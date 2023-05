Die Rekrutierungskrise des US-Militärs ist ein positives Zeichen

Jacob G. Hornberger

Ein kürzlich erschienener Artikel im Wall Street Journal zeigt, was für eine große Katastrophe die Konservativen für unsere Nation und für die Rechte und Freiheiten des amerikanischen Volkes sind. Der Artikel trägt den Titel „Die militärische Rekrutierungskrise ist ein Symptom der kulturellen Fäulnis“. Der Artikel, der von einem konservativen Veteranen namens David McCormack mitverfasst wurde, beklagt die Tatsache, dass sich immer weniger Amerikaner für das Militär melden. McCormack sieht darin ein Zeichen für die „kulturelle Fäulnis“ in Amerika, eine Fäulnis, die, wie er meint, einen Rückgang von Patriotismus und Vaterlandsliebe zur Folge hat.

Aber McCormack irrt sich. Tatsächlich sind die sinkenden Rekrutierungszahlen ein sehr positives Zeichen für unser Land. Sie könnten sogar darauf hindeuten, dass das amerikanische Volk endlich aufwacht und begreift, dass Amerika zu einer Militärnation geworden ist, die unser Land von innen heraus auflöst.

Unsere Nation wurde als eine Republik mit begrenzter Regierungsgewalt gegründet, mit einer relativ kleinen, einfachen Armee. Hätte die Verfassung die Staatsform des Nationalen Sicherheitsstaates vorgeschlagen, in der wir heute leben, hätten unsere amerikanischen Vorfahren dies mit Sicherheit nicht akzeptiert. Das hätte bedeutet, dass die Vereinigten Staaten weiterhin unter den Artikeln der Konföderation operiert hätten, einer Art von Regierungsstruktur, deren Befugnisse so schwach waren, dass die Bundesregierung nicht einmal die Befugnis hatte, Steuern zu erheben.

Unsere amerikanischen Vorfahren hassten das stehende Heer, wie damals ein riesiger Militär- und Geheimdienstapparat wie derjenige, unter dem wir heute alle geboren und aufgewachsen sind, bezeichnet wurde.

Denn sie wussten, dass die größte Bedrohung für ihre Freiheit und ihr Wohlergehen nicht von Russland, China oder einem anderen ausländischen Regime ausging. Sie wussten, dass die größte Bedrohung für die Freiheit und das Wohlergehen der Bürger von ihrer eigenen Regierung ausgeht, vor allem von einer Regierung, die über einen enorm mächtigen Militär-/Geheimdienstapparat verfügt, der den Menschen ihren Willen aufzwingen kann.

James Madison, den die meisten Menschen für einen Patrioten halten würden, wies darauf hin, dass „eine stehende Militärmacht mit einer übergroßen Exekutive nicht lange ein sicherer Begleiter der Freiheit sein wird. Die Mittel zur Verteidigung gegen fremde Gefahren waren schon immer die Instrumente der Tyrannei im eigenen Land.“ (Hervorhebung hinzugefügt.)

Kommt Ihnen das nicht bekannt vor?

Henry St. George Tucker in Blackstones Kommentar zu den Gesetzen von England von 1768: „Wo immer stehende Heere unterhalten werden und das Recht des Volkes, Waffen zu behalten und zu tragen, unter irgendeinem Anschein oder Vorwand verboten wird, ist die Freiheit, wenn nicht schon vernichtet, so doch am Rande der Zerstörung.“

Auch das sollte uns bekannt vorkommen, vor allem angesichts der unaufhörlichen Rufe nach Waffenkontrolle.

Rund 150 Jahre lang war unser Regierungssystem eine Republik mit begrenzter Regierungsgewalt und einer kleinen Streitmacht. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg wandelten Statisten die Bundesregierung in die Art von Regierung um, die unsere Vorfahren abgelehnt hatten – was sie als „stehendes Heer“ bezeichneten ist das, was wir heute einen „Staat der nationalen Sicherheit“ nennen.

