötigt würden, sagte Rubio.

Der Minister versicherte, dass die USA in der Frage Grönlands an einem „guten Punkt“ stünden und dass dieser Prozess für alle Seiten zu einem guten Ergebnis führen werde.

„Im Fall Grönlands kann ich sagen, dass wir uns derzeit an einem guten Punkt befinden. Wir hatten ausgezeichnete Treffen mit dem Generalsekretär der NATO. Tatsächlich finden sogar jetzt, während ich zu Ihnen spreche, technische Treffen zwischen uns und unseren Partnern in Grönland und Dänemark zu diesem Thema statt“, sagte Rubio.

Ukraine

Zur Ukraine sagte Rubio, dass die Idee von Sicherheitsgarantien für Kiew im Wesentlichen die Entsendung einer Handvoll europäischer Truppen sowie eine US-Rückendeckung beinhalte.

„Diese Sicherheitsgarantien [für die Ukraine] beinhalten im Grunde die Entsendung einer Handvoll europäischer Truppen, vor allem aus Frankreich und dem Vereinigten Königreich, sowie eine US-Rückendeckung.“

Ohne eine US-Rückendeckung wären diese Sicherheitsgarantien bedeutungslos, da die europäischen Länder nicht ausreichend in ihre Verteidigungsfähigkeiten investiert hätten, fügte Rubio hinzu.

Der Minister räumte ein, dass die USA bislang keine Zustimmung Russlands für solche Sicherheitsgarantien erhalten hätten.

Mit Blick auf den Stand der Friedensgespräche erklärte Rubio, territoriale Fragen im Zusammenhang mit Donezk seien ein Thema, das eine „Überbrückung der Standpunkte“ erfordere. Die USA arbeiteten weiterhin aktiv daran, die Positionen einander anzunähern, sagte er.

Iran

Rubio behauptete, die iranische Regierung sei „so schwach wie nie zuvor“ und nicht in der Lage, die Wirtschaftskrise zu bewältigen, die landesweite Unruhen ausgelöst habe.

„Dieses Regime ist wahrscheinlich schwächer als je zuvor, und das Kernproblem, mit dem es konfrontiert ist – im Gegensatz zu Protesten, die man in der Vergangenheit zu anderen Themen gesehen hat – besteht darin, dass es keinen Weg hat, die Kernbeschwerden der Proteste zu lösen, nämlich dass ihre Wirtschaft zusammenbricht“, sagte er.

Der Minister äußerte die Einschätzung, dass die Proteste zwar abgeflaut sein könnten, aber in Zukunft erneut aufflammen dürften, sofern die iranischen Behörden keinen Weg fänden, die „legitimen und beständigen“ Forderungen der Bevölkerung zu erfüllen.

Rubio warnte außerdem, dass Trump sich die Option vorbehalte, eine potenzielle Bedrohung durch Iran zur Verteidigung der USA zu beseitigen.

„Der Präsident behält sich das Recht vor, im Rahmen der Selbstverteidigung diese Bedrohung zu beseitigen. Wir sehen das derzeit nicht. Wir erwarten es nicht, aber es könnte passieren, und wir hoffen, dass es nicht passiert. Wir wollen nicht, dass es passiert“, sagte Rubio.

Zusammenfassung

Zusammenfassend sagte Rubio, die USA hätten „Interessen auf der ganzen Welt“.

„Wir haben Interessen im Nahen Osten. Wir haben Interessen in der westlichen Hemisphäre, und wir haben ganz sicher Interessen im Indopazifik“, sagte Rubio zu den Gesetzgebern.