Sind die Opfer von Covid-„Impfstoffen“ eine neue Quelle für Organspender geworden?

Die Regierung von Jacinda Ardern reagierte emotional auf die Krise und hatte ein falsches Verständnis von Wissenschaft, was zu zahlreichen durch die Impfung verursachten Todesfällen führte. Sind diese Opfer zu einer neuen Quelle von Organspendern für Organtransplantationen geworden?

Der neuseeländische Arzt Dr. Guy Hatchard untersucht anhand von wissenschaftlicher Literatur aus der ganzen Welt, was die durch Impfungen verursachten Todesfälle aus der Sicht der Transplantationschirurgen bedeuten.

„Transplantationschirurgen freuen sich zwar, dass mehr junge Spender zur Verfügung stehen … aber sie äußern sich überhaupt nicht zur Bedeutung der gestiegenen Zahl von Impftodesfällen“, schreibt er. „Transplantationschirurgen sind eng auf ihr Fachgebiet fokussiert. Obwohl sie sich des Anstiegs der durch Impfungen verursachten Todesfälle bewusst waren, schrieben sie Arbeiten, die keinen Alarm auslösten.“

Dies führt Dr. Hatchard zu einer Diskussion über die Schäden, die Impfstoffe verursachen, und die Bemühungen von Ardern und dem Abgeordneten (Midazolam-Pusher) Matt Hancock, sicherzustellen, dass Informationen über diese Schäden niemals öffentlich diskutiert oder untersucht werden.

Von Dr. Guy Hatchard

Es bedarf eines tiefen Einblicks in die veröffentlichte wissenschaftliche Literatur, um zu beurteilen, warum die wissenschaftliche Meinung über Kuhimpfstoffe immer noch polarisiert ist, obwohl es immer mehr Beweise für schwerwiegende Schäden gibt. Bitte haben Sie Geduld mit mir, wenn wir anhand eines Beispiels – Schlaganfall – untersuchen, wie es dazu kam.

Aus den durchgesickerten Gesundheitsdaten der Region Wellington geht hervor, dass die Zahl der Schlaganfälle, die im Jahr 2023 einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machten, um 25 % über dem Niveau vor der Pandemie lag. Dieser Anstieg der Schlaganfallhäufigkeit begann im Jahr 2021, also vor dem Eintreffen von Covid in Neuseeland, aber nach dem Beginn der Einführung des Impfstoffs. Trotzdem wird in den veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten weiterhin die Kovid-19-Infektion als einzige Ursache für die erhöhte Schlaganfallhäufigkeit angeführt, wobei in einigen Fällen, wie in dieser Arbeit, eine mögliche Rolle der Kovid-Impfung nicht einmal erwähnt wird.

Dementsprechend konnte die neuseeländische Medsafe-Behörde weiterhin behaupten, dass es nur zwei Fälle von impfbedingten Todesfällen gegeben hat, was es Ardern, Chris Hipkins (dem derzeitigen neuseeländischen Premierminister), Ashley Bloomfield (dem ehemaligen Leiter des Gesundheitsministeriums und neuseeländischen Generaldirektor für Gesundheit) und anderen ermöglicht, an der Fiktion festzuhalten, dass die Kovid-Impfung sicher ist.

Sind junge Erwachsene, die nach einer Covid-Impfung sterben, eine neue Quelle für lebensfähige Organe?

In einer Veröffentlichung aus der Zeit vor der Pandemie 2016 wurde festgestellt, dass Opfer von tödlichen Schlaganfällen im Allgemeinen eine gute Quelle für Organtransplantationen sind, insbesondere wenn sie jünger sind. Die einzige Ausnahme war, dass bei Lebertransplantaten von Menschen, die aufgrund einer Immunthrombozytopenie (ITP) starben, Vorsicht geboten war, da die Empfänger schlechtere Überlebenschancen hatten.

