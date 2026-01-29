Warum die USA richtig daran taten, die WHO zu verlassen

Jeffrey A. Tucker

Die Vereinigten Staaten haben ihre Mitgliedschaft in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beendet, und viele andere Nationen überdenken nun ebenfalls ihre Teilnahme. Natürlich könnte sich dies unter einer zukünftigen Regierung wieder ändern. Die Institution selbst wird nicht verschwinden. Gerade deshalb ist es entscheidend zu verstehen, warum die Vereinigten Staaten aussteigen und sämtliche Finanzierung einstellen mussten.

Es ist ebenso von entscheidender Bedeutung, dass sich andere Nationen uns anschließen und diese Organisation verlassen. Darüber hinaus hat sich die WHO selbst jetzt noch als eine Säule der Doppelzüngigkeit erwiesen.

Am vergangenen Wochenende erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus:

„Während die WHO die Verwendung von Masken, physische Distanzierung und Impfstoffe empfohlen hat, hat die WHO Regierungen nicht empfohlen, die Verwendung von Masken oder Impfstoffen vorzuschreiben, und sie hat niemals Lockdowns empfohlen.“

Diese Behauptung lässt sich leicht widerlegen.

Der Beweis dafür, dass die WHO Lockdowns unterstützte, beginnt am 29. Januar 2020, als Tedros die Kommunistische Partei Chinas und insbesondere Xi Jinping in den höchsten Tönen für ihre „erstaunliche“ Reaktion auf COVID-19 lobte – eine Reaktion, die das Einschweißen von Menschen in ihren Wohnungen sowie die Verhaftung und wahrscheinlich auch Tötung von Personen umfasste, die den Behörden nicht gehorchten.

So etwas hatte es in der modernen Ära in keinem Land gegeben. Die WHO war vollständig an Bord.

Einige Wochen nach dieser jubelnden Pressekonferenz organisierte die WHO eine Reise nach Wuhan und in mehrere andere Städte Chinas. An dieser Reise nahmen Vertreter aus dem Vereinigten Königreich, der EU und den Vereinigten Staaten teil. Mit dabei war auch Clifford Lane, ein enger Mitarbeiter von Dr. Anthony Fauci, sowie mehrere andere Amerikaner. Auf dem Rückweg von dieser mehrstädtischen Reise verfassten sie den Bericht, der Chinas Reaktion auf das Virus in einer Weise lobte, die jedem Grundsatz der öffentlichen Gesundheit widersprach.

Dies geschah noch bevor es in den Vereinigten Staaten oder im Vereinigten Königreich überhaupt Lockdowns gab.

Dieser Bericht vom 28. Februar 2020 ist bis heute auf der Website der WHO abrufbar:

„Die Erreichung von Chinas außergewöhnlicher Abdeckung und der Einhaltung dieser Eindämmungsmaßnahmen war nur aufgrund des tiefen Engagements der chinesischen Bevölkerung für kollektives Handeln angesichts dieser gemeinsamen Bedrohung möglich. Auf Gemeinschaftsebene zeigt sich dies in der bemerkenswerten Solidarität von Provinzen und Städten zur Unterstützung der verletzlichsten Bevölkerungsgruppen und Gemeinschaften.“

Weiter heißt es:

„Auf individueller Ebene haben die chinesischen Menschen auf diesen Ausbruch mit Mut und Überzeugung reagiert. Sie haben die schärfsten Eindämmungsmaßnahmen akzeptiert und befolgt – sei es die Aussetzung öffentlicher Versammlungen, die einmonatigen ‚Bleib-zu-Hause‘-Empfehlungen oder Reiseverbote. Während intensiver neuntägiger Vor-Ort-Besuche in ganz China, in offenen Gesprächen von lokalen Gemeinschaftsorganisatoren und medizinischem Personal an der Front bis hin zu führenden Wissenschaftlern, war die Gemeinsame Mission von der Aufrichtigkeit und Hingabe beeindruckt, mit der jeder zu dieser COVID-19-Reaktion beiträgt.“

Oder wie der WHO-Sprecher Dr. Bruce Aylward nach seiner Wuhan-Mission im Februar 2020 sagte:

„Kopiert Chinas Reaktion auf Covid!“

Diese Aufforderung wurde von der Kommunistischen Partei Chinas ausdrücklich gelobt. Unglaublicherweise war die WHO weltweit so einflussreich, dass 194 Nationen diesem Modell folgten und genau das taten. Sie verhängten Ausgangssperren und schlossen Geschäfte, Kirchen und Schulen.

Die WHO unterstützte Lockdowns nicht nur, sie drängte die ganze Welt dazu – im Namen der öffentlichen Gesundheit – als Methode, dem chinesischen Plan zu folgen. Tatsächlich bildete dieser Bericht die Grundlage für die Lockdowns, die in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich eingeführt wurden. Er lieferte den notwendigen Deckmantel, um diesen beispiellosen Eingriff in die Rechte durchzusetzen.

Als die Lockdowns anschließend Norditalien erreichten, feierte die WHO auch diese. Ein Sprecher der WHO und Direktor von WHO Europa, Hans Kluge, brachte seine „volle Unterstützung für die von Italien ergriffenen Maßnahmen zur Bewältigung des neuartigen Coronavirus-Notstands sowie die Bereitschaft der Weltgesundheitsorganisation zum Ausdruck, jede Form umfassender Zusammenarbeit anzubieten“.

