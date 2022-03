Wer braucht die falschen Faktenchecker – Warum Faktenchecker nicht die Wahrheit sagen können

Mercola.com

Facebook hat vor Gericht zugegeben, dass seine Faktenprüfer keine Tatsachen behaupten, sondern vielmehr Meinungen, die durch den ersten Verfassungszusatz geschützt sind

Steve Kirsch, Gründer des COVID-19 Early Treatment Fund, hat ein Telefongespräch mit einer Faktenprüferin von PolitiFact aufgezeichnet, aus dem hervorgeht, wie unwissend die Faktenprüferin über die Fakten ist und wie wenig sie bereit ist, sich die Daten anzusehen

Es gibt drei Quellen für Daten zu Impfstoffverletzungen: Das Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) auf der Wonder-Website des Center for Disease Control and Prevention, OpenVAERS und MedAlerts, das vom National Vaccine Information Center eingerichtet wurde. MedAlerts hat die am einfachsten zu bedienende Schnittstelle, wenn Sie Daten suchen und zusammenstellen möchten.

Was VAERS so wertvoll macht, ist die Tatsache, dass man wichtige Sicherheitssignale finden kann, die sonst übersehen werden würden. Das ist die beabsichtigte Funktion, und dafür funktioniert es recht gut.

Faktenprüfer versuchen nun, die VAERS-Daten bestenfalls als unzuverlässig und schlimmstenfalls als nutzlos abzutun. Aber sie haben ein ernstes Problem. Die US-Regierung hatte die klare, gesetzlich verankerte Pflicht, ein System zur Erkennung möglicher Impfschäden zu schaffen. Wenn VAERS nutzlos ist, dann hat die Regierung das Gesetz gebrochen. In ihrem Eifer, Big Pharma zu schützen, könnten die Faktenprüfer versehentlich Regierungsbehörden in die Pfanne hauen.

Wenn Sie dachten, dass Faktenchecker eine Quelle für unvoreingenommene Fakten sind, sollten Sie sich eines Besseren belehren lassen. Anfang dieses Jahres hat Facebook vor Gericht zugegeben, dass seine Faktenprüfer keine Fakten, sondern „durch den ersten Verfassungszusatz geschützte Meinungen“ wiedergeben.

Eine kürzlich von Steve Kirsch, dem Gründer des COVID-19 Early Treatment Fund, aufgenommene Telefonaufnahme, in der er einer Faktenprüferin von PolitiFact antwortet, ist ebenso aufschlussreich. Die junge Frau hat eindeutig keine Ahnung, wovon sie redet, und doch hat man sie in eine Position gebracht, in der sie die alleinige und endgültige Entscheidung über die Wahrheit treffen kann.

Warum MedAlerts verwenden?

Die Faktenprüferin von PolitiFact, Gabrielle Settles, wandte sich mit einer Reihe von Fragen an Kirsch. Zunächst wollte sie wissen, warum er MedAlerts als Quelle verwendet und nicht das Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) auf der Wonder-Website des Center for Disease Control and Prevention.

VAERS ist aus dem National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 hervorgegangen, einem Gesetz, für das Barbara Loe Fisher, Mitbegründerin des National Vaccine Information Center (NVIC), mit gekämpft hat. Wie Sie wahrscheinlich wissen, haben diese Website und viele von Ihnen das NVIC mit Spenden unterstützt, die es ihnen ermöglichen, ihre großartige Arbeit fortzusetzen, einschließlich ihres MedAlerts VAERS-Datenbankabfragetools.

Zwischen 1990 und 2001 waren die VAERS-Daten nur über einen Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz zugänglich. Im Jahr 2001 wurde eine VAERS-Website eingerichtet, und 2006 wurde die Datenbank zum CDC Wonder verlegt. Die MedAlerts-VAERS-Schnittstelle wurde von der NVIC entwickelt, weshalb sie von Faktenprüfern angegriffen wird. Sie ging am 9. April 2003 online.

Auf die Frage von Settles erklärte Kirsch, dass MedAlerts einfach eine benutzerfreundlichere Schnittstelle hat, aber genau die gleichen Daten wie VAERS und OpenVAERS liefert.

Sind die VAERS-Daten gültig?

Settles ging dann dazu über, die Gültigkeit der VAERS-Daten im Allgemeinen in Frage zu stellen. Sie wies darauf hin, dass die VAERS-Rohdaten nicht auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden und dass sie nicht zum Nachweis von Kausalität verwendet werden können. Mit anderen Worten: Die Tatsache, dass mehr als 24.400 Todesfälle nach der Impfung gemeldet wurden, bedeutet nicht automatisch, dass die Spritze die Ursache für all diese Todesfälle war.

