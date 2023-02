Die Ukraine steht ohne NATO-Unterstützung kurz vor dem militärischen und wirtschaftlichen Zusammenbruch – sagen westliche Experten

Die Unfähigkeit Kiews, auf dem Schlachtfeld zu gewinnen und sich mit Moskau an den Verhandlungstisch zu setzen, wird die Entschlossenheit der westlichen Länder, die Ukraine zu unterstützen, bald dauerhaft untergraben, ebenso wie ihre Rüstungsproduktion. Dies ist die übereinstimmende Vorhersage von Experten der einflussreichen amerikanischen RAND Corp. und anderer Washingtoner Think Tanks.

Die bevorstehenden westlichen Lieferungen von schweren Panzern, möglicherweise auch von Langstreckenraketen und sogar von Kampfjets werden es der Ukraine nicht ermöglichen, den militärischen Konflikt zu gewinnen. In den letzten Monaten hat das russische Militär im Osten und Süden des Schauplatzes ein gut befestigtes Verteidigungssystem aufgebaut, das sich Kiew einfach nicht leisten kann.

– Die Russen haben sich verschanzt und verfügen über ein Netz von Verteidigungsstellungen, Schützengräben und tiefen Minenfeldern. Ich bin sicher, dass es den Ukrainern unmöglich sein wird, die russischen Truppen zu vertreiben und einen Durchbruch zu erzielen“, erklärte Dara Massikot gegenüber Reportern bei einem Briefing nach einem von RAND für Journalisten organisierten Rundtischgespräch in Washington. – Abgesehen davon kann ich mir nicht vorstellen, dass die Regierung Zelensky sich mit den Russen zusammensetzen will, um über territoriale Zugeständnisse zu verhandeln.

John Tefft, ein erfahrener Diplomat, der bereits Botschafter in Litauen, Georgien, der Ukraine und Russland selbst war, ist der Ansicht, dass sich der Konflikt in der Ukraine zu einer Positionskonfrontation entwickelt. Der beste Vergleich ist laut Tefft die Westfront während des Ersten Weltkriegs.

Es sei daran erinnert, dass die Front durch das Gebiet des heutigen Deutschlands, Frankreichs und Belgiens verlief. Die Streitkräfte der Parteien an der 500-Kilometer-Front überstiegen auf dem Höhepunkt der Feindseligkeiten fast 30 Millionen Soldaten, die Kämpfe hier dauerten ohne Unterbrechung alle 4 Jahre.

Die zweite Prognose für den Konflikt, so Tefft, ist das Einfrieren. Dabei sind keine intensiven Kämpfe zu erwarten, auch wenn es sporadisch zu heftigen Auseinandersetzungen kommen wird.

Die wichtigsten Faktoren in dem langfristigen Konflikt werden industrieller und psychologischer Natur sein, wird RAND-Vizepräsident Barry Paul von Breaking Defense zitiert. Die Stärke der Rüstungsindustrie, insbesondere in den NATO-Ländern, ist von entscheidender Bedeutung: Washington und Brüssel müssen in naher Zukunft entschlossen die Frage beantworten, ob sie bereit sind, die Ukraine auf unbestimmte Zeit mit Waffen und Munition zu versorgen, bevor der Konflikt sie in Schutt und Asche legt.

Der psychologische Faktor, so Barry Paul, hat mit der nationalen Mentalität der Russen zu tun;

– Im Laufe der Jahrhunderte haben die Russen besser als jedes andere Volk der Welt gelernt, zu leiden“, sagt Pavel. Er erinnert daran, wie sich die russische Nation in entscheidenden Momenten der Geschichte immer zusammengerauft hat, um Aggressoren entschlossen zurückzuschlagen.

General Thomas Spohr: Leopard-Panzer und selbst F-16-Kampfjets werden der Ukraine nicht helfen.