In DIESER im April 2023 veröffentlichten Arbeit wird ein einziger Fall einer Person beschrieben, die im Oktober 2021 einen Schlaganfall erlitt, der durch die Covid-Impfung verursacht wurde und deren Organe für eine Transplantation entnommen wurden. In dem Papier wird am Rande erwähnt, dass:

Eine Thrombose in Verbindung mit einer Thrombozytopenie tritt in der Regel im ersten Monat nach der Impfung auf und kann selbst bei jungen, zuvor gesunden Menschen tödlich enden. Diese jungen Erwachsenen können letztendlich als Organspender in Frage kommen.

Mit anderen Worten, junge Erwachsene sterben nach der Kovidimpfung in ausreichender Zahl, um von Transplantationschirurgen als neue Quelle für lebensfähige Organe geschätzt zu werden. In diesem einen Fall funktionieren zwei entnommene Nieren für die Empfänger noch gut. Die Autoren leiten aus dieser einen Fallstudie eine allgemeine Schlussfolgerung ab:

Nierentransplantate, die von Spendern mit Impfstoff-induzierter Thrombose und Thrombozytopenie stammen, können eine gute Gesamtfunktion mit günstigen Ergebnissen aufweisen.

In einer Veröffentlichung vom September 2022 wird über Nierentransplantationen von 16 (ja, 16) Opfern der durch Covis verursachten Immunthrombozytopenie und -thrombose („VITT“) an 30 Organempfänger im Vereinigten Königreich berichtet. 5 der Empfänger (17 %) hatten nach der Operation besorgniserregende Testergebnisse, und 2 von ihnen verloren das Transplantat. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Beteiligung von VITT in einem dieser Fälle nicht vollständig ausgeschlossen werden konnte“, und bezeichnen die Ergebnisse als günstig (???).

DIESE im August 2022 veröffentlichte Arbeit, in der vier erfolgreiche Transplantationen von einem einzigen verstorbenen Spender nach VITT untersucht wurden, stellt fest:

Es gibt immer mehr Berichte über thrombotische Komplikationen bei verschiedenen COVID-19-Impfstoffen wie den Impfstoffen von Pfizer-BioNTech mRNA, Moderna mRNA, AstraZeneca Oxford (Seruminstitut) und Johnson & Johnson/Janssen.

Nierentransplantation von verstorbenen Spendern mit Impfstoff-induzierter Thrombose und Thrombozytopenie: Definitiv durchführbar und sicher

DIESER Artikel aus Italien berichtet über zwei Fälle von VITT und anschließende erfolgreiche Transplantationen, aber DIESER Leserbrief an das American Journal of Transplantation vom Juli 2021 zeichnet ein weitaus besorgniserregenderes Bild. Von 13 zugestimmten verstorbenen Spendern, die wahrscheinlich an VITT gestorben waren, spendeten 10 tatsächlich insgesamt 27 Organe. 3 dieser Organe fielen in der Folge aus, 2 waren in ihrer Funktion beeinträchtigt, und ein Patient starb an einem Herzstillstand. Insgesamt traten bei 6 Empfängern (22 %) innerhalb von 9 Tagen nach der Transplantation sieben größere thrombotische oder hämorrhagische postoperative Komplikationen auf.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass die Transplantation von Organen von Spendern mit VITT mit zwei potenziellen Risiken verbunden ist. Erstens: frühe schwere Thrombosen oder klinisch signifikante Blutungen. Zweitens die mögliche Übertragung von pathogenen Lymphozyten (Anti-PF4), die für die Blutgerinnung im Zusammenhang mit Schlaganfällen charakteristisch sind.

Mit anderen Worten: Verstorbene VITT-Spender können Aspekte ihrer durch den Impfstoff ausgelösten tödlichen Krankheit an Empfänger von Transplantationsorganen weitergeben.

In DIESEM zusätzlichen Fallbericht werden Fotos einer Niere eines VITT-Opfers gezeigt, die sich in Vorbereitung auf eine Transplantation befand und deutliche Anzeichen von Gewebetod und Blutungen in der Niere aufwies, die möglicherweise mit der durch den Impfstoff verursachten Verletzung zusammenhängen, die einen Schlaganfall verursachte, der sich in Wirklichkeit auf einen völlig anderen Teil der Physiologie konzentrierte.

