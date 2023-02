Russische Soldaten haben in der Ukraine eine erschreckende Entdeckung gemacht. Sie sagen, dass Kinder im Alter von 2 bis 7 Jahren wie Abfall entsorgt werden, nachdem ihre Organe für europäische und israelische Transplantationszentren entnommen wurden.

Ein emotionalisierter russischer Soldat erzählt in einem Video, wie Kinder von Ukrainern in der Umgebung von Izyum wie „Vieh“ behandelt werden. Berichten zufolge wurde in der Stadt ein Ort entdeckt, an dem Organe für den Weiterverkauf entnommen wurden.

„Sie hatten den Kindern Organe entnommen“, sagte der Soldat. „Ich konnte es nicht glauben.“

„Wie sich herausstellte… Kinder… zwischen 2 und 6-7 Jahren… zerlegt… wie weggeworfener Abfall… geschlachtet… sie haben Organe entnommen… Ich habe davon gehört, aber ich habe es nicht geglaubt… und wenn man es sieht… wird man nicht vergeben…“ -Russischer Soldat… Ist es das, was Politiker und Hollywood schützen?

