Tucker Carlson: Wie man künstlich Hunger erzeugt

TUCKER CARLSON: Warum wir paranoid über die amerikanische Lebensmittelversorgung sind

Tucker Carlson bringt Amerikas Nahrungsmittelknappheit mit unerklärlichen Hühnerproblemen in Verbindung

Im vergangenen Frühjahr, im März, erklärte Joe Biden auf einer Pressekonferenz in Brüssel, dass die Sanktionen, die er gegen Russland verhängte, zwar moralisch notwendig seien, aber auch zu Lebensmittelknappheit auf der ganzen Welt führen würden, auch hier in den Vereinigten Staaten. „Das wird real sein“, sagte er.

Biden sagte dies auf eine sehr merkwürdige Weise. Es gab keine Andeutung oder Panik, keine Emotionen, die man von einem Staatsoberhaupt erwarten würde, das den Tod von Menschen durch Verhungern vorhersagt. Nichts von alledem. Stattdessen herrschte pure, nonchalante Lässigkeit. Biden hätte auch das Wetter oder einen Gang zur Reinigung beschreiben können. „Es wird echt sein.“

Dann fuhr Biden fort und erzählte von einem Gespräch, das er mit europäischen Verbündeten geführt hatte. Er erzählte uns alles darüber. Als er sich mit der Gruppe traf, so Biden, sprachen sie darüber, „wie wir die Nahrungsmittelknappheit erhöhen und schneller verbreiten könnten.“ Das hat Joe Biden wortwörtlich gesagt. Es ist auf einem Tonband.

Hier hat also der Präsident der Vereinigten Staaten auf einer Pressekonferenz versprochen, die Nahrungsmittelknappheit zu erhöhen. Das schien ein berichtenswertes Ereignis zu sein, aber keine einzige Nachrichtenorganisation in diesem Land schien dies zu bemerken. Auch das Weiße Haus hat es nicht korrigiert. Aber andere sahen zu. Innerhalb weniger Tage tauchte der Clip in den sozialen Medien auf, und Facebook kennzeichnete ihn sofort als „Falschmeldung“.

Streng genommen ist das aber nicht wahr. An dem Video ist nichts falsch. Es war völlig echt. Niemand kann das überprüfen. Aber anscheinend sollten die Facebook-Nutzer verstehen, dass Joe Biden senil ist und deshalb nicht für seine eigenen Worte verantwortlich ist. Joe Biden wörtlich zu nehmen, gilt als „Fehlinformation“. Wir überlassen es Ihnen, diese ganze Episode zu beurteilen. Wir können nicht wissen, was Joe Biden dachte, wenn überhaupt, als er diese Worte in Brüssel äußerte. Wir können Ihnen nur sagen, was danach geschah.

Überall in den Vereinigten Staaten wurden Lebensmittelverarbeiter von seltsamen Katastrophen heimgesucht. Im April, dem darauffolgenden Monat, wurde der Hauptsitz eines der größten Bio-Lebensmittelverteiler des Landes durch ein Feuer zerstört. Die Ursache ist unbekannt. Im darauffolgenden Monat stürzten innerhalb einer einzigen Woche zwei Privatflugzeuge ab, die zwei verschiedene Lebensmittelverarbeitungszentren zerstörten. Ein Flugzeug traf ein Werk von General Mills in Georgia. Das andere Flugzeug traf eine Lebensmittelfabrik in Idaho. Übrigens, im Februar zerstörte eine Kesselexplosion eine Kartoffelverarbeitungsfabrik in Oregon und so weiter.

Sogar Leute, die keine Verbindungen zwischen den einzelnen Punkten herstellen, die sich nicht für Verschwörungsspinner halten, fragen sich: „Ist da etwas dran? Aber das konnte niemand sagen. Die Biden-Regierung hatte keine Antworten und keine Möglichkeit, an die Antworten heranzukommen, weil sie keine Daten hatte.

Und das ist interessant, denn die Biden-Regierung verfolgt viele Dinge, die ihr wichtig sind, unter anderem die Rasse, die ethnische Zugehörigkeit und das Sexualleben aller Menschen in Amerika. Haben wir überhaupt Trans-Pazifik-Insulaner, die Holzbläser in großen Symphonien spielen? Was ist mit schwulen Südostasiaten, die im Fernverkehr tätig sind? Das sind die Fragen, die die Erbsenzähler in der Biden-Regierung beschäftigen.

Und gleichzeitig führt dieselbe Verwaltung keine wirklichen Aufzeichnungen über die Infrastruktur unserer Lebensmittelversorgung. Offenbar ist ihnen das nie in den Sinn gekommen. Wir können also, offen gesagt, weder das eine noch das andere wissen, weil wir keine Grundlage haben, ob bei den Lebensmittellieferanten etwas Merkwürdiges vor sich geht.