Transplantationschirurgen freuen sich über mehr verfügbare junge Spender

Sie fangen wahrscheinlich an, das Bild zu verstehen, nicht wahr? Transplantationschirurgen freuen sich, dass mehr junge Spender zur Verfügung stehen, sie verkünden, dass die Verwendung von Organen von VITT auf der Grundlage einiger Fallstudien mit sehr gemischten Ergebnissen wahrscheinlich praktikabel ist, gehen aber überhaupt nicht auf die Bedeutung der gestiegenen Zahl von Todesfällen ein, die durch Impfungen verursacht wurden. Unglaublicherweise besteht unsere Regierung darauf, dass nur zwei Menschen infolge der Kuhimpfung gestorben sind.

Transplantationschirurgen sind eng auf ihr Fachgebiet konzentriert. Obwohl sie von der Zunahme der durch Kovidimpfung verursachten Todesfälle wussten, schrieben sie Arbeiten, die keinen Alarm auslösten. Noch schlimmer ist jedoch, dass die medizinischen Behörden, die Statistiken über Krankenhausaufenthalte und Todesfälle erstellen, es versäumt haben, dem medizinischen Personal und den Fachleuten in den verschiedenen Bereichen mitzuteilen, dass es viele Kategorien von impfstoffbedingten Krankheiten gibt, darunter nicht nur Schlaganfälle, sondern auch Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen, Fortpflanzungsstörungen, Krebs und neurologische Erkrankungen.

Versetzen Sie sich nun in die Lage der Ärzte, Krankenschwestern, Allgemeinmediziner, Fachärzte und anderer medizinischer Fachkräfte in der [Notaufnahme]. Wie die Transplantationschirurgen haben sie mit ziemlicher Sicherheit einen Anstieg bestimmter Erkrankungen festgestellt, die sie persönlich behandelten, aber sie hatten es eilig, den Patienten zu helfen, und wurden von denen, die Zugang zu den zusammenfassenden Krankenhausstatistiken hatten, nie über das Gesamtbild informiert. Stattdessen wurde ihnen immer wieder gesagt, dass die neuartigen biotechnologischen Impfstoffe sicher und wirksam seien und es keinen Zweifel an ihrer Wirksamkeit gebe.

Die Sicherheit von Impfstoffen in Frage stellen, ein One-Way-Ticket zur Exmatrikulation

Unglaublicherweise wurde ihnen zu verstehen gegeben, dass die Infragestellung der Sicherheit von Impfstoffen eine Desinformation darstellt und somit eine Einbahnstraße zur Exmatrikulation, zum Verlust von Beschäftigung, Einkommen und Karriereaussichten ist. Keiner, außer den prinzipientreusten und am besten informierten Personen, hätte diesen Weg beschritten.

Es gab noch andere Gründe, warum die Alarmglocken nicht läuteten. Ärzte sind darauf trainiert, nach bestimmten Krankheiten zu suchen und entsprechend zu behandeln. Auf die Idee, dass ein Impfstoff zu einem allgemeinen Zusammenbruch der Funktion des Immunsystems führen könnte, der eine Vielzahl von Krankheiten hervorruft, wären die meisten vielbeschäftigten Mitarbeiter an der Front wahrscheinlich nie gekommen. Sie hätten die Zusammenhänge nicht erkannt.

1972 nahm ich an einer Konferenz an der Kingston University in Kanada teil, auf der Hans Seyle, der Erfinder des modernen Stresskonzepts, sprach. Dr. Seyle erläuterte, dass Stress die unspezifische oder allgemeine Reaktion der Physiologie auf jede Art von Belastung ist, die ihr auferlegt wird. Dies veranschaulichte, wie psychologischer oder physischer Druck oder Überlastung allgemeine Gesundheitsdefizite hervorrufen können. Diese und andere Forschungen haben zu dem Verständnis geführt, dass die Zellen miteinander vernetzt sind, um die Gesundheit an mehreren Fronten zu erhalten. Tatsächlich setzt der Körper täglich Billionen von koordinierten biochemischen Aktionen in Gang, um Gefahren für seine Gesundheit abzuwehren.

