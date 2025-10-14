Russische Banken stellen „Bezahlen mit der Handfläche“ vor

Von Edward Slavsquat

Nicht zu verwechseln mit „Bezahlen Sie mit einem Lächeln“

Letzte Woche trafen sich russische Regierungsvertreter und Vertreter von Fintech-Unternehmen zum jährlichen Finopolis-Forum, um über die Zukunft des russischen Finanz- und Bankwesens zu diskutieren.

Die Konferenz fand im Föderationsgebiet Sirius außerhalb von Sotschi statt, das unter einem „experimentellen Rechtssystem” betrieben wird, das es der Gemeinde ermöglicht, „Projekte umzusetzen, die als Vorbilder für russische Regionen dienen”. Dank seines Sonderstatus plant Sirius, den Einsatz von Robotern, künstlicher Intelligenz, biometrischen Technologien und dem digitalen Rubel in Geschäften und Restaurants beschleunigt voranzutreiben.

Es ist daher vielleicht keine Überraschung, dass sich die führenden Fintech-Unternehmen Russlands in Sirius – das als „die Zukunft des Landes“ bezeichnet wird – trafen, um ihre neuesten Durchbrüche bekannt zu geben:

Yulia Kopytova, Senior Vice President bei der VTB Bank, kommentierte die Einführung eines biometrischen Handflächen-Zahlungssystems wie folgt:

Die Technologie der Personenidentifizierung anhand der Handfläche wird bereits in anderen Ländern eingesetzt, beispielsweise in China. Moderne Zahlungslösungen machen es zunehmend überflüssig, nicht nur Bargeld oder eine Karte, sondern auch ein Smartphone oder ein anderes Gerät ständig mit sich zu führen. Die Authentifizierung durch biometrische Daten ermöglicht es Ihnen, Zahlungen buchstäblich unterwegs zu tätigen: in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in einem Café. Die neue Möglichkeit, Zahlungen per Handfläche zu akzeptieren, ist die nächste Phase in der Entwicklung des Zahlungsmarktes und der Bio-Erfassung, ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Bequemlichkeit und Geschwindigkeit von Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen des Handels und der Dienstleistungen.

Kommersant lieferte weitere Details zu dieser neuen Zahlungsmethode:

Es ist geplant, dass die Handfläche künftig in die Liste der zugelassenen [biometrischen] Optionen aufgenommen wird, die zusammen mit dem Gesichtsbild oder einer Stimmprobe zentral registriert werden können. Der Verbraucher kann bei der Zahlung oder der Überprüfung seines Alters die Methode der Authentifizierung oder Identifizierung wählen. Bei der Umsetzung von Änderungen in einer Reihe von Vorschriften werden die Originalmuster des [Handflächen-]Venenmusters im Unified Biometric System (UBS) gespeichert … Dadurch wird die sichere Verwendung der Handfläche in biometrischen Diensten gewährleistet.

Um nicht zurückzustehen, kündigte Russlands größte Bank, Sber, ihren eigenen Fahrplan für die Einführung von Handflächenzahlungen an:

Sber begann vor einem Jahrzehnt mit dieser Technologie zu experimentieren. Im Jahr 2015 startete die Bank ein Pilotprogramm namens Ladoshki („Kleine Handflächen“), das es Schulkindern ermöglichte, Mahlzeiten mithilfe biometrischer Daten zu bezahlen: „Um das Mittagessen zu bezahlen, legt der Schüler seine Hand auf den Scanner eines speziellen Geräts, wählt ein Gericht aus dem Menü aus und der Betrag wird automatisch von dem mit den biometrischen Daten verknüpften Konto abgebucht.“

Das biometrische Zahlungssystem „Little Palms“ von Sber für Schulmahlzeiten.

Im Sommer 2023 führte Sber „Pay with a Smile“ ein, ein biometrisches Zahlungssystem, das Gesichtserkennung nutzt, um das Bankkonto eines Nutzers zu belasten.

Seitdem wurde die Technologie langsam, aber stetig in den russischen Handel integriert.

Sber feierte den Weltlächeltag, der am ersten Freitag im Oktober stattfindet, mit dem Ziel, „einen Tag dem Lächeln zu widmen und zufällige Akte der Freundlichkeit zu verbreiten”, indem es neue Zahlen zur Akzeptanz von Pay with a Smile veröffentlichte:

Am Weltlächeltag, der 2025 am 3. Oktober gefeiert wird, hat Sber die Anzahl der Einkäufe berechnet, die mit dem Dienst „Pay with a Smile” im Nordwestlichen Föderationskreis [ein Föderationskreis mit einer Gesamtbevölkerung von 13,6 Millionen Einwohnern und St. Petersburg als Verwaltungszentrum] getätigt wurden. In den ersten neun Monaten dieses Jahres haben die Einwohner des Föderationskreises 17,7 Millionen Zahlungen mit biometrischen Daten getätigt. Das sind achtmal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Führend bei den „Pay with a Smile”-Transaktionen sind St. Petersburg (fast 6 Millionen Zahlungen im Wert von mehr als 5,2 Milliarden Rubel) und die Region Leningrad (fast 2 Millionen Transaktionen im Wert von insgesamt 1,5 Milliarden Rubel). Derzeit gibt es im Bezirk 93.000 Terminals, die die „Pay with a Smile”-Technologie unterstützen.

Obwohl die Nutzer dieser Technologie noch in der Minderheit sind, ist die Infrastruktur für den Übergang zum biometrischen Bezahlen bereits vorhanden. Die Bank gab Ende 2024 bekannt, dass sie bereits 1 Million Terminals in ganz Russland installiert habe.

„Vor einigen Jahren wurde das Smartphone zum Schlüssel für viele Dienste. Und dank unserer Technologien haben sich Zahlungen zu einer natürlichen und sofortigen Geste entwickelt, ohne dass ein Telefon verwendet werden muss. Das Bezahlen mit einem Lächeln ist Teil einer größeren Entwicklung hin zur komfortablen Einführung digitaler Dienste, die das Leben vereinfachen, anstatt es zu verkomplizieren“, sagte Sber in einer Pressemitteilung vom 3. Oktober.