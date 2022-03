Russland brauchte 31 Jahre, um herauszufinden, dass es dem Satan vertraut

… aber die Erkenntnis hat sich nicht in Taten niedergeschlagen

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die Russen, die vor Ehrfurcht vor dem Westen überwältigt sind und an ihrem eigenen Wert zweifeln, müssen abwesend gewesen sein, als Hugo Chavez am 20. September 2006 die berühmteste Rede hielt, die jemals vor den Vereinten Nationen gehalten wurde. Sinngemäß sagte Chavez Folgendes in Bezug auf US-Präsident George W. Bush:

„Gestern stand auf diesem Podium der Satan selbst und sprach, als ob ihm die Welt gehörte. Man kann den Schwefel immer noch riechen.“

Hätten sich die Russen vor Jahren ähnlich geäußert, gäbe es die gegenwärtigen Spannungen und Schwierigkeiten nicht. Aber die Russen hatten törichte Hoffnungen auf Akzeptanz durch den Westen. Und trotz aller gegenteiligen Beweise haben das einige immer noch. Die Russen sind offensichtlich sehr lernschwach.

Heute, am 18. März 2022, fast 16 Jahre nach der Rede von Chavez, sagte der russische Außenminister Lawrow: „Wir werden uns nie wieder auf den Westen verlassen.“ (> LINK)

Aber er (und Putin) signalisieren immer noch Tugendhaftigkeit: „Wir haben Öl und Gas nie als Waffe eingesetzt.“Warum eigentlich nicht? Warum trägt Russland zu seiner eigenen Notlage bei? Warum weigert sich Russland, eine nichtmilitärische, aber verheerende Waffe gegen seine Feinde einzusetzen? Der Westen beschlagnahmt Russlands Devisenreserven, was die inkompetente oder verräterische Leitung der russischen Zentralbank leicht gemacht hat, indem sie Russlands Reserven ins Ausland verlagert und sie in die Hände von Russlands Feinden gegeben hat! Und Putin nominiert diesen De-facto-Agenten des Westens zur Wiederernennung!

Kein Wunder, dass die westliche Welt Russland nicht ernst nimmt. Der Kreml lässt seine westlichen Feinde Russlands Zentralbank leiten. Genauso gut könnte er das russische Militär dem US-General Mark A. Milley überlassen. Wenn man bedenkt, wie viel Zeit verstrichen ist und dass Russland die extrem schwachen ukrainischen Streitkräfte immer noch nicht unterworfen hat, scheint es tatsächlich so, als sei die Operation in US-Hand. Wird sie 20 Jahre andauern wie Washingtons Krieg in Afghanistan?

Die russische Regierung hält inmitten des von Präsident Putin als „westlicher Vernichtungskrieg gegen Russland“ bezeichneten Krieges die westliche Industrie am Leben, indem sie dem Westen Energie und strategische Mineralien verkauft. Der Verräter oder Inkompetente in der Zentralbank hat ihm gesagt, dass Russland die Devisen braucht.

Jemand sollte Putin sagen, dass man so keinen Krieg führen kann. Der tschetschenische Anführer hat ihm das gesagt, aber ohne Erfolg.

Putin hat anerkannt, dass die westliche Welt einen „Vernichtungskrieg“ gegen Russland führt, aber offenbar beschlossen, nicht zurückzuschlagen. Stattdessen bereitet Putin Russland darauf vor, den Angriff zu ertragen, nicht ihn zu besiegen. Für Russland ist es tabu, seine strategischen Ressourcen als Waffe einzusetzen.

Und es ist für das russische Militär tabu, die Ukraine zu besiegen, wenn dies den Tod von Zivilisten bedeutet. Kein Schock und keine Furcht vor Russland.

Und Lawrow, der dem Westen nie wieder trauen wird, verhandelt dennoch mit Zelensky über ein Abkommen, das einzuhalten Washington der Ukraine nicht erlauben wird.

All dies führt dazu, dass Russland mit dem Rücken zur Wand steht und ein nukleares Armageddon droht.