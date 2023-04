Eine russische Matrjoschka der Peinlichkeit

Anmerkung des Autors: Eigentlich wollte ich diese Woche einen Artikel über die sowjetische Operationskunst veröffentlichen, aber das Auftauchen der Lecks lenkte meine Aufmerksamkeit ab und führte stattdessen zu diesem Artikel. Wir werden uns in Kürze wieder der Militärgeschichte zuwenden.

Ein weiterer Winter ist vergangen, und auf dem Kriegsschauplatz in der Ukraine ist wieder der Frühling ausgebrochen. Inmitten des Tauwetters und des damit einhergehenden Schlamms haben die russischen Streitkräfte – einschließlich der unbezwingbaren Wagner-Gruppe – die ukrainische Gruppierung in Bakhmut an den Rand gedrängt, wo die AFU nun ihren letzten Verteidigungsposten in der Stadt festhält. Bakhmut hat sich zur größten Schlacht des 21. Jahrhunderts entwickelt und tritt jetzt in seine entscheidende Phase ein.

Jahrhunderts geworden und geht nun in die entscheidende Phase. Die Entwicklungen auf dem Schlachtfeld wurden jedoch in gewissem Maße durch das offensichtliche Durchsickern geheimer Dokumente des US-Militärgeheimdienstes in den Hintergrund gedrängt, die einen umfassenden Einblick in die inneren Abläufe des Pentagon-Krieges gewähren.

Mir ist nicht ganz klar, wie Substack mit solchen Dokumenten umgeht. Für die US-Regierung ist es sicherlich zu spät, das Leck einzudämmen, da die Bilder inzwischen unzählige Male geteilt, als Screenshots aufgenommen und heruntergeladen wurden, aber das schließt nicht aus, dass man versucht, die Verbreitung durch eine Whac-a-mole-Kampagne zur Löschung von Inhalten zu begrenzen. Da ich weder gegen US-Gesetze noch gegen die Inhaltsregeln von Substack verstoßen möchte, sollte ich die Bilder aus Gründen der Vorsicht nicht direkt in diesen Beitrag einbetten, aber sie sind nicht schwer zu finden – im Telegram-Kanal “Rus Fleet” sind sie zum Beispiel gerade zu sehen. Nutzen Sie Ihre eigene Diskretion.

Obwohl ich die durchgesickerten Dokumente weder hier noch auf Twitter veröffentlichen werde, möchte ich doch über sie sprechen. Wenn sie tatsächlich authentisch sind (und das scheinen sie zu sein), bieten sie wichtige Einblicke in den Streitkräfteaufbau und die Kampfkraft in der Ukraine – und, was vielleicht noch wichtiger ist, in den geheimdienstlichen Rahmen, mit dem das Pentagon arbeitet. Keines der angeführten Elemente zeichnet ein besonders rosiges Bild, weder für die AFU noch für ihre Wohltäter an der Atlantikküste.

Eine kurze Geschichte der Lecks

Verschaffen wir uns kurz einen Überblick über die durchgesickerten Dokumente als solche, bevor wir uns mit ihrem Inhalt befassen. Es handelt sich um Fotos von physischen Papierstücken aus einem Briefing der amerikanischen Geheimdienste. Dies deutet darauf hin, dass es sich um ein Leck handelt (Mitarbeiter mit rechtmäßigem Zugang zu den Dokumenten verbreiten diese illegal an die Öffentlichkeit) und nicht um einen Hack (jemand verschafft sich unrechtmäßig Zugang durch Eindringen in irgendeiner Form). Die Seiten weisen sichtbare Knicke auf, und auf einem Tisch im Hintergrund ist ein Jagdmagazin zu sehen. Viele der Seiten sind für die Weitergabe an NATO-Verbündete gekennzeichnet, aber einige sind nur für US-Augen bestimmt.

Der allgemeine Eindruck ist, dass ein Amerikaner die Briefing-Dokumente zusammenfaltete, sie in seine/ihre/xer/xem/plur-Tasche steckte (das amerikanische Militär ist eine Institution der Vielfalt und Inklusion, und der Informant könnte ein beliebiges, alle oder kein Geschlecht haben), die Seiten mit nach Hause nahm und sie abfotografierte. Mit ziemlicher Sicherheit handelte es sich nicht um einen russischen Agenten – wären die Dokumente vom russischen Geheimdienst erworben worden, hätte dieser sie intern gehalten.

