„Grüne Agenda“ umfasst Ungeziefer, Kannibalismus und wiedergewonnenes Wasser

Insekten als die Zukunft der Ernährung werden von Globalisten mit „nachhaltiger“ Rhetorik ummantelt, die hoffen, diese Idee in den Status eines „coolen Kindes“ zu erheben. Hier sind zwei weitere erschreckende Vorschläge.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Während es nicht ungewöhnlich ist, dass Teile von Insekten versehentlich in verarbeitete Lebensmittel gelangen, hat Singapur den Verkauf von 16 Insektenarten für den menschlichen Verzehr genehmigt. Insekten, die in der Vergangenheit nicht von Menschen gegessen wurden, werden in einem anderen Rahmen zugelassen

Die Industrie ist sich nicht sicher, wie die Verbraucher den Verzehr ganzer Insekten akzeptieren werden, aber die Befürworter gehen davon aus, dass Kampagnen zur Normalisierung dieses Verhaltens es akzeptabler machen werden; die Globalisten verpacken die Idee in eine Nachhaltigkeitsrhetorik und hoffen, den Verzehr von Insekten in den Status „cooler Kinder“ zu erheben

Der Verzehr von Insekten wird damit gerechtfertigt, dass damit eine drohende Nahrungsmittelkrise bekämpft werden könnte. Dies ist die gleiche Rechtfertigung für die Aufbereitung von Abwasser zu Trinkwasser und für kannibalistische Praktiken wie die Züchtung menschlicher Zellen zur Fleischgewinnung

Die „grüne Agenda“ wählt fehlerhafte Ideen aus und stellt sie als Tatsachen dar, wie z. B. die Idee, dass Stickstoffdünger ein Schadstoff ist, der nur durch die Abschaffung der Landwirtschaft eingedämmt werden kann. Regenerative Lösungen hingegen ermöglichen es den Menschen, Fleisch, Obst und Gemüse zu essen und gleichzeitig die Umwelt zu schützen

Auch die DARPA ist mit dem Projekt „Insect Allies“ auf den Insektenzug aufgesprungen, bei dem gentechnisch veränderte Insekten reife Pflanzen in Echtzeit bearbeiten. Dies wirft die Frage auf, was mit den Tieren und Menschen geschieht, die von diesen Insekten gebissen werden, wie sich wilde Insekten, die sich mit infizierten Insekten paaren, auf die Umwelt und den natürlichen Lebenszyklus auswirken, und was mit den Tieren und Menschen geschieht, die die Pflanzen und Insekten essen

Es ist nicht ungewöhnlich, dass in der Pflanzenproduktion versehentlich Insektenteile in verarbeitete Lebensmittel gelangen. Singapur ist jedoch einen Schritt weiter gegangen und hat die Verpackung und den Verkauf von 16 Insektenarten als Lebensmittel zugelassen. In diesem kurzen Video demonstriert die Schauspielerin Nicole Kidman ihr geheimes Talent – sie isst gebratene Insekten und lebende Würmer.

Im Jahr 2017 berichtete Business Insider, dass eine Person im Durchschnitt 140.000 Insektenstücke pro Jahr versehentlich isst. Das Lebensmittel mit der höchsten Anzahl an erlaubten Insektenstücken ist Hopfen, der zum Bierbrauen verwendet wird. Die FDA lässt bis zu 25.000 Stück pro 100 Gramm Hopfen zu. Wer genau zählt 25.000 Wanzen pro 2,5 Tassen Hopfen?

Interessanterweise endete der Business-Insider-Artikel im Jahr 2017 mit „Wir sollten uns besser daran gewöhnen. Schließlich sind Insekten die Zukunft der Ernährung!“ Ebenfalls im Jahr 2017 sagte ein von Cargill gesponserter Business Insider-Artikel voraus, dass „dank des Klimawandels“ die Lebensmittel der Zukunft Käfer, Bohnen, GVO, invasive Meeresbewohner und „blutige vegane Burger“ enthalten werden.