Seyle erzählte, dass er das Konzept des Stresses erfand, als ihm auffiel, dass kranke Menschen, die er behandelte, etwas gemeinsam hatten – sie sahen alle krank aus. Sie litten unter einer Vielzahl von Symptomen mit einer einzigen Ursache – Stress.

mRNA-„Impfstoffe“ durchdringen die Zellmembran in Millionen, wenn nicht Milliarden von Zellen. Sie programmieren Zellen um und stellen sie neu ein. Jede Zelle ist ein Mitglied des Netzwerks. Jeder, der mit der Netzwerktheorie vertraut ist, wird erkennen, dass die „Impfstoffe“ die Netzwerkeffizienz der gesamten Physiologie und ihrer Immunantwort beeinträchtigen könnten.

Wir schlagen hier eine allgemeine Reaktion auf Kovid-Injektionen vor, die die Tür für die Entwicklung zahlreicher Schwachstellen offen lassen könnte, ohne sie zu kontrollieren. Mit anderen Worten, ein allgemeines mRNA-Impfstoff-Syndrom, das durch eine Reihe von konventionellen Diagnosen gekennzeichnet ist, die in der Bevölkerung weit verbreitet sind. Genau dies geht aus den durchgesickerten Gesundheitsdaten der Region Wellington hervor – stark erhöhte Werte bei Herzproblemen, Nierenerkrankungen, Schlaganfällen, Fortpflanzungsproblemen und Krebserkrankungen. Einzelne veröffentlichte Studien, die wir im Hatchard-Bericht erörtert haben, umfassen auch neurologische Erkrankungen.

Durchgesickerte Daten werden von einigen medizinischen Fachleuten unterstützt

Seit der ersten Veröffentlichung der durchgesickerten Daten vor einer Woche habe ich von einer Reihe praktizierender Mediziner gehört. In ihren Berichten wird von einer beispiellosen Zunahme seltener Erkrankungen berichtet, die sie normalerweise nicht sehen würden, darunter auch Krebserkrankungen.

Es gibt auch Berichte über Testergebnisse, die aus dem Rahmen fallen, z. B. D-Dimer-Werte im Bereich von 20.000 bis 30.000. D-Dimer-Tests dienen der Überwachung der Bildung von Blutgerinnseln, die mit tiefen Venenthrombosen, Lungenembolien und Schlaganfällen einhergehen. Alles Erkrankungen, deren Häufigkeit zunimmt. Es ist bemerkenswert, dass die durchgesickerten Gesundheitsdaten der Region Wellington zeigen, dass etwa 4 % der D-Dimer-Testergebnisse sowohl bei Männern als auch bei Frauen einen erhöhten Wert aufweisen.

Die meisten Angehörigen der Gesundheitsberufe und die Öffentlichkeit werden immer noch im Dunkeln gelassen, was das Gesamtbild der Daten angeht. Wenn man hört, dass Politiker wie Ardern und der britische Matt Hancock zu mehr Zensur der Diskussion aufrufen, müssen die Alarmglocken läuten. Eine politisch gesteuerte Zensur der Verfügbarkeit von Gesundheitsdaten ist völlig unangemessen und hat in der Geschichte keinen Präzedenzfall. Die Geschichte der Wissenschaft zeigt, dass sich Wissen und Verständnis durch rationale Debatten weiterentwickeln. Oftmals unterscheidet sich das Endergebnis einer wissenschaftlichen Debatte radikal von den ersten Theorien.

Francis Bacon (1561 – 1626) wird oft als der Vater des Empirismus bezeichnet. Er vertrat die Auffassung, dass wissenschaftliche Erkenntnisse auf induktiven Schlussfolgerungen und sorgfältiger Beobachtung von Ereignissen in der Natur beruhen können. Seine Ideen trugen zum Entstehen der wissenschaftlichen Methode bei. Er schrieb:

„Das Lesen macht einen vollständigen Mann, die Konferenz [Debatte] einen bereiten Mann und das Schreiben einen genauen Mann.“

Ardern, Hipkins, Bloomfield und Hancock täten gut daran, ihre Forderung zu revidieren, dass die Menschen auf unabhängige Nachforschungen oder Kommentare verzichten und sich allein auf die Informationen der Regierung verlassen. Ein solcher Ansatz hält einer genaueren Prüfung nicht stand.