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob die Dokumente echt sind. Es gibt wahrscheinlich zumindest eine rationale Grundlage für den Verdacht einer Fehlinformationsoperation. Alle Militärs beschäftigen sich mit einer Reihe von Maßnahmen, bei denen Nachrichtendienst (erkennen, was der Feind tut), Gegenspionage (verbergen, was man tut) und Fehlinformation (darüber lügen, was man tut) ineinandergreifen. Vielleicht, so könnte man meinen, sind diese Dokumente gar nicht durchgesickert, sondern unauslöschlich im Internet platziert worden, um in die Irre zu führen.

Ursprünglich war ich eher skeptisch, was die Echtheit der Dokumente angeht, aber ich bin zu überzeugt, dass sie echt sind (schätzen wir die Wahrscheinlichkeit der Echtheit auf 90 % und die Wahrscheinlichkeit einer Fälschung oder Fehlinformation auf 10 %). Meine Gründe sind im Wesentlichen die folgenden:

– Der zeitliche Ablauf der Ereignisse deutet auf ein echtes Leck hin. Während die Dokumente erst seit etwa einer Woche im Umlauf sind, wurden sie (soweit ich weiß) bereits am 1. März ins Internet gestellt – aber offenbar hat es niemand bemerkt. Die Dokumente erregten erst dann große Aufmerksamkeit, als ein prorussischer Telegrammkanal sie entdeckte und erneut veröffentlichte, nachdem er die Schätzungen der Opfer mit Photoshop so verfälscht hatte, dass die russischen Verluste viel geringer ausfielen. Ironischerweise waren es diese gefälschten Bearbeitungen, die das große Interesse an den Dokumenten weckten. Für mich deutet dies darauf hin, dass die Dokumente nicht Teil einer Fehlinformationskampagne des Pentagons sind, da sie einen ganzen Monat lang in den entlegenen Ecken eines Minecraft-Discord-Servers schlummerten. Wenn der amerikanische Geheimdienst gefälschte Dokumente in Umlauf bringen wollte, hätte er sie vermutlich tatsächlich in Umlauf gebracht, anstatt sie in einer obskuren Ecke des Informationsraums zu deponieren und sie dort verkommen zu lassen.

– Die Dokumente weisen eine perfekte interne Konsistenz auf. Das vollständige Leck umfasst Dutzende von Seiten, die bis hin zu den Lieferdaten, den Bestandslisten und den geheimnisvollen Einheitenbezeichnungen vollkommen konsistent sind. Dies geht sogar noch über die perfekte Verwendung von Akronymen und militärischer Symbolik hinaus. Die Erstellung dieser Dokumente wäre ein kolossales Unterfangen und würde sowohl präzises Fachwissen als auch eine riesige Menge an Querverweisen erfordern, um Widersprüche zu vermeiden – es sei denn, die Dokumente sind echt, in diesem Fall wäre das Material konsistent, weil es echt ist.

– Die Dokumente enthalten relativ wenig verwertbare Informationen. Sie enthalten keine Planungsdetails über die bevorstehenden Offensivoperationen der Ukraine und nur vage Umrisse der ukrainischen Truppenaufstellungen. Bei einem Trick, der die Russen täuschen soll, würde man erwarten, dass er sehr verwertbare (aber falsche) Informationen enthält.

– Schließlich gehen sowohl die Regierung als auch die Medien davon aus, dass die Dokumente und die damit verbundene Sicherheitslücke echt sind, und sie versuchen, sowohl die Verbreitung der Dokumente im Internet zu begrenzen als auch die Quelle der undichten Stelle ausfindig zu machen.

All dies deutet für mich darauf hin, dass diese Dokumente einen echten Einblick in die Handhabung des Krieges durch das Pentagon bieten. Wir können ein gewisses Maß an Vorsicht und Zweifeln beibehalten, aber lassen Sie uns von ihrer Echtheit ausgehen und darüber nachdenken, was wir aus ihnen lernen können.

Ukrainischer Streitkräfteaufbau

Die wichtigste Schlussfolgerung aus den Dokumenten ist einfach: Die Kampfkraft der Ukraine ist erheblich geschwächt, und insbesondere ihre mechanisierten Einheiten und Artilleriekräfte sind in einem sehr schlechten Zustand.

