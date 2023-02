Russell Brand: Propaganda gegen Demokratie – Es ist Zeit für eine „große Abrechnung“

Der Komiker und politische Kommentator Russell Brand erörterte die Rolle der Mainstream-Medien und der Regierungsbehörden bei der Aufrechterhaltung eines falschen COVID-19-Narrativs und erklärte den Zuschauern: „Ich glaube, wir befinden uns in einem Moment der großen Abrechnung“.

Sollten die Mainstream-Medien und Regierungsbehörden entscheiden, was das Beste für die Menschen ist? Oder sollten die Menschen in der Lage sein, Informationen selbst zu bewerten und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen?

Es scheint selbstverständlich zu sein, dass die Menschen in einer Demokratie das Recht auf Zugang zu Informationen haben sollten, um selbst zu denken und zu entscheiden – aber das ist bei COVID-19 nicht der Fall, argumentierte der politische Kommentator und Komiker Russell Brand in einem kürzlich auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichten Video.

Stattdessen sagte er:

Die Mainstream-Medien hindern ihre eigenen medizinischen Experten daran, genau über mögliche COVID-Probleme zu berichten. Gleichzeitig unterdrücken sie weiterhin Informationen über die Wirksamkeit von Impfstoffen.

Das passiert, wenn man Informationen politisiert und eine Kategorie namens Desinformation schafft, die einem im Wesentlichen die Möglichkeit zur Zensur gibt.

Ideen über COVID-19, die zu Beginn der Pandemie als Desinformation oder Fehlinformation abgetan wurden – dass die durch die Infektion erworbene Immunität robust ist, dass nicht geimpfte Menschen nicht gefährlich sind und dass Daten über die Auffrischungsimpfungen fehlen – haben sich als wahr erwiesen.

Dennoch verdrehen die Mainstream-Medien weiterhin die Fakten, selbst wenn diese Fakten von ihren eigenen vertrauenswürdigen Experten offengelegt werden, sagte Brand.

Brand zeigte Ausschnitte eines CNN-Interviews, in dem sichtlich erschütterte Moderatoren versuchten, die Enthüllungen ihrer eigenen Dr. Leana Wen zu widerlegen, dass es einen wichtigen Unterschied zwischen dem Sterben „an COVID-19“ und „mit COVID-19“ gibt, und dass eine „transparente Berichterstattung“ dringend erforderlich ist.

Brand sagte, dass der Gedanke, dass Menschen Bewertungen auf der Grundlage aller verfügbaren Beweise vornehmen sollten, an den Rand gedrängt wurde, sogar auf den höchsten Ebenen der staatlichen Entscheidungsfindung.

In einem kürzlich erschienenen CNN-Artikel äußerten sich Mitglieder des Impfstoff-Beratungsausschusses der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) „enttäuscht und verärgert“ darüber, dass die FDA, die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und Moderna es versäumt hätten, wichtige Daten weiterzugeben, die die Wirksamkeit der COVID-19-Booster infrage stellten, so Brand.

„Entscheidungen, die für die Öffentlichkeit getroffen werden, müssen auf der Grundlage aller verfügbaren Informationen getroffen werden“, sagte Brand und zitierte Dr. Paul Offit, ein Mitglied des Beratungsausschusses der FDA.

„Wenn man den Leuten nur einige Informationen gibt, ist das natürlich eine Lüge durch Weglassen, eine Manipulation der Daten, und genau damit werden die Mainstream-Medien jetzt konfrontiert“, fügte er hinzu.

Es sei eine Form der Propaganda, nur über die Informationen zu berichten, die die Aktionäre oder die Pharmafirmen weitergeben wollen, so Brand:

Und jetzt gibt es eine Abrechnung. Die Informationen kommen ans Licht.

Und wir werden aufgefordert, die Sache einfach zu vergessen und weiterzumachen. Jetzt wird es in einem anderen Licht dargestellt und wir sollen es einfach hinter uns lassen.

Aber ich würde sagen, dass wir aus der Art und Weise, wie sich die Pandemie entwickelt hat, und aus dem Verhalten der Medien, des Establishments und von uns allen eine Menge lernen können.

Die Tatsache, dass über 85 % der Bevölkerung trotz des massiven, von der Regierung geförderten Medienansturms nicht geimpft wurden, sei ein Beweis dafür, dass die Menschen das Narrativ nicht mehr glauben, sagte er.

Wie können sie dann „das Narrativ weiterhin so effektiv kontrollieren?“ fragte Brand.

Jüngsten E-Mails zufolge, die Reason erhalten hat, standen CDC-Beamte während der COVID-19-Pandemie in engem Kontakt mit Facebook-Führungskräften, und diese spielten eine direkte Rolle bei der Kontrolle von Äußerungen in sozialen Medien.

Brand sagte:

Der Daumen wurde auf die Waage gelegt, dass die eine Seite der Informationen hochgehalten wurde. Die andere Seite wurde ausgegraben und entfernt. Das ist keine Demokratie, das ist keine Redefreiheit.