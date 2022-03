Warnung: Die Biden-Regierung will den Krieg in Europa ausweiten

„Blinken sagt, die USA prüfen Möglichkeiten für Polen, Jets an die Ukraine zu liefern“, lautete die Schlagzeile des Wall Street Journal am 6. März.

Der Artikel erschien am selben Tag, an dem Antony Blinken in der CBS-Nachrichtensendung „Face the Nation“ auftrat. Im Laufe des Interviews wurde Blinken gefragt, ob die USA die Lieferung von Militärjets durch ein NATO-Land an die Ukraine genehmigen würden. Blinken antwortete:

Das wird grünes Licht geben. Tatsächlich sprechen wir gerade mit unseren polnischen Freunden darüber, was wir tun könnten, um ihren Bedarf zu decken, falls sie sich tatsächlich dafür entscheiden sollten, den Ukrainern diese Kampfjets zur Verfügung zu stellen. …. Wir sind in sehr aktiven Gesprächen mit ihnen darüber.

Es käme einer Kriegshandlung gleich, der Ukraine ihre Flugzeuge und ihren Luftraum zur Verfügung zu stellen, während sich dieses Land im Krieg mit Russland befindet. Man muss kein Militärexperte sein, um das zu erkennen. Aber für den Fall, dass jemand diese Tatsache nicht erkannt hat, hat Russland diesen Punkt ausdrücklich klargestellt. Berichten zufolge „hat Russland davor gewarnt, dass die Unterstützung der ukrainischen Luftwaffe in Moskau als Beteiligung an dem Konflikt angesehen würde und die Lieferanten für mögliche Vergeltungsmaßnahmen öffnen würde.“

Es ist so gut wie sicher, dass Russland auf die Lieferung von Kampfjets an eine Regierung, mit der sich Russland derzeit im Krieg befindet, militärisch gegen Polen reagieren würde.

Es ist auch klar, dass die Idee, Polens Flugzeuge an Russland zu übergeben, nicht aus den Köpfen polnischer Regierungsvertreter stammt. Laut Associated Press hat die polnische Regierung deutlich gemacht, „dass sie ihre Kampfjets nicht direkt in die Ukraine schicken oder die Nutzung ihrer Flughäfen erlauben würde“.

Zuvor hatte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki unmissverständlich erklärt, sein Land sei „keine Partei in diesem Krieg“.

Das ist genau richtig. Polen ist nicht von Russland bedroht oder angegriffen worden. Polen hat weder Grund noch den Wunsch, einen Akt zu begehen, der mit ziemlicher Sicherheit eine militärische Antwort von Russland nach sich ziehen würde. Das wäre sinnlos und selbstzerstörerisch.

Die Idee, der Ukraine polnische Jets zur Verfügung zu stellen, kam eindeutig von amerikanischer Seite. Die Biden-Administration versuchte, Polen sowohl durch Druck in den Hinterzimmern als auch durch Bestechung dazu zu bewegen, d.h. indem sie ihnen im Gegenzug amerikanische Jets neueren Typs anbot.

Es steht außer Frage, dass die Vereinigten Staaten, indem sie Polen zur Lieferung von Kampfjets an die Ukraine drängten, versuchten, Russland zu provozieren, damit es eine Art militärische Antwort auf Polen gibt. Die Regierung Biden versucht also, den ukrainischen Kriegsschauplatz absichtlich auf andere osteuropäische Länder auszuweiten.

Es ist wirklich schwer zu glauben, dass eine amerikanische Regierung zu einer solchen Perfidie fähig sein könnte. Die Fakten des Falles deuten jedoch eindeutig auf diese Schlussfolgerung hin.

Auf jeden Fall haben die Polen die Sache durchschaut. Sie erkannten sofort, was die Regierung Biden vorhatte und dass die Amerikaner versuchten, sie auf eine direkte militärische Auseinandersetzung mit Russland vorzubereiten. Das Gefühl der Wut und des Verrats unter den Polen muss gewaltig gewesen sein. Man kann sich nur vorstellen, wie bestürzt und schockiert sie gewesen sein müssen, als sie begriffen, was ihre amerikanischen Amtskollegen zu erreichen versuchten.

Als Reaktion darauf unternahmen die verärgerten Polen einen der wohl brillantesten Schachzüge in der Geschichte der modernen Diplomatie. Die Polen kündigten an, dass sie ihre Jets für Kampfeinsätze in der Ukraine zur Verfügung stellen würden, die Übergabe aber von den Vereinigten Staaten selbst vorgenommen werden müsste. Die Polen erklärten, sie würden die Jets zu einem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein (Deutschland) fliegen, damit die Amerikaner sie in Besitz nehmen und die Übergabe der Ausrüstung an die Regierung Zelensky veranlassen könnten.

Die Polen waren über den Verrat von Biden und Blinken so verärgert, dass sie die US-Regierung weder konsultierten noch über diesen Plan informierten, bevor sie ihn öffentlich machten.

Mit diesem Schritt drehten die Polen den Spieß um und wendeten den Verrat der US-Regierung. Sie haben den Amerikanern praktisch gesagt: „Wir werden keine direkte Konfrontation mit Russland riskieren, um als euer Stellvertreter gegen Putin zu kämpfen. Wir werden nicht das Leben unserer Bürger und die Zerstörung unseres Landes riskieren, um eure heimtückischen Ziele zu fördern. Wir wollen keinen Krieg mit Russland. Russland bedroht uns in keiner Weise, und wir werden es nicht provozieren, damit es uns angreift. Wenn Sie einen direkten Krieg mit Russland wollen, dann sollten Sie ihn selbst anzetteln und die Konsequenzen des russischen Zorns tragen. Hier sind unsere Jets. Macht weiter und tut es, wenn ihr das wollt.