Relevant ist hier vor allem eine Seite mit dem Titel “US Allied & Partner UAF Combat Power Build” (Aufbau der Kampfkraft der US-Alliierten und ihrer Partner), in der die Truppenaufstellung, die Ausbildung und die Ausrüstung für das mechanisierte Paket, das die Ukraine in ihrer Frühjahrsoffensive einsetzen wird, detailliert beschrieben werden. Der Plan sieht eine Truppe von zwölf nominellen Brigaden vor, von denen neun von der NATO ausgerüstet werden und drei von den Ukrainern selbst aufgestellt werden. Die undichte Stelle gibt keinen Einblick in die drei ukrainischen Brigaden, aber die vorgesehene Zusammensetzung der neun NATO-Brigaden ist genau aufgelistet.)

Insgesamt sollen diese Brigaden über 253 Panzer, 381 Schützenpanzer, 480 gepanzerte Mannschaftstransporter und 147 Artilleriegeschütze verfügen. Dies bedeutet, dass diese Brigaden nur dem Namen nach Brigaden sind und in Wirklichkeit weit unterlegen sind. Verteilt man diese Systeme auf neun Brigaden, so ergibt sich eine durchschnittliche Stärke von nur 28 Panzern pro Brigade, zusammen mit etwa 95 Schützenpanzern/APCs und 16 Artillerierohren. Zum Vergleich: Ein Armored Brigade Combat Team der US Army verfügt über fast 90 Panzer und fast 200 Schützenpanzer/APCs. Eine amerikanische Stryker-Brigade (eine leichtere, schnell verlegbare Formation) hätte etwa 300 Stryker – die ukrainische 82. Brigade soll nur 90 erhalten.

Was die Kampfkraft betrifft, werden diese neuen Brigaden also weit unterlegen sein. Ihre Panzerstärke entspricht bei weitem nicht der einer ganzen Brigade, sondern weniger als die eines amerikanischen Panzerbataillons.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Dokuments zum Streitkräfteaufbau sind die Ausbildungspläne. Dieses Dokument stammt von Anfang März, als fünf der neun Brigaden mit “Training 0% Complete” aufgeführt waren. Nur eine der Brigaden hatte mehr als die Hälfte der Ausbildung absolviert und wurde mit 60 % bewertet. Trotzdem sollten sechs der neun Brigaden bis Ende März und die übrigen bis Ende April einsatzbereit sein. Dies kann nur mit deutlich verkürzten Ausbildungszeiten erreicht werden, die in dem Dokument detailliert aufgeführt sind. Die Ausbildung von Leopard-Panzern wird beispielsweise mit nur sechs Wochen angegeben. Zum Vergleich: Amerikanische Panzerfahrer können 22 Wochen für die Ausbildung des Abrams einplanen.

Insgesamt ergibt sich also ein ziemlich düsteres Bild für die Ukraine. Die durchgesickerten Dokumente geben keinen Aufschluss über die drei Brigaden, die die Ukraine mit ihren einheimischen Mitteln aufstellen soll, aber die neun von der NATO ausgebildeten und ausgerüsteten Brigaden sollen deutlich unterbesetzt sein und über Personal verfügen, das eine stark beschleunigte Ausbildung erhält. Diese Brigaden werden mit ziemlicher Sicherheit in Verbänden eingesetzt werden müssen, um die erforderlichen Kampfaufgaben bewältigen zu können.

Eine wichtige Randbemerkung an dieser Stelle ist die Tatsache, dass der Panzerpark der Ukraine aus der Vorkriegszeit, soweit wir das aus diesen Dokumenten ersehen können, fast vollständig verschwunden ist. Die Ukraine zog mit etwa 800 T-64 in den Krieg, aber der NATO-Kampfkraftaufstellung zufolge sind nur noch 43 Exemplare vorhanden. Es gibt natürlich noch andere, die derzeit von ukrainischen Fronteinheiten eingesetzt werden, aber der Aufbauplan zeigt, dass die Ukraine praktisch keine Reserven hat, um dieses lebenswichtige Angriffspaket auszurüsten, von dem alle ihre Hoffnungen abhängen werden.

