Rumänischer Senator wirft Globalisten Massengenozid mit „angeblicher Pandemie“ und Covid-Spritzen vor und behauptet, das Erdbeben in der Türkei sei ein menschengemachter Angriff (VIDEO)

Nach einem Erdbeben der Stärke 7,8 und schweren Nachbeben „wie Armageddon“ in der Südtürkei und in Syrien sind mehr als 33 000 Menschen getötet und Zehntausende verletzt worden.

Es wird erwartet, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen wird.

In der Türkei und Nordsyrien stürzten zahlreiche Wohnhäuser ein.

Zehntausende von Menschen in der Türkei und in Syrien sind jetzt bei bitterer Kälte obdachlos.

Die Vereinigten Staaten haben am Donnerstag 85 Mio. USD an humanitärer Soforthilfe für die Türkei und Syrien angekündigt.

„USAID stellt Soforthilfe in Form von Nahrungsmitteln und Unterkünften für Flüchtlinge und Vertriebene, Wintervorräte für Familien, die der Kälte trotzen müssen, kritische Gesundheitsdienste zur Traumabehandlung, sauberes Trinkwasser zur Vorbeugung von Krankheiten sowie Hygiene- und Sanitärhilfe zur Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit der Menschen bereit“, so USAID in einer Erklärung.

Während einer Rede im rumänischen Parlament am Mittwoch prangerte Senatorin Diana Lovanovici die Globalisten für ihre Rolle in einem Völkermordkomplott an, bei dem die „angebliche Pandemie“ und die COVID-Todesspritzen eingesetzt werden.

Außerdem beschuldigte sie den Westen, „geologische Waffen“ einzusetzen, um ein Erdbeben in der Türkei auszulösen.

„Es ist mir klar, dass die Dinge auf internationaler Ebene aus dem Ruder gelaufen sind, die Narren spielen Gott und glauben, sie hätten das Spiel gewonnen“, sagte Lovanovici. „Für diese verrückten und psychopathischen Menschen, die mit unkonventionellen Waffen Kriege und Katastrophen auslösen, sind wir, die Menschen, nur Nummern, die sie loswerden können.“

Nachfolgend die Übersetzung:

Liebe Kolleginnen und Kollegen Senatoren,

seit drei Jahren erleben wir weltweit eine regelrechte Kampagne des Massentötens, sei es durch angebliche Pandemien und die drohende Notwendigkeit, ungetestete Impfstoffe zu injizieren, die Menschen töten, sei es durch Kriege, die die Weltbevölkerung reduzieren und die internationale Politik neu ordnen, die Machtpole neu ausrichten und die Grenzen verändern. Wir haben die Erzeugung von Erdbeben auf Kommando miterlebt, was in Wirklichkeit ein Angriff auf die Türkei durch die Mächte der Welt ist, die es überhaupt nicht mochten, von Recep Tayyip Erdogan, dem Präsidenten der Türkei, aufgebaut zu werden.

Außerdem hat seine neutrale und vermittelnde Position im ukrainisch-russischen Krieg sie zutiefst beunruhigt, zumal die Türkei aus militärischer Sicht die zweite Großmacht innerhalb der NATO ist. Seine Position, den Beitritt Schwedens zur NATO zu blockieren, seine Rede in Davos sowie die Geste, mitten in der Pressekonferenz zu gehen und Schwab zu trotzen, blieben nicht ohne Echo in der kalten Welt der führenden Politiker. Aber niemand hätte gedacht, dass so viele Menschen auf so schreckliche Weise sterben müssen. Und das ist nur eine Warnung, denn es war nicht das am dichtesten besiedelte Gebiet der Türkei.

150 Nachbeben eines verheerenden Erdbebens, das zweite größer als das erste, ohne dass es ein Epizentrum gibt, das Gebiet wird künstlich stimuliert, geologische Waffen gibt es schon sehr lange, sie wurden bisher eingesetzt, ohne allzu viele Opfer zu fordern, wahrscheinlich für Experimente. Jetzt ist sie in die Praxis umgesetzt worden. Wenn wir uns die Landkarte der Türkei genau ansehen, werden wir feststellen, dass sie von Gas- und Ölpipelines durchzogen ist, und das ist auch eines der Ziele: ihre Zerstörung. Aber 10 Sekunden vor dem sogenannten Erdbeben haben die Türken diese Pipelines geschlossen. Ferner zogen 24 Stunden vor dem Erdbeben zehn Länder ihre Botschafter aus der Türkei ab. 5 Tage vor dem Erdbeben gab das rumänische Außenministerium eine Reisewarnung für rumänische Staatsbürger in der Türkei heraus, obwohl keine Gefahr bestand, wie auch andere Länder es taten. Indem sie Menschen töteten, dienten sie ihren Interessen. Die auf allen Fernsehkanälen gezeigten Karten zeigen, dass es kein Epizentrum gab, sondern eine Linie mit Tausenden Erdbeben.

Die türkischen Geheimdienste untersuchen eine mögliche kriminelle Intervention“ (sprich: eine Beteiligung eines anderen Staates an der Auslösung des ersten Erdbebens), was später zu einer Kettenreaktion nach der Destabilisierung der tektonischen Platten in der Region führte.

