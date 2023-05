Rückblende: Die transhumanistische Agenda und die Zukunft der Menschheit

Eine nationale Diskussion über den Transhumanismus ist dringend erforderlich, bevor der Schaden für die Menschheit dauerhaft wird. In nicht allzu ferner Zukunft wird der Tag kommen, an dem die Transhumanisten erklären werden, dass die Menschheit 1.0 vom Aussterben bedroht ist, wenn nicht transhumanistische Technologien zur Schaffung der Menschheit 2.0 eingesetzt werden. Eine weitere existenzielle Bedrohung wie die globale Erwärmung, Sars-CoV-2, etc. ⁃ TN-Redakteur

Die transhumanistische Agenda ist mehr als nur Künstliche Intelligenz (KI) oder Roboter, die amerikanische Arbeitsplätze übernehmen, oder Transgender-Toiletten in öffentlichen Einrichtungen, um dem immer stärker werdenden Drang nach Uniformität in der Masse Rechnung zu tragen.

Transhumanismus ist Posthumanismus. Es handelt sich um einen Humanismus ohne Optimismus, eine Bewegung, die sich für die Umwandlung und den „Fortschritt der Menschheit durch Technologie“ einsetzt, die von der Nanotechnologie bis zur KI reicht. Dieses Paradigma beschränkt sich nicht nur auf Gadgets und Medizin, sondern prägt auch das soziale, wirtschaftliche, kulturelle und institutionelle Design, die Sprache und die Psyche.

Um es klar zu sagen: Der Transhumanismus ist ein künstlicher Endpunkt der menschlichen Evolution…

Wo unsere Körper vergrößert und in der Gebärmutter sterilisiert werden.

Wo die Göttlichkeit aus der Menschheit verbannt wird und die Menschheit über ihre Nützlichkeit hinausgewachsen ist.

Wo Wissenschaftler Götter sind, die angebetet werden müssen.

Wo Politiker Priester sind, die neue Gesetze diktieren, nach denen man leben soll.

Wo man, je mehr man sich von seiner göttlichen Natur trennt … seinem Herzensselbst … desto mehr schafft man etwas Unmenschliches.

Der Transhumanismus nahm in den 1930er-Jahren unter Sozialingenieuren wie Edward Bernays Gestalt an, dessen Buch „Propaganda“ die Methode der Gedankenkontrolle für jeden, der neugierig genug war, um aufzupassen, offenlegte:

Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element der demokratischen Gesellschaft.

Diejenigen, die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die die wahre herrschende Macht in unserem Land ist. …Wir werden regiert, unser Geist wird geformt, unser Geschmack geformt, unsere Ideen vorgeschlagen, größtenteils von Männern, von denen wir noch nie gehört haben.

Dies ist eine logische Folge der Art und Weise, wie unsere demokratische Gesellschaft organisiert ist. Eine große Anzahl von Menschen muss auf diese Weise zusammenarbeiten, wenn sie in einer reibungslos funktionierenden Gesellschaft zusammenleben sollen….

In fast jedem Akt unseres täglichen Lebens, sei es in der Politik oder in der Wirtschaft, in unserem sozialen Verhalten oder in unserem ethischen Denken, werden wir von der relativ kleinen Anzahl von Personen beherrscht, die die mentalen Prozesse und sozialen Muster der Massen verstehen.

Sie sind es, die die Drähte ziehen, die den öffentlichen Geist kontrollieren.

~ Edward L. Bernays, Meisterpropagandist

Diese Botschaften und Themen sind für jeden offenkundig, wenn man die Augen aufmacht. Sie stellen eine Form der Zustimmung dar, die der Einzelne geben muss, damit die Agenda umgesetzt werden kann. Sozialingenieure haben uns im Laufe der Jahrhunderte durch Belletristik, Sachbücher, Filme, Medien, das Bildungssystem, Politik, Religion, Sport, Hollywood-Berühmtheiten und manipulierte Wahlen informiert. Und jedes Mal haben wir durch unser Schweigen und unsere Untätigkeit zugestimmt. Dies ist eine stillschweigende Zustimmung. Es gibt keine echte „informierte Zustimmung“ mehr, was bedeuten würde, dass beide Parteien entscheiden können, nicht zuzustimmen.