Die Befürworter von Insekten als Nahrungsmittel behaupten, dass die Menschen seit langem Insekten essen und „wenn Sie denken, dass das Essen von Insekten eklig ist, sind Sie vielleicht in der kulturellen Minderheit“. Historische Erwähnungen über den Verzehr von Insekten beziehen sich jedoch meist auf das Überleben und nicht auf eine Delikatesse. National Geographic stellt fest: „Vor zehntausend Jahren aßen Jäger und Sammler Insekten, um zu überleben.“

Das Smithsonian merkt an, dass in Afrika, wo extreme Armut herrscht, immer wieder Heuschrecken gegessen werden, und militärische Überlebensführer empfehlen Insekten „als perfekte Alternative, wenn andere Nahrungsquellen nicht verfügbar sind“. In dem Maße, in dem die Globalisten eine größere Kontrolle über die Nahrungsmittelversorgung anstreben, drängen sie auch darauf, entmenschlichende und ekelerregende Nahrungsmitteloptionen zu normalisieren.

Singapur genehmigt 16 Insektenarten für den Verkauf als Lebensmittel

Im Oktober 2022 berichtete Yahoo! News berichtete, dass die singapurische Lebensmittelbehörde (SFA) derzeit prüft, ob sie die Einfuhr von 10 Insektenprodukten oder -zuchtbetrieben für den menschlichen oder tierischen Verzehr genehmigt. In der Medienmitteilung hieß es weiter, die SFA habe wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt und die Insektenarten bewertet, die sie für die Verwendung im Land zulassen würde.

Dabei wurden einige der Insekten aufgelistet, die in Teilen Asiens traditionell serviert werden, wie Grillen und Seidenraupenpuppen. Nachdem die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) Insekten als Tierfutter und für den menschlichen Verzehr gefördert hatte, wuchs das kommerzielle Interesse. Vom 5. Oktober 2022 bis zum 4. Dezember 2022, als die SFA für öffentliche Kommentare offen war, gingen in einem Land mit 5,9 Millionen Einwohnern lediglich 53 Antworten ein.

Am 7. April 2023 berichtete die Straits Times, dass 16 Insektenarten von der SFA grünes Licht erhalten haben und in der letzten Hälfte des Jahres 2023 für den menschlichen Verzehr freigegeben werden. Die Unternehmen, die die Insekten importieren, müssen nachweisen, dass die Insekten unter Lebensmittelsicherheitskontrollen gezüchtet werden und dass das für die Fütterung der Insekten verwendete Substrat nicht kontaminiert ist.

Darüber hinaus werden die Insektenprodukte auch auf Lebensmittelsicherheit getestet und zur Abtötung von Krankheitserregern behandelt. Außerdem werden Lebensmittelkontrollen durchgeführt, um festzustellen, ob die Insekten so verpackt und gelagert wurden, dass eine Kontamination ausgeschlossen ist.

Die 16 zum Verzehr zugelassenen Insektenarten können entweder direkt verzehrt oder zur Herstellung von Snacks verwendet werden. Zusätzlich zu den Insekten lässt die SFA auch Seidenraupenkokons zu, mit der Begründung, dass diese derzeit in Malaysia und China konsumiert werden. Insektenarten, die noch nicht für den menschlichen Verzehr bekannt sind, werden als neuartig betrachtet und müssen in einem anderen Rahmen zugelassen werden.

Eines dieser Insekten sind die Larven der Schwarzen Soldatenfliege, die derzeit in Singapur zur Verarbeitung von Lebensmittelabfällen verwendet werden. Die Straits Times schreibt: „Die Larven verzehren bis zum Vierfachen ihres Körpergewichts an Abfällen und scheiden im Gegenzug Kot aus, der als Dünger verwendet wird. Die Larven werden als Fisch- und Krabbenfutter verwendet“.

Insektenzucht: Stehen Maden auf Ihrer Speisekarte?

Wie die Straits Times bemerkt, ist sich die Branche nicht sicher, wie die Verbraucher auf den Verzehr von Insekten reagieren werden. Der Geschäftsführer und Mitbegründer von Future Protein Solutions, Christopher Loew, erklärte gegenüber Reportern, dass sein Unternehmen neue Möglichkeiten zur Einbindung von Grillenprotein entwickelt, um die Verbraucher zum Verzehr von Gryllidae, der Familie der Grillen, zu der etwa 2.400 Arten von „hüpfenden Insekten“ gehören, zu bewegen.