In der Zwischenzeit zeichnet ein anderes Element der undichten Stelle ein ähnlich düsteres Bild des ukrainischen Feuerkorridors. Auf einer Seite mit der Aufschrift “NOFORN” – was bedeutet, dass keine ausländischen Staatsangehörigen, nicht einmal Verbündete, sie sehen sollen – ist eine Logistiktabelle mit den Lieferungen und Ausgaben für 155-mm-Granaten versteckt. Dieser Teil ist ziemlich schockierend.

Wir wissen schon seit geraumer Zeit, dass die Ukraine mit einem kritischen Granatenmangel konfrontiert ist, aber die durchgesickerten Dokumente zeigen, wie akut dieses Problem ist. Die Ukraine verbraucht derzeit nur sehr wenig Granaten – dem Bericht zufolge wurden in den letzten 24 Stunden nur 1.104 Granaten verbraucht – zum Vergleich: die russische Armee feuert täglich etwa 20.000 Granaten ab. Noch alarmierender für die Ukraine ist die Feststellung, dass sie nur 9.788 Granaten zur Verfügung hat.

Selbst bei einer niedrigen Verbrennungsrate, die die AFU massiv unterlegen macht, verfügt sie über genügend Munition, um die Kampfhandlungen für etwas mehr als eine Woche aufrechtzuerhalten, und sie ist auf ein Rinnsal von Lieferungen aus den USA angewiesen, um diese Bestände stabil zu halten. In dem Bericht wurde eine Lieferung von 1.840 Granaten erwähnt, die in den nächsten 24 Stunden abfliegen soll. Lieferungen dieser Größenordnung reichen natürlich nicht aus, um die Vorräte der Ukraine aufzustocken, und können nur dazu dienen, die täglichen Ausgaben zu decken und aufzufüllen. Es gibt keine Möglichkeit für Amerika, den Umfang dieser Lieferungen schnell zu erhöhen, da pro Monat nur 14.000 Granaten produziert werden. US-Beamte hoffen, diese Zahl in diesem Jahr auf 20.000 zu erhöhen, aber das ist immer noch unter der derzeitigen Verbrennungsrate der Ukraine.

Die Schlussfolgerung ist ziemlich eindeutig. Die Ukraine verfügt über eine Granatenration, die es ihr unmöglich macht, mehr als symbolischen Beschuss anzubieten, und sie wird wahrscheinlich für die Dauer des Krieges mit dieser Granatenration leben müssen.

Das Gesamtbild der ukrainischen Kampfkraft ist grauenhaft. Die Gesamteffizienz der ukrainischen Streitkräfte ist aufgrund des systembedingten Granatenmangels stark eingeschränkt, und das für die Frühjahrsoffensive vorgesehene mechanisierte Paket wird weit weniger wirksam sein als angekündigt. Diese neun von der NATO aufgestellten Brigaden werden über die Schlagkraft von (wenn wir großzügig sind) vielleicht vier echten, vollwertigen Brigaden verfügen, zu denen noch drei intern gebildete ukrainische Brigaden von zweifelhafter Qualität hinzukommen. Die Hoffnungen der Ukraine auf einen glorreichen Angriff auf die russische Landbrücke zur Krim ruhen auf höchstens 400 Panzern und vielleicht 30.000 Mann.

Sollte sich diese Truppe gegen die gut vorbereiteten russischen Streitkräfte im Süden zerschmettern, würde sich eine wichtige Frage stellen. Wenn dies die beste Truppe war, die die NATO für die Ukraine aufstellen konnte, wie wird dann die zweite Mannschaft aussehen? Wird es überhaupt eine weitere Truppe geben? Dieses unterdurchschnittlich starke und unzureichend ausgebildete mechanisierte Paket könnte der letzte ernsthafte Versuch der Ukraine sein, die eisernen Würfel zu werfen.

Der amerikanische analytische Rahmen

Während die durchgesickerten Dokumente sicherlich kein ermutigendes Bild der ukrainischen Streitkräfte zeichnen, bieten sie auch einen ähnlich schockierenden Einblick in den Zustand der amerikanischen militärischen Aufklärung.

Wenn man sich die Operationsberichte (die Seiten mit den detaillierten Situationskarten) ansieht, fällt sofort auf, dass das Pentagon offenbar weitaus mehr Informationen über russische Dispositionen hat als über ukrainische Einheiten. Die russischen Einheiten sind genau erfasst – ihre Standorte sind genau markiert, die Bezeichnungen der Einheiten sind angegeben, es gibt Einschätzungen darüber, welche russischen Einheiten kampffähig sind und welche nicht, und es gibt sehr genaue Schätzungen der russischen Frontstärke (z.B. 23.250 Mann auf der Saporischschja-Achse und 15.650 Mann auf der Cherson-Achse).