Kirsch konterte mit dem Hinweis, dass der Wert von VAERS darin besteht, dass man wichtige Sicherheitssignale finden kann, die sonst übersehen würden. Dies ist die beabsichtigte Funktion des Systems, und es funktioniert sehr gut.

Betrachtet man beispielsweise die Dosierungsdaten für Myokarditis, so stellt man fest, dass nach der ersten Dosis relativ wenige Fälle von Myokarditis gemeldet werden, aber nach der zweiten Dosis explodieren die Meldungen. Diese Art von Konsistenz in den Daten ist sehr aufschlussreich und nicht einfach von der Hand zu weisen.

Faktenprüfer versuchen nun, die VAERS-Daten bestenfalls als unzuverlässig und schlimmstenfalls als nutzlos abzutun. Aber sie haben ein ernsthaftes Problem, denn die US-Regierung hatte die klare, gesetzlich verankerte Pflicht, ein System zur Erkennung möglicher Impfschäden zu schaffen.

Wenn sie nun VAERS aufgeben wollen, dann steckt die Regierung in einer echten Zwickmühle, denn das bedeutet, dass sie kein funktionierendes und nützliches System geschaffen haben. Wenn VAERS so schwerwiegende Mängel aufweist, dass es unbrauchbar ist, dann hat die Regierung das Gesetz gebrochen und ist verpflichtet, es durch etwas zu ersetzen, das tatsächlich funktioniert. Das ist eine echte Zwickmühle. In ihrem Eifer, Big Pharma zu schützen, könnten die Faktenprüfer versehentlich die Regierungsbehörden vor den Bus werfen.

Schwache Schlagzeile versucht, das Narrativ zu retten

PolitiFact veröffentlichte seinen NVIC/MedAlerts-Artikel am 28. Februar 2022 unter dem Titel „How an Alternative Gateway to VAERS Data Helps Fuel Vaccine Misinformation“ (Wie ein alternatives Portal zu VAERS-Daten die Fehlinformation über Impfstoffe anheizt). Obwohl es sich eindeutig um einen „Hit Piece“ handelt, verschafft der Artikel NVIC einige dringend benötigte Publicity und enthält sogar Links zu den Seiten „About Us“ und „Reporting Options“.

Das Hauptargument ist jedoch so schwach, dass es nach Verzweiflung riecht. Nach Ansicht von Settles ist der Haftungsausschluss der Regierung – der besagt, dass VAERS-Berichte Informationen enthalten können, die unvollständig oder ungenau sind und nicht genügend Informationen zur Bestimmung der Ursache liefern – auf der MedAlert-Website nicht deutlich genug.

„Benutzer, die MedAlerts besuchen, können VAERS-Berichte durchsuchen, ohne jemals einen Haftungsausschluss der Regierung zu lesen“, behauptet Settles und fügt hinzu, dass „im Gegensatz zur Wonder-Datenbank der CDC Benutzer auf MedAlerts, die die Links nicht bemerken oder anklicken, die Warnungen über das, was sie lesen, nicht sehen“.

Ohne ein klares Verständnis der Grenzen von VAERS sind die Suchergebnisse von MedAlert „anfällig … für Fehlinterpretationen durch Mitglieder der Öffentlichkeit, die nicht darin geschult sind, die Informationen zu bewerten“, betont Settles. Sie fährt fort: „Wenn Regierungsforscher die VAERS-Berichte nutzen und interpretieren, ziehen sie keine Schlussfolgerungen, die allein auf den Zahlen basieren, sondern suchen nach Mustern, die weitere Untersuchungen rechtfertigen.“

Ironischerweise ist es genau das, was Kirsch und viele andere getan haben. VAERS ist ein Instrument, das dazu beitragen kann, potenzielle Sicherheitsprobleme durch die Untersuchung von Mustern und Trends zu erkennen, aber die Gesamtzahl der Berichte über ein bestimmtes Problem kann nicht außer Acht gelassen werden, weil sie Teil des Signals ist.

Tatsache ist, dass die VAERS-Daten viele Sicherheitssignale enthalten, aber diejenigen, die damit beauftragt sind, sie zu untersuchen, weigern sich, dies zu tun. An diesem Punkt fragt man sich, ob man irgendeiner US-Behörde tatsächlich zutrauen kann, eine unvoreingenommene Untersuchung durchzuführen, selbst wenn sie sich dazu entschließen würde.