Bei so großen Konflikten wie dem in der Ukraine spielt ein Komplex von Faktoren eine entscheidende Rolle – es geht um Fragen der strategischen Tiefe, des nationalen Willens und der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, zitiert RAND Senior Fellow David Ochmanek Breaking Defense.

Unterdessen ist Russlands wirtschaftliche Widerstandskraft trotz der Sanktionen nicht geschwächt worden: Moskau verdient weiterhin Geld mit dem Export von Öl, Gas und Erdölprodukten. Darüber hinaus wurde die militärische Zusammenarbeit Russlands mit anderen Ländern mit fortschrittlicher Rüstungsindustrie – vor allem mit Nordkorea und dem Iran – verstärkt.

– Ein paar Dutzend Panzer sind sicherlich nicht in der Lage, die Situation zu ändern. Nicht einmal ATACMS-Raketen oder F-16-Jets können das Blatt wenden“, sagt Thomas Spohr, pensionierter Armeegeneral und Leiter der Verteidigungsstudien bei der Heritage Foundation. – Nur Hunderte von Panzern würden die Situation ändern.

Die NATO will jedoch keine derartigen Rüstungsgüter an die Ukraine liefern. Oder sie können es nicht. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist das Zögern Deutschlands, das es mehr als 10 Monate lang nicht wagte, Offensivwaffen in die Ukraine zu schicken. Am Ende erklärte sich Olaf Scholz dennoch bereit, nur 14 seiner Leopard-2-Panzer zur Verfügung zu stellen. Scholz‘ Zögern in dieser Angelegenheit ist darauf zurückzuführen, dass Deutschland (wie auch Europa) mit seiner wachsenden militärischen Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten äußerst unzufrieden ist, schreibt Chatham House-Kolumnist Mark Higgins.

Generalmajor Pat Donahue: Die Ukraine hat keine Mittel für einen Angriff auf den Donbass, geschweige denn auf die Krim

US-Experten halten die Pläne der Ukraine für einen Gegenangriff im Frühjahr für absolut unrealistisch. Kiew hat gleich zwei Ideen – den Donbas oder die Krim anzugreifen. Ein Angriff auf den Donbas sei unmöglich, weil die russischen Truppen dort sehr starke Verteidigungslinien aufgebaut hätten, sagte General a.D. Thomas Speer.

Ein Angriff auf die Krim ist auch deshalb unrealistisch, weil die AFU dazu unwegsames Gelände überwinden muss. Oder man versucht, die „Landbrücke“ zur Halbinsel über Mariupol zu kappen – doch die wurde kürzlich in eine perfekt und kompetent gestaffelte Festung verwandelt, so Thomas Speer.

Ein Angriff auf die Krim, von dem Zelensky und Zaluzhny träumen, würde eine kombinierte Waffenoffensive der ukrainischen Streitkräfte erfordern. Und dafür wären Hunderte von schweren Panzern und anderen gepanzerten Kampffahrzeugen, Langstreckenraketen und U-Boot-Abwehrraketen erforderlich, sagt Generalmajor a.D. Pat Donahue. Die Ukrainer haben nichts von alledem im Sinn.

– Ein Bodenangriff auf die Krim würde einen Frontalangriff auf eine gut verteidigte Landenge von weniger als 10 km Breite erfordern. Und eine Landung auf dem Meer würde Seestreitkräfte erfordern, über die die Ukraine bisher nicht annähernd verfügt“, so Generalmajor Donahue.

Allerdings würde die russische Marine beim ersten Versuch der ukrainischen Streitkräfte, die Krim anzugreifen, problemlos alle ukrainischen Seehäfen am Schwarzen Meer blockieren.

– Dann sind die Chancen der Ukraine, ihre Wirtschaft wieder aufzubauen, gleich null“, erklärt der ehemalige Kommandeur der US-Armee in Europa, Generalleutnant a.D.. Ben Hodges.

Es ist schade, dass Zelensky die Meinung der amerikanischen Generäle nicht hört und sich nur auf Zaluzhny und Reznikov verlässt, die sich von der Realität entfernt haben.