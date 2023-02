Aufrufe zur Aussetzung von Covid-Impfungen in Südafrika erreichen die Mainstream-Medien

Medizinische Experten, Wissenschaftler und Vertreter von Rechtsgruppen in ganz Südafrika fordern, dass die Regierung ihre Covid-19-Impfkampagne wegen der verheerenden Nebenwirkungen des Impfstoffs sofort einstellt.

Eines der führenden Mainstream-Medien des Landes brachte einen Beitrag, in dem die Forderung nach einem Stopp der Covid-Spritzen diskutiert wurde.

„Wir wissen, dass die Pharmaindustrie eine lange Geschichte kriminellen Verhaltens hat. Wir sind hier, um die Öffentlichkeit zu schützen“, sagte der Geschäftsführer von Transformative Health Justice, Shabnam Mohamed.

Die Forderung, die Impfung mit Covid 19 in Südafrika wegen Sicherheitsbedenken auszusetzen, erreicht die Mainstream-Nachrichten Lasst uns aufhören, die Menschen zu verarschen. Wir wissen, dass die Pharmaindustrie eine lange Geschichte kriminellen Verhaltens hat. Wir sind hier, um die Öffentlichkeit zu schützen. Weit und breit teilen

BREAKING:



Calls to suspend covid 19 vaccines in South Africa because of safety concerns hits mainstream news



‘Let’s stop jabbing the people’



‘We know the pharmaceutical industry has a long history of criminal behaviour. We are here to protect the public’



Share far & wide 🔥 pic.twitter.com/ft37FIguZu — Dr Aseem Malhotra (@DrAseemMalhotra) January 25, 2023

The Gateway Pundit berichtet: Impfstoffe gegen COVID-19 wurden in Südafrika erstmals im Februar 2021 eingeführt. Ziel war es, bis zum Ende des Jahres 67 % der Bevölkerung, d. h. 40 Millionen Menschen, zu impfen. Mitte Januar 2023, mehr als zwei Jahre später, waren nach Angaben von Gavi nur 35 % (21 Millionen) vollständig geimpft worden.

Drei Gruppen, die Covid Care Alliance, Transformative Health Justice und Free the Children-Save the Nation, haben beim Gauteng High Court in Pretoria, Südafrika, eine Klage eingereicht, in der sie fordern, dass die Regierung die Verabreichung des Covid-19-Impfstoffs sofort einstellen muss, da sich die Beweise häufen und unbestreitbar sind, dass dieser Impfstoff in einem noch nie dagewesenen Ausmaß Schaden anrichtet, einschließlich Todesfällen.

„In Gerichtsdokumenten beschuldigen sie die Regierung, das Wohlergehen von Millionen von Menschen zu missachten, indem sie Covid-19-Impfprogramme vorantreibt, obwohl sie die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe nicht ordnungsgemäß untersucht hat“, berichtet die Sunday Tribune.

„Sie behaupteten, dass die Behörden Menschen ignorierten, die unter schwächenden Nebenwirkungen litten, dass sie freimütige Mediziner schikanierten und dass sie Daten schrubbten und andere Unregelmäßigkeiten begingen, um die Auswirkungen der Impfungen auf die Südafrikaner zu verwässern“, fügte das Blatt hinzu.

Der Arzt Stephanus Oosthuizen aus Tongaat, KwaZulu-Natal, Südafrika, sagte in einer eidesstattlichen Erklärung, dass er nach der Einführung des Covid-19-Impfstoffs im Land eine Zunahme von Patienten mit Symptomen beobachtet habe, die ihm nicht bekannt seien.

„Ich habe festgestellt, dass die Beschwerden denen ähnelten, die von anderen Ärzten aufgezeichnet und gemeldet wurden und die sie auf Verletzungen durch den Covid-19-Impfstoff zurückführten“, sagte er laut IOL in seiner Erklärung.

Mindestens 125 Zwischenfälle wurden von ihm dem Gesundheitsministerium zur weiteren Untersuchung gemeldet.

„Was wir in Südafrika erleben, scheint vergleichbar zu sein mit dem, was in anderen Ländern berichtet wird, was die unerwünschten Ereignisse bei den Geimpften angeht“, sagte er in den Gerichtsunterlagen.