Russlands US-Ansprüche auf Biowaffen in der Ukraine erfordern ernsthafte Antworten

Die USA und Russland lieferten sich diese Woche erneut einen erbitterten Schlagabtausch über die Frage der biologischen Labors in der Ukraine. Die USA beschuldigen Russland der „Desinformation“ über die Labors und behaupten, es handele sich um normale sanitäre Einrichtungen zur Erforschung von Volkskrankheiten und Epidemiologie. Russland seinerseits behauptet, dass in den Labors weitaus unheimlichere und illegale Forschungen zur Entwicklung von Biowaffen durchgeführt wurden.

Der schnellste Weg, um die relative Berechtigung der Befürchtungen zu erkennen, ist sicherlich die folgende grundlegende Tatsache. Die bis zu 30 Forschungseinrichtungen in Kiew, Charkow, Cherson, Lemberg, Odessa, Poltawa und anderen Städten wurden vom Pentagon mit Hunderten von Millionen Dollar finanziert. Der Betrag wird auf 200 Millionen Dollar geschätzt, und es scheint, dass die Forschungen seit mehreren Jahren bis vor kurzem andauerten. Wenn die Labors an der Erforschung gutartiger Krankheiten beteiligt waren, warum war dann das Pentagon der Sponsor und die Verbindungsorganisation? Warum nicht das US-Gesundheitsministerium oder das Center for Disease Control und nicht das Verteidigungsministerium? Und warum wurden die Labors angewiesen, ihre Proben zu vernichten, als Russland seine militärische Intervention in der Ukraine begann – eine Intervention, die Moskau mit dem Argument der Selbstverteidigung begründet?

In dieser Woche nannte das russische Verteidigungsministerium den ehemaligen Verbindungsoffizier des Pentagon in der US-Botschaft in Kiew, der für die Laborprogramme verantwortlich war, Joanna Wintrol. Es wurde vorgeschlagen, dass amerikanische Gesetzgeber diese Person auffordern sollten, über den Zweck der Einrichtungen auszusagen.

Die Verwicklung des Pentagons in die Aktivitäten von Dutzenden von Labors in der gesamten Ukraine ist das deutlichste Indiz für die Befürchtung, dass die Forschungen zu dem schändlichen Zweck durchgeführt wurden, biologische Waffen zu entwickeln.

Es ist auch bezeichnend, dass jeder, der Fragen zu diesen Aktivitäten aufwirft, sofort als russischer Propagandist denunziert wird. Sie werden beschimpft, weil sie versuchen, Moskaus Rechtfertigung für seine militärische Intervention in der Ukraine, die am 24. Februar begann, zu verstärken. Ein breites Spektrum amerikanischer Persönlichkeiten hat eine transparente Untersuchung der Bedenken über die Entwicklung von US-Biowaffen in der Ukraine gefordert. Dazu gehören Journalisten wie Tucker Carlson und Glenn Greenwald, der ehemalige US-Marinegeheimdienstler Scott Ritter, die ehemalige Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard und die Professorin für internationales Recht Frances Boyle.

Russland ist bestrebt, die Angelegenheit trotz amerikanischer Einwände im UN-Sicherheitsrat zur Sprache zu bringen. Auch China hat sich den Bedenken Russlands angeschlossen und fordert eine umfassende Untersuchung. In Anbetracht der Tatsache, dass China bereits früher Fragen über die verdeckte Laborarbeit der USA an Coronaviren in Fort Detrick, Maryland, aufgeworfen hat, die möglicherweise für die Freisetzung des Covid-19-Coronavirus und die darauf folgende weltweite Pandemie verantwortlich ist, ist es verständlich, warum Peking jetzt ein größeres Interesse an der Entdeckung der geheimen Pentagon-Labors in der Ukraine zeigt. China hat die amerikanischen Versuche, es als Urheber der Covid-19-Pandemie zu beschmutzen, wütend zurückgewiesen.

Auf jeden Fall kann die Angelegenheit der vom Pentagon finanzierten Labors in der Ukraine nicht einfach durch arrogante Unschuldsbeteuerungen Washingtons abgetan werden. Nach all den Lügen der USA über Massenvernichtungswaffen im Irak, mit denen ein Krieg gerechtfertigt wurde, der mehr als eine Million Iraker tötete, sind die Amerikaner in keiner Weise glaubwürdig. Die Ironie dabei ist, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist und dort offenbar tatsächlich Beweise für Massenvernichtungswaffen gefunden hat – im Gegensatz zu den Amerikanern, als sie 2003 in den Irak einmarschierten.

Hintergrund dieser Untersuchung ist, dass Russland seit langem die Befürchtung hegt, dass die Vereinigten Staaten in Einrichtungen, die in ehemaligen Sowjetrepubliken errichtet wurden, an biologischer Kriegsführung forschen. Diese Besorgnis über geheime Einrichtungen wurde von unabhängigen investigativen Journalisten wie Dilyana Gaytandzhieva geteilt, die unter anderem über US-Biowaffenlabors in Georgien berichtet hat.

