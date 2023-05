Analyse der Todesanzeigen zeigt einen Anstieg der Todesfälle jüngerer Piloten um 40 % im Jahr 2021

In den sozialen Medien kursieren weiterhin Behauptungen, dass die Zahl der Todesfälle unter Piloten exponentiell ansteigt, basierend auf der Rubrik „In Memoriam“ des Airline Pilot Magazine – diese Behauptungen sind falsch. Eine detaillierte Analyse der Informationen zeigt jedoch, dass die Zahl der Todesfälle bei jüngeren Piloten im Jahr 2021 erheblich zunimmt.

Die Airline Pilots Association („ALPA“) ist eine Organisation, die mehr als 67.000 Piloten bei 39 US-amerikanischen und kanadischen Fluggesellschaften vertritt und damit die größte Pilotengewerkschaft der Welt ist. Sie gibt das monatlich erscheinende Airline Pilot Magazine heraus.

In jeder Ausgabe des Magazins veröffentlicht der Verband eine Liste der verstorbenen ALPA-Mitglieder unter dem Titel „In Memoriam“. Die Liste wird auf der Grundlage von Informationen zusammengestellt, die von Familienmitgliedern zur Verfügung gestellt werden, sobald die Vereinigung Informationen erhält, und stellt keine vollständige oder aktuelle Liste der ALPA-Mitglieder dar, die in einem bestimmten Monat verstorben sind.

Dr. Kevin Stillwagon erklärt genauer, was die ALPA-Liste „In Memoriam“ aussagt und was nicht. „Die Zahl der Piloten, die vor Erreichen des normalen Rentenalters von 65 Jahren sterben, ist um 40 % gestiegen. Dieser Anstieg fand im Jahr 2021 statt. Bis zum Beweis des Gegenteils ist die vorgeschriebene Covid-Injektion die Ursache“, schreibt er. Und erklärt die Mechanismen, wie die Covid-Injektionen Todesfälle verursachen.

Erneute Überprüfung der Todesfälle von Fluglinienpiloten: Sie sterben immer noch jünger

Von Dr. Kevin Stillwagon

Im Internet kursieren weiterhin Behauptungen, dass die Zahl der Todesfälle unter den Piloten exponentiell gestiegen ist, seit die Covid-Injektion Anfang 2021 vorgeschrieben wurde. Meine Untersuchung der Todesfälle von Fluglinienpiloten, die im Air Line Pilot Magazine der Airline Pilots Association („ALPA“) seit Januar 2019 veröffentlicht wurden, zeigt einen Anstieg der Todesfälle von Piloten um 2,3 % im Jahr 2021 gegenüber 2020. Das war ein leichter, unbedeutender Anstieg, sicherlich nicht exponentiell.

Signifikant ist der 40%ige Anstieg der Zahl der Piloten, die vor dem normalen Rentenalter von 65 Jahren sterben. Dieser Anstieg fand im Jahr 2021 statt. Solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, ist die vorgeschriebene Covid-Injektion die Ursache.

Die falschen Behauptungen über einen exponentiellen Anstieg der Pilotensterbefälle rühren von der Art und Weise her, wie die Todesfälle im ALPA-Magazin gemeldet werden. Sie sind nicht kumulativ. Und sie sind erheblich verzögert. Das Magazin ist eine monatliche Publikation, die eine Rubrik mit dem Titel „In Memoriam“ enthält. Dabei handelt es sich um Todesfälle von Piloten, die die Familien der Verstorbenen beschlossen haben, zu Ehren ihres Verstorbenen öffentlich zu machen. In der Ausgabe vom April 2023 wurde zum Beispiel ein Todesfall gemeldet, der sich im Mai 2019 ereignete, und einer, der sich im September 2021 ereignete. Für 2022 wurden acht und bis März 2023 Dutzende gemeldet. Dies erweckt den Eindruck, dass die Zahl der Todesfälle exponentiell zunimmt. Tatsächlich wurden im Jahr 2019 464 Todesfälle gemeldet, im Jahr 2020 479 und im Jahr 2021 490.

