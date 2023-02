Seymour Hersh der bekannte Enthüllungsjournalist: So wurden die Nord Stream-Pipelines gesprengt

Laut dem bekannten US-amerikanischen Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh haben die Vereinigten Staaten die Nord-Stream-Pipelines gesprengt. Es handelte sich um eine geheime Operation der CIA, schreibt Hersh in einem ausführlichen Artikel auf Substack. Hier von Google ins Deutsche übersetzt.

Der 85-jährige Hersh kam nach seiner Untersuchung zu dem Schluss, dass die gewaltigen Explosionen an den Pipelines das Ergebnis einer geheimen Operation des Weißen Hauses waren, berichtet die britische Zeitung The Times.

Die Operation wurde von der CIA in Zusammenarbeit mit Norwegen durchgeführt, so Hersh. Der investigative Journalist, der bereits mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde, schreibt, dass US-Tiefseetaucher Minen entlang der Pipelines platzierten, während die NATO in der Region eine Militärübung durchführte. Die Minen wurden später aus der Ferne gesprengt.

In seinem Artikel schreibt Hersh, US-Präsident Joe Biden habe nach monatelanger Planung den Sprung gewagt. Die Mission musste so durchgeführt werden, dass die Explosionen nicht mit den USA in Verbindung gebracht werden konnten.

Im September letzten Jahres wurden nach Explosionen in der Nähe der Insel Bornholm in der Ostsee vier Lecks in den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt. Schnell wurde angenommen, dass es sich um Sabotage handelte. Russland bestritt jede Beteiligung.

Bereits im Februar letzten Jahres kündigte Biden an, Nord Stream 2 ein Ende zu setzen.