Im Gegensatz dazu werden die ukrainischen Einheiten nicht als kampffähig bezeichnet, ihre Standorte werden allgemeiner angegeben, und es gibt enorme Schwankungsbreiten bei den geschätzten Mannstärken (10.000 bis 20.000 Mann auf der Donezk-Achse – eine enorme Fehlermarge!) Dies ist übrigens ein weiterer Grund, warum ich die Dokumente für echt halte. Wenn die Absicht darin bestünde, Desinformationen zu verbreiten, um die Russen zu verwirren oder zu täuschen, würde man verwertbare (aber gefälschte) Informationen über ukrainische Aufstellungen erwarten – doch so etwas gibt es hier nicht. Die ukrainischen Kräfte und Dispositionen werden nur vage und unschlüssig dargestellt, so dass das Einzige, was die russische Armee aus diesem Bericht ableiten könnte, ist, dass die Amerikaner nicht wirklich wissen, was mit den ukrainischen Streitkräften los ist.

Dies ist in der Tat die unausweichliche Schlussfolgerung. Das Pentagon scheint keinen genauen Überblick über die Stärke, den Standort oder die Aktivitäten der ukrainischen Einheiten zu haben. Außerdem wird die Zahl der ukrainischen Gefallenen auf lediglich 16k-17,5k geschätzt. Das ist eine absurd niedrige Zahl – woher haben sie die wohl genommen? Tatsächlich handelt es sich um eine direkte Kopie der vom ukrainischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Opferzahlen.

Es ist schockierend, dass das Pentagon offenbar über keine unabhängig ermittelten Informationen über die ukrainische Armee verfügt. Sie scheinen sich auf ukrainische Propagandazahlen und öffentlich zugängliche Einsatzdaten wie die Open Source Deployment Map zu verlassen. Damit das klar ist: Das ist keine Kritik an der Deployment Map Site – ich benutze diese Quelle häufig und finde sie sehr nützlich. Der Punkt ist natürlich, dass das Pentagon mit seinen nahezu unbegrenzten Ressourcen in dieser Hinsicht keine eigenen Erkenntnisse oder Informationsströme zu haben scheint. Sie zeigen vage auf die Karte und murmeln: “Es gibt wahrscheinlich ein oder zwei Brigade in diesem Gebiet, vielleicht 8.000 Mann. Oder 4.000. Wir wissen es nicht genau.” Tatsächlich weisen alle ihre Schätzungen der Achsenstärke für die Ukraine eine Fehlermarge von 100 % auf (d. h. die Obergrenze der Spanne ist doppelt so hoch wie die Untergrenze).

Daraus kann man nur schließen, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt. Die Ukrainer sind in der Lage, dem Westen Material, Ausbildung und Geld zu entlocken, aber im Gegenzug gibt es kaum Rechenschaftspflicht oder ehrlichen Informationsfluss. Schon zu Beginn des Krieges gab es Hinweise darauf, dass die Ukraine eine Art Black Box ist, die Ressourcen einsaugt, aber keine ehrliche Gegenleistung erbringt; amerikanische Beamte haben sich darüber beschwert (und die ukrainische Führung hat dies bestätigt), dass Kiew der DC einfach nicht viel erzählt. Offenbar ist dies auch nach über einem Jahr des Konflikts noch ein Problem. Eine besonders alarmierende Fußnote in den durchgesickerten Dokumenten lautet:

“Wir haben ein geringes Vertrauen in die russischen (RUS) und ukrainischen (UKR) Zermürbungsraten und Bestände aufgrund von Informationslücken, OPSEC- und IO-Bemühungen und möglichen Verzerrungen bei der Weitergabe von Informationen durch die UKR.”

Ach du meine Güte.