Zugegeben, die im ALPA-Magazin berichteten Todesfälle sind nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was in der gesamten Branche geschieht. Das Magazin berichtet nur über die Todesfälle von Piloten, die der Gewerkschaft Airline Pilot Association angehören. Es gibt einige große Fluggesellschaften, deren Piloten nicht der ALPA angehören, darunter American und Southwest. Eine genauere Methode zur Datenerfassung wäre, die Senioritätslisten der Piloten aller Fluggesellschaften zu nehmen und die Listen vom November 2020 mit den neuesten Senioritätslisten zu vergleichen. Dies würde einen enormen Arbeitsaufwand bedeuten, da viele der Piloten, die von den Listen verschwunden sind, möglicherweise in den Ruhestand gegangen sind, gekündigt haben oder sogar zu einer anderen Fluggesellschaft gewechselt sind. Es wäre ein Nachruf erforderlich, um zu überprüfen, ob der Pilot gestorben ist und in welchem Alter. Allein das Durchgehen dieser Schritte mit den gemeldeten Todesfällen im ALPA-Magazin seit Januar 2019 bis heute hat Hunderte von Stunden in Anspruch genommen. Ich habe die Excel-Datei mit den Links zu den Nachrufen für jeden verfügbar, der sie sehen möchte. Bei einigen Nachrufen konnte nicht überprüft werden, ob es sich um den in der Zeitschrift genannten Piloten handelt.

Die hochgerechneten Excel-Daten zeigen einen Anstieg der Todesfälle unter jüngeren Piloten ab dem Jahr 2021:

Die Daten zeigen auch, dass das Durchschnittsalter der getöteten Piloten im Laufe der Zeit sinkt:

Zuvor hatte ich einen dreiteiligen Beitrag über Todesfälle unter Piloten mit dem Titel „Eine objektive Analyse der Todesfälle unter Verkehrspiloten, wie sie im Magazin der Airline Pilots Association (ALPA) seit 2019 berichtet wurden“ verfasst.

Im zweiten Teil wurden die physiologischen Gründe beschrieben, warum die Covid-Injektionen ein ursächlicher Faktor für den jüngeren Tod von Piloten sein könnten. Seitdem hat sich noch deutlicher gezeigt, dass das Risiko eines plötzlichen unerwarteten Todes mit den Auffrischungsinjektionen erheblich steigt. Wie im zweiten Teil ausführlich beschrieben, könnte eine einfache Erklärung in der Aktivierung der Komplementkaskade liegen, einem sehr aggressiven Membranangriffskomplex, der von Antikörpern abhängig ist. Mit anderen Worten: Erst die erste Injektion stimuliert die Antikörperproduktion. Die Auffrischungsinjektion kann dazu führen, dass die zuvor gebildeten Antikörper und das Gedächtnis, sie schnell neu zu bilden, auf die Milliarden von Spike-Proteinen überreagieren, die bei den nachfolgenden Injektionen entstehen. Dies kann zu einem Membranangriffskomplex führen, der insbesondere im Herzmuskel sehr zerstörerisch ist.

Ein weiterer Mechanismus wurde von Steven Hatfill, MD, im Sommer 2022 vorgeschlagen. Er fand heraus, dass die mRNA in den Covid-Injektionen dafür kodiert, dass das Spike-Protein in einer so genannten offenen Konfiguration vorliegt. Wenn T-Zellen mit dem Spike-Protein interagieren, das auf der Oberfläche von Zellen in dieser offenen Konfiguration exprimiert wird, veranlasst es die T-Zellen zur Freisetzung hochentzündlicher Zytokine. Dies kann eine eskalierende Rückkopplungsschleife in Gang setzen, die noch mehr weiße Blutkörperchen anlockt, was zu weiteren Entzündungen im Herzgewebe und damit zu einer Myokarditis führt. HIER ist der Link.

Ein weiterer Mechanismus wurde von Yonker et al. im Januar 2023 veröffentlicht. HIER ist der Link. Sie verglichen geimpfte Probanden, die an Myokarditis erkrankt waren, mit solchen, die keine Myokarditis hatten. Diejenigen mit Myokarditis hatten frei zirkulierende Spike-Proteine in ihren Blutbahnen, während diejenigen ohne Myokarditis keine zirkulierenden Spike-Proteine hatten. Sie erklären nicht, warum einige freie Spike-Proteine haben und andere nicht, sie berichten nur über die Ergebnisse. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass bei wiederholten Auffrischungsimpfungen bei einigen Personen eine Erhöhung der IgG4-Antikörper auftritt. Dadurch verringert sich die Fähigkeit der Antikörper, sich an die Spike-Proteine zu binden, so dass diese frei schwimmen können. Siehe HIER.

Es dauerte etwa zwei Jahre, bis die Wissenschaftler diese unvorhergesehenen physiologischen Mechanismen entdeckten, die erklären, was sie erwartet hatten, bevor die mRNA-Covid-19-„Impfstoffe“ in Milliarden von Menschen und Tausende von Piloten eingeführt wurden. Für die nur wenige Monate dauernden Sicherheits- und Wirksamkeitsversuche hätte man sich mindestens zwei Jahre Zeit nehmen müssen.