Aber an manchen Tagen fragt man sich das schon. Am Samstag brannte eine riesige kommerzielle Eierfarm im Zentrum von Connecticut ohne ersichtlichen Grund bis auf die Grundmauern nieder. Ein riesiges Feuer. Mindestens 20 Feuerwehren waren im Einsatz und bekämpften den Brand über 8 Stunden lang. Mehr als 100.000 Hühner starben.

Nun, das ist eine traurige Geschichte. Interessant ist jedoch, dass die meisten Medienunternehmen dies überhaupt nicht als Geschichte betrachteten. Seltsam, wenn man bedenkt, dass die Eierpreise für die meisten Amerikaner zu einem echten Problem geworden sind. Vielerorts sind die Eierpreise um mehr als 100 % gestiegen. Und doch sterben genau in diesem Moment, in dem Eier ein Problem darstellen, 100.000 Hühner bei einem verrückten Feuer. Und die New York Times, die gleich nebenan in einem Nachbarstaat sitzt, berichtet nicht einmal über das Feuer. Was ist das? Nur keine Sorge. „Solche Dinge haben nichts mit den Eierpreisen zu tun“, sagen die Medien. Es ist nur die Vogelgrippe. Schauen Sie zu.

REPORTER: Der Verbrauch von Eiern ist in den vergangenen Jahren gestiegen, da viele Menschen sie als Hauptproteinquelle zu sich nehmen. Aber die Produktion ist wegen der anhaltenden Vogelgrippe-Epidemie eingebrochen. Nach Angaben des USDA sind im letzten Jahr fast 58 Millionen Vögel in den USA infiziert worden, was den tödlichsten Ausbruch in der Geschichte der USA darstellt. Leider müssen die infizierten Vögel getötet werden, was zu einem Rückgang des Eierangebots und einem Preisanstieg führt. In einigen Fällen gehen die Eier in den Geschäften zur Neige und es werden nur noch begrenzte Mengen verkauft.

EINKÄUFER: Wir haben Anfang dieser Woche hier bei Fry’s und Levine Eier gekauft. Wir haben 8,99 Dollar für ein Dutzend Eier bezahlt.

Wenn Sie also unter anderem das Landwirtschaftsministerium oder jemanden in der Biden-Regierung fragen, werden die Ihnen sagen, dass die Eierpreise wegen der Vogelgrippe hoch sind, sofern sie überhaupt aufmerksam sind, was nicht der Fall ist. Dabei handelt es sich um ein völlig natürliches Virus, genau wie COVID. Die Preise haben nichts damit zu tun, dass Hühnerfarmen abbrennen. Auch hier gilt, dass niemand in der Regierung diese Dinge verfolgt. Warum sollten sie auch? Weil so etwas niemals passieren könnte. Beruhige dich, QAnon. Und viele Leute, vorwiegend die nationalen Nachrichtenmedien, die ein Huhn nicht erkennen können, wenn es nicht mit einer Dip-Soße versehen ist, sind mit dieser Erklärung zufrieden.

Aber wir haben festgestellt, dass einige Landwirte, die jeden Tag mit Hühnern zu tun haben, nicht überzeugt sind. Einige von ihnen, einige Hühnerhalter, haben etwas Seltsames bemerkt. Ihre Hühner legen keine Eier oder nicht so viele Eier. Und diese Hühner scheinen nicht an der Vogelgrippe erkrankt zu sein. Sie sterben nicht. Sie sind noch am Leben. Sie produzieren nur keine Eier.

Jetzt legen gesunde Hühner regelmäßig Eier, alle 24 bis 26 Stunden. Doch plötzlich berichten Hühnerhalter im ganzen Land – nicht alle, aber viele -, dass sie keine oder nicht so viele Eier bekommen. Was ist also die Ursache dafür? Offensichtlich ist etwas Unbekanntes die Ursache. Einige sind zu dem Schluss gekommen, dass ihr Hühnerfutter dafür verantwortlich sein könnte. Schauen Sie das Video.

HÜHNERZÜCHTER: Ist das kommerzielle Futter der Grund dafür, dass die Hühner so vieler Leute nicht mehr Eier legen? Das ist eine Frage, die ich mir stelle und die ich überall auf TikTok, Facebook, überall gesehen habe. Ich spreche von Hühnern. Viele Leute haben seit sechs, sieben Monaten keine Eier mehr. Das ist doch nicht normal. Ich habe mindestens 60 Hühner, die eigentlich legen sollten. Ich habe eine Herde von etwa 100 Tieren, und ich habe im Sommer zwei bis drei Eier bekommen, den ganzen Sommer lang. Ich glaube wirklich, dass es am Futter liegt, vor allem, nachdem ich gesehen habe, dass so viele Leute das gleiche Problem hatten, auf ein lokales Futter umgestiegen sind und es sich von selbst behoben hat.