Settles greift Kirsch auch persönlich an, indem er seine Sicherheitsbedenken mit der Behauptung abtut, die U.S. Food and Drug Administration habe seine Behauptungen als „nicht wissenschaftlich fundiert“ abgetan. Im Wesentlichen lässt sich Settles‘ Artikel als verzweifelter Versuch zusammenfassen, die Menschen wieder auf die CDC- und FDA-Propaganda zu verweisen, die die inzwischen unverschämt hohe Zahl von VAERS-Meldungen nach der Impfung als bedeutungslos abtut.

Neurologische Post-Impf-Probleme wurden im Jahr 2021 untersucht

In der Zwischenzeit berichtete die Epoch Times kürzlich, dass „zwei US-Behörden im Stillen neurologische Probleme untersucht haben, die bei Menschen aufgetreten sind, die mit COVID-19 geimpft wurden.“

Laut E-Mails, die von der Epoch Times eingesehen wurden, hat Dr. Janet Woodcock, stellvertretende Direktorin der FDA, „mindestens seit dem 13. September 2021 persönlich neurologische Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe untersucht“. In einer E-Mail vom 16. November 2021 schrieb Woodcock:

Wir haben Schwierigkeiten, diese Ereignisse im Zusammenhang mit dem Nervensystem, auf die wir aufmerksam gemacht wurden, einzuordnen. Ich habe um eine gezielte Durchsuchung der Berichte gebeten, die wir sowohl von hier als auch von außerhalb der USA erhalten (da diese Impfstoffe in vielen Ländern verwendet wurden), sowie von Studien, bei denen die Überwachung der Teilnehmer größer ist.

E-Mails von Dr. Peter Marks, dem Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research der FDA, das für die Regulierung von Impfstoffen zuständig ist, lassen vermuten, dass auch andere Epidemiologen der FDA und ein Team des National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), das zu den National Institutes of Health gehört, der Sache nachgegangen sind. Das NINDS soll Anfang 2021 begonnen haben, Patienten mit Impfschäden zu untersuchen. Nach Angaben der Epoch Times:

Dr. Avindra Nath, klinischer Direktor des NINDS der NIH, leitete ein Team, das Patienten untersuchte, die schwere neurologische Probleme hatten … Nath und Dr. Farinaz Safavi, einer von Naths Top-Stellvertretern, haben gesagt, dass sie glauben, dass die Probleme mit den Impfstoffen zusammenhängen. Wir haben am NIH damit begonnen, neurologische Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe zu untersuchen, sagte Safavi in einer E-Mail an einen der Patienten am 3. März 2021. Wir glauben, dass die Symptome real sind. Das ist der Grund, warum wir die Patienten behandelt haben‘, sagte Nath in einer anderen Nachricht am 27. Juli 2021.

Wurden Patienten im Stich gelassen, um die Profite von Big Pharma zu schützen?

Auch wenn es verlockend ist, dies als gute Nachricht zu betrachten, so geht doch etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Zunächst einmal wurde keine dieser Untersuchungen jemals öffentlich bekannt gegeben. Und warum nicht?

Schlimmer noch: Im Jahr 2021 scheint die Forschung ins Stocken geraten zu sein und dann ganz eingestellt worden zu sein. Es ist schwer, dafür eine andere Erklärung zu finden als die, dass sie nichts unternehmen wollen, was sie dazu zwingen könnte, die COVID-Spritze vom Markt zu nehmen.

Selbst bei den Untersuchten schlug die Begeisterung über den Kontakt mit Spitzenforschern und Regierungsbeamten in Enttäuschung und Frustration um, als wiederholte Anfragen kaum Anzeichen für Fortschritte bei der Erforschung von Problemen nach der Impfung ergaben, schreibt die Epoch Times. Woodcock und Marks gaben oft nur auf Nachfrage Auskunft … Auch Nath und Safavi distanzierten sich im Laufe des Jahres 2021 immer mehr. Sie hörten schließlich auf, Patienten zu untersuchen.

Brianne Dressen, die von Nath untersucht worden war und eine „Post-Impfstoff-Neuropathie“ diagnostiziert bekommen hatte, geriet plötzlich in eine Sackgasse, als sich das Jahr 2021 dem Ende zuneigte. Nath wollte nichts mehr für sie tun und sagte ihr auch, sie solle keine Patienten mehr an ihn überweisen, da es „keine klinische Studie für impfbedingte Komplikationen“ gäbe. Epoch Times schreibt:

Dressen antwortete im Januar, dass sie ‚Ihnen und dem, was Sie für mich getan haben, immer zu Dank verpflichtet sein wird‘ und schrieb Nath … zu, dass er sie am Leben erhalten hat. Sie fügte jedoch hinzu, dass ihr ‚Herz zerbrochen ist‘. Ich bin jetzt mehr denn je verwirrt darüber, was meine aktive und bereitwillige Beteiligung am wissenschaftlichen Prozess tatsächlich bedeutete oder wozu sie geführt hat, schrieb sie … „Wenn ich zurückblicke, kann ich sehen, wie unethisch es war, selbst wenn sie uns geholfen haben“, sagte Dressen der Epoch Times.