Aldous Huxleys Roman „Brave New World“ informierte uns schwarz auf weiß über eine Welt der Bio- und Sozialtechnik. Er beschrieb eine Zukunft, die unter seiner Feder bereits Gestalt angenommen hatte. Um den Huxley’schen Charakter der gegenwärtigen Kultur zu begreifen, müssen wir nur eines seiner persönlichen Zitate betrachten:

Es wird in der nächsten Generation oder so eine pharmakologische Methode geben, um die Menschen dazu zu bringen, ihre Knechtschaft zu lieben, und sozusagen eine Diktatur ohne Tränen zu erzeugen, eine Art schmerzloses Konzentrationslager für ganze Gesellschaften zu produzieren, sodass die Menschen tatsächlich ihrer Freiheiten beraubt werden, es aber eher genießen, weil sie durch Propaganda oder Gehirnwäsche oder durch pharmakologische Methoden verstärkte Gehirnwäsche von jeglichem Wunsch nach Rebellion abgelenkt werden. Und das scheint die letzte Revolution zu sein ~ Aldous Huxley

Transhumanismus ist Bewusstseinskontrolle, um die Wahrnehmung zu einer hybriden Gesellschaft zu verändern. In dem Maße, wie sich die Wahrnehmung verschiebt, wird das Individuum zu einer amorphen „öffentlichen Persona“ homogenisiert. Der Begriff „öffentliche Gesundheit“ ist selbst ein Begriff aus der Öffentlichkeitsarbeit, der 1913 vom Rockefeller Institute of Medical Research (RIMR) geschaffen wurde, um den Einzelnen davon zu überzeugen, seine Macht an eine unsichtbare Autorität von außen abzugeben.

Die „öffentliche Gesundheit“ verwässert die Macht des Einzelnen. Ein Individuum ist real. Eine „Öffentlichkeit“ ist ein Konzept. Daher sind die öffentliche Meinung, die öffentliche Sicherheit, die öffentliche Einrichtung und die öffentliche Wahrnehmung Mythen, die dazu dienen, die Übertragung von Macht an eine höhere Instanz zu rechtfertigen. In der Gruppe gibt es keine Macht. Da jeder Mensch als Individuum geboren wird, gibt es nur eine individuelle Wahrnehmung, eine individuelle Meinung, einen individuellen Körper und eine individuelle Sicherheit.

Sobald man davon überzeugt ist, Dinge zum Wohle der „Öffentlichkeit“ zu tun, wie z. B. sich Chips implantieren zu lassen, um seinen Job zu behalten, oder sich mit einer Maschine zu verschmelzen, um sein Gedächtnis zu verbessern, oder mit einem Nano-Chip versehene Medikamente einzunehmen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, oder öffentlichen Kontrollen zuzustimmen, verliert man seine individuelle Identität. Man ist Teil des Blob. Und wie messen Sie den Erfolg „der Öffentlichkeit“? Ist die Nation stärker geworden, weil der Einzelne seine Macht an eine externe Autorität abgegeben hat?

Wir leben heute in einer Nation, in der Ärzte die Gesundheit zerstören, Anwälte die Justiz, Universitäten das Wissen, Regierungen die Freiheit, die Presse die Informationen, die Religion die Moral und unsere Banken die Wirtschaft. ~ Chris Hedges

Transhumanismus ist die Umkehrung der Realität, um aus dem Chaos eine Ordnung zu schaffen, in der oben gleich unten ist, schwarz gleich weiß, Krankheit gleich Gesundheit, männlich gleich weiblich, abnormal gleich normal und Uniformität gleich Einheit. Es ist die Realität einer perfekten „kontrollierbaren Rasse“. Die transhumanistische Bewegung ist nicht neu oder unkonventionell. Sie spielt sich unter dem Deckmantel der Politik und des Hollywood-Make-ups und -Glamours seit mehr als einem Jahrhundert vor unseren Augen ab.

Transgender-Darsteller outen sich jetzt, um als nicht männlich oder weiblich anerkannt zu werden, als nicht geschlechtsspezifisch. Wie Caitlyn Jenner hat jeder das Recht, sich umzugestalten und eine andere Identität zu wählen. Was passiert jedoch, wenn die wahre Identität verborgen und zur Täuschung benutzt wird? Wie viele Hollywood-Schauspieler, Nachrichtensprecher, Supermodels und Politiker verbergen sich hinter Perücken, falschen Wimpern oder Bärten, um die große Täuschung zu schaffen? Welcher tiefere Sinn verbirgt sich hinter der Anbetung von Berühmtheiten, den goldenen Idolen, die sich Schauspieler geben, oder den Pentagrammen, vor denen sie sich auf dem Hollywood Walk of Fame verneigen?

Haben sich die Menschen an einem Standard von Schönheit und Wert gemessen, der auf einer Illusion beruht? Gehen die Lehren des New Age auf die Freimaurer zurück? Zurück zu Babylon und den gnostischen Lehren?

Es gibt mehr Fragen als Antworten. Ist es an der Zeit, hinter den Vorhang des medienindustriellen Komplexes zu schauen?

Bei der transhumanistisch-posthumanen Agenda geht es nicht um die Gleichstellung der Geschlechter, denn die Geschlechter sollen zu einem androgynen Blob verschmelzen. Im Rahmen der Trans-Agenda ist eine Ära sozialer und ökologischer Ungleichheit der neue Standard, in der die Natur überflüssig ist und menschliche Beziehungen durch Sexbots ersetzt werden, die kochen, putzen, sich unterhalten (oder auch nicht) und für körperliche Bedürfnisse sorgen.

