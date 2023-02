Zufall? Bill Gates investierte in künstliche Eier vor der mysteriöser Eierknappheit und den Preiserhöhungen.

Das unnatürliche Interesse von Gates an Lebensmitteln umfasst eine massive Anbaufläche in den USA, Investitionen in Unternehmen für künstliches Fleisch wie Beyond Meat und jetzt auch ein Unternehmen für künstliche Eier, das echte, von Hühnern gelegte Eier ersetzen will. Da die lebensmittelverarbeitenden Betriebe in Flammen aufgehen und die Hühner plötzlich weniger Eier legen, sind die Eierpreise in die Höhe geschossen. Ist das ein Zufall? ⁃ TN-Redakteur

Der globalistische Milliardär Bill Gates, der dafür bekannt ist, dass er unheimlich vorausschauende Investitionen tätigt, kurz bevor eine Katastrophe über die Welt hereinbricht, hat in künstliche Eier investiert, bevor der Eierpreis in die Höhe schoss.

Das Rätsel um die Eierknappheit und den Preisanstieg wird immer größer. Dem Verbraucherpreisindex zufolge sind die Eierpreise seit letztem Jahr um 66 % gestiegen. Als Reaktion auf die Eierknappheit sind viele Verbraucher auf künstliche Eier auf Pflanzenbasis umgestiegen.

Menschen auf der ganzen Welt müssen in den Geschäften mehr für Eier bezahlen, weil über 41 Millionen Legehennen an der Vogelgrippe gestorben sind. Außerdem gab es in den vergangenen Monaten eine Reihe von mysteriösen Bränden in Eierfabriken in den USA.

Bill Gates hat in der Vergangenheit in alles investiert, was künstlich ist, darunter Insektenproteine, Beyond Meat und eine Fülle von Impfstoffen. Es sollte daher nicht überraschen, dass er in Hampton Creek investiert hat, das Unternehmen, das künstliche Eier in den Mainstream bringt.

Bill Gates wurde zum Berater des Unternehmens für künstliche Eier und war einer seiner lautstärksten Befürworter in der Welt des Silicon Valley, wo Hampton Creek seinen Sitz hat.

Schon kurz nach seiner Investition lobte Gates die künstlichen Eier von Hampton Creek in verschiedenen Blogs und bei Vorträgen.

Zwei Jahre nach der Markteinführung im Jahr 2013 kam es weltweit zu einem Ausbruch der Vogelgrippe, der einige Verbraucher dazu veranlasste, endgültig auf künstliche Eier auf pflanzlicher Basis umzusteigen, wodurch sich das Unternehmen in US-amerikanischen und europäischen Supermärkten etablieren konnte.

Hampton Creek wurde inzwischen in Eat Just umbenannt und vertreibt nun auch Fleisch auf pflanzlicher Basis unter dem Markennamen Beyond Meat.

Bill Gates hat Eat Just weiterhin unterstützt und sich dafür eingesetzt, dass mehr Menschen Fleisch auf pflanzlicher Basis essen, um den Kohlenstofffuß des von Kühen produzierten Methans (Rülpsen) zu reduzieren.