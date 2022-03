Russland, China, Brasilien und Indien fordern eine Untersuchung der US-Biolabore in der Ukraine

Russland, China, Brasilien und Indien, die etwa die Hälfte der Weltbevölkerung repräsentieren, wollen nun wissen, was es mit diesen US-Laboren auf sich hat.

Am Sonntag, den 6. März 2022, veröffentlichte die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti Dokumente, in denen behauptet wird, dass die Ukraine in der Nähe der russischen Grenze an „biologischen Waffen“ arbeitet. Ria Novosti beschuldigte die USA, die Ukraine angewiesen zu haben, die biologischen Kampfstoffe vor der russischen Invasion zu vernichten.

Laut dem Dokument, das der Nachrichtenagentur vorliegt, hat das ukrainische Gesundheitsministerium in einem Vermerk vom 24. Februar die Vernichtung der biologischen Krankheitserreger angeordnet.

Am Dienstag erklärte das US-Außenministerium, es gebe US-Biolabore in der Ukraine. Am Mittwoch machte das Biden-Regime einen Rückzieher und behauptete, es gebe keine von den USA finanzierten Biolabors in der Ukraine, sondern es handele sich um russische Propaganda.

Warum die plötzliche, verwirrende Botschaft des Biden-Regimes? Vor allem, wenn es Dokumente gibt, die beweisen, dass die USA mehrere der von ihnen in der Ukraine eingerichteten Biolabors zur Erforschung potenziell gefährlicher Krankheitserreger finanziert haben.

Am Donnerstag bestätigte Gateway Pundit, dass es in der Ukraine Biolabore gibt und Hunter Bidens Firma Rosemont Seneca in die Firmen investiert hat, die diese Labore bauen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab am Donnerstag gegenüber Reuters zu, dass sie der Ukraine geraten hatte, ihre hochgefährlichen Krankheitserreger in den Gesundheitslabors des Landes zu vernichten, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern.

Am Freitag dann

Der russische Vertreter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebenzya, beschuldigte die Vereinigten Staaten während einer Anhörung im Sicherheitsrat am Freitag, in der Ukraine Viruserreger zu testen.

Nebenzya beschuldigte die USA, das Coronavirus in ukrainischen Fledermäusen zu testen.

Die US-Vertreterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, hat am Freitag Behauptungen über angeblich von den USA finanzierte biologische Labors in der Ukraine zurückgewiesen.

Später fügte sie jedoch hinzu, dass die Vereinigten Staaten „stolz, klar und offen“ mit den Forschungseinrichtungen zusammenarbeiteten. Dies geschah, nachdem die US-Botschaft die Beweise für die Biolabore und die US-Finanzierung von ihrer Website entfernt hatte.

Linda Thomas-Greenfield gab während der Sitzung des Sicherheitsrates eine Erklärung zu den russischen Behauptungen über militärische biologische Aktivitäten in der Ukraine ab.

Leider hat die Aussage von Botschafterin Greenfield die anderen Mitglieder des Sicherheitsrates nicht bewegt.

Während der Anhörung forderten Russland, China, Indien und Brasilien eine Untersuchung der von den USA finanzierten Biolabs in der Ukraine.

Diese Länder repräsentieren etwa die Hälfte der Weltbevölkerung.

Und man bedenke, dass Indien und Brasilien noch vor etwas mehr als einem Jahr enge Verbündete der USA waren!

Niemand glaubt mehr die Lügen des Biden-Regimes.

Wie traurig ist Amerika in nur etwas mehr als einem Jahr gefallen.