Seit mehr als drei Jahren durchleben wir eine Zeit der Krise

In solchen Phasen der Menschheitsgeschichte haben die Menschen das emotionale Bedürfnis, eine moralische Haltung einzunehmen und dafür zu sorgen, dass auch andere ihr folgen, aber es ist auch so, dass Krisen in der Regel von einem Wirrwarr an Fehlinformationen begleitet werden.

Im Einklang mit ihrer kämpferischen Pandemiepolitik wurde Jacinda Ardern für drei Führungsstipendien im Bereich Tech-Governance an der Harvard University ernannt. Ardern wird Studenten unterrichten und Möglichkeiten zur Änderung von Inhaltsstandards und der Verantwortlichkeit von Plattformen für extremistische Online-Inhalte untersuchen.

Möglicherweise würde sie die Agenda des britischen Abgeordneten Matt Hancock gutheißen, der früher das öffentliche Gesicht der Covid-Pandemie war und eine Gesetzesänderung unterstützt hat, mit der Aussagen, die die Sicherheit von Impfstoffen in Frage stellen, vorrangig zensiert und unter Strafe gestellt werden sollen.

Anti-vax misinformation is deeply harmful to public health



I'm backing @JimBethell's amendment which would continue the work we began when we added anti-vax to the Online Harms Bill



No longer can we simply allow this dangerous rubbish to be spouted online https://t.co/guBZzN2AmE — Matt Hancock (@MattHancock) April 25, 2023

Sowohl Ardern als auch Hancock sind der Meinung, dass wir, die Öffentlichkeit, keine Lehren aus den letzten zwei Jahren gezogen haben, in denen ihrer Meinung nach Fehlinformationen im Gesundheitsbereich verheerende Auswirkungen hatten. Bemerkenswert ist, dass Hancock alle Kommentare zu seinem Twitter-Post blockiert hat – ein Hinweis darauf, was uns allen bevorstehen könnte.

Staatliche Maßnahmen sind die wahren Treiber für gesundheitliche Fehlinformationen

Die Enthüllungen über weit verbreitete Krankheiten, die in dem Datenleck in der Region Wellington enthalten sind, zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Regierungspolitik, die den Zugang zu Gesundheitsdaten einschränkt und eine offene Debatte unterdrückt, ist die eigentliche Triebfeder für Fehlinformationen im Gesundheitsbereich und für schlechte Ergebnisse bei der Pandemie.

Wie wir in unserer jüngsten Veröffentlichung im Hatchard-Bericht „NZ Government Formulated Policy Contrary to Evidence They Had on Their Own Computers. Warum?“ wurden frühe Beweise für schwere Schäden durch den Covid-Impfstoff im Jahr 2021 vor der Einführung von Covid ignoriert. Eine Reihe schwerer Erkrankungen, darunter Herzinfarkte, Herzmuskelentzündungen und akute Nierenschäden, führten zu stark erhöhten Krankenhausaufenthaltszahlen. Offensichtlich hatten nur Personen in leitenden Positionen des Gesundheitswesens oder der Regierung wie Dr. Ashley Bloomfield, der eng mit Ardern zusammenarbeitete, Zugang zu diesen Daten, aber sie hielten die Informationen völlig von der Öffentlichkeit fern. Und warum?

Es scheint, dass Arderns Engagement für die Kuhfladenimpfung unter einem quasi wissenschaftlichen und politischen Dach stattfand, das eine internationale Dimension der Einmischung und Kontrolle hatte. Damals wurde die Rinderimpfung nicht nur als die beste, sondern auch als die einzige Möglichkeit dargestellt, eine Gesundheitskatastrophe zu vermeiden. Heute wissen wir, dass dies in höchstem Maße irreführend war. Die mRNA-Impfung war weder sicher und wirksam, noch hat sie eine Gesundheitskatastrophe abgewendet, aber Ardern rät uns weiterhin, dass dies die beste Wahl sei.