Die Statisten rechtfertigten diese revolutionäre Umwandlung, die ohne auch nur den Anschein einer Verfassungsänderung vollzogen wurde, mit der Behauptung, es gebe eine internationale kommunistische Verschwörung zur Übernahme der Welt, eine Verschwörung, die ihren Sitz in Moskau, Russland, habe. (Ja, dieses Russland!). Die Bundesregierung müsse in einen Staat der nationalen Sicherheit umgewandelt werden, damit auch sie die gleichen allmächtigen, totalitären Befugnisse wie kommunistische Regime ausüben könne, wie z. B. Ermordung, Folter, unbefristete Inhaftierung, Staatsstreiche, Sanktionen, Invasionen und Angriffskriege. Die Etatisten sagten, dass dies der einzige Weg sei, um zu verhindern, dass Amerika rot wird.

So kam es, dass die Amerikaner in einer Militärnation leben, die sich seither im Krieg befindet. Der Koreakrieg, der Vietnamkrieg, der Kalte Krieg, der Krieg gegen den Kommunismus, der Krieg gegen den Terrorismus, der Krieg gegen den Islam, der Krieg gegen Einwanderer, der Krieg gegen Drogen, der Krieg am Persischen Golf, der Afghanistankrieg, der Irakkrieg, der Syrienkrieg und jetzt ein neuer Kalter Krieg gegen Russland und China.

Zu den ständigen Kriegen kommen noch die staatlich geförderten Morde an politischen Führern im In- und Ausland, die mit der „nationalen Sicherheit“ begründet werden.

Darüber hinaus haben US-Putsche, Invasionen, Angriffskriege, Besetzungen, Sanktionen und Bündnisse mit diktatorischen Regimen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt das Leben gekostet. Wenn es ums Töten geht, hat die militärische Todesmaschinerie unserer Nation Amerika eindeutig zur Nummer 1 gemacht, weshalb der Bürgerrechtsführer Martin Luther King es als „den größten Gewaltverursacher der Welt“ bezeichnete.

Auch das nie geschlossene Pentagon-CIA-Folter- und Gefangenenlager in Guantanamo Bay und das eindeutig verfassungswidrige System der Känguru-„Justiz“, das in Gitmo eingerichtet wurde, um Terrorismusfälle zu verhandeln, sind zu berücksichtigen.

Der größte Nutznießer dieses großen Schlamassels ist, wenig überraschend, das stehende Heer selbst, zusammen mit seiner riesigen Armee von gefräßigen „Verteidigungs“-Unternehmern, die sich gerne am öffentlichen Trog bedienen. Das spiegelt sich nicht nur in der enormen Macht wider, die das nationale Sicherheitsestablishment innerhalb der föderalen Regierungsstruktur ausübt, der der Rest der Bundesregierung untergeordnet ist, sondern auch in fast einer Billion Dollar an Steuergeldern, die es mit Hilfe der Finanzbehörde aus den Taschen der amerikanischen Bevölkerung saugt.

Die Amerikaner werden unter dem Deckmantel des „Patriotismus“ und der „Vaterlandsliebe“ dazu angehalten, dieses tödliche und zerstörerische Geschäft zu unterstützen. Es ist kein Zufall, dass die Behörden in Russland, das ebenfalls ein Staat der nationalen Sicherheit ist, die gleiche Art von Rubriken verwenden, um die Unterstützung der russischen Bürger für ihren Krieg in der Ukraine zu gewinnen.

Im Gegensatz zu dem, was David McCormack oder andere Konservative behaupten, ist die Tatsache, dass sich immer mehr junge Menschen weigern, Teil dieses tödlichen und zerstörerischen Systems zu werden, ein sehr positives Zeichen für unser Land. Vielleicht – nur vielleicht – werden wir Zeuge der Demontage des nationalen Sicherheitsstaates und der Wiederherstellung unseres Regierungssystems, einer Republik mit beschränkter Regierungsgewalt, bevor es den Etatisten gelingt, unser Land von innen heraus zu zerstören.