Eine andere impfgeschädigte Patientin, Dr. Danice Hertz, die Anfang 2021 praktisch von NIH-Experten gesehen wurde, äußerte gegenüber der Epoch Times ähnliche Gefühle.

Hertz beschrieb, wie schockiert sie über die fehlende öffentliche Anerkennung der Probleme nach der Impfung durch die FDA ist … ‚Sie weigern sich, anzuerkennen, was mit so vielen Tausenden von Menschen passiert‘, sagte Hertz der Epoch Times. Wir sind völlig im Stich gelassen worden. Und wir sind verzweifelt darüber.

Wer ist für die Erforschung und Behandlung von Nebenwirkungen verantwortlich?

Menschen, die durch die COVID-Impfung geschädigt wurden, befinden sich jetzt in einer unglaublich schwierigen Situation, da Ärzte, Regierungsbehörden und die Impfstoffhersteller alle die Verantwortung ablehnen. In einer E-Mail vom 16. September 2021 an Dressen schrieb Nath:

Wenn ein Medikament auf den Markt kommt, ist normalerweise der Hersteller dafür verantwortlich, die Nebenwirkungen zu untersuchen und zu behandeln. Wo sind die Impfstoffhersteller bei all dem? Haben Sie versucht, sie zu kontaktieren? Es kann nicht die Aufgabe der Regierung sein, sich um sie zu kümmern. Sie sind ein [gewinnorientiertes] Unternehmen, und sie sollten diejenigen sein, die sich ändern [sic]. Meinen Sie nicht auch?

Aber auch die Impfstoffhersteller untersuchen oder behandeln keine Nebenwirkungen. Warum sollten sie auch? Ihnen wurde völlige Immunität gegen Haftung gewährt. Sie können nur dann für Schäden verantwortlich gemacht werden, wenn sie sich eines vorsätzlichen Fehlverhaltens oder Betrugs schuldig gemacht haben.

Leider suchen die FDA, CDC und NIH nicht nach Fehlverhalten oder Betrug. Sie vertuschen es. Und die Mainstream-Medien, einschließlich der sogenannten „Faktenprüfer“, wurden von einer Industrie gekauft, die alles daran setzt, die Wahrheit über ihre Produkte zu verschleiern und zu verbergen.

Warum die Medien die Zensur begrüßt haben

Wie der unabhängige Journalist Paul Thacker feststellte, weigern sich die Mainstream-Medien, die Zensur von Big Tech als das zu bezeichnen, was sie ist, und zwar größtenteils deshalb, weil sie gefälschte Faktenüberprüfungen unterstützen und sogar brauchen:

Desinformation muss nicht ausgeklügelt sein, wenn die Leute glauben, was sie lesen. Ist dieser Glaube erst einmal gefestigt, sorgt die Zensur dafür, dass die Desinformation stark bleibt, gefolgt von der Leugnung, dass es eine Zensur gibt. Auf diese Weise können unbequeme Fakten die gewählte Geschichte nicht trüben.

In der COVID-Ära beinhaltet die gewählte Geschichte die Fantasie, dass die COVID-Impfungen sicher und wirksam sind und niemandem geschadet haben, und es gibt einfach keine Möglichkeit, diese Geschichte ohne gefälschte Faktenüberprüfungen zu stützen.

Wer finanziert die gefälschten Faktenchecker?

Es sollte daher nicht überraschen, dass Fact-Checking-Organisationen von Big Pharma und Big-Pharma-PR-Unternehmen wie der Publicis Groupe finanziert werden, die zufällig auch Partner von Google und dem Weltwirtschaftsforum (WEF) ist.

Pfizer finanziert zum Beispiel die Faktenüberprüfung von Facebook. Ist es da ein Wunder, dass Facebook alles ablehnt, was die COVID-Sprüche kritisiert? Pfizer hat auch erhebliche Interessenkonflikte mit Reuters. Der Vorsitzende (und ehemalige CEO) von Reuters, James Smith, ist sowohl ein Top-Investor als auch ein Vorstandsmitglied von Pfizer. Könnte er ein Interesse daran haben, die Medienberichte von Pfizer von belastenden Details freizuhalten?