Unerwünschte Wirkungen von Impfstoffen werden offiziell als Verschwörungstheorie bezeichnet

Im Gegensatz dazu gab es auf der internationalen Bühne hochqualifizierte Forscher und Ärzte wie Mike Yeadon, ehemals Vizepräsident einer Pfizer-Forschungsabteilung, Dr. Robert Malone, der früh an der Entwicklung der mRNA-Technologie arbeitete, und viele andere, die vor potenziell schwerwiegenden Folgen der neuen Impfstoffe wie Krebs und Immunstörungen warnten.

Pharmazeutische Interessen, wissenschaftliche Publikationen, Regierungen und medizinische Behörden waren jedoch schnell dabei, diese Stimmen zu unterdrücken und sie als aufmerksamkeitsheischende Verschwörungstheoretiker abzutun. Hier in Neuseeland wurden die unerwünschten Wirkungen von Impfstoffen offiziell als Verschwörungstheorie abgestempelt. Bis heute hat Medsafe nur zugegeben, dass von Hunderten von Todesfällen, die in unmittelbarer Nähe der Impfung gemeldet wurden, zwei auf die mRNA-Impfung zurückzuführen sind. Und nicht nur das: Eine noch nie dagewesene überdurchschnittlich hohe Gesamtsterblichkeit betrifft in erster Linie die Geimpften.

Das Risiko eines durch die Impfung verursachten Todes ist real und inzwischen gut dokumentiert, wie die Reihe von Veröffentlichungen über Transplantationen und die Gesundheitsdaten der Region Wellington zeigen. Es gibt eine Fülle weiterer Studien, die in früheren Artikeln des Hatchard-Berichts verlinkt sind. Mir ist klar, dass es schwer ist, sich mit einem erhöhten Sterberisiko abzufinden und dass es möglicherweise einfacher ist, die persönlichen Auswirkungen zu ignorieren, aber die Notwendigkeit, weitere Impfprogramme gegen Kuhfladen zu stoppen, ist sicherlich offensichtlich.

Die Hoffnung, dass sich das Problem in Luft auflöst oder verschwindet, ist keine rationale Reaktion

Darauf zu hoffen, dass sich das Problem in Luft auflöst oder verschwindet, ist keine vernünftige Reaktion, ebenso wenig wie eine Verdoppelung der Impfungen. Jede zusätzliche Impfung erhöht das Risiko. DIESE Studie an Beschäftigten des Gesundheitswesens ergab beispielsweise, dass der derzeit in Neuseeland angebotene bivalente Impfstoff das Risiko von Nebenwirkungen erhöht.

mRNA-„Impfstoffe“ wurden ursprünglich als 97 % wirksam beschrieben. Heute weiß man, dass sie die Infektionsrate bei nur 1 von 100 Empfängern verringern. Sie verhindern auch nicht die Übertragung. Es hat sich herausgestellt, dass sie mit zahlreichen schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen und Todesfällen verbunden sind, die bei herkömmlichen Impfstoffen nie beobachtet wurden.

Es hat den Anschein, dass die Gesundheitsbehörden, denen wir ausschließlich vertrauen sollten, selbst unbeabsichtigt Fehlinformationen verbreiteten, während viele derjenigen, die fälschlicherweise einer Faktenüberprüfung unterzogen, der Verschwörung beschuldigt und aus den sozialen Medien entfernt wurden, die Wahrheit sagten.

Ardern und Hancock waren führende Persönlichkeiten, die die Zensur förderten und die öffentlichen Erklärungen zur Sicherheit lenkten. Glauben Sie, dass sie die Autorität, die sie ausübten, verdient haben, oder sind Sie der Meinung, dass die Bill of Rights Vorrang vor dem Gesetz hätte haben sollen, um uns die Freiheit der medizinischen Entscheidungen und Informationen zu ermöglichen?

Über den Autor

Guy Hatchard, PhD, war früher leitender Angestellter bei Genetic ID, einem weltweit tätigen Unternehmen für Lebensmitteltests und -sicherheit (jetzt bekannt als FoodChain ID). Sie können seine Websites HatchardReport.com und GLOBE.GLOBAL abonnieren, um regelmäßig per E-Mail informiert zu werden. GLOBE.GLOBAL ist eine Website, die über die Gefahren der Biotechnologie informiert.