Es ist ganz klar, dass Präsident Erdogan für seinen Mut, seine Würde und seine Ehre und für seine Nähe zur Russischen Föderation bestraft wurde, und zwar für eine Position der Neutralität und der Friedensvermittlung. Ferner möchte man die Aufmerksamkeit der Menschen von der Ukraine ablenken, wo Vertreter vieler Länder bereits begonnen haben, gegen die Willkür und die Befehle von Präsident Zelensky zu wettern, als ob er die Welt regieren würde und jemand verpflichtet wäre, Waffen zu schicken und sich an seinem Krieg zu beteiligen, an einem Krieg, in dem er sein eigenes Volk geopfert und sein ganzes Land zerstört hat. Jeder, der sich für den Frieden ausspricht, wird auf die Anklagebank gesetzt und von allen Seiten angegriffen. So war es auch in Rumänien, als ich die einzigartige Initiative „Neutralität für Rumänien“ startete.

Der Frieden aus Bukarest“. Alle stürzten sich auf mich, obwohl jetzt, nach einem Jahr Krieg, fast alle von ihnen alles sagen, was ich von Anfang an gesagt und unterstützt habe, und behaupten, sie seien jetzt die Eigentümer dieser Ideen.

Plagiatoren! Pharisäer! Judas!

Ihretwegen sind Menschen gestorben und werden weiterhin sterben, Sie alle haben Hände, die mit dem Blut von Millionen von Menschen befleckt sind, die für die Interessen einiger Verrückter, die die Welt beherrschen wollen, getötet wurden. Leider haben wir auf der rumänischen Führungsebene nur Inkompetente, Idioten, Plagiatoren, Diebe, Räuber, Kriminelle, Feiglinge, Verräter und so weiter. Diese Inkompetenten, die vom Ausland für besondere Verdienste um ihre Unterstützung, aber auf Kosten Rumäniens, ausgezeichnet wurden, versuchen in diesem Moment, Rumänien von einem neutralen, souveränen Staat in einen servilen und offensiven Staat zu verwandeln, durch den einige Großmächte ihre kriegerischen Handlungen ausüben können und die Rumänen zu Kanonenfutter zum Nutzen anderer machen.

Judas, wir werden dich um jeden Preis und um jedes Risiko aufhalten! Lasst Rumänien souverän und neutral sein! Wir haben kein Interesse an den Kriegen anderer. Wir haben immer unsere Nation und unser Land verteidigt und niemanden angegriffen. Sie sollten wissen, dass wir immer im Lager der Verlierer waren, auch wenn das Lager der Sieger war. Wir haben immer gezahlt.

HÖR AUF! HÖRT JETZT AUF! RUMÄNIEN WIRD SEINE NEUTRALITÄT BEWAHREN, EGAL, WAS IHR ANDEREN VERSPROCHEN HABT, IHR VERRÄTER!

WIR HABEN DIE PFLICHT, GUTE NACHBARSCHAFTLICHE BEZIEHUNGEN IN DER REGION AUFRECHTZUERHALTEN, EGAL WAS ANDERE VON EUCH VERLANGEN! WENN SIE NICHT IN DER LAGE SIND, UNSEREN FRIEDEN ZU VERTEIDIGEN, UND DAS SIND SIE NICHT, DANN GEHEN SIE, ODER WIR WERDEN SIE ZU FALL BRINGEN!

Für mich ist klar, dass die Dinge auf internationaler Ebene aus dem Ruder gelaufen sind, die Narren spielen Gott und glauben, sie hätten das Spiel gewonnen. Für diese verrückten und psychopathischen Menschen, die mit unkonventionellen Waffen Kriege und Katastrophen auslösen, sind wir Menschen nur Nummern, die sie loswerden können. Es ist zwingend notwendig, dass alle Nationen, die Völker der Welt, sich gemeinsam erheben, aus der täglichen Bequemlichkeit und Sorglosigkeit aufwachen und wie 1848 den Kampf um die Befreiung vom Joch der Psychopathen, der Wahnsinnigen, die uns unser Glück und die schöne Welt, in der wir leben, stehlen, aufnehmen. Deshalb fordere ich alle, die noch in einer Welt Gottes und nicht des Satans leben wollen, auf, sich zum Kampf zu erheben, zu einer weltweiten Revolte, um uns alle zu befreien und diese Feinde zu vernichten, denn in diesem Moment sind wir in LEGITIMER VERTEIDIGUNG.

ZIEHT DER TÜRKEI DIE KRALLEN AUS! NEHMT DIE KRALLEN VON RUMÄNIEN! NEHMT DIE KRALLEN VON GOTTES VOLK! WARNUNG AN DIE PSYCHOPATHEN DER WELT: WENN IHR DEN TOD VON MENSCHEN BRAUCHT, MÜSST AUCH IHR STERBEN! ES GEHT UM ALLES ODER NICHTS! AUGE UM AUGE UND ZAHN UM ZAHN! TALIONS GESETZ!

Ich danke euch!