Biden: „Es wird eine neue Weltordnung geben“ und das ist nicht das einzige

Dies ist nicht die einzige „Verschwörungstheorie“, die Biden in seiner Rede am Montag anführte.

US-Präsident Joe Biden sprach am Montag bei einem vierteljährlichen Treffen der CEOs des Business Roundtable über eine „neue Weltordnung“ und verwendete dabei einen Ausdruck, der von den Konzernmedien oft als „Verschwörungstheorie“ an den Pranger gestellt wird.

Sie wissen, dass wir uns an einem Wendepunkt in der Weltwirtschaft befinden“, sagte der Oberbefehlshaber, „nicht nur in der Wirtschaft, sondern in der Welt. Das passiert alle drei oder vier Generationen. Wie mir einer der führenden Militärs neulich in einer sicheren Sitzung sagte, starben zwischen 1900 und 1946 60 Millionen Menschen, und seither haben wir eine liberale Weltordnung geschaffen, wie es sie schon lange nicht mehr gegeben hat. Es sterben [jetzt] viele Menschen, aber nicht annähernd so viel Chaos. Und jetzt ist die Zeit, in der sich die Dinge verschieben. Es wird da draußen eine neue Weltordnung geben, und wir müssen sie anführen. Und wir müssen den Rest der Welt dabei vereinen. Präsident Biden, Montag, 21. März 2022

Die Erklärung stützt sich zum Teil auf die „vierte Wende“ oder die Strauss-Howe-Generationentheorie, wenn auch auf ungeschickte Weise. Es ist nicht das erste Mal, dass Biden sich auf solche Botschaften beruft.

Im Jahr 1992 schrieb der damalige Senator Biden einen Gastbeitrag für das Wall Street Journal mit dem Titel „How I Learned to Love the New World Order“. In diesem Artikel sagte Biden, der auch dem Unterausschuss für europäische Angelegenheiten des Senats für auswärtige Beziehungen angehörte, Folgendes: „Nachdem wir den Sowjetkommunismus bis zu seiner Auflösung eingedämmt haben, brauchen wir eine neue Strategie der „Eindämmung“ – die wie die NATO auf kollektivem Handeln beruht, aber gegen die Verbreitung von Waffen gerichtet ist.“

Weiter heißt es in dem Artikel, dass die Vereinten Nationen und die NATO ihren Zuständigkeitsbereich ausweiten sollten: „Anstatt die kollektive Sicherheit zu verunglimpfen, sollten wir die Art von multilateraler Antwort, die wir für den Golfkrieg zusammengestellt haben, regulieren, warum nicht die UN-Charta mit Leben füllen? Sie sieht eine ständige Bindung von Streitkräften vor, die vom Sicherheitsrat eingesetzt werden können. Das bedeutet, dass ein kollektives Handeln vorausgesetzt wird – allerdings mit einem Veto der USA.“

Herr Biden verwendete denselben Satz 11 Jahre später auf einer Konferenz der Export-Import-Bank. Damals sagte er: „Die positive Aufgabe, die wir jetzt haben, besteht darin, eine neue Weltordnung zu schaffen. Denn die globale Ordnung verändert sich erneut.“

Sogar das oben zitierte YouTube-Video trägt einen Warnhinweis auf der YouTube-Website, der lautet: „Die Neue Weltordnung (NWO) ist eine Verschwörungstheorie, die von einer heimlich entstehenden totalitären Weltregierung ausgeht“.

YouTube zitiert Wikipedia als Quelle für seine Behauptung.

In derselben Rede am Montag nahm Biden den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufs Korn und erklärte: „…wie Sie sehen, hat [Russland] gerade die Hyperschallrakete abgeschossen, denn das ist das Einzige, was sie mit absoluter Sicherheit durchsetzen können… Es ist, wie Sie alle wissen, eine folgenreiche Waffe, und mit dem gleichen Sprengkopf darauf wie bei jeder anderen Trägerrakete macht es keinen großen Unterschied, außer dass es fast unmöglich ist, sie zu stoppen. Es gibt einen Grund, warum sie sie benutzen.“

Er behauptete, dass Russland Operationen unter „falscher Flagge“ durchführen würde – eine weitere sogenannte „Verschwörungs“-Phrase – und fügte hinzu: „Wann immer er anfängt, über etwas zu sprechen, von dem er glaubt, dass die NATO, die Ukraine oder die Vereinigten Staaten es tun werden, bedeutet das, dass er sich darauf vorbereitet, es zu tun. Das ist kein Scherz.“