Loew glaubt, dass „viel mehr Aufklärung“ nötig ist, damit die Öffentlichkeit den Verzehr von Insekten akzeptiert. Er fügte hinzu: „Es könnte also noch eine Weile dauern, bis diese Insekten in der lokalen Gastronomie zum Standard werden“. Die Times fuhr fort: „Weltweit bleiben sowohl gehobene Restaurants als auch Gelegenheitsrestaurants, die Gerichte mit Insekten wie Grillen anbieten, eine Nische, so dass noch viel mehr getan werden muss, um den Verzehr von Insekten zu normalisieren.“

Auch wenn die Vorstellung, Insekten zu essen, abstoßend sein mag, ist es offensichtlich, dass die Globalisten darauf bedacht sind, dieses Verhalten zu normalisieren. Ein Unternehmen, das die Markteinführung eines Produkts plant, hofft, dass es genug Aufsehen erregt, um die Nachfrage zu wecken. Das Startup-Unternehmen Altimate Nutrition arbeitet mit einem Hersteller in Thailand zusammen, um Proteinriegel mit Grillengeschmack nach Singapur zu liefern.

Außerdem hat es eine Partnerschaft mit dem Restaurant House of Seafood für Rezepte auf Insektenbasis entwickelt. Gavriel Tan, Mitbegründer von Altimate Nutrition, stellte fest, dass einige Verbraucher den Verzehr von Insekten faszinierend finden, während andere sich davon abgestoßen fühlen. Das Unternehmen will dieses Problem angehen, indem es „Workshops und Seminare organisiert, um das Bewusstsein für die Vorteile von Lebensmitteln auf Insektenbasis zu schärfen“.

William Chen von der Nanyang Technological University stellt fest, dass die Menschen in Asien zwar an Insekten gewöhnt sind, der Verzehr von „ganzen Insekten“ in Restaurants aber „aufgrund der allgemein negativen Wahrnehmung von Insekten immer noch eine Herausforderung darstellen kann“. Chen weiter:

„Eine Möglichkeit, Insekten in unsere Ernährung zu integrieren, wäre die Zugabe von Insektenproteinen zu vertrauten Lebensmitteln wie Nudeln, mit entsprechender Kennzeichnung. Ohne dass man die ganzen Insekten sieht und ohne dass sich der Geschmack verändert – das kann ich mit Sicherheit sagen, nachdem ich Spaghetti Bolognese mit Nudeln auf Mehlwurmproteinbasis probiert habe – würden die Verbraucher Lebensmittel auf Insektenbasis langsam akzeptieren.“

Wird es cool, Käfer zu essen?

Die Idee des Verzehrs von Lebensmitteln auf Insektenbasis wird von den Globalisten in „nachhaltige“ Rhetorik gehüllt, die sie zu Lebensmitteln erheben wollen, die „die coolen Kids“ essen, wie Nicole Kidman im obigen Video demonstriert. Ein führender Akteur der Kabale, das Weltwirtschaftsforum, veröffentlichte im Juni 2021 einen Artikel unter der Rubrik „Lebensmittelsicherheit“ veröffentlicht, in dem sie die Verwendung von Insekten fördern und schreiben, dass wir „den Insekten die Rolle geben müssen, die sie in unseren Lebensmittelsystemen verdienen“.

Sie begründen diesen Vorschlag damit, dass damit eine drohende Nahrungsmittelkrise bekämpft werden kann. In den letzten fünf bis zehn Jahren sind viele Unternehmen auf den Zug aufgesprungen, und man schätzt, dass die Insektenzuchtindustrie jedes Jahr um 27,8 % wächst.Aggrotech-Startups haben diese finanzielle Chance ergriffen und die Kosteneffizienz der Insektenzucht, auch „Miniviehzucht“ genannt, verfeinert.

Die Idee, dass fleischfressende Säugetiere auf der Basis von Insekten überleben können, wurde Kindern 1994 im Disney-Film „Der König der Löwen“ vermittelt. Ein Erdmännchen und ein Warzenschwein bringen Simba (einem Löwen) bei, lebende Insekten zu fressen, anstatt Beutetiere zu töten, während sie „Hakuna Matata“ singen, eine Swahili-Phrase, die so viel bedeutet wie „es gibt keine Probleme; mach dir keine Sorgen“.