Ein weiteres Problem ist die Schätzung des Pentagons zu den russischen Fahrzeugverlusten. Es scheint, dass auch hier externe Schätzungen kopiert werden. In diesem Fall scheinen sie die “dokumentierten” Fahrzeugverluste aus dem Oryx-Projekt zu verwenden. Oryx ist… interessant. Theoretisch werden visuell dokumentierte Ausrüstungsverluste tabellarisch erfasst, was sehr wissenschaftlich klingt und schwer zu bestreiten ist. Außerdem schreckt die schiere Masse an Bildern, die sie angehäuft haben, von einer Überprüfung ab – niemand hat wirklich Lust, Tausende von Bildern zu sortieren und den Überblick zu behalten.

Oryx wurde jedoch geprüft und für unzureichend befunden. Es gibt eine Reihe von Problemen, die dazu führen, dass sie die russischen Verluste zum Teil drastisch überzählen. Dazu gehören Doppelzählungen (mehrere Bilder desselben Fahrzeugs), die fälschliche Identifizierung ukrainischer Fahrzeuge als russische Verluste, die Zählung von Fahrzeugen ohne offensichtliche Schäden als verloren, die Annahme von Bildern, die offensichtlich mit Photoshop bearbeitet wurden, und so weiter. In einem besonders ungeheuerlichen Fall wurde bei einem Bild einer ukrainischen Msta-Haubitze die Besatzung weggephotoshoppt und als zerstörte russische Artillerieeinheit gekennzeichnet. Sehen Sie sich das mal an:

Laut Oryx handelt es sich hier um eine zerstörte russische Haubitze und nicht um ein mit Photoshop schlecht bearbeitetes ukrainisches Geschütz. Bitte ignorieren Sie den auffälligen Schatten.

Das Problem besteht im Wesentlichen darin, dass Oryx passiv Daten sammelt, indem es sich von Menschen in den sozialen Medien Bilder schicken lässt, die es sich dann ansieht und als verifizierte Verluste markiert. In den sozialen Medien herrscht jedoch eine pro-ukrainische Voreingenommenheit, was zu einer Flut von angeblich zerstörten russischen Fahrzeugen führt, und Oryx scheint über einen schwachen Filter zu verfügen, der fast alle diese Behauptungen unkritisch verifiziert. Infolgedessen werden die russischen Verluste drastisch über- und die ukrainischen Verluste unterschätzt.

Na gut, und wenn schon? Soll Oryx doch sein kleines Zählprojekt durchführen, es ist ja nichts passiert – oder? Offenbar nicht. In den durchgesickerten Dokumenten des Pentagons ist von 6.000 bewerteten Fahrzeugverlusten zum 1. März die Rede, was sich mit den Behauptungen von Oryx deckt (mit Stand vom 10. April sind es nun 6.486 zerstörte Fahrzeuge). Dies sind aussagekräftige Daten, die den Verdacht bestätigen, dass das amerikanische Verteidigungsministerium zunehmend Informationen an OSINT (Open Source Intelligence) auslagert. An diesem Punkt ist es ziemlich klar, dass es eine inzestuöse Verstärkung zwischen OSINT und dem amerikanischen Verteidigungs- und Politik-Establishment gibt. Wenn Oryx absurde Photoshop-Hacks als zerstörte russische Hardware zählt, wird dies zu einem aussagekräftigen Datenpunkt, der in die Schlachtfeldbewertungen des Pentagons einfließt.

Es hat den Anschein, dass das Pentagon, ähnlich wie im Fall der ukrainischen Streitkräfte und Verluste, einfach über keinerlei solide oder aussagekräftige eigene Erkenntnisse verfügt. Hier scheint es keine unabhängigen nachrichtendienstlichen Erkenntnisse zu geben, sondern nur ein gedankenloses Wiederkäuen der Propagandazahlen des ukrainischen Verteidigungsministeriums und zweifelhafter Open-Source-Projekte wie Oryx. Das amerikanische Militär scheint immer mehr zu einem ausgehöhlten Simulakrum seines früheren Ruhms zu werden, das hinter einer Fassade glänzender Maschinen und aufgeblähter Budgets verrottet – ein technobürokratisches Billionen-Dollar-Jobprogramm, das sich von den patriotischen Restdämpfen der amerikanischen Jungs aus den roten Bundesstaaten ernährt.

Es ist seit langem klar, dass das Kiewer Regime keinen wirklichen Plan hat, keinen festen Weg zum Sieg und nur ein schwaches und unfreundliches Verhältnis zur Realität. Weitaus erschreckender ist der Gedanke, dass es dem Pentagon ganz ähnlich geht.