Was, wenn die tiefere Absicht darin besteht, die männliche Energie als „Beschützer und Verteidiger“ zu schwächen, die weibliche Essenz zu untergraben und das Göttliche durch Technologien wie CRISPR zu neutralisieren? Mit CRISPR wird die DNA genetisch verändert, um das Geschlecht auf der Ebene des menschlichen Embryos neu zu gestalten und eine androgyne Person zu schaffen, die sich nicht fortpflanzen kann.

Die transhumanistische Agenda bietet ein radikales Upgrade der Menschheit zu etwas Intelligenterem, Größerem, Besserem. Sie suggeriert, dass wir in eine virtuelle Realität eintreten, in der wir unsere biologischen Grenzen mithilfe von Implantaten und Injektionen überwinden können, ohne über Moral oder spirituelle Fragen zu diskutieren. Ist dies der feuchte Traum eines Roboters oder die Träumerei eines Verrückten? Verlängern wir das Leben, verhindern wir den Tod oder erwecken wir Tote wieder zum Leben, auch wenn das Leben nicht mehr lebenswert ist? Lassen wir das Licht hinter uns, weil die Dunkelheit eine andere Art von Ewigkeit mit sich bringt, während das Fernsehen und die Filme versuchen, uns davon zu überzeugen, dass Vampire sexy sind? Akzeptieren wir, dass die Transgender-Agenda in die Klassenzimmer eingedrungen ist, um die Kinder vom Kindergarten an zu indoktrinieren?

Wenn wir der Trans-Agenda zustimmen, müssen wir die Konsequenzen unseres Handelns kennen, anstatt uns kopfüber über eine Klippe zu stürzen. Was sind die Risiken? Waren die Risiken bekannt, als die Konzerne neue Technologien einführten, die versprachen, die Welt mit gentechnisch veränderten Lebensmitteln zu ernähren oder die Welt durch elektromagnetische Frequenzen zu verbinden? Jetzt, da gentechnisch veränderte Lebensmittel nicht ausreichen, um die Welt zu ernähren, lautet die Botschaft: „Für jede Grippeimpfung, die in unserer Apotheke oder in der Little Clinic verabreicht wird, spenden wir eine Mahlzeit an Feeding America.“

Sind die negativen gesundheitlichen Auswirkungen dieser bisher nicht getesteten Technologien der wahre Grund, warum die Menschheit sich auf neue Weise schützen muss? Oder sind gentechnisch veränderte Lebensmittel und Impfstoffe nur Teil des Plans, den Menschen biotechnisch zu verändern, um die Fortpflanzung zu verhindern? Werden Babys auf Bestellung gezeugt, um die Ordnung aufrechtzuerhalten?

Die transhumanistische Agenda wird erklären, dass die Menschheit aussterben oder sich dauerhaft selbst zerstören wird, wenn die transhumanistischen Technologien nicht realisiert werden. Wiederholen wir ein Aussterben, das schon einmal in Atlantis stattgefunden hat? Sollten wir uns nicht fragen, ob es einen Sinn hat, ein unvollkommenes Leben zu leben oder einen natürlichen Tod zu sterben, weil die Natur und Gott Teil der Gleichung sind?

Von der Rocky Horror Picture Show bis zur Truman Show – die Botschaft ist klar. Die große Spaltung der Menschheit ist in der transhumanistischen Agenda beabsichtigt. Aber sind die Risiken des Transhumanismus klar? Bleibt die ursprüngliche Persönlichkeit erhalten? Bleibt die Seele unversehrt? Kann ein posthumanes Wesen mit erhöhter Lebenserwartung, Intelligenz, Gesundheit, Gedächtnis auf einer höheren Ebene aufhören zu existieren? Opfern wir die Göttlichkeit, wenn wir dem Klonen zustimmen und Androgynität und den Gott der KI anbeten? Reichen die von einer verborgenen Regierung verfassten politischen Leitlinien aus, um in eine schöne neue Welt vorzustoßen? Was geschieht mit Frieden, Liebe, Fürsorge und Zusammenarbeit?

Diejenigen, die an die Trans-Religion „glauben“, haben ein Recht darauf, solange sie nicht die Rechte anderer verletzen. Und diejenigen, die nicht daran glauben wollen? Auch ihre Rechte müssen gewahrt werden. Informierte Zustimmung bedeutet keine Täuschung von innen nach außen. Die Freiheit der Menschheit, sich weiterzuentwickeln, hängt von den Stimmen ab, die sich gegen die Unterwanderung durch dunkle Kräfte aussprechen. Seid ihr bereit?