Warum hat das Vereinigte Königreich 3 Monate gewartet, um die Daten zu veröffentlichen, die zeigen, dass die Risiken des COVID-Impfstoffs die Vorteile der Omikron-Variante überwiegen?

Die britische Regierung hat am 25. Januar einen Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die Risiken schwerwiegender unerwünschter Wirkungen von mRNA-COVID-19-Impfstoffen die Vorteile bei Weitem überwiegen. Dr. John Campbell analysierte die Daten, die den britischen Gesundheitsbehörden im Oktober 2022 bekannt wurden.

Die britischen Gesundheitsbehörden wussten im Oktober 2022 von den Daten, änderten aber ihre Empfehlungen für die Impfungen erst am Tag der Veröffentlichung des Berichts und kündigten an, dass sie COVID-19-Auffrischungsimpfungen für gesunde Menschen unter 50 Jahren nicht mehr empfehlen werden.

Sie sagten auch, dass sie die kostenlose Verteilung der primären Zweifachimpfungsserie einstellen werden.

In seinem neuesten Video fasst Campbell, ein pensionierter Lehrer für Krankenpflege in England, die Ergebnisse des Berichts zusammen, in dem berechnet wurde, wie viele Menschen in verschiedenen Altersgruppen und Risikoprofilen geimpft werden müssten, um eine einzige Krankenhauseinweisung zu vermeiden.

Campbell verglich die Ergebnisse mit von Fachleuten überprüften Daten über schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, die nach mRNA-COVID-19-Impfstoffen gemeldet wurden.

Der Bericht stützt sich auf eine Präsentation der britischen Gesundheitsbehörde vor dem Gemeinsamen Ausschuss für Impfung und Immunisierung (JCVI) im Oktober 2022.

Trotz der „massiven Verschiebung“ in der Risiko-Nutzen-Analyse des Impfstoffs, die bereits in der Präsentation vom Oktober deutlich wurde, so Campbell, „hat der Gemeinsame Ausschuss für Impfungen und Immunisierung das Auffrischungsprogramm im Herbst unverändert fortgesetzt“.

„Meine Frage an den Gemeinsamen Ausschuss für Impfungen und Immunisierung lautet: Warum?“, sagte Campbell, der darauf hinwies, dass die Agentur zu 85 % von der Industrie finanziert wird.

Zusammenfassung der Analyse: „Anzahl der erforderlichen Impfungen“ im Vergleich zum Risiko schwerwiegender unerwünschter Ereignisse

Die britische Studie analysierte die „Anzahl der erforderlichen Impfungen“ nach Altersgruppen, um entweder einen Krankenhausaufenthalt oder einen „schweren Krankenhausaufenthalt“ zu verhindern, d. h. wenn jemand Sauerstoff oder ein Beatmungsgerät benötigt.

So müssten die Gesundheitsdienstleister beispielsweise 43.000 Menschen in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen impfen, um einen Krankenhausaufenthalt zu verhindern, und mehr als 256.400 Menschen in dieser Altersgruppe, um einen schweren Krankenhausaufenthalt zu verhindern.

Campbell verglich die Zahlen des Berichts mit einer in der Zeitschrift Vaccine veröffentlichten Peer-Review-Studie, in der die ursprünglichen Phase-3-Studien für Pfizer und Moderna neu analysiert wurden, um schwerwiegende unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse nach den mRNA-Impfstoffen zu ermitteln.

In den Moderna-Studien lag das Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse bei 15,1 pro 10.000 Dosen. Mit anderen Worten: Bei 1 von 662 verabreichten Impfstoffen trat ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis auf.

In den Pfizer-Studien lag das Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse bei 10,1 pro 10.000, was bedeutet, dass bei 1 von 990 verabreichten Impfstoffen ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis auftrat.

Im Durchschnitt traten 12,5 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse pro 10.000 Geimpfte auf, also 1 von 800. Das bedeutet, dass es insgesamt 1.250 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse pro 1 Million Geimpfte gab, so die Studie.

Die Daten aus den ursprünglichen Studien waren nicht nach Altersgruppen aufgeschlüsselt, und die Unternehmen stellten keine Teilnehmerdaten zur Verfügung.

Die Studie der britischen Regierung schätzte die „Number needed to vaccinate“ für den Primärimpfstoff (erste und zweite Dosis) und für die Herbstauffrischung.

Campbell führte einige Beispiele aus den Daten der Studie an, in denen die Herbstauffrischungen analysiert wurden, um die allgemeinen Ergebnisse zu veranschaulichen.

So müssten bei den 20- bis 29-Jährigen 169.200 Auffrischungsimpfungen im Herbst verabreicht werden, um einen Krankenhausaufenthalt zu verhindern, und 706.500 Auffrischungsimpfungen müssten verabreicht werden, um einen schweren Krankenhausaufenthalt zu verhindern.

Das Risiko schwerwiegender unerwünschter Ereignisse liegt jedoch bei etwa 1 zu 800.

„Wir sehen also deutlich, dass das Risiko eines unerwünschten Ereignisses in dieser jüngeren Altersgruppe viel größer ist als das Risiko eines Krankenhausaufenthalts“, so Campbell.

Bei den 50- bis 59-Jährigen müssten 256.400 Menschen geboostet werden, um einen schweren Krankenhausaufenthalt zu verhindern. Selbst bei den Hochrisikopersonen in dieser Altersgruppe müssten 18.600 Personen aufgestockt werden, um einen schweren Krankenhausaufenthalt zu verhindern.

Bei den 60- bis 69-Jährigen müssten 3 600 Personen gefördert werden, um einen Krankenhausaufenthalt zu verhindern, und 27 300 Personen müssten gefördert werden, um einen schweren Krankenhausaufenthalt zu verhindern.

Bei den über 70-Jährigen müssten 800 Personen geboostert werden, um einen einzigen Krankenhausaufenthalt zu verhindern.

„Selbst in dieser Altersgruppe war der Nutzen der Herbstimpfung also, wenn überhaupt, nur minimal gegenüber dem Risiko eines unerwünschten Ereignisses von besonderem Interesse“, so Campbell.

Campbell untersuchte auch die Daten der Studie über nicht geimpfte Personen. Basierend auf Daten vom Juli 2022 wurden bei den über 70-Jährigen 414 Personen pro Million wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert. Bei den 40- bis 49-Jährigen wurden 14,5 Personen pro Million mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert.

Bei den über 70-Jährigen, die nicht geimpft waren, lag die Rate der ernsthaften Krankenhauseinweisungen bei 50,9 pro Million, während sie bei denjenigen, die drei Dosen des Impfstoffs erhalten hatten, bei 32 pro Million lag.

Die Daten zeigten aber auch 1.250 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse pro eine Million Impfstoffempfänger.

Campbell wies darauf hin, dass diese Daten zwar erst letzte Woche veröffentlicht wurden, das JCVI aber bereits im Oktober letzten Jahres über diese Informationen verfügte und seine Auffrischungsempfehlungen nicht änderte.

„Ich sage nicht, dass die JCVI falsch liegen, das steht mir nicht zu“, sagte Campbell.

„Aber ich stelle die Frage, warum sie angesichts der Beweise, von denen wir jetzt wissen, dass sie am 25. Oktober 2022 vorlagen, keine ihrer Empfehlungen geändert haben“, sagte Campbell. „Es fällt mir schwer, das zu erklären, aber wir werden es dabei belassen.“