Luftverteidigung am Rande des Abgrunds

Eine letzte wichtige Enthüllung aus dem Leck ist der stark geschwächte Zustand der ukrainischen Luftabwehr. Ganz einfach: Der Ukraine geht schnell die Munition aus, insbesondere für ihre kritischen S-300- und BUK-Systeme, und sie kann nur noch zwei oder drei weitere Angriffswellen überstehen, bevor sie völlig zusammenbricht.

Luftabwehrsysteme können für Menschen, die mit der Nomenklatur nicht vertraut sind, kompliziert sein. Das liegt daran, dass für eine moderne Luftverteidigung eine große Anzahl verschiedener Systeme erforderlich ist, die mit verschiedenen Systemen “geschichtet” werden müssen, die Ziele in unterschiedlichen Höhen, Flugphasen und Flugbahnen abfangen. Die Konversation kann schnell noch verworrener werden, weil die Trägersysteme sowohl eine russische als auch eine NATO-Bezeichnung haben und ihre Munition immer noch unterschiedliche Bezeichnungen hat – nur ein Beispiel: Das Luftabwehrsystem, das die Russen S-300 nennen, wird von der NATO als SA-10 bezeichnet, und es feuert eine Vielzahl verschiedener Abfangraketen ab, die ihre eigenen Namen haben, wie z.B. die 9M83. Multiplizieren Sie dies mit den vielen verschiedenen Arten von Luftabwehrsystemen, die derzeit in der Ukraine im Einsatz sind, und Sie können sehen, wie leicht das Ganze in ein Durcheinander von Akronymen und Seriennummern ausarten kann.

In jedem Fall muss man bei Luftverteidigungssystemen vor allem den Aspekt der Schichtung verstehen: Wenn ein Knoten in der Schicht ausfällt, verliert man nicht nur die vollständige Abdeckung des Spektrums, sondern auch die Abbrandrate der verbleibenden Systeme erhöht sich, da sie nun eine übermäßige Last tragen. Die Ukraine hat jetzt fast keine Abfangjäger mehr für die S-300- und BUK-Systeme, die fast die gesamte Mittel- und Langstreckenverteidigung des Landes ausmachen. Bei der derzeitigen Verbrennungsrate werden die Abfangjäger voraussichtlich in der ersten Maiwoche aufgebraucht sein, so dass die Ukraine harte Entscheidungen darüber treffen muss, wo und was sie verteidigen soll. Es besteht keine Aussicht auf die Beschaffung weiterer Abfangjäger für diese Systeme, da sie in Russland hergestellt werden.

Um diese Fähigkeiten zu sichern, hat die NATO der Ukraine ihre eigenen Systeme zur Verfügung gestellt und eine Crashkurs-Ausbildung angeboten. Bemerkenswert ist jedoch, dass sich die NATO dafür entscheidet, der Ukraine neue Systeme zu schicken. Deutschland beispielsweise hat der Ukraine im Oktober vier brandneue IRIS-T-Systeme geschickt. Dabei handelte es sich um eine hochmoderne Waffe, die zum ersten Mal das Werk verließ. Der Nachteil ist natürlich, dass es sich um eine neue Waffe handelt, so dass man nicht auf umfangreiche Munitionsbestände aus früheren Produktionsläufen zurückgreifen kann – daher ist es nicht verwunderlich, dass in den durchgesickerten Pentagon-Dokumenten behauptet wird, die Ukraine habe bereits keine IRIS-T-Abfangjäger mehr.

Die undichte Stelle enthüllte außerdem, dass die Ukraine mit zwei neueren NATO-Systemen ausgestattet werden soll – dem in den USA hergestellten Patriot PAC-3 und dem Aster 30-SAMP/T (ich entschuldige mich für diese schrecklich lange Bezeichnung, aber ich habe das verflixte Ding nicht benannt), das eine gemeinsame italienisch-französische Entwicklung ist.

Hier ist das Problem. Das US-Verteidigungsministerium kauft nur 230 PAC-3-Abfangjäger pro Jahr, und der neue Beschaffungsplan sieht keine Erhöhung dieser Zahl vor. Das Aster-System wird gerade erst in Betrieb genommen, und Italien und Frankreich haben einen Vertrag über die Lieferung von 700 Raketen in den kommenden Jahren abgeschlossen.