Offiziell haben die Vereinigten Staaten versucht, alle Behauptungen über derartige illegale Aktivitäten, die einen groben Verstoß gegen das Übereinkommen über die biologische Kriegsführung (1983) darstellen würden, zu dementieren. Das Pentagon hat behauptet, dass Labors in der Ukraine und anderswo damit beauftragt wurden, Biowaffen aus der Sowjetzeit zu sichern. Aber Jahrzehnte später ist diese Erklärung sicherlich nicht mehr stichhaltig, wenn nicht sogar völlig überholt.

Das Thema flammte – ungewollt – wieder auf, als Victoria Nuland, die für die Ukraine zuständige US-Unterstaatssekretärin (Verantwortung in mehr Hinsichten, als ihr offizieller Titel vermuten lässt) am 8. März vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats zugab, dass es in der Ukraine gefährliche biologische Forschungslabors gibt, die von Washington finanziert werden. So gefährlich, dass Nuland offen ihre Besorgnis darüber äußerte, dass russische Streitkräfte in deren Besitz gelangen könnten. Um was zu tun? Um sie als Waffen zu benutzen? Oder, realistischer, um beweisen zu können, dass das Pentagon die Entwicklung von Biowaffen in der Ukraine finanziert?

Einige amerikanische Medien haben gerne einige russische Biologen zitiert, die Moskaus Behauptungen über US-Biowaffen in der Ukraine zurückweisen. Sie behaupten, die Erregerstämme seien nicht besonders gefährlich. Wie sie so unbekümmert sein können, ist merkwürdig. Die russischen Militärexperten für biologische Waffen sagen, dass die Proben, mit denen in den ukrainischen Labors experimentiert wird, Erreger enthalten, die eine ganze Reihe tödlicher Krankheiten verursachen, von Brucellose über Diphtherie und Dysenterie bis hin zu Leptospirose. Zu den untersuchten Erregern gehörten Anthrax und Coronaviren. Darüber hinaus wurde auch die Übertragung dieser Krankheiten von Tieren auf Menschen untersucht, z. B. über die für Russland spezifischen Vogelzugrouten. Es gibt auch Hinweise auf lokale Ausbrüche dieser Krankheiten in den letzten Jahren, die für die saisonalen Bedingungen untypisch sind.

Die Dokumente, die das Sponsoring der ukrainischen Labors durch das Pentagon belegen, sind nach Angaben Moskaus original und überprüfbar. Es hat einige der Dokumente veröffentlicht, die echt zu sein scheinen. Angesichts der drakonischen Zensur des Westens gegen russische Nachrichtensender ist es für die internationale Öffentlichkeit natürlich schwieriger, an relevante Informationen heranzukommen.

Dennoch ist die Forderung nach einer internationalen Untersuchung unter der Schirmherrschaft neutraler Biowaffenexperten berechtigt und dringend.

Wir haben bereits die weltweiten Auswirkungen der Ende 2019 ausgebrochenen Covid-19-Krankheit gesehen. Das Letzte, was Europa und die Welt brauchen, ist eine Kette von potenziell tödlichen Biowaffenanlagen in der Ukraine, die das Pentagon verzweifelt zu vertuschen versucht.

Viele Fragen müssen ernsthaft beantwortet werden. Es ist verachtenswert, diese Fragen einfach als „russische Propaganda“ abzutun. Die USA haben eine lange und abscheuliche Geschichte des Einsatzes von Biowaffen, die bis zur Tötung der amerikanischen Ureinwohner mit Pocken und später der Zivilbevölkerung in Mittelamerika und Kuba zurückreicht. Somit haben die USA aufgrund ihrer gut dokumentierten Bioterrorismus-Praktiken jeden Vorteil des Zweifels verwirkt, insbesondere wenn man die auffällige Beteiligung des Pentagons an den ukrainischen Laboratorien bedenkt.

Das Thema eröffnet auch das größere Bild von Russlands Forderungen nach einem Sicherheitsvertrag in Europa und dem Ende des NATO-Expansionismus und der jahrzehntelangen aggressiven Drohungen. Zurzeit sind die westlichen Medien von antirussischen Verleumdungen und Russophobie durchdrungen. Doch gerade deshalb müssen die Fragen über die USA, die NATO, das Pentagon und ihre Verbindungen zur Ukraine im Mittelpunkt stehen.

Russland hat darauf bestanden, dass die Ukraine und andere ehemalige Sowjetrepubliken aus dem von den USA geführten Militärblock ausgeschlossen werden – aus guten Gründen. Die Umwandlung der Ukraine in eine Plattform der Feindseligkeit gegenüber Russland seit dem von der CIA unterstützten Putsch in Kiew im Jahr 2014 ist der wesentliche Hintergrund dafür, warum sich der aktuelle Krieg in der Ukraine manifestiert hat. Die offensichtliche Beteiligung von Pentagon-Biowaffenlabors in der Ukraine ist einer von mehreren Gründen, warum Russland gezwungen war, mit seiner Intervention in der Ukraine defensiv zu handeln.

Wenn wir jemals den Frieden wiederherstellen wollen, dann müssen wir verstehen, woher die Feindseligkeit kommt, wie und warum.