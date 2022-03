US-Daten zeigen steigende Todeszahlen nach der Covid-Impfung. Jüngster Todesfall betrifft einen 7-jährigen Jungen

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 1.168.894 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 25.158 Todesfälle und 203.888 schwere Verletzungen, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 4. März 2022 gemeldet wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 4. März 2022 insgesamt 1.168.894 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 25.158 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 331 gegenüber der Vorwoche – und 203.888 Meldungen von schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 3.557 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 4. März 2022 783.282 unerwünschte Ereignisse, darunter 11.505 Todesfälle und 75.286 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 4. März gemeldeten 11.505 Todesfällen in den USA traten 17 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 22 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 60 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 4. März 554 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht worden, davon 327 Millionen Dosen von Pfizer, 209 Millionen Dosen von Moderna und 18 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 4. März 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

9.009 unerwünschte Ereignisse, darunter 213, die als schwerwiegend eingestuft wurden, und 5 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft einen 7-jährigen Jungen (VAERS-Identifikationsnummer 2152560) aus Washington, der 13 Tage nach der Verabreichung seiner ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer starb, als er einen Schock erlitt und einen Herzstillstand erlitt. Er konnte nicht mehr wiederbelebt werden und starb in der Notaufnahme.

17 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor jemand die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

32 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

Die VAERS-Daten für 12- bis 17-Jährige in den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 4. März 2022 zeigen:

30.193 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.734 als schwerwiegend eingestufte und 40 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft einen 14-jährigen Jungen (VAERS-Identifikationsnummer 2148498), der einen Tag nach der ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer ein Hirnaneurysma erlitt, das zum Tod führte.

69 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen waren.

650 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 631 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

161 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 4. März 2022 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,7 Jahren.

Bis zum 4. März meldeten 5.233 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.664 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.596 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51% auf Impfungen von Pfizer, 40% auf Moderna und 8% auf J&J zurückgeführt.

859 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 41 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.358 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.632 Berichte über Myokardinfarkte.

13.428 Berichte über Blutgerinnungsstörungen in den USA. Davon wurden 5.992 Berichte Pfizer zugeschrieben, 4.784 Berichte Moderna und 2.607 Berichte J&J.

4.065 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.499 Fälle Pfizer, 1.381 Fälle Moderna und 174 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben werden.

CDC-Studie kommt zu dem Schluss, dass die Nebenwirkungen des COVID-Impfstoffs „mild“ sind

Eine von der CDC finanzierte Studie, die am Montag in The Lancet veröffentlicht wurde, kommt zu dem Schluss, dass die meisten COVID-impfstoffbedingten unerwünschten Ereignisse, die in den ersten sechs Monaten der Markteinführung in den USA gemeldet wurden, „leicht und von kurzer Dauer“ waren, obwohl Tausende von Todesfällen an VAERS gemeldet wurden.

Für die Studie analysierten die Forscher Daten, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 14. Juni 2021 von VAERS und v-safe erfasst wurden, die beide von der CDC beaufsichtigt werden. Während des Studienzeitraums wurden fast 300 Millionen Dosen COVID-Impfstoffe verabreicht.

Die Autoren stellten fest, dass von den 340.522 unerwünschten Ereignissen, die VAERS gemeldet wurden, 27.023 (8 %) schwerwiegend waren und 4.496 zum Tode führten. Die Autoren erklärten, dass die Ursache für die vermehrte Meldung von Todesfällen in den ersten Tagen nach der Impfung eine „Verzerrung der Berichterstattung“ sein könnte.

Die Autoren vermuten, dass Todesfälle, die kurz nach der Impfung auftreten, eher gemeldet werden als Todesfälle, die später eintreten. Sie glauben, dass dies der Grund dafür ist, dass sich die Zahl der Todesfälle asymptotisch dem Nullpunkt nähert, je mehr Zeit seit der Impfung verstreicht.

Jessica Rose, Ph.D., versuchte, die Ergebnisse der Lancet-Autoren durch ihre unabhängige Analyse der VAERS-Daten zu duplizieren. Obwohl sie die Datenbank mit drei verschiedenen Datumsstempeln filterte, konnte Rose die Ergebnisse der Lancet-Studie nicht wiederholen.

Der Generalarzt von Florida bricht mit der CDC und rät von Impfungen für gesunde Kinder ab

Der Generalarzt des US-Bundesstaates Florida gab am Montag bekannt, dass er einen Leitfaden herausgeben wird, in dem er formell von COVID-Impfungen für gesunde Kinder abrät. Florida ist der erste Staat, der mit der offiziellen Empfehlung der CDC bricht, die allen Kindern über 5 Jahren die Impfung empfiehlt.

Dr. Joseph Ladapo machte diese Ankündigung bei einem von Gouverneur Ron DeSantis veranstalteten Rundtischgespräch, an dem Ärzte und andere medizinische Experten teilnahmen, die die CDC und die Politik der Regierung kritisierten, einschließlich der Maskenpflicht und der Verbote, die ihrer Meinung nach unwirksam und schädlich sind.