Das ist genau das, was die Globalisten von Ihnen wollen – es gibt keine Probleme, machen Sie sich keine Sorgen, die Globalisten werden sich um Ihre Lebensmittelversorgung kümmern. Ihr müsst nur lernen, wie man Käfer isst und Abwasser trinkt.

„Grüne Agenda“ umfasst Ungeziefer, Kannibalismus und wiedergewonnenes Wasser

Ein Großteil der angeblichen „Inspiration“, die hinter der Förderung unnatürlicher Ernährungsweisen steht, wird mit dem Wunsch begründet, den Planeten zu retten. Auch wenn Nachhaltigkeit bewundernswert ist, muss man sich darüber im Klaren sein, dass die derzeit propagierte „grüne Agenda“ nichts anderes als eine List und Panikmache ist, um die Menschen dazu zu bringen, Lebensbedingungen zu akzeptieren, die ansonsten inakzeptabel wären.

Die Agenda basiert auf ausgesuchten, fehlerhaften Ideen. Die Vorstellung, dass Stickstoffdünger ein Schadstoff ist, der nur durch die Abschaffung der Landwirtschaft eingedämmt werden kann, ist beispielsweise eine der aus der grünen Agenda“ herausgepickten Ideen. Ja, Stickstoffdünger ist ein Schadstoff, aber es gibt regenerative Lösungen, die es den Menschen ermöglichen, weiterhin Fleisch, Obst und Gemüse zu essen, ohne die Landwirtschaft abzuschaffen. Ohne Landwirte wollen die Globalisten, dass Sie Insekten, Unkraut und möglicherweise auch sich selbst essen.

Obwohl es verrückt klingt, haben sie bereits damit begonnen, Kannibalismus zu normalisieren. Im Dezember 2020 wurde im Labor gezüchtetes menschliches Steak vorgestellt Der Schöpfer des „Ouroboros Steak“ – eine Anspielung auf das antike Symbol einer Schlange, die ihren Schwanz verschlingt und aus sich selbst wiedergeboren wird – behauptete, die Installation sei eine Kritik an der Fleischindustrie.

Noch einen Schritt weiter ging ein Unternehmen namens BiteLabs, das behauptete, handwerklich hergestellte Salami aus im Labor gezüchtetem Prominentenfleisch verkaufen zu wollen. Auf ihrer Website, die offenbar Ende 2022 vom Netz genommen wurde, hieß es, man wolle Biopsieproben von Prominenten entnehmen, die Muskelzellen isolieren und dann das Fleisch der Prominenten in einem eigenen Bioreaktor züchten. Das Fleisch würde dann nach italienischer Tradition gepökelt, getrocknet, gereift und gewürzt.

Im Januar 2022 griff IFLScience die Geschichte weiter und stellte fest, dass es durchaus möglich ist, Salami aus geklontem Prominentenfleisch herzustellen. Die Website wurde inzwischen vom Netz genommen, die Facebook-Seite bleibt bestehen, auf der das Unternehmen behauptet: „Wir waren noch nie so nah an Berühmtheiten dran – bis jetzt“.

Ein weiteres Beispiel für die Bemühungen, Kannibalismus zu normalisieren, ist ein Artikel, der 2018 in der Zeitschrift Nature in dem die verjüngende Wirkung des Trinkens von Blut junger Menschen angepriesen wurde. Eine 2,5-Liter-Bestellung soll damals etwa 8.000 Dollar gekostet haben.

Der Film „Soylent Green“ aus dem Jahr 1973, in dem der Protagonist feststellt, dass die von der Regierung ausgegebenen Lebensmittel aus Menschen hergestellt werden, spielt im Jahr 2022.

Eine andere ekelhafte Antwort, die Globalisten vorgeschlagen haben, ist das Trinken von wiederaufbereitetem Abwasser. Im Jahr 1965 stellte sich Frank Herbert in seinem Roman „Dune“ recycelten Urin vor. In einem Artikel in The Verge im Jahr 2021 beklagt der Autor, dass die Neuverfilmung des Romans „die Chance vertan hat, über Abwasser zu sprechen“, da der Regisseur und der Drehbuchautor das Thema nicht aufgenommen haben.