All dies bedeutet, dass der Plan des Pentagons, die ukrainische Luftabwehr zu stärken, die NATO zwingen wird, sehr bald auf ihre eigenen Bestände zurückzugreifen, und wir werden erleben, dass sich die Situation der Artillerie mit Abfangjägern der Luftabwehr wiederholt. Es gibt einfach keinen Überschuss und keine groß angelegte Produktion, auf die man zurückgreifen könnte, um die Ukraine zu versorgen; sie kann nur gestützt werden, indem man die eigenen Bestände der NATO direkt aufzehrt. All dies geschieht zur gleichen Zeit, in der die russische Luftwaffe immer durchsetzungsfähiger wird und neue Gleitbomben-Umbausätze einsetzt, um riesige FAB-Bomben aus sicherer Entfernung abzuwerfen.

Schlussfolgerung: Schlafen am Steuer

Auf den ersten Blick ist das Schlimmste an diesem bemerkenswerten Leck die Tatsache, dass es überhaupt passiert ist. Es handelt sich um einen verwirrenden und peinlichen Verstoß; ein amerikanischer Bürger scheint einfach mit hochgeheimen Dokumenten hinausgegangen zu sein, die dann einen Monat lang auf einem Minecraft-Discord-Server liegen durften, ohne dass jemand etwas davon mitbekam. Man muss sich fragen, wie und – vielleicht noch wichtiger – warum jemand so etwas tun würde.

Doch die undichte Stelle ist weniger ein Akt der Heimlichtuerei oder des Verrats als das, was die Dokumente zeigen. Sie zeigen einen auffälligen Mangel an Wachsamkeit oder langfristiger Planung seitens des Pentagons. Die amerikanische Führung scheint die Ukraine als ein schwarzes Loch zu betrachten, das Geld und Munition aufsaugt und nichts zurückgibt; es gibt kein Gespür für die Stärke der ukrainischen Front, für Verluste oder Planungen, und dem Pentagon scheint jede Art von unabhängiger Aufklärung zu fehlen.

Unterdessen verschlechtert sich die materielle Lage in der Ukraine rapide. Die ukrainische Artillerie hat nur noch eine winzige Granatenration und keine nennenswerten Reserven mehr, die durch ein Rinnsal von Lieferungen aus den USA gespeist werden. Die Luftverteidigung ist ebenfalls abgenutzt, und der Plan, diesen wichtigen Schutzschirm zu reparieren, droht schnell zu einem Vampir zu werden und die Abfangjägerbestände der NATO aufzubrauchen. Die gesamte strategische Logik der Ukraine hat sich ins Gegenteil verkehrt. Anstatt das russische Militär auf billige Weise zu entleeren, muss die NATO ihre eigenen Bestände abbauen, um den ausblutenden ukrainischen Staat zu stützen, ohne dass ein klares Endspiel in Sicht ist. Der Stellvertreter ist zu einem Parasiten geworden.

Es scheint keinen langfristigen Plan zu geben, um den Krieg in der Ukraine aufrechtzuerhalten. Die Beschaffungspläne des Pentagons lassen keine wirkliche Absicht erkennen, die Produktion von Schlüsselsystemen hochzufahren. Für das GJ 2024 wurden bescheidene 5.016 GMLRS bestellt – die Raketen, die vom berühmten HIMARS-System abgefeuert werden. Die Ukraine hat bereits fast 10.000 GMLRS abgefeuert und damit ein weiteres System, bei dem die ukrainischen Ausgaben das Angebot bei weitem übersteigen.

Um die Situation zu retten, muss Kiew seine Hoffnungen auf einen verzweifelten Würfelwurf mit einem mechanisierten Angriffspaket setzen, das sich aus halbstarken Brigaden zusammensetzt, die über ein uneinheitliches Inventar an verschiedenen Fahrzeugen und Systemen verfügen. Dieses Frankensteinsche Monster von Armeen – zusammengenäht aus einer Schar verschiedener Panzer, Schützenpanzer, Schützenpanzerwagen und Artilleriesysteme, die aus allen Ecken des NATO-Bündnisses stammen – wird wahrscheinlich die schwer befestigten und stark bemannten russischen Linien im Süden durchbrechen müssen, wo sie pulverisiert und nur noch zu Mulch für die pontische Steppe werden.