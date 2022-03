Russland zerstört systematisch NATO-Übungsstätten in der UKRAINE

Ich gebe im Voraus zu, dass ich bis zu dieser Woche keine Ahnung hatte, wie umfangreich die Präsenz der NATO in der Ukraine ist. Ich hatte einfach nicht darauf geachtet. Aber die heftigen Angriffe Russlands auf Jaworiw, Deljatyn, Mykolajiw und Schytomyr haben meine Aufmerksamkeit erregt. Wenn Sie nicht aufpassen, sollten Sie es tun.

In meinem letzten Artikel, Russland nutzt die Westflanke der Ukraine aus, ging es um die Angriffe auf Yavoriv und Delyatyn. Meine Neugier ist geweckt, und ich suche jetzt im Internet nach Dokumenten der USA und der NATO, in denen die Aktivitäten an diesen Orten beschrieben werden.

Haben Sie schon von Zhytomyr gehört? Wussten Sie, dass die NATO im September 2018 in Zhytomyr ein Cybersicherheitstraining für die Ukraine durchführte und die Ukraine als „NATO-PARTNER“ bezeichnete.

Im Rahmen des NATO-Programms zur Verbesserung der Verteidigungsausbildung in der Ukraine besuchten Experten aus verbündeten Ländern vom 24. bis 28. September 2018 das Serhiy Korolylov Zhytomyr Military Institute (ZMI), um bei der Entwicklung eines neuen Kurses zur Cybersicherheit zu helfen. Die Ukraine ist einer der ersten NATO-Partner (zusammen mit Tunesien), der einen solchen Lehrgang entwickelt. Die Experten stellten Arbeitsbeispiele für die Cybersicherheitsausbildung im Kontext von Militäreinrichtungen (kanadische, polnische und irische Militärakademien) vor, die durch die Anpassung des generischen Referenzlehrplans für Cybersicherheit erleichtert wurde. Sie demonstrierten auch ein schrittweises Verfahren zur Entwicklung eines maßgeschneiderten Kurses für einen spezifischen nationalen Kontext. Dazu gehörten ein Rundgang durch die Entwicklung des Lehrplans und eine Präsentation detaillierter Unterrichtspläne und Laborübungen. Die Übung umfasste sowohl defensive als auch offensive Cyberoperationen zur Unterstützung eines übergreifenden militärischen Einsatzszenarios.

Die NATO bildete die Ukraine für „offensive“ Cyberoperationen aus. Um dies herauszufinden, musste Russland keine Geheimdienstmitarbeiter beauftragen. Alles, was sie brauchten, war jemand, der eine Google-Suche durchführen konnte. Dies ist keine imaginäre russische Angst. Sie ist real. Sie wird unter dem Link in den eigenen Worten der NATO ausführlich beschrieben.

Der ukrainische Stützpunkt in Myolaiv wurde gestern (Samstag) ebenfalls angegriffen:

Mykolaiv hat eine Geschichte mit der NATO und den Vereinigten Staaten:

Während die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine am Schwarzen Meer zunehmen, bauen die USA mehrere ukrainische Marinestützpunkte aus, damit amerikanische und NATO-Kriegsschiffe nur wenige Kilometer von der russisch kontrollierten Krim entfernt anlegen können. Der Marinestützpunkt Otschakiw und die Militäreinrichtung in Mykolaiw – 40 Meilen (ca. 64 km) östlich von Odessa und weniger als 100 Meilen (ca. 161 km) nordwestlich der Krim – werden von den USA finanziert. Zu den Maßnahmen gehören die Verstärkung und Modernisierung bestehender Anlegestellen und der Bau eines neuen Schwimmdocks, Sicherheitszäune um die Stützpunkte, Schiffsreparaturanlagen und zwei brandneue maritime Operationszentren, von denen aus die ukrainischen und die NATO-Streitkräfte Übungen leiten und Aktivitäten koordinieren können.

Russland macht sich schon seit einiger Zeit Sorgen über diese Bedrohung. Im Juli 2018 berichtete Radio Free Europe, die Ukraine sei verärgert, weil Russland einige seiner Militäreinheiten nach ukrainischen Städten benannt habe:

Dem Kreml zufolge sollen die Umbenennungsdekrete „ruhmreiche militärische und historische Traditionen bewahren und die Loyalität zum Vaterland und die militärische Pflicht unter den Militärangehörigen fördern.“ . . Nach den Dekreten heißt das 933. Raketenregiment jetzt Oberes Dnjepr-Regiment, nach dem Fluss in der Ukraine. Das 6. Panzerregiment heißt jetzt Lwow-Regiment, das 68. Panzerregiment Schitomir-Berlin-Regiment und das 163. Panzerregiment Nezhin-Regiment.

Die Erlasse verwenden alle die russische Schreibweise der ukrainischen Namen, die auf Ukrainisch Lviv, Zhytomyr und Nizhyn lauten.

Im Nachhinein lässt sich feststellen, dass Russland damit eine sehr klare Botschaft über seine strategischen Prioritäten in der Ukraine aussendet.

Schließlich scheinen die NATO und das EUCOM damit beschäftigt zu sein, ihre Websites von allen Verweisen auf Stützpunkte in der Ukraine zu säubern, die NATO- und US-Truppen beherbergten. Ich habe die folgende Seite mit DuckDuckGo gefunden, aber der Link ist defekt. Glauben Sie, dass das ein Zufall ist? Ich glaube nicht.

Europäisches Kommando der Vereinigten Staaten Thema ‚ yavorivVereinigte Staaten Europäisches Kommando Bild. 3:19 PM 7/12/2016. Ein Seelsorger der ukrainischen Streitkräfte und Soldaten der ukrainischen Nationalgarde sprechen ein Gebet bei der Abschlusszeremonie der Übung Rapid Trident 16 in Yavoriv, Ukraine, am 8. Juli 2016. Bei der Übung handelt es sich um eine regionale Gefechtsstands- und Feldübung, an der rund 2.000 Soldaten aus 13 Ländern teilnehmen…

Ich weiß nicht, ob es noch andere Stützpunkte gab, auf denen NATO- und US-Streitkräfte ukrainische Truppen ausbildeten und/oder mit Material versorgten. Wenn die Ereignisse der letzten Woche ein Indikator für künftige Pläne sind, würde ich keine Zeit in diesen Stützpunkten verbringen wollen. Putin ist sehr deutlich – „wir werden sie entmilitarisieren“.