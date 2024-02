Russland beruft dringende Sitzung des UN-Sicherheitsrats ein, um „illegale“ US-Schläge zu verurteilen

Russland hat die großangelegten US-Angriffe auf Syrien und den Irak in der Nacht zum Freitag verurteilt. Es handele sich um eine illegale „Aggression“ und es müsse dringend eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates einberufen werden, um diese zu behandeln.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, sagte am Samstag über die amerikanische Operation, bei der etwa 40 Menschen, darunter auch Zivilisten, getötet wurden, dass sie „der Welt einmal mehr den aggressiven Charakter der US-Politik im Nahen Osten und Washingtons völlige Missachtung des Völkerrechts demonstriert“.

Laut TASS ist für den 5. Februar eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates im Zusammenhang mit den US-Angriffen anberaumt“; die UN hat jedoch noch keine Details der bevorstehenden Dringlichkeitssitzung bestätigt oder veröffentlicht.

Der Moskauer Botschafter bei den Vereinten Nationen, Dmitri Polyansky, sagte: „Wir haben gerade eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates wegen der Bedrohung des Friedens und der Sicherheit durch die US-Angriffe auf Syrien und den Irak beantragt“.

Das Pentagon hat nach eigenen Angaben mehr als 85 Ziele im Irak und in Syrien angegriffen, weitere Bombardierungswellen sollen in den nächsten Tagen folgen.

In einer weiteren Stellungnahme am Samstag sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin: „Dies ist der Beginn unserer Antwort.“ Einige anonyme US-Beamte sagten sogar, dass die Operation als Reaktion auf den Drohnenangriff auf den jordanischen Grenzstützpunkt am Sonntag, bei dem drei Amerikaner getötet wurden, noch Tage oder sogar Wochen andauern könnte.

Obwohl Russland die US-Operationen in Syrien und insbesondere die Truppenbesetzung im Nordosten des Landes seit Jahren immer wieder verurteilt, hat es noch nie mit einem Luftangriff reagiert, zumindest wurde dies nicht öffentlich bekannt gegeben.

Dies ist jedoch möglich, solange die massiven US-Luftangriffe andauern. Russische Jets und Konvoi-Patrouillen sind vorwiegend im Nordwesten Syriens präsent, aber auch in der Nähe von Deir Ezzor, auf dessen anderer Seite das Pentagon präsent ist.

Moskau sagt, die USA seien illegal dort, während die russische Militärintervention von der Assad-Regierung eingeladen wurde, um von außen unterstützte Dschihadisten- und Terroranschläge auf die syrische Bevölkerung abzuwehren.