Öffentlich haben sie die Wahrheit nicht so offen ausgesprochen, aber man kann sie in ihren streng formulierten offiziellen Erklärungen deutlich erkennen.

Polens Schritt war eine scharfe Rüge für die schmutzigen Machenschaften der Regierung Biden. Es war eine demütigende Entlarvung der gefühllosen Missachtung von Menschenleben und Verbündeten durch die Regierung.

Die Regierung hatte nicht mit einer solch peinlichen öffentlichen Rüge von einem Land gerechnet, von dem sie erwartete, dass es ein gehorsamer und unterwürfiger „Verbündeter“ sein würde. Biden & Co. wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Sie gaben eine Reihe unzusammenhängender Erklärungen ab. In einer davon beschwerten sie sich darüber, dass die Polen ihr Angebot, die Jets zum amerikanischen Stützpunkt zu fliegen, vor ihrer Ankündigung nicht erörtert hätten. Man kann leicht verstehen, warum sie dies nicht getan haben. Die Polen waren so verärgert und wütend über den dreisten Versuch der Amerikaner, ihnen eine Falle zu stellen, dass sie die Heuchelei der Amerikaner vor aller Welt bloßstellten, indem sie ihnen im Gegenzug das gleiche Angebot machten.

Wie nicht anders zu erwarten, ging die Regierung Biden nicht auf die Polen ein.

„Die USA lehnen Polens Angebot ab, Kampfjets aus russischer Produktion für die Ukraine zu liefern“, so eine Schlagzeile von Reuters. Pentagon-Sprecher John Kirby äußerte sich zu Polens Vorschlag wie folgt: „Es ist für uns einfach nicht klar, dass es dafür eine stichhaltige Begründung gibt… wir glauben nicht, dass Polens Vorschlag haltbar ist.“

Wie erbärmlich.

Für die Polen war es also durchaus vertretbar, der Ukraine die Jets zum Kampf gegen Russland zur Verfügung zu stellen, aber für die USA gibt es anscheinend keine gute „Begründung“ dafür, dass sie genau das Gleiche tun. Was für eine erbärmliche, dünnhäutige Entschuldigung für die eigene Heuchelei.

Wenn man das alles sieht, kommen einem die Tränen der Verzweiflung, wenn man erkennt, dass die Führer des mächtigsten Landes der Welt sich nicht um Menschenleben, Frieden, Leid oder die Beendigung des Krieges kümmern. Ganz im Gegenteil, sie wollen mehr Krieg – so tödlich und schrecklich er auch sein mag -, um ihre heimtückischen Ziele zu erreichen.

Das scheint ihre Agenda zu sein: Diese Regierung ist eng mit der globalistischen Elite verflochten, die hofft, den starken Mann Putin zu stürzen, damit sie in Moskau eine „freundliche“ Regierung einsetzen und dann in Russland einmarschieren kann, um dessen immense Naturreichtümer zu plündern. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist, ihn zu kooptieren, ist Putin ihnen ein Dorn im Auge, weil er sich weigerte, das Spiel der Globalisten mitzuspielen. Er lehnte ihre zerstörerische Ideologie der Gottlosigkeit, der Unmoral, der Abtreibung, der Grenzenlosigkeit, der LGBTQ+ und des Anti-Weiß-Rassismus ab. Er hat auch sehr deutlich gemacht, dass er den Reichtum Russlands für sich selbst, für seine Herrscherclique und auch für das russische Volk behalten will.

Wir haben die Rücksichtslosigkeit dieser Globalisten während der Covid-Pandemie gesehen, die durch einen Virus verursacht wurde, der im Biolabor in Wuhan von der chinesischen Regierung mit Hilfe von Dr. Fauci und seinen Freunden entwickelt wurde. Unter anderem bereicherten sich die Globalisten, denen die multinationalen Pharmariesen gehören, um Dutzende von Milliarden Dollar, indem sie die Völker der Welt täuschten und rücksichtslos zwangen, ihre unwirksamen und gefährlichen Impfstoffe zu nehmen. Sie sind so grausam und unmenschlich, dass sie begonnen haben, Kindern im Alter von 5 Jahren ihre experimentelle, unsachgemäß getestete, schädliche Gentechnologie zu injizieren. Und das, obwohl sie genau wissen, dass für gesunde junge Menschen so gut wie kein Risiko für diese Krankheit besteht.

Nachdem die Globalisten Putin dazu gebracht haben, in die Ukraine einzumarschieren, indem sie seine berechtigten Sicherheitsbedenken abgetan haben, sind sie bereits auf dem besten Weg, dieses unglückliche Land und seine Bevölkerung zu zerstören. Und jetzt wollen sie den Kriegsschauplatz auf andere osteuropäische Länder ausweiten, weil sie glauben, dass sie Putin dort in arge Bedrängnis bringen können. Sie wollen, dass er einen ähnlichen Preis zahlt wie wir selbst für unsere Invasionen in Afghanistan und im Irak. Ermutigt durch die Tapferkeit des ukrainischen Volkes glauben sie, dass sie den Krieg in Osteuropa für Putin so kostspielig machen können, dass er letztlich sein Regime im eigenen Land zu Fall bringen kann.

In ihrem Bestreben, von Russlands unermesslichen natürlichen Reichtümern zu profitieren, ist es diesen Globalisten egal, wie viele Länder sie ruinieren, wie viele Millionen Menschenleben sie vernichten oder wie viel Zerstörung sie anrichten. Geblendet von ihrer fieberhaften Vision der märchenhaften Reichtümer, die sie aus dem riesigen russischen Land zu gewinnen hoffen, haben sie nicht bemerkt, wie gefährlich das Spiel ist, das sie spielen, und dass wir auf ein nukleares Armageddon zusteuern.