Viele Fact-Checking-Organisationen gehören auch dem International Fact-Checking Network an, das von George Soros (über seine Open Society Foundation und die National Endowment for Democracy), Google und der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert wird – die alle Teil der technokratischen Kabale des WEF sind, die auf einen Great Reset drängt.

Wahrheitsverkünder haben Daten, Lügner haben keine

Um dort zu enden, wo wir mit dem Faktencheck über Kirsch und den MedAlert des NVIC begonnen haben, erhielt er einige Tage nach der Veröffentlichung seines Gesprächs mit Settles eine E-Mail von der Chefredakteurin von PolitiFact, Angie Holan, in der sie ihn aufforderte, die Aufnahme zu entfernen. Er weigerte sich. In einem Beitrag auf Substack vom 25. Februar 2022 schrieb Kirsch:

Gabrielle fragte, ob sie das Gespräch aufzeichnen dürfe, und ich willigte ein, sodass alle Parteien berechtigt sind, das Gespräch aufzuzeichnen. PolitiFact hat nicht abgestritten, dass wir beide eingewilligt haben. Sie schrieb: Es ist mir nicht im Geringsten peinlich, wie sie das Gespräch geführt hat. Ich bitte Sie, das Video aus beruflicher Höflichkeit zu entfernen, da die Reporterin nicht zugestimmt hat, aufgenommen zu werden. Zunächst einmal sollte ihr das Interview peinlich sein. Die Interviewerin war eindeutig darauf aus, eine bestimmte Absicht zu beweisen, und zeigte kein Interesse daran, Beweise zu untersuchen, die ihrer Absicht zuwiderliefen. Ich habe ihr die Geschichte des Jahrhunderts gegeben, wenn sie nur dem nachgehen würde, was ich ihr vorgeschlagen habe.

Zweitens: Indem sie mich fragte, ob es in Ordnung sei, das Gespräch aufzuzeichnen, hat sie stillschweigend ihr Einverständnis gegeben, dass das Gespräch aufgezeichnet wird, da sie die Frage gestellt hat. Alle Gesprächsteilnehmer haben der Aufzeichnung zugestimmt, d. h. das Gespräch ist nicht mehr privat, und alle Beteiligten können es aufzeichnen. Dann habe ich den Einsatz erhöht: Ich habe PolitiFact zu einer Debatte herausgefordert, um die Frage, wer lügt und wer die Wahrheit sagt, ein für alle Mal vor einem Live-Publikum im Internet zu klären …

Das Problem bei einer Debatte ist natürlich, dass normalerweise eine Seite gewinnt. Wenn es die Fehlinformationsverbreiter sind, wird das Narrativ vernichtet. Das ist der Grund, warum niemand eine Debatte will: Sie können das Risiko nicht eingehen. PolitiFact kann eine faire Debatte nicht gewinnen. Es gibt inzwischen viel zu viele Informationen darüber, wie gefährlich die Impfstoffe sind, die sie unmöglich erklären können. Deshalb glaube ich nicht, dass sie auch nur den Hauch einer Chance haben, das zu akzeptieren.

In der Tat sind die Chancen, dass PolitiFact eine Einladung zu einer Debatte mit jemandem wie Kirsch annimmt, der alle seine Enten in einer Reihe hat, gering. In der Tat ist es wahrscheinlich wegen der hervorragenden Datenanalyse von Kirsch und anderen, dass die CDC begonnen hat, bestimmte Daten über COVID-Impf-Verletzungen und Krankenhausaufenthalte zurückzuhalten. Der Grund dafür ist, dass „sie als unwirksame Impfstoffe fehlinterpretiert werden könnten“. Aber wie Kirsch bemerkt:

Die einzige Möglichkeit, wie die Impfstoffdaten von uns ‚Fehlinformationsverbreitern‘ als unwirksam interpretiert werden könnten, ist, wenn die Daten zeigen, dass die Impfstoffe nicht wirken … Die seit langem bestehende Politik der CDC ist, dass keine Informationen veröffentlicht werden dürfen, die die nationale Impfinitiative gefährden könnten. Hier geht es nicht um die öffentliche Sicherheit. Es geht darum, die Öffentlichkeit nicht wissen zu lassen, dass die Impfstoffe sie umbringen … Damit wir uns richtig verstehen. Die CDC hat die Daten versteckt, weil die Daten beweisen, dass sie uns angelogen haben. Das ist der wahre Grund.

Quellen: