Riley Waggaman

Ihre Identität und Ihre Bürgerrechte, alles bequem in einer App gespeichert

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Freitag ein Gesetz über die Verwendung elektronischer Vorladungen zum Militär sowie die Schaffung eines einheitlichen Registers aller Wehrdienstleistenden unterzeichnet.

Nach der neuen Gesetzgebung wird jeder, der eine Vorladung über das staatliche Dienstleistungsportal Gosuslug erhält – unabhängig davon, ob sie tatsächlich gelesen wird – daran gehindert, das Land zu verlassen, bis er sich bei einem Einberufungsbüro meldet.

Mutmaßliche Wehrdienstverweigerer können am Autofahren, am Kauf oder Verkauf von Immobilien und an der Aufnahme von Krediten gehindert werden. Artikel dazu hier.

Das Gesetz wurde ohne nennenswerte Debatte durch die Bundesversammlung geschleust, bevor es auf Putins Schreibtisch landete. Die Staatsduma verabschiedete das Gesetz einstimmig in weniger als 30 Minuten, obwohl der Text den Abgeordneten erst kurz vor der Abstimmung zur Verfügung gestellt wurde.

Das „übereilte, schlecht durchdachte“ Gesetz werde zu mehr „Dummheit“ und „sozialen Spannungen“ führen, schrieb die Duma-Abgeordnete Nina Ostanina kürzlich in einem Meinungsartikel:

[Für das Verteidigungsministerium] ist [der Wehrpflichtige] nur ein Wehrpflichtiger, aber für eine Mutter ist er ein Sohn, für eine Frau ein Ehemann und für ein Kind ist er ein Vater. […] Mir ist nicht klar, was geplant ist und warum es jetzt eingeführt werden muss, denn die ständigen Misserfolge des staatlichen Dienstleistungsportals zeigen, dass dieses System unvollkommen ist.

Am 14. April veröffentlichte Russlands beliebtestes militärisches Nachrichtenportal, Topwar.ru, einen vernichtenden Kommentar über das neue Gesetz und warnte, dass es die Büchse der Pandora für Korruption, staatliche Inkompetenz und soziale Unruhen öffnen könnte:

[D]as Gesetz hat zwei Feinde: den ständig lügenden Staat und den Selbsterhaltungstrieb der Bürger.

Zufälligerweise wurden die Russen nur wenige Tage vor der Ratifizierung des Gesetzes über digitale Vorladungen darüber informiert, dass sie Gosuslugi nicht mehr von ihren Telefonen löschen können – angeblich, um sie vor „Hackern“ zu schützen.

Die Entscheidung wurde schließlich nach einem öffentlichen Aufschrei rückgängig gemacht. Die Beamten betonten, dass die kuriose Episode nichts mit der Möglichkeit einer weiteren Mobilisierungswelle zu tun hatte.

In der Zwischenzeit hat das Ministerium für digitale Entwicklung einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der es den Russen ermöglichen soll, Gosuslugi als Ersatz für ihre nationalen (Papier-)Pässe zu verwenden.

Gosuslugi ist zwar nicht obligatorisch, wird aber von der überwiegenden Mehrheit der Russen genutzt, um alltägliche Aufgaben zu erledigen, die andernfalls von einem schrecklichen bürokratischen Aufwand aufgehalten werden würden.

Sie können Gosuslugi sogar nutzen, um einen Termin für eine sichere und wirksame genetische Injektion zu vereinbaren!

Um es noch einmal zu wiederholen: Nichts von alledem wird irgendjemandem aufgezwungen – es ist einfach nur extrem bequem; das ist es, wonach sich die Menschen sehnen.

Und jetzt können Sie sich im Rahmen dieses äußerst bequemen Systems ganz einfach ausweisen und/oder nachsehen, ob Sie das Land verlassen oder Ihr Haus verkaufen dürfen.

Der digitale Kill Switch für Würde ist bereits da. Die Zukunft ist jetzt.