Die Lockdowns erreichten die Vereinigten Staaten und die meisten Nationen Mitte März 2020. Bereits innerhalb ein oder zwei Wochen zeichnete sich überall um uns herum das Desaster ab. Einen Monat später drängte die WHO die Staaten, nicht zu früh zu öffnen. Sie verschickte Mitteilungen, in denen sie universelle Track-and-Trace-Programme mit Tests, vollständiger Schutzausrüstung, sozialer Distanzierung und einer massiven Propagandakampagne aus Angst und Abscheu forderte.

Mit anderen Worten: Während die WHO erkannte, dass die Menschen in den Lockdowns verrückt wurden und nicht mehr viel davon ertragen würden, weigerte sie sich, die Notwendigkeit von Freiheit anzuerkennen, und verdoppelte stattdessen ihren Einsatz für Tyrannei, Überwachung und Kontrolle als den richtigen Weg, ein Virus zu managen.

Einen Monat später warnte die WHO davor, Lockdowns aufzuheben, da dies nur zu mehr Infektionen und Gefahren führen würde. Sie veröffentlichte in den sozialen Medien:

„Es wurden weitere Leitlinien veröffentlicht, die die Schlüsselfragen darlegen, die Länder vor der Aufhebung von Lockdowns stellen sollten: Ist die Epidemie unter Kontrolle? Ist das Gesundheitssystem in der Lage, mit einem möglichen Wiederanstieg der Fälle nach der Lockerung bestimmter Maßnahmen umzugehen?“

Später in diesem Monat erklärte die WHO, Lockdowns seien tatsächlich wunderbar, weil sie auch das Problem des Klimawandels angehen würden. „Die Pandemie hat uns einen Blick darauf gegeben, wie unsere Welt aussehen könnte, wenn wir die mutigen Schritte unternehmen würden, die notwendig sind, um den #Klimawandel und die #Luftverschmutzung einzudämmen“, zitierte sie Tedros in einem Social-Media-Beitrag.

Bis zum Hochsommer erklärte die WHO, Lockdowns seien zwar großartig, aber nicht ausreichend, und alle Regierungen sollten sich an einer universellen Kontaktverfolgung beteiligen, um ein Virus zu kontrollieren, das ohnehin jeder bekommen würde.

Im Oktober 2020 und nach der Great Barrington Declaration unterstützte die WHO erneut Lockdowns. „Wir erkennen an, dass einige Länder zu bestimmten Zeitpunkten keine andere Wahl hatten, als Stay-at-Home-Anordnungen und andere Lockdown-Maßnahmen zu erlassen, um Zeit zu gewinnen“, postete die WHO am 12. Oktober 2020 unter Berufung auf Tedros.

Dies war keine zufällige Kommunikation, sondern durchgehend erklärte WHO-Politik.

In dem Moment, als der Impfstoff nach der Wahl im November 2020 eingeführt wurde, änderte die WHO tatsächlich ihre Definition der Herdenimmunität und schloss die Möglichkeit einer natürlichen Immunität aus. Zuvor hatte sie erklärt, dass Herdenimmunität durch Impfung oder durch Immunität nach einer Infektion erreicht werde. Die WHO strich plötzlich den zweiten Punkt und erklärte, Impfstoffe seien der einzige Weg.

Was diese Notiz bei der Weltgesundheitsorganisation bewirkte, war, dass sie die gesamte, Millionen Jahre alte Geschichte der Menschheit im sensiblen Umgang mit Krankheitserregern auslöschte. Daraus konnte man nur schließen, dass wir alle nichts anderes sind als leere, nicht verbesserungsfähige Tafeln, auf die die Pharmaindustrie ihre Signatur schreibt.

Darüber hinaus ignorierte diese redaktionelle Änderung bei der WHO ein Jahrhundert medizinischer Fortschritte in Virologie, Immunologie und Epidemiologie und machte diese faktisch zunichte. Das war völlig unwissenschaftlich – genau so, wie es die Verschwörungstheoretiker von Anfang an behauptet hatten, nämlich dass die WHO als Sprachrohr der Impfstoffindustrie fungiere.

Als das Virus so weit abgeschwächt war, dass es nicht gefährlicher als eine Erkältung war, blieb die WHO dennoch aktiv. „Wir sind besorgt darüber, dass sich in einigen Ländern die Ansicht verbreitet hat, dass aufgrund des Impfstoffs und der hohen Übertragbarkeit sowie der geringeren Schwere von Omicron eine Verhinderung der Übertragung nicht mehr möglich und auch nicht mehr notwendig sei. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein“, erklärte sie.

Das war schlimmer als schlechte Gesundheits- und Politikberatung. Die WHO ließ sich als Handlangerin totalitärer Kontrollen auf der ganzen Welt missbrauchen. Viele Nationen vertrauten dieser Organisation und folgten ihren Ratschlägen. Das war eine Katastrophe für Gesundheit und Freiheit. Die Vereinigten Staaten können einfach kein Mitglied einer solchen Organisation sein.

Die WHO erfüllte einst eine wertvolle Funktion, und diese Funktionen sind nach wie vor notwendig. Allerdings muss jede Nation ihre Gesundheitssouveränität allein und auf Grundlage ihrer eigenen Bedürfnisse ausüben. Kurz gesagt: Es gibt keine globale oder weltweite Gesundheit. Aus diesem Grund sollte jede Nation die WHO verlassen, die sich durch ihre Würdigung der KPCh und die anschließende Werbung für ein gefährliches Produkt als vollständig kompromittiert erwiesen hat. Sie hat jede Glaubwürdigkeit verloren.