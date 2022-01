Rückbau der Deutschland AG: „Gute Nacht Freunde“

„Am deutschen Wesen mag die Welt genesen“. Dieses selbstgefällige, stolze Zitat aus der Kaiserzeit würde die heutige Stimmung des Musterknaben Deutschland eher konterkarieren. Erst recht nicht seine unerledigten, vertagten Hausaufgaben.

In der übrigen westlichen Welt sieht es auch nicht rosig aus. Zur Zeit versucht eine gewisse Finanzelite mit dem Globetrotter Corona als „Nano-Dietrich“ die Welt für sich allein zu erschließen: Mit Bargeldentzug, Zwangsimpfungen, Verbreiten von Angst und Schrecken – kurz mit globaler Einflussnahme. Was erwartet uns freidenkende Bürger? Sind es die Einsichten und Zwangsmaßnahmen der Politik, die Errungenschaften unserer modernen Technik? Nur ein gerüttelt Maß an Wachsamkeit und Besonnenheit führt uns gefestigt in die vage, fremdbestimmte Zukunft.

Umsturz der Werte durch „Technischen Fortschritt“

Wie sagten schon die Lateiner? Vigilia Pretium Libertatis, also Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Wir stehen inmitten eines Umsturzes der Werte und damit vor mächtigen sozialen Verwerfungen. Zutaten sind: Der nukleare Mix aus unbegrenzter Geldschöpfung, das unglaublich schnöde Finanzsystem, der Einbruch der globalen Wirtschaft und des Welthandels, gepusht von einer katastrophalen Pandemie als Türöffner. Nicht zuletzt führt die ideologische Klimahysterie weg von den wissenschaftlich gesicherten Fakten hin in die düstere Sackgasse der irren politischen Fehlentscheidungen.

Menschlicher Erfindergeist ist