Warum haben wir dann diesen Clip ins Fernsehen gebracht? Weil diese Hühnerhalterin für alle Hühnerhalter spricht? Weil sie die weltgrößte Expertin für Geflügelfragen ist? Wahrscheinlich nicht. Sondern weil die Leute, die wissen sollten, was vor sich geht, offensichtlich nicht wissen, was vor sich geht, weil es sie einfach nicht interessiert.

Anstatt die üblichen Quellen bei der Generaldirektion für Landwirtschaft oder die Pressestelle des Weißen Hauses anzurufen, haben wir uns entschlossen, auf die Leute zu hören, die tatsächlich Hühner haben. Die Dame, die Sie gerade gesehen haben, sagt, dass sie ihr Hühnerfutter umgestellt hat und das Problem damit gelöst ist. Ihre Hühner begannen sofort wieder Eier zu legen.

Die Futtermarke, auf die in dem Video Bezug genommen wird, heißt „Producer’s Pride“. Sie wird von Purina hergestellt. Die meisten Hühnerfuttermarken werden von Purina hergestellt. Purina stellt auch „Producer’s Pride“ her – das ist das Rinderfutter, das kürzlich zurückgerufen wurde, nachdem die Behörden das Produkt mit einer Reihe ungeklärter Todesfälle bei Rindern in Verbindung gebracht hatten. Es wurde aus den Regalen genommen, weil die Wahrscheinlichkeit groß war, dass man es nicht an Vieh verfüttern sollte.

Könnte das wieder passieren? Nun, wir wissen es nicht. Aber wir sollten Ihnen sagen, dass es nicht nur Producer’s Pride ist, über das sich einige Hühnerhalter Sorgen machen, denn auch hier scheint niemand sonst die Sache zu verfolgen. Einige haben Bedenken wegen mehrerer anderer Hühnerfuttermarken, die von Purina hergestellt werden.

Wir haben uns also heute an das Unternehmen gewandt, weil wir in dieser Angelegenheit zwar keine Meinung haben, aber wir dachten, wir könnten ein wenig nachforschen. Und sie sagten, sie hätten sich das auch angeschaut, und ihr Feed sei nicht das Problem. Und das kann wahr sein. Wir wissen es nicht. Was uns jedoch auffiel, war, dass diese Erklärung für die meisten Medienunternehmen mehr als ausreichend war, da sie daran gewöhnt sind, Pressemitteilungen von Unternehmen als das letzte Wort zu einem bestimmten Thema zu akzeptieren. Nun, sie sagten, es sei kein Problem. Also ist es kein Problem.

Wir glauben nicht, dass dies das letzte Wort ist. Auch hier können wir Ihnen nicht mit Sicherheit sagen, wie es ist. Aber wir wissen, und das ist der springende Punkt, dass Amerikas Lebensmittelversorgung eines der Themen ist, bei denen es sich lohnt, ein wenig paranoid zu sein. Hier geht es nicht darum, wie viele trans-pazifische Oboisten wir haben. Hier geht es um das nationale Überleben – um Lebensmittel. Die Frage, mit der Imperien aufsteigen und fallen.

Und in diesem speziellen Fall sind Eier, Geflügel und Hühner, also Produkte von Vögeln, die wichtigsten Eiweißquellen in der Ernährung der meisten Amerikaner. Und Eiweiß braucht man zum Leben. Wenn man nicht genug davon hat, leidet man an Eiweißmangel, und das kann das Wachstum von Kindern hemmen. Eine Frage wie diese könnte sich also, unabhängig von ihrer Ursache, leicht zu einer echten Krise der öffentlichen Gesundheit entwickeln. Und natürlich ist es auch ein potenzielles Problem für die nationale Sicherheit.

Es gibt derzeit so wenig Eier zu so hohen Preisen, dass Schmuggler Eier über unsere Grenze schmuggeln. Sehen Sie sich das an.

REPORTER 2: Hier am geschäftigen Grenzübergang San Ysidro in Kalifornien spricht sich schnell herum, dass eine neue Ware in die USA geschmuggelt wird. Der US-Zoll- und Grenzschutz meldet einen 108-prozentigen Anstieg der beschlagnahmten Eiprodukte und des Geflügels, die in den letzten zwei Monaten versucht wurden, durch die Einreisehäfen der USA zu schmuggeln.

Sind wir also ein wenig paranoid, wenn es um die amerikanische Lebensmittelversorgung geht? Ja, das sind wir. Und wir sind stolz darauf. Und unsere Politiker sollten noch paranoider sein, immer, wenn es um unsere Lebensmittelversorgung geht.

Lebensmittel, Energie, Wasser. Das sind die drei Dinge, auf die es ankommt. Der Rest ist nur Lärm. Und natürlich ignorieren sie, wie immer, was wirklich wichtig ist.