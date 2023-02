Wie TikTok entscheidet, was viral geht

TikTok entscheidet, wer gewinnt und wer verliert: Schöpfer und Unternehmen können einen Platz auf der „For You“-Seite an jemanden verlieren, der eine engere Beziehung zu dem Unternehmen hat. Auf diese Weise entscheidet TikTok, was viral geht.

Laut Forbes haben TikTok-Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten die Möglichkeit, Videos zu bewerben, um „Prominente und aufstrebende Schöpfer der TikTok-Community vorzustellen“. Die Behauptung ist Teil eines Artikels über die „Heating“-Schaltfläche von TikTok, die laut Forbes verwendet werden kann, um ausgewählte Filme auf den „For You“-Seiten der Nutzer zu platzieren und so die Anzahl der Aufrufe zu erhöhen, indem der Algorithmus umgangen wird, der angeblich das TikTok-Erlebnis steuert.

Laut Jamie Favazza, einem Sprecher von TikTok, ist die Erhöhung der Aufrufe bestimmter Videos nicht der Hauptgrund für die das voran treiben bestimmter Videos. Er erklärte auch, dass TikTok „einige Videos fördern wird, um das Inhaltserlebnis zu diversifizieren“ (sprich: sicherzustellen, dass Ihr Feed nicht nur aus einem oder zwei Trends besteht). Favazza behauptet weiter, dass TikTok dies nicht regelmäßig tut und behauptet, dass nur „.002% der Videos in den For You Feeds“ gepuscht werden. Einem internen Memo zufolge, das Forbes einsehen konnte, machen gepuschte Videos jedoch „etwa 1-2 Prozent“ der „gesamten täglichen Videoaufrufe“ aus.

Den Recherchen zufolge enthalten geförderte Videos keine Kennzeichnung, die darauf hinweist, dass sie von TikTok geboostet wurden, wie es bei Werbung oder gesponserten Beiträgen der Fall ist. Stattdessen sehen sie wie jedes andere Video aus, das der Algorithmus für Sie ausgewählt haben könnte.

Die Nachricht kommt nicht völlig unerwartet. Seit Jahren gibt es Behauptungen, dass TikTok Versprechen von gesponsertem Material ausgenutzt hat, um Politiker und Unternehmen dazu zu bringen, die Plattform zu nutzen, und Unternehmen, insbesondere in der Musikindustrie, haben kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie die Website nutzen, um ihre Marken zu bewerben.

Die Leute… wussten das nicht? Natürlich ist da eine Kuratierung im Spiel. Ehemalige TikTok-Mitarbeiter haben mir erzählt, wie sie vor vier Jahren Prominentenprofile erstellt haben. Hier ist das aus meinem Buch

People… didn't know this? Of course there's curation involved. Former TikTok staff were tell me how they juiced celebrity profiles four years ago. Here's this from my book https://t.co/Ijc6rE6HRr pic.twitter.com/IbmWlOQjkc — Chris Stokel-Walker ~ @stokel@infosec.exchange (@stokel) January 20, 2023

TikTok wäre auch bei Weitem nicht das einzige Social-Media-Unternehmen, das Videos künstlich in die Höhe treibt. Facebook soll gewusst haben, dass es überhöhte Zugriffszahlen liefert, hat dies aber nicht sofort korrigiert, um Werbekunden und Medienunternehmen zur Nutzung seiner Plattform zu bewegen. (Das Unternehmen zahlte schließlich 40 Millionen Dollar, um einen Rechtsstreit in dieser Angelegenheit beizulegen.) Auch wenn es sich nicht genau um dasselbe Szenario handelt – TikTok-Videos scheinen echte Aufrufe zu erhalten, auch wenn sie nicht organisch viral gehen – könnte der Effekt ähnlich sein: Die Leute glauben, dass sie auf TikTok besser abschneiden, als sie es tatsächlich tun.

Das bedeutet auch, dass TikTok darüber entscheidet, wer gewinnt und wer verliert: Urheber und Unternehmen können einen Platz auf der „For You“-Seite eines anderen an jemanden verlieren, der eine engere Beziehung zu dem Unternehmen hat. Laut Forbes hat es Fälle gegeben, in denen Mitarbeiter unangemessene Inhalte angeheizt haben, indem sie Videos von Freunden, Partnern und sogar ihre eigenen Konten hochgefahren haben.

Laut dem ersten Bericht von Forbes vom Oktober hat ByteDance zugegeben, dass es TikTok benutzt hat, um den Aufenthaltsort von Journalisten anhand ihrer IP-Adressen zu verfolgen. Auf diese Weise hat TikTok die Journalisten von Forbes ausspioniert.

Es kann auch sein, dass die Schöpfer das Interesse an der Website verlieren, wenn ihre Videos im Vergleich zu denen, die geboostet werden, unterdurchschnittlich abschneiden, da es aufgrund der mangelnden Offenheit von TikTok in Bezug auf die Erwärmung schwierig ist zu erkennen, welche Videos auf natürliche Weise an die Spitze gelangt sind.

Der Bericht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich TikTok einer starken Konkurrenz von Plattformen wie YouTube gegenübersieht, das in jüngster Vergangenheit damit begonnen hat, Ersteller mit einem Anteil an den durch Shorts generierten Werbeeinnahmen zu locken, und dem Bestreben von Instagram, Ersteller für Reels zu entschädigen (obwohl letzteres am Freitag zugab, dass es in letzter Zeit Videos zu stark gepusht hat). TikTok hingegen verfügt über einen selektiven Kreativitätsfonds und ein relativ begrenztes System zur gemeinsamen Nutzung von Werbung, was seinen Konkurrenten einen Vorteil verschaffen könnte.