Im Mai 2021 verkündete Bloomberg: „Die Zukunft des Wassers ist recyceltes Abwasser, und wir werden es alle trinken“. In Singapur ist die Zukunft schon jetzt. Die nationale Wasserbehörde Singapurs nutzt ein NEWater-Verfahren, um Abwasser in fünf Anlagen zu recyceln. Kalifornien muss nicht auf die Zukunft warten auf die Zukunft warten, denn die Regierung hat in diesem Bundesstaat bereits mit der Umstellung von der Toilette auf den Wasserhahn begonnen.

Um den Kreis zu schließen: In den kommenden Jahren könnten Sie ungewollt am Kannibalismus teilnehmen. Nach Angaben der Cremation Association of North America,

verwenden mehrere Staaten alkalische Hydrolyse und Wasser, um die natürliche Zersetzung zu beschleunigen. Dabei entsteht ein flüssiges Abwasser, das „mit allen anderen Abwässern entsorgt wird und eine willkommene Ergänzung der Wassersysteme darstellt“.

Die Organisation behauptet, dass nach Abschluss des Prozesses weder Gewebe noch DNA zurückbleiben. Was kann schon schiefgehen, wenn Wasser, das zum Auflösen menschlicher Überreste verwendet wird, in die Kanalisation gespült und dann als Trinkwasser wiederverwendet wird? Auch wenn es technisch gesehen symbolisch ist, handelt es sich um eine Form von Kannibalismus.

Verbündete von Insekten sind alles andere als das

Auch die Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) ist auf den Insekten-Zug aufgesprungen. Im Jahr 2016 startete sie ein Projekt namens „Insect Allies“ das darauf abzielt, Insekten mit einem gentechnisch veränderten Virus zu infizieren, das reife Pflanzen in Echtzeit verändern kann. Dies unterscheidet sich von der umstrittenen Freisetzung gentechnisch veränderter Moskitos in Florida und vier Bezirken in Kalifornien, um wilde Moskitopopulationen zu unterdrücken.

In der Veröffentlichung von 2016 erklärte die Behörde, dass das Programm eine „Alternative zu Pestiziden, selektiver Züchtung, Brandrodung und Quarantäne bieten könnte, die gegen schnell auftretende Bedrohungen oft unwirksam sind und sich nicht zur Sicherung reifer Pflanzen eignen.“

In der Mitteilung heißt es weiter, dass die Teams seit Beginn des Programms an der molekularen und synthetischen Biologie arbeiten und nach technischen Durchbrüchen in der Genbearbeitung von Pflanzenviren und der Biologie von Krankheitsvektoren suchen.

Die kurz- und langfristigen Auswirkungen auf Pflanzen, Menschen und Tiere sind jedoch unbekannt, und vielleicht ist es der DARPA auch egal. Das erste von der DARPA finanzierte „Insect Allies“-Papier wurde im Jahr 2020 veröffentlicht, in dem die Forscher feststellten:

„Mutierte Nachkommen werden in der nächsten Generation mit einer Häufigkeit von 65 bis 100 % wiedergefunden; bis zu 30 % der Nachkommen von Pflanzen, die mit einem Virus infiziert wurden, das drei sgRNAs exprimiert, weisen Mutationen an allen drei Zielloci auf.“

Mit anderen Worten: Die in die Umwelt freigesetzten Moskitos geben ihre Mutationen an die nächsten Generationen weiter, so dass sich die Frage stellt, was mit den Tieren und Menschen geschieht, die von diesen Insekten gestochen werden, mit den wilden Insekten, die sich mit den infizierten Insekten paaren, und mit den Tieren und Menschen, die die Pflanzen und Insekten essen.

Sobald gentechnisch veränderte Insekten in die freie Natur entlassen werden, scheint es unvernünftig anzunehmen, dass Insektenfarmen, die essbare Insekten für den menschlichen Verzehr produzieren, nicht ebenfalls kontaminiert werden. Doch würde die Integration mutierter Insekten als Kontamination gelten?