Ladapo und DeSantis erklärten, die neuen Leitlinien hätten mit den anhaltenden Fragen zu den potenziellen Gesundheitsrisiken der Impfstoffe für junge Menschen und der Tatsache zu tun, dass Kinder in eine niedrige Risikokategorie für schwere COVID fallen.

COVID-Impfstoffe verstärken möglicherweise die Krankheit

COVID-Impfstoffe könnten die Krankheit verstärken, weil sie auf eine alte Version des Coronavirus abzielen, sagte Dr. Robert Malone kürzlich in einem Interview mit der Epoch Times.

„Die Daten zeigen, dass eine Impfung das Risiko einer Infektion mit der Omicron-Version dieses Virus tatsächlich erhöhen kann“, sagte Malone und verwies darauf, dass in einigen Gebieten, darunter Schottland und Neuseeland, Patienten, die mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden, mit größerer Wahrscheinlichkeit einen COVID-Impfstoff erhalten haben.

Die US-Arzneimittelbehörden haben die durch den Impfstoff ausgelösten verstärkten Krankheiten (VAED) als „wichtiges potenzielles Risiko“ der COVID-Impfstoffe bezeichnet, zusammen mit den verstärkten Atemwegserkrankungen.

Einige unerwünschte Ereignisse, die nach einer COVID-Impfung gemeldet wurden, „könnten auf VAED hinweisen“, so ein CDC-Team.

VAED bezieht sich auf Krankheiten, die aus einer Infektion bei Personen resultieren, die mit einer nicht schützenden Immunantwort gegen die entsprechenden Wildtyp-Viren ausgestattet sind“, so die Forscher im vergangenen Jahr.

„Da diese verstärkten Reaktionen durch fehlgeschlagene Versuche ausgelöst werden, das infizierende Virus zu kontrollieren, treten bei VAED typischerweise Symptome auf, die mit dem Zielorgan des Infektionserregers zusammenhängen“, fügten sie hinzu.

Impfstoffforscher entwickelt Tinnitus nach COVID-Impfung und fordert weitere Studien

Dr. Gregory Poland, Leiter der Impfstoff-Forschungsgruppe der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, entwickelte einen lebensverändernden Tinnitus, ein Klingeln im Ohr, nachdem er seine zweite Dosis eines COVID-Impfstoffs erhalten hatte.

„Es war, als hätte jemand plötzlich eine Hundepfeife in mein Ohr geblasen“, so Poland gegenüber MedPage Today. „Es war ziemlich unerbittlich.“

Polen erhielt daraufhin eine Auffrischungsimpfung, nach der sein Tinnitus kurzzeitig verschwand, dann aber in etwas höherer Tonlage zurückkehrte. Polen wurde klar, dass sein Leben nie mehr dasselbe sein könnte, und er sagt, dass er E-Mails von Menschen aus der ganzen Welt erhalten hat, die mit der gleichen Krankheit kämpfen, so dass sie darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen.

Polen, der sich für COVID-Impfstoffe ausspricht, glaubt, dass in den USA Zehntausende von Menschen betroffen sind, und fordert weitere Forschungsarbeiten, um den Menschen, die verzweifelt nach Linderung suchen, zu helfen.

Frau aus Michigan erhebt Klage wegen des COVID-impfstoffbedingten Todes ihrer Mutter

Tatum Strieter-Byron fordert die Bundesregierung auf, sie für den Tod ihrer Mutter Sandra Jacobs im April zu entschädigen. Eine Autopsie bestätigte, dass Jacobs an einer Blutgerinnungsstörung starb, die durch den COVID-Impfstoff von J&J verursacht wurde.

Strieter-Byron erhielt am Montag die Bestätigung, dass ihr Antrag beim Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) eingegangen ist. Das Programm wurde eingerichtet, um Pharmaunternehmen einen umfassenden Haftungsschutz für Schäden zu gewähren, die durch ihre COVID-Impfstoffe verursacht werden.

Im Jahr 2020 berief sich der US-Gesundheitsminister auf das PREP-Gesetz (Public Readiness and Emergency Preparedness) und erklärte COVID-19 zu einem öffentlichen Gesundheitsnotfall, wodurch J&J und andere COVID-Impfstoffhersteller von Klagen verschont blieben.

Die einzige Ausnahme im Rahmen des PREP-Gesetzes besteht, wenn ein Kläger nachweisen kann, dass ein impfstoffbedingter Tod oder eine schwere Körperverletzung durch „vorsätzliches Fehlverhalten“ verursacht wurde. Der Schutz gilt, sofern er nicht geändert oder aufgehoben wird, bis zum 1. Oktober 2024.

Ansprüche an den CICP müssen innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt der Impfung geltend gemacht werden.

Der 60-jährige Jacobs erhielt den Impfstoff in einer CVS-Apotheke am 8. April 2021, nur fünf Tage bevor die Bundesgesundheitsbehörden den Impfstoff vorübergehend aussetzten, um zahlreiche Berichte über eine schwere und möglicherweise tödliche Blutgerinnungsstörung zu untersuchen.

Jacobs starb am 21. April an „Komplikationen einer zerebralen venösen Sinusthrombose“, einer Art von Schlaganfall, die durch den Impfstoff verursacht wird.