Zu der Zeit, als diese Injektionen vorgeschrieben und den Piloten aufgezwungen wurden, waren sie experimentell und sind es immer noch. Die Richtlinien der Federal Aviation Administration („FAA“) verbieten die Verwendung experimenteller Medikamente bei Piloten. Selbst nach der Zulassung eines Medikaments durch die Food and Drug Administration („FDA“) dürfen Piloten das Medikament gemäß den Richtlinien erst nach einem Jahr verwenden. So bleibt genügend Zeit, um eventuelle Nebenwirkungen in der Allgemeinbevölkerung zu erkennen, die die Sicherheit des Flugs beeinträchtigen könnten.

Es kann schwach argumentiert werden, dass die Injektion kein Medikament, sondern ein „Impfstoff“ ist. Die Richtlinien für Impfstoffe besagen jedoch, dass Impfstoffe von der FDA zugelassen sein müssen. Keine der Injektionen war von der FDA zugelassen, als sie im Dezember 2020 in die Pilotphase gingen. Pfizer erhielt die FDA-Zulassung für die Herstellung von Comirnaty am 23. August 2021. Moderna erhielt die FDA-Zulassung für die Herstellung von Spikevax am 31. Januar 2022. Spikevax war bis zum 1. April 2022 nicht auf dem Markt. Comirnaty war erst am 18. Mai 2022 erhältlich, also eineinhalb Jahre nach dem Mandat.

Die BNT162b2-Injektion von Pfizer erhielt am 11. Dezember 2020 eine Notfallzulassung. Bereits am nächsten Tag erklärte die FAA, dass die Injektion für Piloten von Verkehrsflugzeugen sicher sei. Diese Entscheidung beruhte auf der Überzeugung, dass die FDA und die Centers for Disease Control („CDC“) die Injektion gründlich getestet hatten, um ihre Sicherheit und Wirksamkeit zu beweisen. Die Impfstoffhersteller haben die Versuche und Tests durchgeführt, nicht die FDA und nicht die CDC. Die Hersteller stellen die Ergebnisse zusammen, angeblich unter der Aufsicht einer dritten Partei. Die Ergebnisse werden dann den beratenden Ausschüssen der FDA und der CDC vorgelegt. Der Beratende Ausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (Vaccine and Related Biological Products Advisory Committee, VRBPAC“) berät die FDA. Das Advisory Committee on Immunisation Practices („ACIP“) berät die CDC. Einige Mitglieder dieser Ausschüsse haben Verbindungen zur Pharmaindustrie. Dennoch behaupten sie, es gebe keinen Interessenkonflikt.

Keine der Impfungen war für Piloten sicher. Ein bekanntes unerwünschtes Ereignis von besonderem Interesse („AESI“) ist Myokarditis. Die Summary Basis for Regulatory Action („SBRA“) für Comirnaty verlangt von Pfizer, Myokarditis mit verschiedenen Berichten zu bestimmten Zeitpunkten zu verfolgen und zu dokumentieren, die bis zum Jahr 2027 fällig sind. Ein SBRA ist ein Dokument, das eine umfassende Zusammenfassung der wissenschaftlichen und klinischen Daten enthält, die bei einer Zulassungsbehörde – wie der FDA – für ein neues Medikament, ein biologisches Präparat oder ein medizinisches Gerät eingereicht wurden. Es dient als Grundlage für behördliche Maßnahmen, einschließlich der Genehmigung oder Verweigerung der Zulassung des Produkts. HIER finden Sie einen Link zu dem Dokument, in dem Sie den Begriff „Myokarditis“ suchen können.

Das Dokument verlangt auch Berichte über subklinische Myokarditis. Subklinisch bedeutet asymptomatisch, was bedeutet, dass der Pilot Myokarditis haben könnte, ohne es zu wissen. Da subklinische Myokarditis ohne Vorwarnung zu plötzlichem Herzversagen führen kann, ist die Möglichkeit, dass zwei Piloten mit subklinischer Myokarditis gleichzeitig ein Passagierflugzeug führen, real und potenziell gefährlich.

Ich arbeite mit US Freedom Flyers zusammen, um die FAA zu ermutigen, weitere mRNA-Injektionen zu verbieten und Schritte zu unternehmen, um Piloten auf mögliche subklinische Myokarditis zu untersuchen.

Über den Autor

Dr. Kevin Stillwagon ist Chiropraktiker im Ruhestand, Flugkapitän, Erfinder, Autor und Dozent. Er lebt in Florida, USA. Sie können Dr. Stillwagon folgen, indem Sie seinen Substack ‚The Silent Killers‘ HIER abonnieren oder auf seinem Rumble-Kanal HIER.